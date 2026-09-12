Po 90 letech se v nejvyšší domácí fotbalové soutěži utkají dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčků přivítá Artis, zápas začne v sobotu od 15:00. Podívejte se, kde sledovat zápas živě, jaké jsou předpokládané sestavy i zajímavé sázkové kurzy.
Základní informace
|Termín a čas
|Sobota 12. září 2026 od 15:00
|Místo konání
|ShipEx Aréna, Brno
|Televizní přenos
|OnePlay Sport 1, OnePlay Sport Online
|Online live stream
|Betano
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
Zbrojovka je po sedmém kole se 13 body na sedmém místě tabulky, Artisu patří se 4 body třinácté místo. Zbrojovka a Artis se v Chance Lize střetnou poprvé. Ve druhé nejvyšší soutěži na sebe narazily desetkrát a výrazně lepší bilanci má Zbrojovka, kterou brněnský rival porazil pouze jedinkrát (6-3-1).
Kurzy na zápas Zbrojovka vs. Artis
Favoritem brněnského derby je Zbrojovka s kurzem 1,6. Pod koučem Svědíkem má zatím slušné výsledky i styl hry, vyhrála čtyři z posledních pěti zápasů a v lize nastřílela již šestnáct branek. Největší sílu ukazuje právě v domácím prostředí, kde vyhrála tři utkání ze čtyř.
Výsledky Zbrojovky Brno
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|CHL
|Slavia Praha – Zbrojovka Brno
|4:0
|CHL
|Zbrojovka Brno – Hradec Králové
|1:0
|CHL
|Zbrojovka Brno – Zlín
|3:2
|POH
|Frýdlant n. O. – Zbrojovka Brno
|0:10
|CHL
|Teplice – Zbrojovka Brno
|0:2
|CHL
|Zbrojovka Brno – Slovan Liberec
|0:1
|CHL
|Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno
|1:1
|CHL
|Zbrojovka Brno – Sparta Praha
|3:1
Artis Brno naopak bojuje s nejprostupnější defenzivou v soutěži a záporným brankovým rozdílem minus pět. Hosté prohráli tři z pěti posledních duelů a v minulém kole podlehli Plzni vysoko 0:3.
Zápasy Artisu Brno
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|CHL
|Artis Brno – Viktoria Plzeň
|0:3
|CHL
|Pardubice – Artis Brno
|1:2
|POH
|Uherský Brod – Artis Brno
|0:2
|CHL
|Artis Brno – Sparta Praha
|0:4
|CHL
|Baník Ostrava – Artis Brno
|1:0
|CHL
|Artis Brno – Sigma Olomouc
|1:2
|CHL
|Slovácko – Artis Brno
|1:1
|CHL
|Artis Brno – Mladá Boleslav
|2:4
Předpokládané sestavy a absence
|Zbrojovka Brno
|Artis Brno
|Sestava
|Hrdina – Klíma, Vedral, Kaká, Penxa – Čavoš, Langer – Dante, Vachoušek, Vašulín – Vaníček
|Stoppen – Glossoa, Plechatý, Pojezný, Preisler – Fully, Labík – Alegue, Komljenovic, Papalelé – Ndiaye
|Nebudou hrát
|Ezeh- zranění, Juroška – zranění, Večeřa – poranění kotníku
|Čoudek – zlomená noha; Navrátil – zranění
|Nejistý start
|Adediran – rekonvalescence po zranění kolene
Vzájemná bilance Zbrojovka vs. Artis (H2H)
Vzájemná bilance mezi oběma brněnskými celky vyznívá výrazně lépe pro Zbrojovku, která s Artisem respektive dřívějším SK Líšeň prohrála jen jednou. Naposledy svěřenci Martina Svědíka porazili Artis před vyprodaným stadionem na Srbské v březnu ve druhé lize 2:0.
Poslední vzájemné zápasy Zbrojovka vs. Artis (dříve Líšeň)
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|CHNL
|Zbrojovka Brno – Artis Brno
|2:0
|CHNL
|Artis Brno – Zbrojovka Brno
|2:2
|CHNL
|Artis Brno – Zbrojovka Brno
|1:4
|CHNL
|Zbrojovka Brno – Artis Brno
|1:1
|CHNL
|Artis Brno – Zbrojovka Brno
|1:1
|CHNL
|Zbrojovka Brno – Artis Brno
|3:0
Program 8. kola Chance Ligy
- Osmé kolo nabídne v sobotu odpoledne trojici souběžně hraných zápasů od 17:00. Velmi zajímavý může být souboj druhého Liberce se třetí Mladou Boleslaví. Šlágr Sparta – Jablonec od 18:00 na Letné pak denní program uzavře .
- V neděli kromě duelu Teplic se Slavií nastoupí Ostrava proti Pardubicím, Plzeň si to rozdá s Olomoucí a Zlín vyzve Hradec Králové.
Tabulka Chance Ligy
|Pořadí
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|SK Slavia Praha
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2.
|FC Slovan Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3.
|FK Mladá Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4.
|SK Sigma Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5.
|FK Jablonec
|7
|4
|1
|2
|10:6
|13
|6.
|FK Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7.
|FC Zbrojovka Brno
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|8.
|FC Hradec Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|9.
|FC Viktoria Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|10.
|AC Sparta Praha
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11.
|FC Baník Ostrava
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|12.
|Bohemians Praha 1905
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13.
|SK Artis Brno
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14.
|1. FC Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15.
|FK Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16.
|FC Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0