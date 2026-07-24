Kde sledovat zápas Zlín – Baník Ostrava živě
Sledovat tradiční souboj mezi Zlínem a ostravským Baníkem můžete v přímém přenosu v televizi i na internetu.
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice OnePlay Sport 3.
- Online live stream: Živý stream z tohoto střetnutí můžete sledovat u sázkové kanceláře Betano.
- Textový přenos: Kompletní dění na hřišti minutu po minutě přináší i náš textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Aktuální kurzy na zápas
Bookmakeři sázkové kanceláře Synot Tip staví do role mírného favorita hostující Baník Ostrava. Ten se v posledních vzájemných duelech těšil z dobré bilance (výhry 2:0 a 6:2).
Vzhledem k výsledkům z letní přípravy i vzájemné historii, kde padá poměrně dost branek, se vedle sázek na vítěze nabízí také příležitosti na počet gólů v zápase nebo sázka na to, že se prosadí oba týmy. Kompletní nabídku kurzů a LIVE sázek naleznete u sázkové kanceláře Synot Tip.
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Výsledky týmů v přípravě
Oba celky mají za sebou náročnou letní přípravu, ve které změřily síly se zahraničními i domácími soupeři.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|18. 7. 2026
|Slask Vratislav – Zlín
|3:1
|15. 7. 2026
|Polonia Varšava – Zlín
|0:2
|10. 7. 2026
|Zlín – Banská Bystrica
|2:1
|8. 7. 2026
|Zlín – Hapoel Tel Aviv
|1:2
|3. 7. 2026
|Trenčín – Zlín
|1:3
|Datum
|Zápas
|Skóre
|18. 7. 2026
|Trenčín – Baník Ostrava
|3:2
|11. 7. 2026
|Miedź Legnica – Baník Ostrava
|2:1
|11. 7. 2026
|Wisla Plock – Baník Ostrava
|2:2
|8. 7. 2026
|Zaglebie Lubin – Baník Ostrava
|0:2
|4. 7. 2026
|Piast Gliwice – Baník Ostrava
|1:0
Program 1. kola Chance ligy
První kolo ligového ročníku je rozloženo do celého víkendu a nabídne celou řadu zajímavých střetnutí:
|Zápas
|Termín a čas
|FC Zlín – FC Baník Ostrava
|Sobota 25. 7., 17:00
|FC Viktoria Plzeň – FC Slovan Liberec
|Sobota 25. 7., 17:00
|FK Teplice – Bohemians Praha 1905
|Sobota 25. 7., 17:00
|FC Zbrojovka Brno – AC Sparta Praha
|Sobota 25. 7., 20:00
|SK Slavia Praha – 1.FC Slovácko
|Neděle 26. 7., 15:00
|FK Jablonec – SK Sigma Olomouc
|Neděle 26. 7., 17:30
|FC Hradec Králové – FK Pardubice
|Neděle 26. 7., 20:00
|FK Artis – FK Mladá Boleslav
|Pondělí 27. 7., 18:00