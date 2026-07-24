Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

FC Zlín - Baník Ostrava v TV: Kde sledovat 1. kolo Chance ligy živě, sázkové kurzy

  13:36

Hráči Baníku oslavují přesný zásah do sítě Táborska. | foto: MAFRA

Úvodní kolo nového ročníku české nejvyšší fotbalové soutěže (Chance ligy) 2026/27 nabídne i souboj Zlín - Baník Ostrava. Zápas se odehraje v sobotu 25. července od 17:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV nebo přes online stream, a jaké jsou zajímavé sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Zlín – Baník Ostrava živě

Sledovat tradiční souboj mezi Zlínem a ostravským Baníkem můžete v přímém přenosu v televizi i na internetu.

  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice OnePlay Sport 3.
  • Online live stream: Živý stream z tohoto střetnutí můžete sledovat u sázkové kanceláře Betano.
  • Textový přenos: Kompletní dění na hřišti minutu po minutě přináší i náš textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Aktuální kurzy na zápas

Bookmakeři sázkové kanceláře Synot Tip staví do role mírného favorita hostující Baník Ostrava. Ten se v posledních vzájemných duelech těšil z dobré bilance (výhry 2:0 a 6:2).

Vzhledem k výsledkům z letní přípravy i vzájemné historii, kde padá poměrně dost branek, se vedle sázek na vítěze nabízí také příležitosti na počet gólů v zápase nebo sázka na to, že se prosadí oba týmy. Kompletní nabídku kurzů a LIVE sázek naleznete u sázkové kanceláře Synot Tip.

Zlín 3,26 remíza 3,44
Baník Ostrava 2,26

Bonus

500 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Výsledky týmů v přípravě

Oba celky mají za sebou náročnou letní přípravu, ve které změřily síly se zahraničními i domácími soupeři.

FC Zlín
DatumZápasSkóre
18. 7. 2026Slask Vratislav – Zlín3:1
15. 7. 2026Polonia Varšava – Zlín0:2
10. 7. 2026Zlín – Banská Bystrica2:1
8. 7. 2026Zlín – Hapoel Tel Aviv1:2
3. 7. 2026Trenčín – Zlín1:3
FC Baník Ostrava
DatumZápasSkóre
18. 7. 2026Trenčín – Baník Ostrava3:2
11. 7. 2026Miedź Legnica – Baník Ostrava2:1
11. 7. 2026Wisla Plock – Baník Ostrava2:2
8. 7. 2026Zaglebie Lubin – Baník Ostrava0:2
4. 7. 2026Piast Gliwice – Baník Ostrava1:0

Program 1. kola Chance ligy

První kolo ligového ročníku je rozloženo do celého víkendu a nabídne celou řadu zajímavých střetnutí:

Program 1. kola Chance ligy
ZápasTermín a čas
FC Zlín – FC Baník OstravaSobota 25. 7., 17:00
FC Viktoria Plzeň – FC Slovan LiberecSobota 25. 7., 17:00
FK Teplice – Bohemians Praha 1905Sobota 25. 7., 17:00
FC Zbrojovka Brno – AC Sparta PrahaSobota 25. 7., 20:00
SK Slavia Praha – 1.FC SlováckoNeděle 26. 7., 15:00
FK Jablonec – SK Sigma OlomoucNeděle 26. 7., 17:30
FC Hradec Králové – FK PardubiceNeděle 26. 7., 20:00
FK Artis – FK Mladá BoleslavPondělí 27. 7., 18:00
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
500 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Sázky před ligou: Kdo vyhraje titul, první odvolaný kouč i gól z vlastní poloviny

Slávista Lukáš Provod (vpravo) a Václav Drchal z Bohemians

Fotbalovou ligu si můžete zpestřit řadou zábavných výzev. Trefit vítěze ligy? Proč ne, ale sázkové kanceláře nabízejí i o hodně zajímavější příležitosti. A některé s opravdu atraktivními kurzy....

24. července 2026  13:56

Viktoria Plzeň - Slovan Liberec v TV: Kde sledovat 1. kolo Chance ligy živě, kurzy

Hráči Viktorie Plzeň se radují po gólu Rafiua Durosinmiho v 82. minutě utkání...

