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Slavnostní zahájení MS ve fotbale 2026: Program, časy a hvězdy

  15:49
Slavnostní zahájení MS ve fotbale 2026 odstartuje dnes večer, ve čtvrtek 11. června od 19:30 (SELČ) na legendárním Aztéckém stadionu v Mexico City. Mistrovství světa pořádané Mexikem, Kanadou a USA ale přinese vůbec poprvé v historii hned tři zahajovací ceremoniály. FIFA je rozdělila do tří měst: Mexico City, Toronta a Los Angeles. Fanoušky čekají hvězdy v čele s Katy Perry a Michaelem Bublém a po dvaceti letech nebude na šampionátu chybět ani česká reprezentace. Přinášíme přehled, kdy sledovat přímý přenos a kdo vystoupí.

Pohled na Aztécký stadion v Mexico City, kde čeští fotbalisté odehrají třetí utkání na světovém šampionátu. | foto: Reuters

Zahájení MSInformace
Datum a čas11. června 2026, 19:30 SELČ (Mexico City)
DějištěEstadio Azteca (Mexico City), BMO Field (Toronto), SoFi Stadium (Los Angeles)
ProgramTři samostatné zahajovací show propojující celý kontinent
ZajímavostiPoprvé v historii zahájení rozdělené do tří hostitelských zemí
Kreativní studioBalich Wonder Studio

Slavnostní zahájení MS 2026: Program a nový formát

Historicky největší šampionát všech dob přinese rekordních 104 zápasů, do kterých nastoupí 48 reprezentačních týmů. A právě tento rozsah donutil FIFA k úpravě dosavadních tradic. Místo jediného stadionu se slavnostní atmosféra rozprostře hned do tří zemí najednou, čímž dostává úvodní ceremoniál úplně nový rozměr.

Nový formát zahájení

  • Tři ceremoniály, tři země: show proběhnou v Mexico City, Torontu a Los Angeles a propojí celý kontinent.
  • Jednotný motiv: všechny tři večery má na starost stejné studio Balich Wonder Studio. Propojí je opakující se symbol: trofej pro mistra světa, kterou každé město ztvární po svém.
  • Přesný harmonogram: každý ceremoniál odstartuje 90 minut před výkopem úvodního zápasu daného hostitele.
  • Vstup na stadion: brány stadiony se pro veřejnost otevřou už čtyři hodiny před začátkem, aby si fanoušci užili předzápasovou zábavu přímo v areálu.

Společné pořadatelství přitom není ve fotbalovém světě úplnou novinkou – naposledy si šampionát rozdělily dvě země v roce 2002, kdy turnaj hostily Korea s Japonskem a slavnostní zahájení se konalo v Soulu. Tentokrát ale režie poprvé rozsvítí reflektory hned na třech místech. Symbolickým vrcholem prvního večera bude i samotné dějiště: mexické Estadio Azteca se zapíše do historie jako vůbec první aréna, která přivítá hned třetí mistrovství světa.

Program a časy zahajovacích ceremoniálů

Vzhledem k výraznému časovému posunu v Severní Americe si čeští diváci budou muset buď přivstat, nebo naplánovat noční sledování. Zatímco mexické a kanadské zahájení proběhnou v ideální večerní čas, finální show v Los Angeles se odehraje až v brzkých ranních hodinách.

Město a stadionDen (místní)Začátek ceremoniálu (SELČ)Výkop zápasu (SELČ)Zápas
Mexico City (Estadio Azteca)čtvrtek 11. června19:3021:00Mexiko vs. Jihoafrická republika
Toronto (BMO Field)pátek 12. června19:3021:00Kanada vs. Bosna a Hercegovina
Los Angeles (SoFi Stadium)sobota 13. června01:3003:00USA vs. Paraguay

Průvodce MS ve fotbale 2026: Vše podstatné o šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku

Hvězdy zahájení MS 2026: kdo vystoupí ve třech městech

Každé z měst pojme svůj večer po svém. Mexico City sází na energii a pestré barvy tradičního lidového umění „papel picado“ (vystřihovaný papír). Toronto přetaví trofej pro mistra světa do obří mozaiky, která má symbolizovat lidi z různých koutů země. A Los Angeles coby hlavní město světové zábavy slibuje velkolepé vizuální efekty a moderní popkulturu, kterou na pódiu zaštítí globální ikona Katy Perry.

Hudebně se každá show opírá o domácí jistoty, ke kterým se přidávají mezinárodní hosté. Kompletní sestava vypadá takto:

Slavnostní zahájení Hvězdy
Mexico City (čt 11. 6.)Shakira, Andrea Bocelli, Burna Boy, Mega Thee Stallion, David Guetta
Toronto (pá 12. 6.)Michael Bublé, Alanis Morissette
Los Angeles (so 13. 6.)Katy Perry, Future

Shakira a nigerijský zpěvák Burna Boy představí oficiální song šampionátu Dai Dai, zatímco uskupení v čele s Androu Bocellim a Davidem Guettou představí hymnu MS ve fotbale 2026. Hlavní tahákem závěrečné show v Los Angeles bude Katy Perry. Kanadskou oslavu povedou prestižní cenou Grammy ověnčení Michael Bublé s Alanis Morissette.

Velké finále: Halftime Show přepíše historii

Zatímco úvod turnaje obstará trojice ceremonií, samotný závěr šampionátu přinese další absolutní premiéru. V neděli 19. července 2026 přivítá stadion (Jersey Stadium, známý jako MetLife Stadium) historicky první finálovou Halftime Show. Po umělecké stránce ji má na starost frontman kapely Coldplay Chris Martin, produkuje ji organizace Global Citizen a jako hlavní hvězdy se na pódiu sejdou Madonna, Shakira a jihokorejská senzace BTS.

Tato megashow navíc nese silný sociální podtext. Koncert oficiálně podporuje fond na vzdělávání dětí, do nějž putuje mimo jiné i jeden dolar z každé prodané vstupenky na mistrovství světa. Na pódiu se proto objeví i oblíbené postavy z dětských pořadů Sezamová ulice a The Muppets, které mají důležitost vzdělávání po celém světě ještě podtrhnout.

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi
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