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Plzeň – Zbrojovka Brno v TV: Kde sledovat Chance ligu živě a sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  14:22

Dávid Krčík (Plzeň) zahrává v 51. minutě utkání proti Liberci pokutový kop. | foto: Petr EretMAFRA

Viktoria Plzeň se vrací na domácí půdu s cílem odčinit porážku z otevíracího víkendu sezóny. Zbrojovka Brno přijíždí do Štruncových sadů plná sebevědomí poté, co do nového ročníku Chance ligy vstoupila vítězstvím nad Spartou. Zápas 2. kola se odehraje v sobotu 1. srpna od 20:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě a jaké jsou zajímavé kurzy.

Kde sledovat zápas Viktoria Plzeň - Zbrojovka Brno živě

Tento atraktivní duel druhého kola Chance ligy, v němž se střetnou dva týmy v odlišném rozpoložení, můžete sledovat v přímém přenosu.

  • Datum a čas: 1. srpna 2026 ve 20:00
  • Místo: Doosan Arena, Plzeň
  • Televizní přenos: Zápas bude k dispozici v rámci televizního vysílání soutěže na stanici OnePlay Sport 1 či na streamovací platformě sázkové kanceláře Betano.
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
  • Kurzy: u Synot Tipu zde

Aktuální kurzy na zápas Viktoria Plzeň - Zbrojovka Brno

Sázkové kanceláře, včetně Synot Tipu, jasně favorizují domácí Viktorii Plzeň. I přes nezdar v 1. kole proti Liberci (prohra 1:3) se očekává, že Západočeši předvedou svou typickou dominantní hru založenou na držení míče a trvalém ofenzivním tlaku. Zbrojovka Brno bude sázet spíše na rychlé protiútoky do otevřené obrany.

Z historického hlediska má Plzeň nad Brnem jasně navrch, když ovládla čtyři z posledních pěti vzájemných měření sil.

Vzájemné zápasy Viktoria Plzeň - Zbrojovka Brno
DatumZápasSkóreSoutěž
5. 2. 2023Zbrojovka Brno – Viktoria Plzeň1:3Chance Liga
9. 11. 2022Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno4:0Chance Liga
19. 1. 2022Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno1:1Přípravný zápas
27. 2. 2021Zbrojovka Brno – Viktoria Plzeň0:1Chance Liga
27. 9. 2020Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno4:1Chance Liga

Z pohledu sázek se jako velmi zajímavá jeví predikce výhry Plzně s čistým kontem, jelikož Viktoria bývá doma po předchozím zaváhání koncentrovaná v defenzivě. Zároveň lze očekávat zápas bohatší na branky (Over 2.5).

Viktoria Plzeň 1,46 remíza 4,99
Zbrojovka Brno 6,4

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Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech

Oba týmy mají za sebou rozdílný vstup do soutěže, což dokládají výsledky z úvodního kola.

FC Viktoria Plzeň

Plzeň sice zvládla generálku s Žytomyrem (2:0), nicméně v 1. kole na domácím trávníku nečekaně padla s Libercem 1:3.

FC Viktoria Plzeň
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
25. 7. 2026Viktoria Plzeň – Slovan Liberec1:3Chance Liga
14. 7. 2026Viktoria Plzeň – Žytomyr2:0Přípravný zápas
10. 7. 2026Viktoria Plzeň – Young Boys3:5Přípravný zápas
7. 7. 2026Viktoria Plzeň – FC Kodaň1:1Přípravný zápas
1. 7. 2026Viktoria Plzeň – Trnava1:1Přípravný zápas

FC Zbrojovka Brno

Zbrojovka naopak prožívá skvělý vstup do ligy. V přípravě sbírala cenné výhry a sebevědomí si přenesla i do 1. kola, ve kterém dokázala na vlastním stadionu zaskočit mistrovskou Spartu (3:1).

FC Zbrojovka Brno
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
25. 7. 2026Zbrojovka Brno – Sparta Praha3:1Chance Liga
17. 7. 2026Zbrojovka Brno – Podbrezová2:0Přípravný zápas
8. 7. 2026Hartberg – Zbrojovka Brno2:0Přípravný zápas
4. 7. 2026Zbrojovka Brno – Csikszereda M. Ciuc2:1Přípravný zápas
1. 7. 2026Tiszakecske – Zbrojovka Brno2:4Přípravný zápas

Program 2. kola chance ligy

2. kolo Chance ligy nabídne vedle souboje Viktorie Plzeň se Zbrojovkou Brno řadu dalších zajímavých duelů:

Program 2. kola Chance ligy
ZápasTermín a čas
AC Sparta Praha – FC ZlínPátek 31. 7., 19:00
FC Slovan Liberec – FK TepliceSobota 1. 8., 17:00
1.FC Slovácko – FK Artis BrnoSobota 1. 8., 17:00
FC Baník Ostrava – SK Slavia PrahaSobota 1. 8., 17:00
FC Viktoria Plzeň – FC Zbrojovka BrnoSobota 1. 8., 20:00
SK Sigma Olomouc – FK Mladá BoleslavNeděle 2. 8., 15:00
Bohemians Praha 1905 – FC Hradec KrálovéNeděle 2. 8., 17:30
FK Pardubice – FK JablonecNeděle 2. 8., 20:00

Tabulka Chance ligy po 1. kole

Úvodní kolo nového ročníku Chance ligy přineslo hned několik nečekaných výsledových zápletek:

  • Slavia na čele: Pražská Slavia vlétla do sezóny ve velkém stylu a díky demoliční výhře 5:1 nad Slováckem se usadila na prvním místě tabulky.
  • Překvapení v horních patrech: Skvělý start zaznamenala Zbrojovka Brno, která po cenném skalpu Sparty (3:1) drží 3. příčku po boku Liberce a Teplic. Vynikající ofenzivu předvedla také druhá Mladá Boleslav.
  • Facka pro favority: Pro dva hlavní adepty na čelní pozice – Plzeň a Spartu – začal ročník studenou sprchou. Oba týmy zapsaly porážku 1:3 a po prvním víkendu se krčí až na 13. místě. Pro Viktorii tak sobotní duel proti rozjetému Brnu představuje okamžitou zkoušku reakce.
Tabulka Chance ligy po 1. kole
#KlubZVRPSkóreB
1.SK Slavia Praha11005:13
2.FK Mladá Boleslav11004:23
3.FK Teplice11003:13
3.FC Zbrojovka Brno11003:13
3.FC Slovan Liberec11003:13
6.FC Hradec Králové11002:13
6.FK Jablonec11002:13
8.FC Baník Ostrava11001:03
9.FK Pardubice10011:20
9.SK Sigma Olomouc10011:20
11.FC Zlín10010:10
12.SK Artis Brno10012:40
13.AC Sparta Praha10011:30
13.Bohemians Praha 190510011:30
13.FC Viktoria Plzeň10011:30
16.1.FC Slovácko10011:50
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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