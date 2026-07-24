V jednom z nejatraktivnějších duelů úvodního kola nového ročníku Chance ligy 2026/27 přivítá Zbrojovka Brno pražskou Spartu. Zápas se odehraje v sobotu 25. července od 20:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV nebo přes online stream, a jaké jsou zajímavé sázkové kurzy.
Kde sledovat zápas Zbrojovka Brno – Sparta živě
Utkání dvou klubů s velkou tradicí můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu.
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá televizní stanice OnePlay Sport 1.
- Online live stream: Živý stream z tohoto střetnutí nabízí sázková kancelář Betano.
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz .
Aktuální kurzy na zápas
Sparta je podle bookmakerů SynotTipu poměrně výrazným favoritem. Výbuch v generálce, povedená příprava soupeře i nevyzpytatelnost úvodního kola však mohou být pro svěřence Briana Priskeho varováním.
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Zbrojovka dokázala v každém ze šesti vítězných přípravných utkání vstřelit minimálně dva góly. Před startem sezony navíc získala útočníka Daniela Vašulína z Plzně. Sparťanská ofenzíva s Haraslínem a Kuchtou by měla být schopná rozvrátit většinu ligových obran. Sázka na příležitost oba týmy skórují (1,68) tak může být zajímavou volbou.
Poslední vzájemné duely Zbrojovky a Sparty
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|30.10.2024
|Pohár
|Sparta Praha – Zbrojovka Brno
|4:0
|02.04.2023
|Liga
|Sparta Praha – Zbrojovka Brno
|3:1
|08.10.2022
|Liga
|Zbrojovka Brno – Sparta Praha
|0:4
|29.05.2021
|Liga
|Sparta Praha – Zbrojovka Brno
|6:1
|22.08.2020
|Liga
|Zbrojovka Brno – Sparta Praha
|1:4
Kromě standardních předzápasových příležitostí budou k dispozici live sázky, které startují vždy pár minut před zahájením zápasu. Nabídka je široká a kurzy se neustále mění podle toho, co se zrovna děje na hřišti.
Výsledky týmů v přípravě
- Zbrojovka Brno odehrála v přípravě šest zápasů. Připsala si pět výher a jednu prohru.
- V generálce na ligu si poradila se slovenskou Podbrezovou 2:0.
Zbrojovka Brno
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|17.07.2026
|Zbrojovka Brno – Podbrezová
|2:0
|08.07.2026
|Hartberg – Zbrojovka Brno
|2:0
|04.07.2026
|Zbrojovka Brno – Csikszereda M. Ciuc
|2:1
|01.07.2026
|Tiszakecske – Zbrojovka Brno
|2:4
|30.06.2026
|Nyíregyháza – Zbrojovka Brno
|0:3
|23.06.2026
|Zbrojovka Brno – Prostějov
|4:1
- Sparta v přípravě absolvovala jen čtyři zápasy. Dva vyhrála, dvakrát odešla poražená.
- V ligové generálce propadla, když podlehla dánskému Nordsjaellandu 1:5.
Sparta Praha
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|17.07.2026
|Nordsjaelland – Sparta Praha
|5:1
|16.07.2026
|Jagiellonia – Sparta Praha
|1:0
|11.07.2026
|Sparta Praha – G-Osaka
|3:0
|04.07.2026
|Sparta Praha – Opava
|4:1
Program 1. kola Chance ligy
Úvodní ligový víkend nabídne vedle souboje Zbrojovky se Spartou řadu dalších atraktivních duelu: