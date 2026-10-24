Fotbalisté Plzně přivítají ve 12. kole Chance Ligy Pardubice. Viktoria se pokusí přiblížit předním příčkám tabulky, hosté naopak navázat na domácí vítězství nad Zlínem. Kde utkání sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co napovídají statistiky, vzájemné zápasy a sázkové kurzy?
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Kde sledovat zápas Plzeň – Pardubice živě
Nedělní podvečerní duel 12. kola Chance Ligy z Doosan Areny můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:
- Termín a čas: Neděle 25. října 2026 od 18:00 SELČ
- Místo konání: Doosan Arena, Plzeň
- Soutěž: Chance Liga, 12. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 1
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Predikce před utkáním Plzeň vs. Pardubice.
Plzeň – Pardubice: Kurzy a aktuální forma
Favoritem utkání je podle sázkových kanceláří domácí Plzeň, na jejíž vítězství se kurzy pohybují od 1,55 do 1,62. Na výhru Pardubic lze sázet v kurzech od 5,15 do 5,77.
Plzeň je po jedenácti odehraných zápasech na devátém místě tabulky se 16 body a skóre 23:19. V průměru střílí 2,1 gólu na utkání, její výkony jsou však nevyrovnané a problémy má především v obraně. Po ligovém vítězství 3:2 v Jablonci přišla porážka 1:2 s bulharským Levski v Evropské lize.
Viktoria Plzeň – poslední zápasy
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|22. 10. 2026
|Evropská liga
|Plzeň – Levski
|1:2
|18. 10. 2026
|Chance Liga
|Jablonec – Plzeň
|2:3
|15. 10. 2026
|Evropská liga
|Ferencváros – Plzeň
|2:1
|10. 10. 2026
|Chance Liga
|Plzeň – Mladá Boleslav
|3:0
|20. 9. 2026
|Chance Liga
|Slavia Praha – Plzeň
|2:1
Pardubice jsou po jedenácti kolech na 12. místě tabulky se ziskem 11 bodů a skóre 12:16. V posledním ligovém utkání porazily doma Zlín 3:0. Východočeši mají v průměru pouze 35% držení míče a potýkají se také s nižší produktivitou v zakončení.
Pardubice – poslední zápasy
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|17. 10. 2026
|Chance Liga
|Pardubice – Zlín
|3:0
|11. 10. 2026
|Chance Liga
|Sparta Praha – Pardubice
|2:0
|2. 10. 2026
|MOL Cup
|Pardubice – Žižkov
|4:1
|19. 9. 2026
|Chance Liga
|Pardubice – Bohemians
|2:1
|16. 9. 2026
|MOL Cup
|Kozlovice – Pardubice
|0:6
Tipy na sázkové příležitosti:
- Výhra Plzně (kurz 1,62): Pro Plzeň hovoří především kvalitnější ofenziva a výhoda domácího prostředí.
- Plzeň vyhraje první poločas i celý zápas – 1/1 (kurz 2,25): Rizikovější varianta pro ty, kteří očekávají, že se domácí prosadí už v úvodním dějství a vedení udrží až do konce zápasu.
Předpokládané sestavy
Předpokládané sestavy a absence: Plzeň – Pardubice
|Viktoria Plzeň
|Pardubice
|Předpokládaná sestava
|Wiegele – Gabriel, Dweh, Prebsl, Doski – Červ, Hrošovský – Memič, Ladra, Sojka – Kabongo
|Neuman – Godwin, Halinský, Krčík, Mahuta – Botos, Icha, Hlavatý, Tanko – Drchal, Samuel
|Nebudou hrát
|Jemelka (poranění kolena)
|Bammens (poranění kolena), Kharatishvili (zranění lokte), Patrák (poranění kolena)
|Nejistý start
|—
|—
|Trenér
|Radoslav Kováč
|Jan Trousil
Statistické srovnání
Plzeň vstřelí v průměru 2,1 gólu na zápas, zatímco Pardubice mají výrazně nižší produktivitu. V defenzivě jsou na tom oba týmy podobně – Plzeň inkasuje průměrně 1,7 gólu na utkání, Pardubice 1,5.
Herní statistiky - 1. liga 26/27, tento ročník
|Viktoria Plzeň
|FK Pardubice
|Pořadí v tabulce
|9. z 16
|12. z 16
|Body
|16
|11
|Zápasy
|11
|11
|Výhry-remízy-prohry
|4-4-3
|3-2-6
|Skóre
|23:19
|12:16
|Rozdíl skóre
|+4
|-4
|Góly vstřelené (90 min)
|2,1
|1,1
|Góly obdržené (90 min)
|1,7
|1,5
|Střely
|8,7
|8,4
|Střely na branku
|4,2
|4,3
|Střely soupeřů
|8,5
|9,3
|Střely soupeřů na branku
|4,6
|4
|Rohy
|4,8
|4,5
|Rohy soupeřů
|5,7
|4,3
|Držení míče
|57 %
|35 %
|Přímé kopy
|10,8
|10,4
|Fauly
|11
|14,4
|Žluté karty
|2
|2,1
|Červené karty
|0,2
|0,1
|Ofsajdy
|1,1
|0,4
|Proměňování střel na branku
|50 %
|26 %
Tabulka Chance Liga
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|+/-
|Body
|1.
|Slavia Praha
|11
|8
|3
|0
|26:6
|+20
|27
|2.
|Slovan Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|+6
|20
|3.
|Mladá Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|+5
|20
|4.
|Sigma Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|+4
|20
|5.
|Sparta Praha
|11
|6
|1
|4
|20:12
|+8
|19
|6.
|Zbrojovka Brno
|11
|6
|1
|4
|14:14
|0
|19
|7.
|Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|+2
|17
|8.
|Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|+1
|17
|9.
|Viktoria Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|+4
|16
|10.
|Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|0
|15
|11.
|Hradec Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|-3
|15
|12.
|Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|-4
|11
|13.
|Baník Ostrava
|11
|3
|2
|6
|7:18
|-11
|11
|14.
|Artis Brno
|10
|2
|2
|6
|11:20
|-9
|8
|15.
|Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|-8
|7
|16.
|Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|-15
|1
Vzájemné zápasy
V dubnu letošního roku zvítězily Pardubice v Plzni 1:0. V loňském roce naopak uspěla Viktoria na hřišti Pardubic, kde vyhrála 5:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|19. 4. 2026
|Chance Liga
|Plzeň – Pardubice
|0:1
|18. 7. 2025
|Chance Liga
|Pardubice – Plzeň
|1:5
|9. 3. 2025
|Chance Liga
|Pardubice – Plzeň
|0:0
|6. 10. 2024
|Chance Liga
|Plzeň – Pardubice
|2:0
|2. 3. 2024
|Chance Liga
|Pardubice – Plzeň
|2:3
Statistická predikce před zápasy 12. kola Chance Ligy.