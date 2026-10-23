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Zbrojovka Brno – Bohemians v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a kurzy

Kristýna Polášková
  9:36

Útočník Zbrojovky Brno Daniel Vašulín slaví gól v utkání se Slováckem. | foto: ČTK

Ve 12. kole Chance Ligy přivítá brněnská Zbrojovka fotbalisty Bohemians. Domácí se díky povedeným výkonům posunuli mezi šest nejlepších týmů soutěže, zatímco Pražané se pohybují ve středu tabulky. Kde zápas sledovat živě, co napovídají statistiky obou mužstev a jaké jsou aktuální sázkové kurzy?
Zbrojovka Brno 2,27 remíza 3,34
Bohemians 1905 3,34

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Kde sledovat zápas Zbrojovka Brno – Bohemians

Sobotní odpolední duel 12. kola Chance Ligy z brněnské Srbské můžete sledovat jak v televizi, tak prostřednictvím online streamu:

  • Termín a čas: Sobota 24. října 2026 od 15:00 SELČ
  • Místo konání: Městský fotbalový stadion Srbská, Brno
  • Soutěž: Chance Liga, 12. kolo
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 3

Predikce před zápasem Zbrojovka Brno vs. Bohemians.

Zbrojovka Brno – Bohemians: Kurzy a forma

Sázkové kurzy naznačují vyrovnané utkání, v němž bookmakeři mírně favorizují domácí Zbrojovku. Bohemians však nejsou bez šance a výrazného favorita tak zápas nemá.

Zbrojovce Brno se v dosavadním průběhu sezony daří. Po jedenácti kolech jí patří šesté místo se ziskem 19 bodů. Brňané si nevytvářejí velké množství střeleckých příležitostí, vynikají však efektivitou v zakončení. Gólem končí 35 % jejich střel na branku. K přednostem domácích patří také disciplinovaná hra, v průměru se dopouštějí 9,5 faulu a dostávají 1,4 žluté karty na zápas.

Zbrojovka Brno
DatumSoutěžZápasVýsledek
18. 10. 2026Chance LigaSlovácko – Zbrojovka Brno1:2
10. 10. 2026Chance LigaZbrojovka Brno – Jablonec0:1
2. 10. 2026MOL CupZbrojovka Brno – Skalica5:1
19. 9. 2026Chance LigaMladá Boleslav – Zbrojovka Brno2:0
16. 9. 2026MOL CupKrálův Dvůr – Zbrojovka Brno0:3

Bohemians patří po deseti odehraných zápasech s 15 body desáté místo tabulky. Pražané v posledních dvou ligových utkáních zvítězili shodně 1:0, nejprve nad Baníkem Ostrava nad Mladou Boleslaví. Klokani se opírají především o solidní defenzivu, která inkasuje v průměru 1,1 gólu na zápas. V útoku se jim daří méně, v dosavadních deseti kolech vstřelili 11 branek.

Bohemians
DatumSoutěžZápasVýsledek
14. 10. 2026Chance LigaBohemians – Mladá Boleslav1:0
10. 10. 2026Chance LigaBohemians – Baník Ostrava1:0
30. 9. 2026MOL CupVsetín – Bohemians0:5
26. 9. 2026MOL CupBohemians – Bohemians0:0
19. 9. 2026Chance LigaPardubice – Bohemians2:1

Tipy na sázkové příležitosti:

  • Padne pod 2,5 gólu v kurzu 1,97: Oba týmy se mohou opřít o solidní defenzivu. Bohemians navíc v posledních dvou ligových zápasech zvítězili shodně 1:0. Také tentokrát by mohl rozhodnout jediný gól.
  • Zbrojovka zvítězí přesně o jednu branku (kurz 4,13): Brňané mají výhodu domácího prostředí a v dosavadním průběhu sezony se prezentují efektivním zakončením. Bohemians však inkasují v průměru jen 1,1 gólu na zápas, takže případná výhra domácích nemusí být výrazná.
Předpokládané sestavy a absence
Zbrojovka BrnoBohemians Praha 1905
Předpokládaná sestavaHrdina – Klíma, Vedral, Pokorný, Dante – Čavoš, Zmrhal – Penxa, Vaníček, Vachoušek – VašulínFrühwald – Mirvald, Havel, Lischka, Kadlec, Javorček – Čermák, Smrž, Květ – Krobot, Almási
Nebudou hrátAndrew (zranění), Juroška (zranění), Večeřa (kotník)Sakala (zranění), Yasser (stehno), Pleštil (svalové zranění)
Nejistý startMatoušek (zranění)
TrenérMartin SvědíkJaroslav Veselý

