Ve 12. kole Chance Ligy přivítá brněnská Zbrojovka fotbalisty Bohemians. Domácí se díky povedeným výkonům posunuli mezi šest nejlepších týmů soutěže, zatímco Pražané se pohybují ve středu tabulky. Kde zápas sledovat živě, co napovídají statistiky obou mužstev a jaké jsou aktuální sázkové kurzy?
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Kde sledovat zápas Zbrojovka Brno – Bohemians
Sobotní odpolední duel 12. kola Chance Ligy z brněnské Srbské můžete sledovat jak v televizi, tak prostřednictvím online streamu:
- Termín a čas: Sobota 24. října 2026 od 15:00 SELČ
- Místo konání: Městský fotbalový stadion Srbská, Brno
- Soutěž: Chance Liga, 12. kolo
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 3
Predikce před zápasem Zbrojovka Brno vs. Bohemians.
Zbrojovka Brno – Bohemians: Kurzy a forma
Sázkové kurzy naznačují vyrovnané utkání, v němž bookmakeři mírně favorizují domácí Zbrojovku. Bohemians však nejsou bez šance a výrazného favorita tak zápas nemá.
Zbrojovce Brno se v dosavadním průběhu sezony daří. Po jedenácti kolech jí patří šesté místo se ziskem 19 bodů. Brňané si nevytvářejí velké množství střeleckých příležitostí, vynikají však efektivitou v zakončení. Gólem končí 35 % jejich střel na branku. K přednostem domácích patří také disciplinovaná hra, v průměru se dopouštějí 9,5 faulu a dostávají 1,4 žluté karty na zápas.
Zbrojovka Brno
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|18. 10. 2026
|Chance Liga
|Slovácko – Zbrojovka Brno
|1:2
|10. 10. 2026
|Chance Liga
|Zbrojovka Brno – Jablonec
|0:1
|2. 10. 2026
|MOL Cup
|Zbrojovka Brno – Skalica
|5:1
|19. 9. 2026
|Chance Liga
|Mladá Boleslav – Zbrojovka Brno
|2:0
|16. 9. 2026
|MOL Cup
|Králův Dvůr – Zbrojovka Brno
|0:3
Bohemians patří po deseti odehraných zápasech s 15 body desáté místo tabulky. Pražané v posledních dvou ligových utkáních zvítězili shodně 1:0, nejprve nad Baníkem Ostrava nad Mladou Boleslaví. Klokani se opírají především o solidní defenzivu, která inkasuje v průměru 1,1 gólu na zápas. V útoku se jim daří méně, v dosavadních deseti kolech vstřelili 11 branek.
Bohemians
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|14. 10. 2026
|Chance Liga
|Bohemians – Mladá Boleslav
|1:0
|10. 10. 2026
|Chance Liga
|Bohemians – Baník Ostrava
|1:0
|30. 9. 2026
|MOL Cup
|Vsetín – Bohemians
|0:5
|26. 9. 2026
|MOL Cup
|Bohemians – Bohemians
|0:0
|19. 9. 2026
|Chance Liga
|Pardubice – Bohemians
|2:1
Tipy na sázkové příležitosti:
- Padne pod 2,5 gólu v kurzu 1,97: Oba týmy se mohou opřít o solidní defenzivu. Bohemians navíc v posledních dvou ligových zápasech zvítězili shodně 1:0. Také tentokrát by mohl rozhodnout jediný gól.
- Zbrojovka zvítězí přesně o jednu branku (kurz 4,13): Brňané mají výhodu domácího prostředí a v dosavadním průběhu sezony se prezentují efektivním zakončením. Bohemians však inkasují v průměru jen 1,1 gólu na zápas, takže případná výhra domácích nemusí být výrazná.