V úvodním kole nového ročníku Chance ligy 2026/27 přivítá Viktoria Plzeň na své půdě Slovan Liberec. Zápas se odehraje v sobotu 25. července od 17:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV nebo...

24. července 2026  13:47

FC Zlín - Baník Ostrava v TV: Kde sledovat 1. kolo Chance ligy živě, sázkové kurzy

Hráči Baníku oslavují přesný zásah do sítě Táborska.

Úvodní kolo nového ročníku české nejvyšší fotbalové soutěže (Chance ligy) 2026/27 nabídne i souboj Zlín - Baník Ostrava. Zápas se odehraje v sobotu 25. července od 17:00. Podívejte se, kde sledovat...

24. července 2026  13:36

WTA Prague Open 2026: program, výsledky, Češky, vstupenky

Marie Bouzková se raduje z výhry v prvním kole turnaje v Praze.

Návrat na Štvanici. Tenisový turnaj žen WTA Prague Open se na toto místo vrací po šestnácti letech, hraje se od 20. do 26. července 2026. V akci je spoustu českých hráček – podívejte se na program,...

24. července 2026  12:37

Krejčíková vs. Šalková live: čtvrtfinále WTA Prague Open 2026

Barbora Krejčíková v osmifinále Prague Open

O postup mezi čtyři nejlepší zabojují na WTA Prague Open 2026 také Barbora Krejčíková a Dominika Šalková. Sledujte jejich první vzájemný zápas živě a online, hraje se v pátek 24. července odpoledne....

24. července 2026  11:23

Bouzková vs. Valentová: čtvrtfinále WTA Prague Open 2026 live

Marie Bouzková na turnaji WTA v Praze.

I ve čtvrtfinále tenisového turnaje žen WTA Prague Open 2026 dojde na české derby, utkají se Marie Bouzková a Tereza Valentová. Sledujte páteční zápas živě a zjistěte, jaké jsou aktuální kurzy.

24. července 2026  9:06

Bejlek vs. Taggerová: Sázkové kurzy a live stream z WTA Prague Open 2026

Česká tenistka Sara Bejlek v utkání s Annou Blinkovovou na Prague Open.

Jedním z atraktivních čtvrtfinálových duelů WTA Prague Open 2026 je souboj domácí Sáry Bejlek s rakouskou tenistkou Lilli Taggerovou. Jejich druhé vzájemné utkání je na programu v pátek 24. července....

24. července 2026  7:59

World Matchplay 2026 v šipkách: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Michael van Gerwen slaví postup do finále šipkařského MS.

Je tady jeden z nejprestižnějších šipkařských turnajů, World Matchplay 2026. Jako obvykle se hraje v anglickém Blackpoolu, letos od 18. do 26. července. V akci je i obhájce a světová jednička Luke...

24. července 2026

19. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Pavel Bittner během 17. etapy Tour de France.

V pátek 24. července je na programu 19. etapa Tour de France, která zavede peloton na slavné stoupání s 21 ikonickými serpentinami. Ačkoliv měří trasa z Gapu na Alpe d’Huez pouhých 128 kilometrů,...

23. července 2026  21:42

18. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Peloton v 17. etapě Tour de France

Závěrečný týden Tour de France míří do svého vyvrcholení a ve čtvrtek 23. července peloton vstoupí do obávaných Alp. Na programu je 18. etapa, která na 185,2 kilometru dlouhé trase z Voironu do...

23. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kdo vyhraje Tour de France 2026? Aktuální kurzy a favorité

Tadej Pogačar slaví vítězství v úvodní etapě závodu Kolem Švýcarska.

Tour de France 2026 odstartovala 4. července úvodní časovkou v Barceloně. Kdo slavný cyklistický závod vyhraje? Přinášíme aktualizovaný přehled kurzů sázkové kanceláře SynotTip, statistickou bilanci...

23. července 2026  18:50

Krejčíková vs. Havlíčková online: live stream WTA Prague Open 2026

Barbora Krejčíková v utkání proti Lindě Fruhvirtové na Prague Open.

V osmifinále tenisového turnaje žen WTA Prague Open 2026 se utkají Barbora Krejčíková a Lucie Havlíčková. První vzájemný duel je na programu ve čtvrtek 23. července, podívejte se na aktuální kurzy a...

23. července 2026  14:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.