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Zlín - Slavia: Kde sledovat Chance Ligu živě, sázkové kurzy, statistiky

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  18:59

Wiktor Nowak slaví se spoluhráči ze Slavie gól do sítě Teplic. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Fotbalisté Slavie Praha se v 10. kole Chance Ligy představí na hřišti posledního Zlína. Zatímco obhájce titulu vede tabulku a v aktuální sezoně ještě neprohrál, domácí čekají na první ligové vítězství. Utkání se hraje v pátek 9. října od 18:00. Podívejte se, kde zápas sledovat živě, jaké jsou předpokládané sestavy, forma obou soupeřů i vzájemná bilance.
Zlín vs. Slavia – základní informace
Termín a časPátek 9. října 2026 od 18:00
Místo konáníStadion Letná, Zlín
Televizní přenosOneplay Sport 1
Online live streamBetano
Textový přenosOnline reportáž na iDNES.cz

Slavia vstupuje do 10. kola z prvního místa tabulky s 23 body a tříbodovým náskokem před Libercem. Zlín je poslední, když z devíti utkání získal jediný bod.

Sázkové kurzy a statistické srovnání týmů

Vedoucí Slavia inkasuje průměrně pouze 0,67 gólu na zápas, poslední Zlín dostává více než dvě branky na utkání. Pražané výrazně převyšují soupeře také v ofenzivě, když dosud nastříleli 25 gólů oproti osmi zásahům domácích.

Slavia má navrch rovněž v počtu střel a držení míče. V průměru vyprodukuje 17,3 střely na zápas, zatímco Zlín pouze 11,9. Pražané drží míč 54,2 % hrací doby, domácí 40,8 %.

Statistické srovnání týmů Zlín vs. Slavia
StatistikaZlínSlavia
Umístění / Body16. / 11. / 23
Vstřelené góly na zápas0,892,78
Obdržené góly na zápas2,110,67
Střely celkem na zápas11,917,3
Držení míče40,8 %54,2 %
Úspěšnost přihrávek72,3 %78,7 %
Zdroj: Chance Liga

Jak vidí šance na oblíbené sázkové příležitosti v utkání Zlín vs. Slavia datová analýza?

Poslední zápasy Zlína

Zlín v devíti kolech osmkrát prohrál a pouze jednou remizoval. První bod získal až v posledním ligovém utkání na hřišti Jablonce, kde uhrál výsledek 1:1. V předchozích dvou domácích zápasech podlehl Hradci Králové 1:2 a Teplicím 1:3.

SoutěžZápasVýsledek
PŘÁZlín – Prostějov1:2
CHLJablonec – Zlín1:1
POHHavířov – Zlín0:4
CHLZlín – Hradec Králové1:2
CHLZlín – Teplice1:3
CHLZbrojovka Brno – Zlín3:2

Poslední zápasy Slavie

Slavia pokračuje v úspěšném vstupu do sezony. V devíti ligových zápasech ještě neprohrála a sedmkrát zvítězila. Před reprezentační přestávkou si poradila také s Plzní, kterou doma porazila 2:1. Tým trenéra Jindřicha Trpišovského se může opřít o produktivní útok i kvalitní obranu.

SoutěžZápasVýsledek
CHLSlavia Praha – Viktoria Plzeň2:1
POHVarnsdorf – Slavia Praha1:5
CHLTeplice – Slavia Praha0:2
CHLSlavia Praha – Zbrojovka Brno4:0

Předpokládané sestavy a absence

Předpokládané sestavy a absenceZlínSlavia Praha
SestavaDostál (B) – Kukučka, Černín, Křapka, Fukala – Kopečný, Nombil, Machalík, Pišoja, Štefan – ŠmigaMarkovič (B) – Konečný, Vlček, Holeš – Isife, Nowak, Sadílek, Jurásek – Ayaosi, Šturm – Chorý
Nebudou hrátJugas (koleno), Katalinič (zdravotní problémy), Kolář (zranění), Penkevics (zranění)Chaloupek (svalové zranění), Chytil (kotník), Kačor (rameno), Kubiak (zdravotní problémy), Ogbu (Achillova šlacha), Ouanda (zranění), Zima (kotník)
Nejistý startN’Guessan (zranění), Suleiman (zdravotní problémy)

Vzájemná bilance Zlín vs. Slavia (H2H)

Vzájemná bilance hovoří ve prospěch Slavie. V posledním ligovém střetnutí v březnu 2026 zvítězila na zlínské Letné 3:1. Na podzim předchozího roku však Zlín dokázal v Edenu uhrát bezbrankovou remízu.

SoutěžDatumZápasVýsledek
CHL14. 3. 2026Zlín – Slavia1:3
POH29. 10. 2025Zlín – Slavia 0:4
CHL18. 10. 2025Slavia – Zlín 0:0
CHL14. 2. 2024Zlín – Slavia 1:1
CHL6. 8. 2023Slavia – Zlín 2:1

Program 10. kola Chance Ligy

  • Desáté kolo Chance Ligy otevře v pátek souboj posledního Zlína s vedoucí Slavií.
  • Sobotní program nabídne mimo jiné utkání Plzně s Mladou Boleslaví nebo souboj Bohemians s Ostravou.
  • V neděli přivítá druhý Liberec Slovácko, Teplice se utkají s Olomoucí a celé kolo uzavře večerní duel Sparty s Pardubicemi.
Zápasy 10. kola ChanceLigy
DatumZápasČas
9. 10. 2026Zlín – Slavia Praha18:00
10. 10. 2026Viktoria Plzeň – Mladá Boleslav15:00
10. 10. 2026Zbrojovka Brno – Jablonec15:00
10. 10. 2026Hradec Králové – Artis Brno15:00
10. 10. 2026Bohemians – Ostrava18:00
11. 10. 2026Liberec – Slovácko13:00
11. 10. 2026Teplice – Olomouc15:00
11. 10. 2026Sparta Praha – Pardubice18:00

Tabulka Chance Ligy

Slavia má po devíti kolech na kontě 23 bodů a vede tabulku před Libercem. Zlín zůstává s jediným bodem poslední a na předposlední Slovácko ztrácí tři body.

Tabulka Chance Ligy
PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.Slavia Praha972025:623
2.Slovan Liberec962113:420
3.Mladá Boleslav852117:917
4.Sigma Olomouc951316:1316
5.Teplice951317:1516
6.Zbrojovka Brno951312:1216
7.Sparta Praha950418:1215
8.Jablonec942311:914
9.Hradec Králové94238:914
10.Viktoria Plzeň924317:1710
11.Baník Ostrava93157:1710
12.Bohemians82339:119
13.Pardubice92259:148
14.Artis Brno91267:185
15.Slovácko90457:164
16.Zlín90188:191
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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