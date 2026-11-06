Ve 14. kole Chance Ligy se utkají Zbrojovka Brno a Baník Ostrava. Kde sledovat sobotní večerní zápas v přímém přenosu, jakou formu mají oba soupeři a co o jejich šancích vypovídají statistiky a sázkové kurzy?
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Kde sledovat zápas Zbrojovka Brno – Baník živě
Sobotní prvoligový duel z Brna můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:
- Termín a čas: Sobota 7. listopadu 2026 od 18:00 SEČ
- Místo konání: ADAX INVEST Arena, Brno
- Soutěž: Chance Liga, 14. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílají stanice OnePlay Sport 1 a OnePlay Sport 4
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Predikce utkání Zbrojovka Brno - Baník ve 14. kole Chance Ligy.
Zbrojovka – Baník: Kurzy a aktuální forma
Podle sázkových kanceláří je mírným favoritem domácí Zbrojovka. Baník Ostrava však rozhodně není bez šance a kurzová nabídka naznačuje poměrně vyrovnaný souboj.
Zbrojovce Brno patří po třinácti kolech 9. místo v tabulce se ziskem 20 bodů a skóre 16:19. Z posledních pěti soutěžních utkání třikrát prohrála. V lize naposledy podlehla Sigmě Olomouc 0:3, následně v MOL Cupu utrpěla porážku 0:4 s pražskou Slavií. Brňané tak v posledních dvou zápasech inkasovali sedm gólů, aniž by sami skórovali.
Zbrojovka Brno
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|31. 10. 2026
|Chance Liga
|Sigma Olomouc – Zbrojovka Brno
|3:0
|27. 10. 2026
|MOL Cup
|Slavia Praha – Zbrojovka Brno
|4:0
|24. 10. 2026
|Chance Liga
|Zbrojovka Brno – Bohemians
|2:2
|18. 10. 2026
|Chance Liga
|Slovácko – Zbrojovka Brno
|1:2
|10. 10. 2026
|Chance Liga
|Zbrojovka Brno – Jablonec
|0:1
Baník Ostrava je se ziskem 11 bodů na 13. místě tabulky, oproti většině soupeřů má však zápas k dobru. Slezané v posledních pěti ligových utkáních nezvítězili, třikrát prohráli a dvakrát remizovali. Největší slabinou Baníku je ofenziva. S pouhými sedmi vstřelenými góly má nejhorší útok v soutěži. V minulém kole navíc doma podlehl Viktorii Plzeň 0:4. Lepší výkon předvedl v MOL Cupu, kde porazil pražskou Spartu 2:0.
Baník Ostrava
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|1. 11. 2026
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Viktoria Plzeň
|0:4
|28. 10. 2026
|MOL Cup
|Sparta Praha – Baník Ostrava
|0:2
|18. 10. 2026
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Sparta Praha
|0:0
|10. 10. 2026
|Chance Liga
|Bohemians – Baník Ostrava
|1:0
|3. 10. 2026
|MOL Cup
|Katowice – Baník Ostrava
|1:1
Tipy na sázku:
- Méně než 2,5 gólu (kurz 2,00): Baník má s průměrem 0,6 vstřeleného gólu na zápas nejhorší útok v soutěži. Také proto lze očekávat spíše utkání s menším počtem branek.
Statistické srovnání
Baník má v průměru vyšší držení míče než Zbrojovka (52 % oproti 46 %) a častěji zakončuje (7,4 střely na zápas oproti 6,5). V produktivitě však výrazně zaostává. Zatímco Ostravané promění v gól pouze 21 % střel na branku a skórují v průměru 0,6krát za utkání, Brňané dosahují 35% úspěšnosti a průměru 1,2 gólu. Ani jeden tým se nemůže příliš spoléhat na obranu. Zbrojovka inkasuje průměrně 1,5 gólu na zápas, Baník dokonce 1,8.
|Herní statistika (Chance Liga 2026/27)
|Zbrojovka Brno
|Baník Ostrava
|Pořadí v tabulce (Body)
|9. místo (20 b)
|13. místo (11 b)
|Góly vstřelené / obdržené (90 min)
|1,2 / 1,5
|0,6 / 1,8
|Střely celkem (Střely na branku)
|6,5 (3,5)
|7,4 (2,8)
|Proměňování střel na branku
|35 %
|21 %
|Držení míče
|46 %
|52 %
|Rohové kopy (zahrávané / soupeře)
|4,4 / 5,6
|5,3 / 4,5
|Fauly / Žluté karty
|9,4 / 1,4
|11,3 / 1,6
Tabulka Chance Ligy
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|+/-
|Body
|1.
|Slavia Praha
|13
|9
|4
|0
|32:7
|+25
|31
|2.
|Mladá Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|+7
|24
|3.
|Sigma Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|+7
|24
|4.
|Sparta Praha
|13
|7
|2
|4
|25:13
|+12
|23
|5.
|Slovan Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|+7
|23
|6.
|Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|+3
|21
|7.
|Bohemians
|13
|5
|5
|3
|15:14
|+1
|20
|8.
|Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|-2
|20
|9.
|Zbrojovka Brno
|13
|6
|2
|5
|16:19
|-3
|20
|10.
|Viktoria Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|+7
|19
|11.
|Hradec Králové
|13
|4
|3
|6
|12:18
|-6
|15
|12.
|Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|-4
|14
|13.
|Baník Ostrava
|12
|3
|2
|7
|7:22
|-15
|11
|14.
|Artis Brno
|13
|2
|4
|7
|14:24
|-10
|10
|15.
|Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|-14
|7
|16.
|Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|-15
|3
Vzájemné zápasy
Vzájemná bilance z posledních let hovoří mírně ve prospěch Baníku Ostrava, který vyhrál tři z posledních pěti ligových duelů. Naposledy v květnu 2023 porazil Zbrojovku vysoko 4:0. Brňané v tomto období uspěli pouze jednou, v srpnu 2022 zvítězili na ostravském hřišti 2:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|6. 5. 2023
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Zbrojovka Brno
|4:0
|18. 2. 2023
|Chance Liga
|Zbrojovka Brno – Baník Ostrava
|1:2
|31. 8. 2022
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Zbrojovka Brno
|1:2
|1. 5. 2021
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Zbrojovka Brno
|1:1
|23. 12. 2020
|Chance Liga
|Zbrojovka Brno – Baník Ostrava
|0:1