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Zbrojovka Brno - Liberec v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a sázkové kurzy

Autor:
  17:40

Daniel Vašulín zařídil Zbrojovce remízu v Plzni. | foto: ČTK

Fotbalisté Zbrojovky Brno zatím nepůsobí jako vyjukaný nováček. Po dvou kolech Chance Ligy mají na kontě čtyři body a v pátek 7. srpna ve 3. kole přivítají na domácím hřišti Liberec. Podívejte se, kde utkání sledovat živě v TV nebo online, a jaké jsou na zápas vypsané zajímavé sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Zbrojovka Brno – Liberec živě

Utkání začne v pátek 6. srpna od 19:00 a sledovat jej můžete v přímém přenosu v televizi i na internetu.

  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá televizní stanice Oneplay Sport 1 a Oneplay Sport 4
  • Online live stream: Živý stream z tohoto střetnutí nabízí sázková kancelář Betano.
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz .

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Kurzy na zápas Zbrojovka Brno – Slovan Liberec

Bookmakeři SynotTipu odhadují, že zápas Zbrojovky s Libercem bude vyrovnaný. Na oba soupeře nabízejí kurz okolo 2,6. Remíza je v nabídce oceněna hodnotou 3,48.

Poslední zápasy Zbrojovky a Liberce

Zajímavé kurzy

  • Sázka bez remízy: Zbrojovka 1,81 – Liberec 1,93
  • Oba poločasy pod 1.5 gólu – 2,4
  • Zbrojovka Brno vstoupila do ligy výborně. Napřed doma porazila Spartu 3:1, potom si přivezla bod z Plzně za remízu 1:1.
  • Září nová posila v útoku Daniel Vašulín, který skóroval v obou zápasech.
  • Zbrojovka sbírá uznání i za sympatický herní projev. Tým je pod koučem Martinem Svědíkem dobře organizovaný a navíc odvážný při hře dopředu.
FC Zbrojovka Brno – poslední zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
1.8. 2026Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno1:1Chance Liga
25. 7. 2026Zbrojovka Brno – Sparta Praha3:1Chance Liga
17. 7. 2026Zbrojovka Brno – Podbrezová2:0Přípravný zápas
8. 7. 2026Hartberg – Zbrojovka Brno2:0Přípravný zápas
4. 7. 2026Zbrojovka Brno – Csikszereda M. Ciuc2:1Přípravný zápas
1. 7. 2026Tiszakecske – Zbrojovka Brno2:4Přípravný zápas

💡 Tip:

V naší databance si můžete prohlédnout i tabulku domácích zápasů, venkovních zápasů nebo tabulku prvních poločasů.

  • Slovan Liberec neslevuje ze svých ambicí, ale zatím stále hledá cestu k úspěchu. Po odchodu trenéra Radoslava Kováče na lavičku usedl Branislav Fodrek a hned v prvním ligovém kole si připsal skvělý výsledek – jeho svěřenci zvítězili v Plzni 3:1. Ve druhém kole Slovan odehrál atypický zápas a po dvou vyloučeních (Kušej v 1. minutě, Hodouš ve 38. ) podlehl 0:1 Teplicím.
FC Slovan Liberec – poslední zápasy
DatumZápasSkóre
1. 8. 2026Slovan Liberec – FK Teplice0:1
25. 7. 2026Viktoria Plzeň – Liberec1:3
17. 7. 2026St. Pölten – Slovan Liberec1:3
9. 7. 2026Rapid Bukurešť – Slovan Liberec1:2
4. 7. 2026Slovan Liberec – Dukla Praha2:2
27. 6. 2026Slovan Liberec – Ústí nad Labem2:0

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Poslední vzájemné zápasy Zbrojovky s Libercem

Ze sázkařského hlediska je potřeba brát zápasy Zbrojovky s Libercem s rezervou. Naposledy se týmy utkaly v roce 2023 a aktuální sestavy samozřejmě vypadají úplně jinak.

DatumZápasSkóre
23.04.23Slovan Liberec – Zbrojovka Brno3:1
30.10.22Zbrojovka Brno – Slovan Liberec3:0
14.05.21Slovan Liberec – Zbrojovka Brno1:1
22.01.21Zbrojovka Brno – Slovan Liberec0:3

Program 3. kola Chance Ligy

Program třetího kola domácí nejvyšší soutěže nabízí spoustu zajímavých otázek.

  • Udrží Zbrojovka neporazitelnost?
  • Chytí se konečně Plzeň a vyhraje v Teplicích?
  • Bude se Sparta šetřit na odvetu s Lyonem?
  • Vstřelí Slavia znovu alespoň čtyři branky?
Zápasy 3. kola Chance Ligy
DatumZápasČas
7. 8. 2026Zbrojovka Brno – Slovan Liberec19:00
8. 8. 2026Teplice – Viktoria Plzeň17:00
8. 8. 2026Zlín – Bohemians 190517:00
8. 8. 2026Mladá Boleslav – Sparta Praha20:00
9. 8. 2026Slavia Praha – Pardubice15:00
9. 8. 2026Jablonec – Slovácko17:00
9. 8. 2026Hradec Králové – Baník Ostrava17:00
9. 8. 2026Artis Brno – Sigma Olomouc20:00

Tabulka po 2. kole Chance Ligy

PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.SK Slavia Praha22009:16
2.FK Teplice22004:16
3.FK Jablonec22004:16
4.FK Mladá Boleslav21106:44
5.FC Zbrojovka Brno21104:24
6.FC Hradec Králové21102:14
7.FC Slovan Liberec21013:23
8.AC Sparta Praha21014:43
9.FC Baník Ostrava21011:43
10.SK Sigma Olomouc20113:41
11.SK Artis Brno20113:51
12.FC Viktoria Plzeň20112:41
13.Bohemians Praha 190520111:31
14.1. FC Slovácko20112:61
15.FC Zlín20021:40
16.FK Pardubice20021:40

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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