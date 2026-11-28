Fotbalisté Sparty uzavřou 16. kolo Chance Ligy na hřišti posledního Zlína. Pražany poprvé povede norský trenér Ronny Deila, který přebírá tým po pěti soutěžních zápasech bez výhry. Zlín po patnácti kolech stále čeká na první ligové vítězství. Kde sledovat nedělní utkání živě a co napovídají aktuální forma, statistiky a vzájemné duely?
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Základní informace o zápasu
|Zápas
|Zlín – Sparta
|Soutěž
|Chance Liga, 16. kolo
|Datum
|Neděle 29. listopadu 2026
|Čas
|18:00
|Stadion
|Letná, Zlín
|TV přenos
|Oneplay Sport 1 od 18:00, studio od 17:00
|Online přenos
|Podrobná online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat utkání Zlín – Sparta živě
Zápas 16. kola Chance Ligy mezi Zlínem a Spartou začne v neděli 29. listopadu v 18:00 na zlínské Letné. Přímý přenos nabídne Oneplay Sport 1, předzápasové studio začíná v 17:00. Průběh utkání můžete sledovat také v podrobné textové reportáži na iDNES.cz.
Predikce utkání Zlín - Sparta.
Zlín stále čeká na první ligovou výhru
🔥 Tip: Remíza za 4,74
Sparta pět zápasů nevyhrála a v posledních dvou dostala sedm gólů. Zlín v obou listopadových zápasech prohrál jen 0:1. Pokud na Letné udrží skóre těsné, může v premiéře Ronnyho Deily favorita obrat o body.
Zlín je po patnácti kolech poslední se třemi body. Svěřenci Pavla Hoftycha v říjnu remizovali s Olomoucí 1:1 a s Artisem Brno 2:2. V dalších dvou kolech však prohráli shodně 0:1 se Slováckem i v Mladé Boleslavi.
Zlín v lize vstřelil jedenáct gólů a 28 jich inkasoval. O pozici nejlepšího střelce týmu se dělí Jakub Černín a David Šmiga, kteří dali po dvou brankách.
Posledních pět ligových zápasů Zlína
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|Výsledek
|21. 11. 2026
|Mladá Boleslav – Zlín
|Chance Liga
|1:0
|7. 11. 2026
|Zlín – Slovácko
|Chance Liga
|0:1
|31. 10. 2026
|Artis Brno – Zlín
|Chance Liga
|2:2
|24. 10. 2026
|Zlín – Olomouc
|Chance Liga
|1:1
|17. 10. 2026
|Pardubice – Zlín
|Chance Liga
|3:0
Spartu poprvé povede Ronny Deila
Sparta v pátek oznámila příchod nového kouče Ronnyho Deily, který podepsal víceletou smlouvu a premiéru si odbude ve Zlíně. Jednapadesátiletý Nor získal dva skotské tituly s Celticem a s New York City FC vyhrál MLS Cup. Po odvolání Briana Priskeho vedl Spartu dočasně Lukáš Bláža. Pod jeho vedením Pražané ve čtvrtek v Evropské lize ztratili dvoubrankový náskok a podlehli Alkmaaru 2:4.
Sparta je po 15. kole čtvrtá se 24 body. V lize čeká na výhru tři zápasy. Po remízách s Bohemians (0:0) a Plzní (1:1) doma podlehla Liberci 1:3. Jejím nejlepším ligovým střelcem je se sedmi góly Jonatan Brunes.
Posledních pět zápasů Sparty
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|Výsledek
|26. 11. 2026
|Sparta – Alkmaar
|Evropská liga
|2:4
|22. 11. 2026
|Sparta – Liberec
|Chance Liga
|1:3
|8. 11. 2026
|Plzeň – Sparta
|Chance Liga
|1:1
|5. 11. 2026
|Sparta – Bournemouth
|Evropská liga
|1:3
|1. 11. 2026
|Bohemians – Sparta
|Chance Liga
|0:0
Statistické srovnání týmů
Sparta po patnácti kolech nastřílela 27 gólů, o šestnáct víc než Zlín. Pražané vysílají téměř sedmnáct střel na zápas, Zlín přibližně deset a půl. Sparta má navrch také v držení míče, které v průměru přesahuje 62 procent.
Statistika po 15. kole Chance Ligy
|Zlín
|Sparta
|Pořadí
|16.
|4.
|Zápasy
|15
|15
|Body
|3
|24
|Výhry – remízy – porážky
|0–3–12
|7–3–5
|Skóre
|11:28
|27:17
|Vstřelené góly na zápas
|0,73
|1,80
|Inkasované góly na zápas
|1,87
|1,13
|Střely celkem
|157
|252
|Střely na zápas
|10,47
|16,80
|Držení míče
|38,9 %
|62,3 %
|Úspěšnost přihrávek
|71,2 %
|87,1 %
Vzájemné zápasy Zlína a Sparty
Sparta vyhrála posledních šest ligových zápasů se Zlínem. V této sezoně ho zdolala ve 2. kole doma 3:1. Při poslední návštěvě zlínské Letné zvítězila v únoru 3:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|31. 7. 2026
|Chance Liga
|Sparta – Zlín
|3:1
|8. 2. 2026
|Chance Liga
|Zlín – Sparta
|0:3
|31. 8. 2025
|Chance Liga
|Sparta – Zlín
|3:1
|26. 11. 2023
|Fortuna liga
|Sparta – Zlín
|2:0
|29. 7. 2023
|Fortuna liga
|Zlín – Sparta
|0:1