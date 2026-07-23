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Žilina - Katowice v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě, kurzy

Kamil Jurek
  11:01

Pohled na stadion MŠK Žilina. | foto: ČTK

Fotbalisté Žiliny mají možnost kvalifikovat se do Konferenční ligy, ve druhém předkole na ně ale čekají Katowice. Jaké jsou kurzy a kde utkání sledovat živě?

Kdy a kde sledovat zápas MŠK Žilina – GKS Katowice v Konferenční lize?

Žilinu už jsme letos mohli vidět v Evropské lize, dvojzápas ale nezvládla, a tak dostává šanci o soutěž níže. Soupeře ale snadného nemá, proti Katowicím začíná na svém Štadiónu pod Dubňom. Začátek je ve čtvrtek 23. července od 20:30, živé vysílání v TV je na STVR Šport.

Datum:čtvrtek 23. července 2026 od 20:30
Dějiště:Štadión pod Dubňom, Žilina
Rozhodčí:Sven Wolfensberger (Švýcarsko)
Kurzy:u Synot Tipu zde
TV přenos:STVR Šport

Aktuální kurzy Žilina – Katowice v předkole Konferenční ligy 2026/27

Zajímavé kurzy

  • Více než 2.5 gólů: 1,86
  • Remíza po 1. pol.: 2,18
  • Žilina a 1.5+ gólů: 2,96

Podle bookmakerů Synot Tipu je zápas naprosto vyrovnaný, předzápasové kurzy jsou téměř „v rovině“ okolo hodnot 2,60. Zápas tedy nemá kurzového favorita.

Žilina ale ukázala, že je doma silná, což naposledy pocítil i Hajduk Split. Katowice se navíc do evropských pohárů vrací po dlouhé době.

Kromě vítězů či remízy máte k dispozici live sázky, které startují vždy pár minut před zahájením zápasu. Nabídka je široká a kurzy se neustále mění podle toho, co se zrovna děje na hřišti.

MŠK Žilina 2,62 remíza 3,55
GKS Katowice 2,66

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Žilina nestačila na Hajduk Split v Evropské lize

MŠK Žilina se díky triumfu ve slovenském poháru dostala po šesti letech do předkola Evropské ligy. Ve dvojzápase ale nestačila na chorvatský Hajduk Split, byť na domácím stadionu zvítězila 2:1. Rozhodl totiž úvodní zápas v Chorvatsku, který skončil 2:0 pro favorita.

Tím však představení v evropských pohárech nekončí a je tady další pokus o nižší Konferenční ligu. Stejně jako před rokem čeká na Žilinu ve stejné fázi polský tým, určitě by ale ráda lepší výkon – proti Rakówu totiž skončil dvojzápas celkovým skóre 1:6.

Příprava ještě před evropskými soutěžemi se Žilině příliš nepovedla, ze čtyř duelů totiž ani jednou nevyhrála – zapsala tři remízy (Opava, Odra Opole, Pardubice) a jednu porážku od Dynama Kyjev.

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Katowice jdou do Evropy po 23 letech

GKS Katowice hrály dlouhou dobu druhou polskou ligu, do Ekstraklasy prošli po téměř dvaceti letech až pro ročník 2024/25. Posledně skončily těsně na pátém místě, což jim stačí na letošní kvalifikaci do Konferenční ligy.

Naposledy si hráči GKS zahráli Pohár UEFA v sezoně 2003/04, historicky nejlepším výkonem je pak třetí kolo stejné soutěže v devadesátých letech. Hlavně v Polsku se může Žilina určitě těšit na bouřlivou atmosféru, kterou jsou fanoušci Gieksy pověstní.

Po konci ligy stihly Katowice sehrát celkem šest přípravných zápasů, všechny proti polským soupeřům. Bilance je čtyři vítězství, jedna remíza proti Rakówu a prohra s Piastem Gliwice (0:1).

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Poslední zápasy Žilna a Katowic
MŠK Žilina
16. 7.Žilina – Hajduk Split2:1
9. 7.Hajduk Split – Žilina2:0
1. 7.Pardubice – Žilina2:2
GKS Katowice
16. 7.Katowice – Raków1:1
11. 7.Katowice – Rzeszow3:1
1. 7.Katowice – Legnica2:0

Vzájemné zápasy Žiliny a Katowic (H2H)

Žilina a Katowice se spolu zatím nikdy v minulosti neutkaly, v rámci předkola Konferenční ligy k tomu nyní dojde hned dvakrát.

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