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Zlatý míč 2026: Kurzy, favorité a šance hlavních kandidátů

Kristýna Polášková
  10:03

Harry Kane z Anglie s bronzovou medailí po výhře 6:4 nad Francií. | foto: AP

Boj o Zlatý míč je letos otevřený, byť favoritem je po mistrovství světa Harry Kane. Slavnostní vyhlášení proběhne 26. října v Londýně. Jak to aktuálně vidí sázkové kanceláře a samotní sázkaři?
Zlatý míč 2026
UdálostZlatý míč 2026 (Ballon d’Or)
Datum vyhlášení26. října 2026
Místo konáníLondýn, Velká Británie
Hlavní favoritHarry Kane
Obhájce prvenstvíOusmane Dembélé (vítěz 2025)

Aktuální kurzy na vítěze Zlatého míče 2026

Přinášíme přehled největších favoritů a aktuálních kurzů sázkové kanceláře Tipsport:

Aktuální kurzy na vítěze Zlatého míče 2026
HráčKlub / ReprezentaceAktuální kurz
Harry KaneBayern Mnichov / Anglie1.85
Lamine YamalBarcelona / Španělsko4.00
Rodrigo Hernandez (Rodri)Manchester City / Španělsko6.00
Kylian MbappeReal Madrid / Francie7.00
Lionel MessiInter Miami / Argentina15.00
Ousmane DembelePSG / Francie17.00
Michael OliseBayern Mnichov / Francie20.00
Jude BellinghamReal Madrid / Anglie25.00

Analýza hlavních favoritů

Boj o letošní Zlatý míč je vyrovnaný a o celkovém vítězi rozhodují výkony na letním mistrovství světa v kombinaci s úspěchy v klubových soutěžích. Zatímco jedni kandidáti spoléhají na rekordní střelecká čísla, jiní staví své šance na sbírání prestižních trofejí. Podívejte se na úspěchy fotbalistů, kteří mají k zisku prestižního ocenění pro rok 2026 aktuálně nejblíže.

1. Harry Kane

Anglický kanonýr je podle sázkovek i odborných žebříčků aktuální jedničkou. Mezi sázkaři mu věří většina, na jeho triumf jde momentálně 49 % všech vsazených peněz u sázkové kanceláře Tipsport.

  • Proč je favoritem: Konečně zlomil své prokletí bez trofejí. V sezóně 2025-26 zaznamenal 73 gólů a 8 asistencí. S Bayernem Mnichov ovládl Bundesligu, DFB-Pokal i DFL-Supercup. Za Anglii navíc nasázel šest gólů během cesty do semifinále MS.

2. Lamine Yamal

Mladý španělský supertalent je sice pasován do role prvního vyzyvatele s 11% podílem sázek, ale na turnaji v Severní Americe nezanechal tak výraznou individuální stopu, jak se očekávalo.

  • Proč patří k favoritům: S Barcelonou vyhrál La Ligu i Supercopu a na kontě má skvělých 26 gólů a 21 asistencí. Se Španělskem navíc slavil titul mistrů světa. Zastavila ho ale zranění z přetížení, kvůli kterým nedohrál klubovou sezónu a na MS měl omezený vliv. Kdyby vyhrál, stal by se prvním hráčem do 21 let, který tuto cenu získal.

3. Lionel Messi

I přes vyšší kurz jde o druhého nejvíce sázeného hráče - jde na něj 20 % objemu sázek. Veterán ukazuje, že i v 39 letech patří k elitě.

  • Proč je mezi favority: Dovedl Inter Miami k vůbec prvnímu zisku MLS Cupu a podruhé v řadě se stal MVP ligy (jen v šesti zápasech play-off zapsal 6 gólů a 7 asistencí). Celkově v sezóně posbíral 44 gólů a 30 asistencí. Na MS pak přidal dalších osm gólů a čtyři asistence.

4. Další hvězdy v závěsu: Rodri a Mbappé

  • Rodri: Po návratu pozranění předního zkříženého vazu to s ním v Manchesteru City (kde ale i tak vyhrál FA Cup a Carabao Cup) nevypadalo ideálně, na MS však zazářil. Se Španělskem vyhrál zlato a byl dokonce vyhlášen nejlepším hráčem turnaje, což ho katapultovalo zpět do užšího výběru.
  • Kylian Mbappé: V Realu Madrid se potýkal se zraněním kolene a sezóna bez velké trofeje mu šance trochu sráží. Prožil však další fantastické MS, kde vstřelil 10 gólů a odnesl si historicky druhou Zlatou kopačku (celková bilance 58 gólů a 14 asistencí za sezónu).
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