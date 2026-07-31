Kde sledovat zápas Viktoria Plzeň - Zbrojovka Brno živě
Tento atraktivní duel druhého kola Chance ligy, v němž se střetnou dva týmy v odlišném rozpoložení, můžete sledovat v přímém přenosu.
- Datum a čas: 1. srpna 2026 ve 20:00
- Místo: Doosan Arena, Plzeň
- Televizní přenos: Zápas bude k dispozici v rámci televizního vysílání soutěže na stanici OnePlay Sport 1 či na streamovací platformě sázkové kanceláře Betano.
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
- Kurzy: u Synot Tipu zde
Aktuální kurzy na zápas Viktoria Plzeň - Zbrojovka Brno
Sázkové kanceláře, včetně Synot Tipu, jasně favorizují domácí Viktorii Plzeň. I přes nezdar v 1. kole proti Liberci (prohra 1:3) se očekává, že Západočeši předvedou svou typickou dominantní hru založenou na držení míče a trvalém ofenzivním tlaku. Zbrojovka Brno bude sázet spíše na rychlé protiútoky do otevřené obrany.
Z historického hlediska má Plzeň nad Brnem jasně navrch, když ovládla čtyři z posledních pěti vzájemných měření sil.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|5. 2. 2023
|Zbrojovka Brno – Viktoria Plzeň
|1:3
|Chance Liga
|9. 11. 2022
|Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno
|4:0
|Chance Liga
|19. 1. 2022
|Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno
|1:1
|Přípravný zápas
|27. 2. 2021
|Zbrojovka Brno – Viktoria Plzeň
|0:1
|Chance Liga
|27. 9. 2020
|Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno
|4:1
|Chance Liga
Z pohledu sázek se jako velmi zajímavá jeví predikce výhry Plzně s čistým kontem, jelikož Viktoria bývá doma po předchozím zaváhání koncentrovaná v defenzivě. Zároveň lze očekávat zápas bohatší na branky (Over 2.5).
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Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech
Oba týmy mají za sebou rozdílný vstup do soutěže, což dokládají výsledky z úvodního kola.
FC Viktoria Plzeň
Plzeň sice zvládla generálku s Žytomyrem (2:0), nicméně v 1. kole na domácím trávníku nečekaně padla s Libercem 1:3.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|25. 7. 2026
|Viktoria Plzeň – Slovan Liberec
|1:3
|Chance Liga
|14. 7. 2026
|Viktoria Plzeň – Žytomyr
|2:0
|Přípravný zápas
|10. 7. 2026
|Viktoria Plzeň – Young Boys
|3:5
|Přípravný zápas
|7. 7. 2026
|Viktoria Plzeň – FC Kodaň
|1:1
|Přípravný zápas
|1. 7. 2026
|Viktoria Plzeň – Trnava
|1:1
|Přípravný zápas
FC Zbrojovka Brno
Zbrojovka naopak prožívá skvělý vstup do ligy. V přípravě sbírala cenné výhry a sebevědomí si přenesla i do 1. kola, ve kterém dokázala na vlastním stadionu zaskočit mistrovskou Spartu (3:1).
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|25. 7. 2026
|Zbrojovka Brno – Sparta Praha
|3:1
|Chance Liga
|17. 7. 2026
|Zbrojovka Brno – Podbrezová
|2:0
|Přípravný zápas
|8. 7. 2026
|Hartberg – Zbrojovka Brno
|2:0
|Přípravný zápas
|4. 7. 2026
|Zbrojovka Brno – Csikszereda M. Ciuc
|2:1
|Přípravný zápas
|1. 7. 2026
|Tiszakecske – Zbrojovka Brno
|2:4
|Přípravný zápas
Program 2. kola chance ligy
2. kolo Chance ligy nabídne vedle souboje Viktorie Plzeň se Zbrojovkou Brno řadu dalších zajímavých duelů:
|Zápas
|Termín a čas
|AC Sparta Praha – FC Zlín
|Pátek 31. 7., 19:00
|FC Slovan Liberec – FK Teplice
|Sobota 1. 8., 17:00
|1.FC Slovácko – FK Artis Brno
|Sobota 1. 8., 17:00
|FC Baník Ostrava – SK Slavia Praha
|Sobota 1. 8., 17:00
|FC Viktoria Plzeň – FC Zbrojovka Brno
|Sobota 1. 8., 20:00
|SK Sigma Olomouc – FK Mladá Boleslav
|Neděle 2. 8., 15:00
|Bohemians Praha 1905 – FC Hradec Králové
|Neděle 2. 8., 17:30
|FK Pardubice – FK Jablonec
|Neděle 2. 8., 20:00
Tabulka Chance ligy po 1. kole
Úvodní kolo nového ročníku Chance ligy přineslo hned několik nečekaných výsledových zápletek:
- Slavia na čele: Pražská Slavia vlétla do sezóny ve velkém stylu a díky demoliční výhře 5:1 nad Slováckem se usadila na prvním místě tabulky.
- Překvapení v horních patrech: Skvělý start zaznamenala Zbrojovka Brno, která po cenném skalpu Sparty (3:1) drží 3. příčku po boku Liberce a Teplic. Vynikající ofenzivu předvedla také druhá Mladá Boleslav.
- Facka pro favority: Pro dva hlavní adepty na čelní pozice – Plzeň a Spartu – začal ročník studenou sprchou. Oba týmy zapsaly porážku 1:3 a po prvním víkendu se krčí až na 13. místě. Pro Viktorii tak sobotní duel proti rozjetému Brnu představuje okamžitou zkoušku reakce.
|#
|Klub
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|SK Slavia Praha
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2.
|FK Mladá Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|3.
|FK Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3.
|FC Zbrojovka Brno
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3.
|FC Slovan Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6.
|FC Hradec Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6.
|FK Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8.
|FC Baník Ostrava
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9.
|FK Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|9.
|SK Sigma Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11.
|FC Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|12.
|SK Artis Brno
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|13.
|AC Sparta Praha
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13.
|Bohemians Praha 1905
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13.
|FC Viktoria Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16.
|1.FC Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0