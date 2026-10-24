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Plzeň - Pardubice v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě, kurzy a statistiky

Kristýna Polášková
  22:18

Zklamaný plzeňský záložník Lukáš Červ po neproměněné penaltě v nastavení prvního poločasu proti Olomouci | foto: MAFRA

Fotbalisté Plzně přivítají ve 12. kole Chance Ligy Pardubice. Viktoria se pokusí přiblížit předním příčkám tabulky, hosté naopak navázat na domácí vítězství nad Zlínem. Kde utkání sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co napovídají statistiky, vzájemné zápasy a sázkové kurzy?
Viktoria Plzeň 1,62 remíza 4,4
FK Pardubice 5,39

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Kde sledovat zápas Plzeň – Pardubice živě

Nedělní podvečerní duel 12. kola Chance Ligy z Doosan Areny můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:

  • Termín a čas: Neděle 25. října 2026 od 18:00 SELČ
  • Místo konání: Doosan Arena, Plzeň
  • Soutěž: Chance Liga, 12. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 1
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Predikce před utkáním Plzeň vs. Pardubice.

Plzeň – Pardubice: Kurzy a aktuální forma

Favoritem utkání je podle sázkových kanceláří domácí Plzeň, na jejíž vítězství se kurzy pohybují od 1,55 do 1,62. Na výhru Pardubic lze sázet v kurzech od 5,15 do 5,77.

Plzeň je po jedenácti odehraných zápasech na devátém místě tabulky se 16 body a skóre 23:19. V průměru střílí 2,1 gólu na utkání, její výkony jsou však nevyrovnané a problémy má především v obraně. Po ligovém vítězství 3:2 v Jablonci přišla porážka 1:2 s bulharským Levski v Evropské lize.

Viktoria Plzeň – poslední zápasy
DatumSoutěžZápasVýsledek
22. 10. 2026Evropská ligaPlzeň – Levski1:2
18. 10. 2026Chance LigaJablonec – Plzeň2:3
15. 10. 2026Evropská ligaFerencváros – Plzeň2:1
10. 10. 2026Chance LigaPlzeň – Mladá Boleslav3:0
20. 9. 2026Chance LigaSlavia Praha – Plzeň2:1

Pardubice jsou po jedenácti kolech na 12. místě tabulky se ziskem 11 bodů a skóre 12:16. V posledním ligovém utkání porazily doma Zlín 3:0. Východočeši mají v průměru pouze 35% držení míče a potýkají se také s nižší produktivitou v zakončení.

Pardubice – poslední zápasy
DatumSoutěžZápasVýsledek
17. 10. 2026Chance LigaPardubice – Zlín3:0
11. 10. 2026Chance LigaSparta Praha – Pardubice2:0
2. 10. 2026MOL CupPardubice – Žižkov4:1
19. 9. 2026Chance LigaPardubice – Bohemians2:1
16. 9. 2026MOL CupKozlovice – Pardubice0:6

Tipy na sázkové příležitosti:

    • Výhra Plzně (kurz 1,62): Pro Plzeň hovoří především kvalitnější ofenziva a výhoda domácího prostředí.
    • Plzeň vyhraje první poločas i celý zápas – 1/1 (kurz 2,25): Rizikovější varianta pro ty, kteří očekávají, že se domácí prosadí už v úvodním dějství a vedení udrží až do konce zápasu.

Předpokládané sestavy

Předpokládané sestavy a absence: Plzeň – Pardubice
Viktoria PlzeňPardubice
Předpokládaná sestavaWiegele – Gabriel, Dweh, Prebsl, Doski – Červ, Hrošovský – Memič, Ladra, Sojka – KabongoNeuman – Godwin, Halinský, Krčík, Mahuta – Botos, Icha, Hlavatý, Tanko – Drchal, Samuel
Nebudou hrátJemelka (poranění kolena)Bammens (poranění kolena), Kharatishvili (zranění lokte), Patrák (poranění kolena)
Nejistý start
TrenérRadoslav KováčJan Trousil

Statistické srovnání

Plzeň vstřelí v průměru 2,1 gólu na zápas, zatímco Pardubice mají výrazně nižší produktivitu. V defenzivě jsou na tom oba týmy podobně – Plzeň inkasuje průměrně 1,7 gólu na utkání, Pardubice 1,5.

Herní statistiky - 1. liga 26/27, tento ročník
Viktoria PlzeňFK Pardubice
Pořadí v tabulce9. z 1612. z 16
Body1611
Zápasy1111
Výhry-remízy-prohry4-4-33-2-6
Skóre23:1912:16
Rozdíl skóre+4-4
Góly vstřelené (90 min)2,11,1
Góly obdržené (90 min)1,71,5
Střely8,78,4
Střely na branku4,24,3
Střely soupeřů8,59,3
Střely soupeřů na branku4,64
Rohy4,84,5
Rohy soupeřů5,74,3
Držení míče57 %35 %
Přímé kopy10,810,4
Fauly1114,4
Žluté karty22,1
Červené karty0,20,1
Ofsajdy1,10,4
Proměňování střel na branku50 %26 %
Tabulka Chance Liga
#TýmZVRPSkóre+/-Body
1.Slavia Praha1183026:6+2027
2.Slovan Liberec1162313:7+620
3.Mladá Boleslav1162318:13+520
4.Sigma Olomouc1162318:14+420
5.Sparta Praha1161420:12+819
6.Zbrojovka Brno1161414:14019
7.Jablonec1152414:12+217
8.Teplice1152418:17+117
9.Viktoria Plzeň1144323:19+416
10.Bohemians1043311:11015
11.Hradec Králové1143410:13-315
12.Pardubice1132612:16-411
13.Baník Ostrava113267:18-1111
14.Artis Brno1022611:20-98
15.Slovácko1114610:18-87
16.Zlín1101108:23-151

Vzájemné zápasy

V dubnu letošního roku zvítězily Pardubice v Plzni 1:0. V loňském roce naopak uspěla Viktoria na hřišti Pardubic, kde vyhrála 5:1.

DatumSoutěžZápasSkóre
19. 4. 2026Chance LigaPlzeň – Pardubice0:1
18. 7. 2025Chance LigaPardubice – Plzeň1:5
9. 3. 2025Chance LigaPardubice – Plzeň0:0
6. 10. 2024Chance LigaPlzeň – Pardubice2:0
2. 3. 2024Chance LigaPardubice – Plzeň2:3

Statistická predikce před zápasy 12. kola Chance Ligy.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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