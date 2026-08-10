|Událost
|Zlatý míč 2026 (Ballon d’Or)
|Datum vyhlášení
|26. října 2026
|Místo konání
|Londýn, Velká Británie
|Hlavní favorit
|Harry Kane
|Obhájce prvenství
|Ousmane Dembélé (vítěz 2025)
Aktuální kurzy na vítěze Zlatého míče 2026
Přinášíme přehled největších favoritů a aktuálních kurzů sázkové kanceláře Tipsport:
|Hráč
|Klub / Reprezentace
|Aktuální kurz
|Harry Kane
|Bayern Mnichov / Anglie
|1.85
|Lamine Yamal
|Barcelona / Španělsko
|4.00
|Rodrigo Hernandez (Rodri)
|Manchester City / Španělsko
|6.00
|Kylian Mbappe
|Real Madrid / Francie
|7.00
|Lionel Messi
|Inter Miami / Argentina
|15.00
|Ousmane Dembele
|PSG / Francie
|17.00
|Michael Olise
|Bayern Mnichov / Francie
|20.00
|Jude Bellingham
|Real Madrid / Anglie
|25.00
Analýza hlavních favoritů
Boj o letošní Zlatý míč je vyrovnaný a o celkovém vítězi rozhodují výkony na letním mistrovství světa v kombinaci s úspěchy v klubových soutěžích. Zatímco jedni kandidáti spoléhají na rekordní střelecká čísla, jiní staví své šance na sbírání prestižních trofejí. Podívejte se na úspěchy fotbalistů, kteří mají k zisku prestižního ocenění pro rok 2026 aktuálně nejblíže.
1. Harry Kane
Anglický kanonýr je podle sázkovek i odborných žebříčků aktuální jedničkou. Mezi sázkaři mu věří většina, na jeho triumf jde momentálně 49 % všech vsazených peněz u sázkové kanceláře Tipsport.
- Proč je favoritem: Konečně zlomil své prokletí bez trofejí. V sezóně 2025-26 zaznamenal 73 gólů a 8 asistencí. S Bayernem Mnichov ovládl Bundesligu, DFB-Pokal i DFL-Supercup. Za Anglii navíc nasázel šest gólů během cesty do semifinále MS.
2. Lamine Yamal
Mladý španělský supertalent je sice pasován do role prvního vyzyvatele s 11% podílem sázek, ale na turnaji v Severní Americe nezanechal tak výraznou individuální stopu, jak se očekávalo.
- Proč patří k favoritům: S Barcelonou vyhrál La Ligu i Supercopu a na kontě má skvělých 26 gólů a 21 asistencí. Se Španělskem navíc slavil titul mistrů světa. Zastavila ho ale zranění z přetížení, kvůli kterým nedohrál klubovou sezónu a na MS měl omezený vliv. Kdyby vyhrál, stal by se prvním hráčem do 21 let, který tuto cenu získal.
3. Lionel Messi
I přes vyšší kurz jde o druhého nejvíce sázeného hráče - jde na něj 20 % objemu sázek. Veterán ukazuje, že i v 39 letech patří k elitě.
- Proč je mezi favority: Dovedl Inter Miami k vůbec prvnímu zisku MLS Cupu a podruhé v řadě se stal MVP ligy (jen v šesti zápasech play-off zapsal 6 gólů a 7 asistencí). Celkově v sezóně posbíral 44 gólů a 30 asistencí. Na MS pak přidal dalších osm gólů a čtyři asistence.
4. Další hvězdy v závěsu: Rodri a Mbappé
- Rodri: Po návratu pozranění předního zkříženého vazu to s ním v Manchesteru City (kde ale i tak vyhrál FA Cup a Carabao Cup) nevypadalo ideálně, na MS však zazářil. Se Španělskem vyhrál zlato a byl dokonce vyhlášen nejlepším hráčem turnaje, což ho katapultovalo zpět do užšího výběru.
- Kylian Mbappé: V Realu Madrid se potýkal se zraněním kolene a sezóna bez velké trofeje mu šance trochu sráží. Prožil však další fantastické MS, kde vstřelil 10 gólů a odnesl si historicky druhou Zlatou kopačku (celková bilance 58 gólů a 14 asistencí za sezónu).