Předpokládané sestavy a absence
|Zbrojovka Brno
|Bohemians Praha 1905
|Předpokládaná sestava
|Hrdina – Klíma, Vedral, Pokorný, Dante – Čavoš, Zmrhal – Penxa, Vaníček, Vachoušek – Vašulín
|Frühwald – Mirvald, Havel, Lischka, Kadlec, Javorček – Čermák, Smrž, Květ – Krobot, Almási
|Nebudou hrát
|Andrew (zranění), Juroška (zranění), Večeřa (kotník)
|Sakala (zranění), Yasser (stehno), Pleštil (svalové zranění)
|Nejistý start
|—
|Matoušek (zranění)
|Trenér
|Martin Svědík
|Jaroslav Veselý
Statistické srovnání
Bohemians jsou střelecky aktivnější, v průměru zaznamenají 8,4 střely na zápas, z toho 3,6 na branku. Zbrojovka naopak vyniká efektivitou zakončení, když proměňuje 35 % střel mířících mezi tři tyče. Vyrovnané jsou oba týmy také v držení míče. Brňané dosahují průměru 46 %, Pražané 45 %.
|Herní statistika (Chance Liga 2026/27)
|Zbrojovka Brno
|Bohemians 1905
|Pořadí v tabulce (Body)
|6. místo (19 b)
|10. místo (15 b)
|Góly vstřelené / obdržené (90 min)
|1,3 / 1,3
|1,1 / 1,1
|Střely celkem (Střely na branku)
|6,5 (3,6)
|8,4 (3,6)
|Proměňování střel na branku
|35 %
|31 %
|Držení míče
|46 %
|45 %
|Rohové kopy (zahrávané / soupeře)
|3,7 / 5,3
|3,6 / 5,4
|Fauly / Žluté karty
|9,5 / 1,4
|12,3 / 1,9
Vzájemné zápasy
Historická bilance z posledních let mluví ve prospěch Bohemians, kteří ovládli čtyři z posledních šesti ligových střetnutí a Zbrojovce ani jednou nepodlehli. Poslední vzájemný duel se však datuje do února 2023, kdy se v Ďolíčku zrodila remíza 1:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|25. 2. 2023
|Chance Liga
|Bohemians – Zbrojovka Brno
|1:1
|4. 9. 2022
|Chance Liga
|Zbrojovka Brno – Bohemians
|1:2
|6. 2. 2021
|Chance Liga
|Bohemians – Zbrojovka Brno
|2:1
|30. 8. 2020
|Chance Liga
|Zbrojovka Brno – Bohemians
|0:0
|17. 2. 2018
|Chance Liga
|Bohemians – Zbrojovka Brno
|1:0
Zápasy 12. kola Chance Ligy
Tabulka Chance Ligy
Zbrojovka se nachází v elitní šestce a vítězstvím by si mohla upevnit pozici v horní polovině tabulky, těsně za Spartou a Sigmou Olomouc. Bohemians by se naopak rádi bodově dotáhli právě na Brňany.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|+/-
|Body
|1.
|SK Slavia Praha
|11
|8
|3
|0
|26:6
|+20
|27
|2.
|Slovan Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|+6
|20
|3.
|FK Mladá Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|+5
|20
|4.
|Sigma Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|+4
|20
|5.
|AC Sparta Praha
|11
|6
|1
|4
|20:12
|+8
|19
|6.
|Zbrojovka Brno
|11
|6
|1
|4
|14:14
|0
|19
|7.
|FK Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|+2
|17
|8.
|FK Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|+1
|17
|9.
|FC Viktoria Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|+4
|16
|10.
|Bohemians Praha 1905
|10
|4
|3
|3
|11:11
|0
|15
|11.
|FC Hradec Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|-3
|15
|12.
|FK Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|-4
|11
|13.
|FC Baník Ostrava
|11
|3
|2
|6
|7:18
|-11
|11
|14.
|Artis Brno
|10
|2
|2
|6
|11:20
|-9
|8
|15.
|1. FC Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|-8
|7
|16.
|FC Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|-15
|1
Statistická predikce před zápasy 12. kola Chance Ligy.