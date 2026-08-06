Fotbalisté Zbrojovky Brno zatím nepůsobí jako vyjukaný nováček. Po dvou kolech Chance Ligy mají na kontě čtyři body a v pátek 7. srpna ve 3. kole přivítají na domácím hřišti Liberec. Podívejte se, kde utkání sledovat živě v TV nebo online, a jaké jsou na zápas vypsané zajímavé sázkové kurzy.
Kde sledovat zápas Zbrojovka Brno – Liberec živě
Utkání začne v pátek 6. srpna od 19:00 a sledovat jej můžete v přímém přenosu v televizi i na internetu.
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá televizní stanice Oneplay Sport 1 a Oneplay Sport 4
- Online live stream: Živý stream z tohoto střetnutí nabízí sázková kancelář Betano.
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz .
Kurzy na zápas Zbrojovka Brno – Slovan Liberec
Bookmakeři SynotTipu odhadují, že zápas Zbrojovky s Libercem bude vyrovnaný. Na oba soupeře nabízejí kurz okolo 2,6. Remíza je v nabídce oceněna hodnotou 3,48.
Poslední zápasy Zbrojovky a Liberce
Zajímavé kurzy
- Sázka bez remízy: Zbrojovka 1,81 – Liberec 1,93
- Oba poločasy pod 1.5 gólu – 2,4
- Zbrojovka Brno vstoupila do ligy výborně. Napřed doma porazila Spartu 3:1, potom si přivezla bod z Plzně za remízu 1:1.
- Září nová posila v útoku Daniel Vašulín, který skóroval v obou zápasech.
- Zbrojovka sbírá uznání i za sympatický herní projev. Tým je pod koučem Martinem Svědíkem dobře organizovaný a navíc odvážný při hře dopředu.
FC Zbrojovka Brno – poslední zápasy
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|1.8. 2026
|Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno
|1:1
|Chance Liga
|25. 7. 2026
|Zbrojovka Brno – Sparta Praha
|3:1
|Chance Liga
|17. 7. 2026
|Zbrojovka Brno – Podbrezová
|2:0
|Přípravný zápas
|8. 7. 2026
|Hartberg – Zbrojovka Brno
|2:0
|Přípravný zápas
|4. 7. 2026
|Zbrojovka Brno – Csikszereda M. Ciuc
|2:1
|Přípravný zápas
|1. 7. 2026
|Tiszakecske – Zbrojovka Brno
|2:4
|Přípravný zápas
V naší databance si můžete prohlédnout i tabulku domácích zápasů, venkovních zápasů nebo tabulku prvních poločasů.
- Slovan Liberec neslevuje ze svých ambicí, ale zatím stále hledá cestu k úspěchu. Po odchodu trenéra Radoslava Kováče na lavičku usedl Branislav Fodrek a hned v prvním ligovém kole si připsal skvělý výsledek – jeho svěřenci zvítězili v Plzni 3:1. Ve druhém kole Slovan odehrál atypický zápas a po dvou vyloučeních (Kušej v 1. minutě, Hodouš ve 38. ) podlehl 0:1 Teplicím.
FC Slovan Liberec – poslední zápasy
|Datum
|Zápas
|Skóre
|1. 8. 2026
|Slovan Liberec – FK Teplice
|0:1
|25. 7. 2026
|Viktoria Plzeň – Liberec
|1:3
|17. 7. 2026
|St. Pölten – Slovan Liberec
|1:3
|9. 7. 2026
|Rapid Bukurešť – Slovan Liberec
|1:2
|4. 7. 2026
|Slovan Liberec – Dukla Praha
|2:2
|27. 6. 2026
|Slovan Liberec – Ústí nad Labem
|2:0
Poslední vzájemné zápasy Zbrojovky s Libercem
Ze sázkařského hlediska je potřeba brát zápasy Zbrojovky s Libercem s rezervou. Naposledy se týmy utkaly v roce 2023 a aktuální sestavy samozřejmě vypadají úplně jinak.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|23.04.23
|Slovan Liberec – Zbrojovka Brno
|3:1
|30.10.22
|Zbrojovka Brno – Slovan Liberec
|3:0
|14.05.21
|Slovan Liberec – Zbrojovka Brno
|1:1
|22.01.21
|Zbrojovka Brno – Slovan Liberec
|0:3
Program 3. kola Chance Ligy
Program třetího kola domácí nejvyšší soutěže nabízí spoustu zajímavých otázek.
- Udrží Zbrojovka neporazitelnost?
- Chytí se konečně Plzeň a vyhraje v Teplicích?
- Bude se Sparta šetřit na odvetu s Lyonem?
- Vstřelí Slavia znovu alespoň čtyři branky?
Tabulka po 2. kole Chance Ligy