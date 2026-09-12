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Zbrojovka - Artis v TV: Kde sledovat brněnské derby živě, sázkové kurzy

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  9:46

Fanoušci brněnské Zbrojovky na výjezdu v Edenu | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Po 90 letech se v nejvyšší domácí fotbalové soutěži utkají dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčků přivítá Artis, zápas začne v sobotu od 15:00. Podívejte se, kde sledovat zápas živě, jaké jsou předpokládané sestavy i zajímavé sázkové kurzy.
Základní informace
Termín a časSobota 12. září 2026 od 15:00
Místo konáníShipEx Aréna, Brno
Televizní přenosOnePlay Sport 1, OnePlay Sport Online
Online live streamBetano
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz

Zbrojovka je po sedmém kole se 13 body na sedmém místě tabulky, Artisu patří se 4 body třinácté místo. Zbrojovka a Artis se v Chance Lize střetnou poprvé. Ve druhé nejvyšší soutěži na sebe narazily desetkrát a výrazně lepší bilanci má Zbrojovka, kterou brněnský rival porazil pouze jedinkrát (6-3-1).

Kurzy na zápas Zbrojovka vs. Artis

Favoritem brněnského derby je Zbrojovka s kurzem 1,6. Pod koučem Svědíkem má zatím slušné výsledky i styl hry, vyhrála čtyři z posledních pěti zápasů a v lize nastřílela již šestnáct branek. Největší sílu ukazuje právě v domácím prostředí, kde vyhrála tři utkání ze čtyř.

Výsledky Zbrojovky Brno
SoutěžZápasVýsledek
CHLSlavia Praha – Zbrojovka Brno4:0
CHLZbrojovka Brno – Hradec Králové1:0
CHLZbrojovka Brno – Zlín3:2
POHFrýdlant n. O. – Zbrojovka Brno0:10
CHLTeplice – Zbrojovka Brno0:2
CHLZbrojovka Brno – Slovan Liberec0:1
CHLViktoria Plzeň – Zbrojovka Brno1:1
CHLZbrojovka Brno – Sparta Praha3:1

Artis Brno naopak bojuje s nejprostupnější defenzivou v soutěži a záporným brankovým rozdílem minus pět. Hosté prohráli tři z pěti posledních duelů a v minulém kole podlehli Plzni vysoko 0:3.

Zápasy Artisu Brno
SoutěžZápasVýsledek
CHLArtis Brno – Viktoria Plzeň0:3
CHLPardubice – Artis Brno1:2
POHUherský Brod – Artis Brno0:2
CHLArtis Brno – Sparta Praha0:4
CHLBaník Ostrava – Artis Brno1:0
CHLArtis Brno – Sigma Olomouc1:2
CHLSlovácko – Artis Brno1:1
CHLArtis Brno – Mladá Boleslav2:4

Vyrazili spolu pozorovat sníh. Teď půjdou nejlepší kamarádi v derby proti sobě
Předpokládané sestavy a absence
Zbrojovka BrnoArtis Brno
SestavaHrdina – Klíma, Vedral, Kaká, Penxa – Čavoš, Langer – Dante, Vachoušek, Vašulín – VaníčekStoppen – Glossoa, Plechatý, Pojezný, Preisler – Fully, Labík – Alegue, Komljenovic, Papalelé – Ndiaye
Nebudou hrátEzeh- zranění, Juroška – zranění, Večeřa – poranění kotníkuČoudek – zlomená noha; Navrátil – zranění
Nejistý startAdediran – rekonvalescence po zranění kolene

Vzájemná bilance Zbrojovka vs. Artis (H2H)

Vzájemná bilance mezi oběma brněnskými celky vyznívá výrazně lépe pro Zbrojovku, která s Artisem respektive dřívějším SK Líšeň prohrála jen jednou. Naposledy svěřenci Martina Svědíka porazili Artis před vyprodaným stadionem na Srbské v březnu ve druhé lize 2:0.

Poslední vzájemné zápasy Zbrojovka vs. Artis (dříve Líšeň)
SoutěžZápasVýsledek
CHNLZbrojovka Brno – Artis Brno2:0
CHNLArtis Brno – Zbrojovka Brno2:2
CHNLArtis Brno – Zbrojovka Brno1:4
CHNLZbrojovka Brno – Artis Brno1:1
CHNLArtis Brno – Zbrojovka Brno1:1
CHNLZbrojovka Brno – Artis Brno3:0

Program 8. kola Chance Ligy

  • Osmé kolo nabídne v sobotu odpoledne trojici souběžně hraných zápasů od 17:00. Velmi zajímavý může být souboj druhého Liberce se třetí Mladou Boleslaví. Šlágr Sparta – Jablonec od 18:00 na Letné pak denní program uzavře .
  • V neděli kromě duelu Teplic se Slavií nastoupí Ostrava proti Pardubicím, Plzeň si to rozdá s Olomoucí a Zlín vyzve Hradec Králové.
Program 8. kola Chance Ligy
Datum a časZápas
So 12. 9. 15:00FC Zbrojovka Brno – SK Artis Brno
So 12. 9. 15:00FC Slovan Liberec – FK Mladá Boleslav
So 12. 9. 15:00Bohemians Praha 1905 – 1. FC Slovácko
So 12. 9. 18:00AC Sparta Praha – FK Jablonec
Ne 13. 9. 13:00FC Baník Ostrava – FK Pardubice
Ne 13. 9. 15:00FC Viktoria Plzeň – SK Sigma Olomouc
Ne 13. 9. 15:00FC Zlín – FC Hradec Králové
Ne 13. 9. 18:00FK Teplice – SK Slavia Praha

Tabulka Chance Ligy

PořadíMužstvoZVRPSkóreB
1.SK Slavia Praha752021:517
2.FC Slovan Liberec751110:416
3.FK Mladá Boleslav642015:614
4.SK Sigma Olomouc741213:813
5.FK Jablonec741210:613
6.FK Teplice741215:1313
7.FC Zbrojovka Brno741210:913
8.FC Hradec Králové73226:611
9.FC Viktoria Plzeň724114:1210
10.AC Sparta Praha730413:129
11.FC Baník Ostrava73044:139
12.Bohemians Praha 190561326:96
13.SK Artis Brno71156:164
14.1. FC Slovácko70345:123
15.FK Pardubice70255:122
16.FC Zlín70076:160
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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