Statistické srovnání

Bohemians jsou střelecky aktivnější, v průměru zaznamenají 8,4 střely na zápas, z toho 3,6 na branku. Zbrojovka naopak vyniká efektivitou zakončení, když proměňuje 35 % střel mířících mezi tři tyče. Vyrovnané jsou oba týmy také v držení míče. Brňané dosahují průměru 46 %, Pražané 45 %.

Herní statistika (Chance Liga 2026/27)Zbrojovka BrnoBohemians 1905
Pořadí v tabulce (Body)6. místo (19 b)10. místo (15 b)
Góly vstřelené / obdržené (90 min)1,3 / 1,31,1 / 1,1
Střely celkem (Střely na branku)6,5 (3,6)8,4 (3,6)
Proměňování střel na branku35 %31 %
Držení míče46 %45 %
Rohové kopy (zahrávané / soupeře)3,7 / 5,33,6 / 5,4
Fauly / Žluté karty9,5 / 1,412,3 / 1,9

Vzájemné zápasy

Historická bilance z posledních let mluví ve prospěch Bohemians, kteří ovládli čtyři z posledních šesti ligových střetnutí a Zbrojovce ani jednou nepodlehli. Poslední vzájemný duel se však datuje do února 2023, kdy se v Ďolíčku zrodila remíza 1:1.

DatumSoutěžZápasSkóre
25. 2. 2023Chance LigaBohemians – Zbrojovka Brno1:1
4. 9. 2022Chance LigaZbrojovka Brno – Bohemians1:2
6. 2. 2021Chance LigaBohemians – Zbrojovka Brno2:1
30. 8. 2020Chance LigaZbrojovka Brno – Bohemians0:0
17. 2. 2018Chance LigaBohemians – Zbrojovka Brno1:0

Zápasy 12. kola Chance Ligy

DatumČasZápas
24. 10.15:00Liberec – Ostrava
24. 10.15:00Zbrojovka – Bohemians
24. 10.15:00Teplice – Artis Brno
24. 10.15:00Zlín – Olomouc
24. 10.18:00Slavia – Mladá Boleslav
25. 10.13:00Hradec Králové – Jablonec
25. 10.15:00Sparta – Slovácko
25. 10.18:00Plzeň – Pardubice

Tabulka Chance Ligy

Zbrojovka se nachází v elitní šestce a vítězstvím by si mohla upevnit pozici v horní polovině tabulky, těsně za Spartou a Sigmou Olomouc. Bohemians by se naopak rádi bodově dotáhli právě na Brňany.

#TýmZVRPSkóre+/-Body
1.SK Slavia Praha1183026:6+2027
2.Slovan Liberec1162313:7+620
3.FK Mladá Boleslav1162318:13+520
4.Sigma Olomouc1162318:14+420
5.AC Sparta Praha1161420:12+819
6.Zbrojovka Brno1161414:14019
7.FK Jablonec1152414:12+217
8.FK Teplice1152418:17+117
9.FC Viktoria Plzeň1144323:19+416
10.Bohemians Praha 19051043311:11015
11.FC Hradec Králové1143410:13-315
12.FK Pardubice1132612:16-411
13.FC Baník Ostrava113267:18-1111
14.Artis Brno1022611:20-98
15.1. FC Slovácko1114610:18-87
16.FC Zlín1101108:23-151

Statistická predikce před zápasy 12. kola Chance Ligy.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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