Zlín - Slavia: Kde sledovat Chance Ligu živě, sázkové kurzy, statistiky

Fotbalisté Slavie Praha se v 10. kole Chance Ligy představí na hřišti posledního Zlína. Zatímco obhájce titulu vede tabulku a v aktuální sezoně ještě neprohrál, domácí čekají na první ligové vítězství. Utkání se hraje v pátek 9. října od 18:00. Podívejte se, kde zápas sledovat živě, jaké jsou předpokládané sestavy, forma obou soupeřů i vzájemná bilance.
Zlín vs. Slavia – základní informace
|Termín a čas
|Pátek 9. října 2026 od 18:00
|Místo konání
|Stadion Letná, Zlín
|Televizní přenos
|Oneplay Sport 1
|Online live stream
|Betano
|Textový přenos
|Online reportáž na iDNES.cz
Slavia vstupuje do 10. kola z prvního místa tabulky s 23 body a tříbodovým náskokem před Libercem. Zlín je poslední, když z devíti utkání získal jediný bod.
Sázkové kurzy a statistické srovnání týmů
Vedoucí Slavia inkasuje průměrně pouze 0,67 gólu na zápas, poslední Zlín dostává více než dvě branky na utkání. Pražané výrazně převyšují soupeře také v ofenzivě, když dosud nastříleli 25 gólů oproti osmi zásahům domácích.
Slavia má navrch rovněž v počtu střel a držení míče. V průměru vyprodukuje 17,3 střely na zápas, zatímco Zlín pouze 11,9. Pražané drží míč 54,2 % hrací doby, domácí 40,8 %.
Statistické srovnání týmů Zlín vs. Slavia
|Statistika
|Zlín
|Slavia
|Umístění / Body
|16. / 1
|1. / 23
|Vstřelené góly na zápas
|0,89
|2,78
|Obdržené góly na zápas
|2,11
|0,67
|Střely celkem na zápas
|11,9
|17,3
|Držení míče
|40,8 %
|54,2 %
|Úspěšnost přihrávek
|72,3 %
|78,7 %
|Zdroj: Chance Liga
Jak vidí šance na oblíbené sázkové příležitosti v utkání Zlín vs. Slavia datová analýza?
Poslední zápasy Zlína
Zlín v devíti kolech osmkrát prohrál a pouze jednou remizoval. První bod získal až v posledním ligovém utkání na hřišti Jablonce, kde uhrál výsledek 1:1. V předchozích dvou domácích zápasech podlehl Hradci Králové 1:2 a Teplicím 1:3.
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|PŘÁ
|Zlín – Prostějov
|1:2
|CHL
|Jablonec – Zlín
|1:1
|POH
|Havířov – Zlín
|0:4
|CHL
|Zlín – Hradec Králové
|1:2
|CHL
|Zlín – Teplice
|1:3
|CHL
|Zbrojovka Brno – Zlín
|3:2
Poslední zápasy Slavie
Slavia pokračuje v úspěšném vstupu do sezony. V devíti ligových zápasech ještě neprohrála a sedmkrát zvítězila. Před reprezentační přestávkou si poradila také s Plzní, kterou doma porazila 2:1. Tým trenéra Jindřicha Trpišovského se může opřít o produktivní útok i kvalitní obranu.
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|CHL
|Slavia Praha – Viktoria Plzeň
|2:1
|POH
|Varnsdorf – Slavia Praha
|1:5
|CHL
|Teplice – Slavia Praha
|0:2
|CHL
|Slavia Praha – Zbrojovka Brno
|4:0
Předpokládané sestavy a absence
|Předpokládané sestavy a absence
|Zlín
|Slavia Praha
|Sestava
|Dostál (B) – Kukučka, Černín, Křapka, Fukala – Kopečný, Nombil, Machalík, Pišoja, Štefan – Šmiga
|Markovič (B) – Konečný, Vlček, Holeš – Isife, Nowak, Sadílek, Jurásek – Ayaosi, Šturm – Chorý
|Nebudou hrát
|Jugas (koleno), Katalinič (zdravotní problémy), Kolář (zranění), Penkevics (zranění)
|Chaloupek (svalové zranění), Chytil (kotník), Kačor (rameno), Kubiak (zdravotní problémy), Ogbu (Achillova šlacha), Ouanda (zranění), Zima (kotník)
|Nejistý start
|–
|N’Guessan (zranění), Suleiman (zdravotní problémy)
Vzájemná bilance Zlín vs. Slavia (H2H)
Vzájemná bilance hovoří ve prospěch Slavie. V posledním ligovém střetnutí v březnu 2026 zvítězila na zlínské Letné 3:1. Na podzim předchozího roku však Zlín dokázal v Edenu uhrát bezbrankovou remízu.
|Soutěž
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|CHL
|14. 3. 2026
|Zlín – Slavia
|1:3
|POH
|29. 10. 2025
|Zlín – Slavia
|0:4
|CHL
|18. 10. 2025
|Slavia – Zlín
|0:0
|CHL
|14. 2. 2024
|Zlín – Slavia
|1:1
|CHL
|6. 8. 2023
|Slavia – Zlín
|2:1
Program 10. kola Chance Ligy
- Desáté kolo Chance Ligy otevře v pátek souboj posledního Zlína s vedoucí Slavií.
- Sobotní program nabídne mimo jiné utkání Plzně s Mladou Boleslaví nebo souboj Bohemians s Ostravou.
- V neděli přivítá druhý Liberec Slovácko, Teplice se utkají s Olomoucí a celé kolo uzavře večerní duel Sparty s Pardubicemi.
Tabulka Chance Ligy
Slavia má po devíti kolech na kontě 23 bodů a vede tabulku před Libercem. Zlín zůstává s jediným bodem poslední a na předposlední Slovácko ztrácí tři body.
Tabulka Chance Ligy
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Slavia Praha
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2.
|Slovan Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3.
|Mladá Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4.
|Sigma Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5.
|Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6.
|Zbrojovka Brno
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7.
|Sparta Praha
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8.
|Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9.
|Hradec Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10.
|Viktoria Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11.
|Baník Ostrava
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12.
|Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13.
|Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14.
|Artis Brno
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15.
|Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16.
|Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1