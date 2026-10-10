Kde sledovat zápas Plzeň – Mladá Boleslav živě
Sobotní ligové utkání z plzeňské Doosan Areny můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:
- Termín a čas: Sobota 10. října 2026 od 15:00 SELČ
- Místo konání: Doosan Arena, Plzeň
- Soutěž: Chance Liga, 10. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 1
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Aktuální sázky a forma
Přestože postavení obou týmů v ligové tabulce hovoří ve prospěch Mladé Boleslavi, sázkové kanceláře favorizují domácí Plzeň. Na vítězství Viktorie je vypsán kurz 1,52, zatímco na výhru hostů si můžete vsadit v hodnotě 5,74.
Viktoria Plzeň vyhrála jediné z posledních pěti ligových utkání a v tabulce jí s deseti body patří až 10. místo. Svěřenci Radoslava Kováče přitom v šesti zápasech této sezony skórovali jako první, vedení 1:0 však neudrželi hned ve třech případech a přišli tak o devět bodů. Nedaří se jim ani na domácím hřišti, kde získávají v průměru pouze bod na zápas.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|20. 9. 2026
|Chance Liga
|Slavia Praha – Viktoria Plzeň
|2:1
|17. 9. 2026
|Evropská liga
|Viktoria Plzeň – Royale Union SG
|0:3
|13. 9. 2026
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Sigma Olomouc
|2:3
|9. 9. 2026
|Chance Liga
|Hradec Králové – Viktoria Plzeň
|0:0
|5. 9. 2026
|Chance Liga
|Artis Brno – Viktoria Plzeň
|0:3
Mladá Boleslav prohrála jediný z osmi ligových zápasů a se 17 body jí patří překvapivé třetí místo. Středočeši těží především z mimořádné efektivity. Inkasovali pouze devět branek, přestože podle ukazatele očekávaných inkasovaných gólů (xGA 18,1) jich měli dostat zhruba dvojnásobek. Také v útoku překonávají očekávání, když vstřelili o 4,9 gólu více, než odpovídá hodnotě xG. Na hřištích soupeřů se jim však tolik nedaří, venku zatím zvítězili pouze jednou.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|2. 10. 2026
|Pohár
|Mladá Boleslav – Příbram
|3:1
|19. 9. 2026
|Chance Liga
|Mladá Boleslav – Zbrojovka Brno
|2:0
|15. 9. 2026
|Pohár
|Třinec – Mladá Boleslav
|0:3
|12. 9. 2026
|Chance Liga
|Slovan Liberec – Mladá Boleslav
|3:0
|6. 9. 2026
|Chance Liga
|Mladá Boleslav – Baník Ostrava
|4:0
Statistické srovnání
Rozdíly mezi oběma týmy jsou patrné také ve statistikách. Plzeň vyšle v průměru 15,42 střel na zápas, na bránu však míří pouze 33 % z nich. Problémy má i v obraně, která inkasuje průměrně dva góly na utkání. Mladá Boleslav si vystačí s menším počtem útočných akcí (78) i střel (13,3), zato je v zakončení výrazně přesnější. Na bránu míří 48 % jejích pokusů a v defenzivě inkasuje v průměru jen 0,9 gólu na zápas.
|Celkové sezonní statistiky
|Viktoria Plzeň
|Mladá Boleslav
|Průměr vstřelených gólů na zápas
|1,75
|2,4
|Průměr inkasovaných gólů na zápas
|2,0
|0,9
|Střely celkem (z toho na bránu)
|15,42 (33 %)
|13,3 (48 %)
|Držení míče a přesnost přihrávek
|53 % (74 %)
|56 % (80 %)
|Nebezpečné útoky na zápas
|64,58
|49,8
|Rohové kopy na zápas
|4,83
|5,8
|Tým
|Předpokládaná sestava
|Absence
|Viktoria Plzeň
|Wiegele – Pališčák, Dweh, Prebsl – Memič, Hrošovský, Pirgič, Doski – Ladra, Sojka – Lawal
|Červ, Višinský, Jemelka, Paluska, Vydra
|Mladá Boleslav
|Floder – Matoušek, Karafiát, Králik, Hybš – Zíka, Špatenka – Šubert, Langhamer, John – Klíma
|Hora, Kadlec, Lehký, Mareš, Ogunbayi
Vzájemné zápasy:
Vzájemná bilance hovoří jednoznačně ve prospěch Plzně, která s Mladou Boleslaví neprohrála už 14 ligových zápasů v řadě. Z posledních čtrnácti soubojů deset vyhrála a čtyřikrát remizovala. Středočeši navíc v plzeňské Doosan Areně naposledy zvítězili v březnu 2018.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|30. 11. 2025
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Mladá Boleslav
|2:1
|19. 8. 2025
|Chance Liga
|Mladá Boleslav – Viktoria Plzeň
|0:5
|2. 3. 2025
|Chance Liga
|Mladá Boleslav – Viktoria Plzeň
|0:2
|29. 9. 2024
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Mladá Boleslav
|1:1
|5. 5. 2024
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Mladá Boleslav
|3:0
Program 10. kola Chance Ligy
- Desáté kolo Chance Ligy otevřel duel posledního Zlína s vedoucí Slavií.
- Sobotní program nabídne kromě utkání Plzně s Mladou Boleslaví také souboj Bohemians s Ostravou.
- V neděli přivítá druhý Liberec Slovácko, Teplice se utkají s Olomoucí a celé kolo uzavře večerní duel Sparty s Pardubicemi.
|Datum
|Zápas
|Čas
|9. 10. 2026
|Zlín – Slavia Praha
|18:00
|10. 10. 2026
|Viktoria Plzeň – Mladá Boleslav
|15:00
|10. 10. 2026
|Zbrojovka Brno – Jablonec
|15:00
|10. 10. 2026
|Hradec Králové – Artis Brno
|15:00
|10. 10. 2026
|Bohemians – Ostrava
|18:00
|11. 10. 2026
|Liberec – Slovácko
|13:00
|11. 10. 2026
|Teplice – Olomouc
|15:00
|11. 10. 2026
|Sparta Praha – Pardubice
|18:00
Tabulka Chance Ligy
Plzeň má po devíti kolech na kontě 10 bodů a je až na 10. místě. Naopak Mladá Boleslav je se ziskem 17 bodů třetí se ztrátou 6 bodů na vedoucí Slavii.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Slavia Praha
|9
|7
|2
|0
|25:6
|23
|2.
|Slovan Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3.
|Mladá Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4.
|Sigma Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5.
|Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6.
|Zbrojovka Brno
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7.
|Sparta Praha
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8.
|Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9.
|Hradec Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10.
|Viktoria Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11.
|Baník Ostrava
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12.
|Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13.
|Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14.
|Artis Brno
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15.
|Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16.
|Zlín
|9
|0
|1
|8
|8:19
|1