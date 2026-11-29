Zbrojovka Brno přivítá v 16. kole Chance Ligy Plzeň. Nedělní zápas začne v 15:00. Domácí čekají na soutěžní výhru už pět zápasů, Plzeň je stejně dlouho bez porážky a ve čtvrtek doma deklasovala v Evropské lize Benficu 4:0. Podívejte se na kurzy, formu obou týmů, statistiky i vzájemnou bilanci.
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Kde sledovat zápas Zbrojovka – Plzeň živě
- Termín a čas: Neděle 29. listopadu 2026 od 15:00 SEČ
- Místo konání: Městský fotbalový stadion Srbská, Brno
- Soutěž: Chance Liga, 16. kolo
- Televizní přenos: OnePlay Sport 1
- Online live stream: Betano
- Textový přenos: Online přenos na IDNES.cz
Modelový odhad utkání Zbrojovka Brno - Plzeň.
Jak si týmy vedou v posledních zápasech
Zbrojovka je po patnácti kolech devátá s 21 body za šest výher a tři remízy. Na vítězství čeká už pět soutěžních zápasů. Po pohárové porážce se Slavií (0:4) a ligových prohrách v Olomouci (0:3) a doma s Baníkem (1:3) bodovala v Pardubicích, kde v minulém kole remizovala 1:1.
FC Zbrojovka Brno
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|22. 11. 2026
|Chance Liga
|Pardubice – Zbrojovka Brno
|1:1
|7. 11. 2026
|Chance Liga
|Zbrojovka Brno – Baník Ostrava
|1:3
|31. 10. 2026
|Chance Liga
|Sigma Olomouc – Zbrojovka Brno
|3:0
|27. 10. 2026
|MOL Cup
|Slavia Praha – Zbrojovka Brno
|4:0
|24. 10. 2026
|Chance Liga
|Zbrojovka Brno – Bohemians
|2:2
Plzeň je s 23 body sedmá a na čtvrtou Spartu ztrácí jediný bod. Z posledních pěti soutěžních zápasů čtyři vyhrála a jednou remizovala. V lize naposledy zvítězila 2:1 na hřišti Bohemians a ve čtvrtek v Evropské lize doma porazila Benficu 4:0.
FC Viktoria Plzeň
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|26. 11. 2026
|Evropská liga
|Viktoria Plzeň – Benfica
|4:0
|21. 11. 2026
|Chance Liga
|Bohemians – Viktoria Plzeň
|1:2
|8. 11. 2026
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Sparta Praha
|1:1
|5. 11. 2026
|Evropská liga
|Lilleström – Viktoria Plzeň
|0:1
|1. 11. 2026
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Viktoria Plzeň
|0:4
Statistiky a klíčoví hráči
Plzeň dala v patnácti kolech 31 gólů, víc jich má jen Slavia. Zbrojovka skórovala osmnáctkrát, oba týmy inkasovaly 23 branek. Plzeň má častěji míč (49,8 % oproti 44,7 %) a přesněji přihrává (82,5 % oproti 75,4 %). Brno dostalo 19 žlutých karet a žádnou červenou, Plzeň má 28 žlutých a dvě červené.
Nejlepším střelcem Zbrojovky je s pěti góly Daniel Vašulín. Na pěti brankách se podíleli také Antonín Vaníček (3 góly a 2 asistence) a Tadeáš Vachoušek (2+3). Za Plzeň skóroval nejčastěji šestigólový Christophe Kabongo. Týmovou produktivitu vede Amar Memič se čtyřmi góly a šesti asistencemi.
Statistika (Chance Liga 2026/27)
|FC Zbrojovka Brno
|FC Viktoria Plzeň
|Umístění v tabulce (Body)
|9. místo (21 b)
|7. místo (23 b)
|Bilance (V–R–P)
|6–3–6
|6–5–4
|Skóre
|18:23
|31:23
|Očekávané góly (xG)
|19,02
|26,21
|Střely / na branku (úspěšnost)
|163 / 56 (11,0 %)
|231 / 73 (13,4 %)
|Držení míče / přesnost přihrávek
|44,7 % / 75,4 %
|49,8 % / 82,5 %
|Žluté / červené karty
|19 / 0
|28 / 2
|Nejlepší střelci
|D. Vašulín (5), A. Vaníček (3), L. Penxa (2), T. Vachoušek (2)
|C. Kabongo (6), A. Memič (4)
|Nejlepší nahrávači
|T. Vachoušek (3), A. Vaníček (2)
|A. Memič (6), A. Gabriel (2)
Vzájemné zápasy
Plzeň neprohrála se Zbrojovkou pět posledních vzájemných duelů a tři z nich vyhrála. V prvním letošním utkání na začátku srpna ale Brno uhrálo v Plzni remízu 1:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|1. 8. 2026
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno
|1:1
|5. 2. 2023
|Chance Liga
|Zbrojovka Brno – Viktoria Plzeň
|1:3
|9. 11. 2022
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno
|4:0
|19. 1. 2022
|Příprava
|Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno
|1:1
|27. 2. 2021
|Chance Liga
|Zbrojovka Brno – Viktoria Plzeň
|0:1