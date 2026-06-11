|Zahájení MS
|Informace
|Datum a čas
|11. června 2026, 19:30 SELČ (Mexico City)
|Dějiště
|Estadio Azteca (Mexico City), BMO Field (Toronto), SoFi Stadium (Los Angeles)
|Program
|Tři samostatné zahajovací show propojující celý kontinent
|Zajímavosti
|Poprvé v historii zahájení rozdělené do tří hostitelských zemí
|Kreativní studio
|Balich Wonder Studio
Slavnostní zahájení MS 2026: Program a nový formát
Historicky největší šampionát všech dob přinese rekordních 104 zápasů, do kterých nastoupí 48 reprezentačních týmů. A právě tento rozsah donutil FIFA k úpravě dosavadních tradic. Místo jediného stadionu se slavnostní atmosféra rozprostře hned do tří zemí najednou, čímž dostává úvodní ceremoniál úplně nový rozměr.
Nový formát zahájení
Společné pořadatelství přitom není ve fotbalovém světě úplnou novinkou – naposledy si šampionát rozdělily dvě země v roce 2002, kdy turnaj hostily Korea s Japonskem a slavnostní zahájení se konalo v Soulu. Tentokrát ale režie poprvé rozsvítí reflektory hned na třech místech. Symbolickým vrcholem prvního večera bude i samotné dějiště: mexické Estadio Azteca se zapíše do historie jako vůbec první aréna, která přivítá hned třetí mistrovství světa.
Program a časy zahajovacích ceremoniálů
Vzhledem k výraznému časovému posunu v Severní Americe si čeští diváci budou muset buď přivstat, nebo naplánovat noční sledování. Zatímco mexické a kanadské zahájení proběhnou v ideální večerní čas, finální show v Los Angeles se odehraje až v brzkých ranních hodinách.
|Město a stadion
|Den (místní)
|Začátek ceremoniálu (SELČ)
|Výkop zápasu (SELČ)
|Zápas
|Mexico City (Estadio Azteca)
|čtvrtek 11. června
|19:30
|21:00
|Mexiko vs. Jihoafrická republika
|Toronto (BMO Field)
|pátek 12. června
|19:30
|21:00
|Kanada vs. Bosna a Hercegovina
|Los Angeles (SoFi Stadium)
|sobota 13. června
|01:30
|03:00
|USA vs. Paraguay
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Hvězdy zahájení MS 2026: kdo vystoupí ve třech městech
Každé z měst pojme svůj večer po svém. Mexico City sází na energii a pestré barvy tradičního lidového umění „papel picado“ (vystřihovaný papír). Toronto přetaví trofej pro mistra světa do obří mozaiky, která má symbolizovat lidi z různých koutů země. A Los Angeles coby hlavní město světové zábavy slibuje velkolepé vizuální efekty a moderní popkulturu, kterou na pódiu zaštítí globální ikona Katy Perry.
Hudebně se každá show opírá o domácí jistoty, ke kterým se přidávají mezinárodní hosté. Kompletní sestava vypadá takto:
|Slavnostní zahájení
|Hvězdy
|Mexico City (čt 11. 6.)
|Shakira, Andrea Bocelli, Burna Boy, Mega Thee Stallion, David Guetta
|Toronto (pá 12. 6.)
|Michael Bublé, Alanis Morissette
|Los Angeles (so 13. 6.)
|Katy Perry, Future
Shakira a nigerijský zpěvák Burna Boy představí oficiální song šampionátu Dai Dai, zatímco uskupení v čele s Androu Bocellim a Davidem Guettou představí hymnu MS ve fotbale 2026. Hlavní tahákem závěrečné show v Los Angeles bude Katy Perry. Kanadskou oslavu povedou prestižní cenou Grammy ověnčení Michael Bublé s Alanis Morissette.
Velké finále: Halftime Show přepíše historii
Zatímco úvod turnaje obstará trojice ceremonií, samotný závěr šampionátu přinese další absolutní premiéru. V neděli 19. července 2026 přivítá stadion (Jersey Stadium, známý jako MetLife Stadium) historicky první finálovou Halftime Show. Po umělecké stránce ji má na starost frontman kapely Coldplay Chris Martin, produkuje ji organizace Global Citizen a jako hlavní hvězdy se na pódiu sejdou Madonna, Shakira a jihokorejská senzace BTS.
Tato megashow navíc nese silný sociální podtext. Koncert oficiálně podporuje fond na vzdělávání dětí, do nějž putuje mimo jiné i jeden dolar z každé prodané vstupenky na mistrovství světa. Na pódiu se proto objeví i oblíbené postavy z dětských pořadů Sezamová ulice a The Muppets, které mají důležitost vzdělávání po celém světě ještě podtrhnout.
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