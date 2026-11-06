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Zbrojovka – Baník v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a kurzy

Kristýna Polášková
  13:03
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Ostravský záložník Michal Kohút se snaží uniknout ze sevření plzeňských protivníků. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Ve 14. kole Chance Ligy se utkají Zbrojovka Brno a Baník Ostrava. Kde sledovat sobotní večerní zápas v přímém přenosu, jakou formu mají oba soupeři a co o jejich šancích vypovídají statistiky a sázkové kurzy?
Zbrojovka Brno 2,11 remíza 3,45
Baník Ostrava 3,62

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Kde sledovat zápas Zbrojovka Brno – Baník živě

Sobotní prvoligový duel z Brna můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:

  • Termín a čas: Sobota 7. listopadu 2026 od 18:00 SEČ
  • Místo konání: ADAX INVEST Arena, Brno
  • Soutěž: Chance Liga, 14. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílají stanice OnePlay Sport 1 a OnePlay Sport 4
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Predikce utkání Zbrojovka Brno - Baník ve 14. kole Chance Ligy.

Zbrojovka – Baník: Kurzy a aktuální forma

Podle sázkových kanceláří je mírným favoritem domácí Zbrojovka. Baník Ostrava však rozhodně není bez šance a kurzová nabídka naznačuje poměrně vyrovnaný souboj.

Zbrojovce Brno patří po třinácti kolech 9. místo v tabulce se ziskem 20 bodů a skóre 16:19. Z posledních pěti soutěžních utkání třikrát prohrála. V lize naposledy podlehla Sigmě Olomouc 0:3, následně v MOL Cupu utrpěla porážku 0:4 s pražskou Slavií. Brňané tak v posledních dvou zápasech inkasovali sedm gólů, aniž by sami skórovali.

Zbrojovka Brno
DatumSoutěžZápasVýsledek
31. 10. 2026Chance LigaSigma Olomouc – Zbrojovka Brno3:0
27. 10. 2026MOL CupSlavia Praha – Zbrojovka Brno4:0
24. 10. 2026Chance LigaZbrojovka Brno – Bohemians2:2
18. 10. 2026Chance LigaSlovácko – Zbrojovka Brno1:2
10. 10. 2026Chance LigaZbrojovka Brno – Jablonec0:1

Baník Ostrava je se ziskem 11 bodů na 13. místě tabulky, oproti většině soupeřů má však zápas k dobru. Slezané v posledních pěti ligových utkáních nezvítězili, třikrát prohráli a dvakrát remizovali. Největší slabinou Baníku je ofenziva. S pouhými sedmi vstřelenými góly má nejhorší útok v soutěži. V minulém kole navíc doma podlehl Viktorii Plzeň 0:4. Lepší výkon předvedl v MOL Cupu, kde porazil pražskou Spartu 2:0.

Baník Ostrava
DatumSoutěžZápasVýsledek
1. 11. 2026Chance LigaBaník Ostrava – Viktoria Plzeň0:4
28. 10. 2026MOL CupSparta Praha – Baník Ostrava0:2
18. 10. 2026Chance LigaBaník Ostrava – Sparta Praha0:0
10. 10. 2026Chance LigaBohemians – Baník Ostrava1:0
3. 10. 2026MOL CupKatowice – Baník Ostrava1:1

Tipy na sázku:

  • Méně než 2,5 gólu (kurz 2,00): Baník má s průměrem 0,6 vstřeleného gólu na zápas nejhorší útok v soutěži. Také proto lze očekávat spíše utkání s menším počtem branek.

Statistické srovnání

Baník má v průměru vyšší držení míče než Zbrojovka (52 % oproti 46 %) a častěji zakončuje (7,4 střely na zápas oproti 6,5). V produktivitě však výrazně zaostává. Zatímco Ostravané promění v gól pouze 21 % střel na branku a skórují v průměru 0,6krát za utkání, Brňané dosahují 35% úspěšnosti a průměru 1,2 gólu. Ani jeden tým se nemůže příliš spoléhat na obranu. Zbrojovka inkasuje průměrně 1,5 gólu na zápas, Baník dokonce 1,8.

Herní statistika (Chance Liga 2026/27)Zbrojovka BrnoBaník Ostrava
Pořadí v tabulce (Body)9. místo (20 b)13. místo (11 b)
Góly vstřelené / obdržené (90 min)1,2 / 1,50,6 / 1,8
Střely celkem (Střely na branku)6,5 (3,5)7,4 (2,8)
Proměňování střel na branku35 %21 %
Držení míče46 %52 %
Rohové kopy (zahrávané / soupeře)4,4 / 5,65,3 / 4,5
Fauly / Žluté karty9,4 / 1,411,3 / 1,6
Tabulka Chance Ligy
#TýmZVRPSkóre+/-Body
1.Slavia Praha1394032:7+2531
2.Mladá Boleslav1373322:15+724
3.Sigma Olomouc1373322:15+724
4.Sparta Praha1372425:13+1223
5.Slovan Liberec1272315:8+723
6.Teplice1363421:18+321
7.Bohemians1355315:14+120
8.Jablonec1362516:18-220
9.Zbrojovka Brno1362516:19-320
10.Viktoria Plzeň1354428:21+719
11.Hradec Králové1343612:18-615
12.Pardubice1342715:19-414
13.Baník Ostrava123277:22-1511
14.Artis Brno1324714:24-1010
15.Slovácko1314812:26-147
16.Zlín13031011:26-153
Chance Liga – 14. kolo (7.–8. listopadu 2026)
DatumZápasČas
7. 11. 2026Liberec – Bohemians15:00
7. 11. 2026Hradec Králové – Olomouc15:00
7. 11. 2026Zlín – Slovácko15:00
7. 11. 2026Zbrojovka Brno – Ostrava18:00
8. 11. 2026Teplice – Pardubice13:00
8. 11. 2026Slavia – Artis Brno15:00
8. 11. 2026Jablonec – Mladá Boleslav15:00
8. 11. 2026Plzeň – Sparta18:00

Vzájemné zápasy

Vzájemná bilance z posledních let hovoří mírně ve prospěch Baníku Ostrava, který vyhrál tři z posledních pěti ligových duelů. Naposledy v květnu 2023 porazil Zbrojovku vysoko 4:0. Brňané v tomto období uspěli pouze jednou, v srpnu 2022 zvítězili na ostravském hřišti 2:1.

DatumSoutěžZápasSkóre
6. 5. 2023Chance LigaBaník Ostrava – Zbrojovka Brno4:0
18. 2. 2023Chance LigaZbrojovka Brno – Baník Ostrava1:2
31. 8. 2022Chance LigaBaník Ostrava – Zbrojovka Brno1:2
1. 5. 2021Chance LigaBaník Ostrava – Zbrojovka Brno1:1
23. 12. 2020Chance LigaZbrojovka Brno – Baník Ostrava0:1
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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