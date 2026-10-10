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Plzeň - Ml. Boleslav v TV: Kde sledovat Chance Ligu, sázkové kurzy, statistiky

Kristýna Polášková
  6:00

Zklamaný plzeňský záložník Lukáš Červ po neproměněné penaltě v nastavení prvního poločasu proti Olomouci | foto: MAFRA

Fotbalisté Viktorie Plzeň přivítají v 10. kole Chance Ligy Mladou Boleslav. Zatímco Západočeši se pokusí ukončit výsledkovou mizérii, proti Středočechům se jim dlouhodobě daří – v lize s nimi neprohráli už čtrnáctkrát v řadě. Utkání se hraje v sobotu 10. října od 15:00. Podívejte se, kde zápas sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy, předpokládané sestavy, forma obou soupeřů i vzájemná bilance.

Kde sledovat zápas Plzeň – Mladá Boleslav živě

Sobotní ligové utkání z plzeňské Doosan Areny můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:

  • Termín a čas: Sobota 10. října 2026 od 15:00 SELČ
  • Místo konání: Doosan Arena, Plzeň
  • Soutěž: Chance Liga, 10. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 1
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Aktuální sázky a forma

Přestože postavení obou týmů v ligové tabulce hovoří ve prospěch Mladé Boleslavi, sázkové kanceláře favorizují domácí Plzeň. Na vítězství Viktorie je vypsán kurz 1,52, zatímco na výhru hostů si můžete vsadit v hodnotě 5,74.

Viktoria Plzeň vyhrála jediné z posledních pěti ligových utkání a v tabulce jí s deseti body patří až 10. místo. Svěřenci Radoslava Kováče přitom v šesti zápasech této sezony skórovali jako první, vedení 1:0 však neudrželi hned ve třech případech a přišli tak o devět bodů. Nedaří se jim ani na domácím hřišti, kde získávají v průměru pouze bod na zápas.

Statistický model pro utkání Plzeň vs. Mladá Boleslav.

FC Viktoria Plzeň
DatumSoutěžZápasVýsledek
20. 9. 2026Chance LigaSlavia Praha – Viktoria Plzeň2:1
17. 9. 2026Evropská ligaViktoria Plzeň – Royale Union SG0:3
13. 9. 2026Chance LigaViktoria Plzeň – Sigma Olomouc2:3
9. 9. 2026Chance LigaHradec Králové – Viktoria Plzeň0:0
5. 9. 2026Chance LigaArtis Brno – Viktoria Plzeň0:3

Mladá Boleslav prohrála jediný z osmi ligových zápasů a se 17 body jí patří překvapivé třetí místo. Středočeši těží především z mimořádné efektivity. Inkasovali pouze devět branek, přestože podle ukazatele očekávaných inkasovaných gólů (xGA 18,1) jich měli dostat zhruba dvojnásobek. Také v útoku překonávají očekávání, když vstřelili o 4,9 gólu více, než odpovídá hodnotě xG. Na hřištích soupeřů se jim však tolik nedaří, venku zatím zvítězili pouze jednou.

FK Mladá Boleslav
DatumSoutěžZápasVýsledek
2. 10. 2026PohárMladá Boleslav – Příbram3:1
19. 9. 2026Chance LigaMladá Boleslav – Zbrojovka Brno2:0
15. 9. 2026PohárTřinec – Mladá Boleslav0:3
12. 9. 2026Chance LigaSlovan Liberec – Mladá Boleslav3:0
6. 9. 2026Chance LigaMladá Boleslav – Baník Ostrava4:0

Statistické srovnání

Rozdíly mezi oběma týmy jsou patrné také ve statistikách. Plzeň vyšle v průměru 15,42 střel na zápas, na bránu však míří pouze 33 % z nich. Problémy má i v obraně, která inkasuje průměrně dva góly na utkání. Mladá Boleslav si vystačí s menším počtem útočných akcí (78) i střel (13,3), zato je v zakončení výrazně přesnější. Na bránu míří 48 % jejích pokusů a v defenzivě inkasuje v průměru jen 0,9 gólu na zápas.

Statistické srovnání
Celkové sezonní statistikyViktoria PlzeňMladá Boleslav
Průměr vstřelených gólů na zápas1,752,4
Průměr inkasovaných gólů na zápas2,00,9
Střely celkem (z toho na bránu)15,42 (33 %)13,3 (48 %)
Držení míče a přesnost přihrávek53 % (74 %)56 % (80 %)
Nebezpečné útoky na zápas64,5849,8
Rohové kopy na zápas4,835,8
Předpokládané sestavy a absence
TýmPředpokládaná sestavaAbsence
Viktoria PlzeňWiegele – Pališčák, Dweh, Prebsl – Memič, Hrošovský, Pirgič, Doski – Ladra, Sojka – LawalČerv, Višinský, Jemelka, Paluska, Vydra
Mladá BoleslavFloder – Matoušek, Karafiát, Králik, Hybš – Zíka, Špatenka – Šubert, Langhamer, John – KlímaHora, Kadlec, Lehký, Mareš, Ogunbayi

Predikce 10. kola Chance Ligy

Vzájemné zápasy:

Vzájemná bilance hovoří jednoznačně ve prospěch Plzně, která s Mladou Boleslaví neprohrála už 14 ligových zápasů v řadě. Z posledních čtrnácti soubojů deset vyhrála a čtyřikrát remizovala. Středočeši navíc v plzeňské Doosan Areně naposledy zvítězili v březnu 2018.

DatumSoutěžZápasSkóre
30. 11. 2025Chance LigaViktoria Plzeň – Mladá Boleslav2:1
19. 8. 2025Chance LigaMladá Boleslav – Viktoria Plzeň0:5
2. 3. 2025Chance LigaMladá Boleslav – Viktoria Plzeň0:2
29. 9. 2024Chance LigaViktoria Plzeň – Mladá Boleslav1:1
5. 5. 2024Chance LigaViktoria Plzeň – Mladá Boleslav3:0

Program 10. kola Chance Ligy

  • Desáté kolo Chance Ligy otevřel duel posledního Zlína s vedoucí Slavií.
  • Sobotní program nabídne kromě utkání Plzně s Mladou Boleslaví také souboj Bohemians s Ostravou.
  • V neděli přivítá druhý Liberec Slovácko, Teplice se utkají s Olomoucí a celé kolo uzavře večerní duel Sparty s Pardubicemi.
Zápasy 10. kola ChanceLigy
DatumZápasČas
9. 10. 2026Zlín – Slavia Praha18:00
10. 10. 2026Viktoria Plzeň – Mladá Boleslav15:00
10. 10. 2026Zbrojovka Brno – Jablonec15:00
10. 10. 2026Hradec Králové – Artis Brno15:00
10. 10. 2026Bohemians – Ostrava18:00
11. 10. 2026Liberec – Slovácko13:00
11. 10. 2026Teplice – Olomouc15:00
11. 10. 2026Sparta Praha – Pardubice18:00

Tabulka Chance Ligy

Plzeň má po devíti kolech na kontě 10 bodů a je až na 10. místě. Naopak Mladá Boleslav je se ziskem 17 bodů třetí se ztrátou 6 bodů na vedoucí Slavii.

Tabulka Chance Ligy
PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.Slavia Praha972025:623
2.Slovan Liberec962113:420
3.Mladá Boleslav852117:917
4.Sigma Olomouc951316:1316
5.Teplice951317:1516
6.Zbrojovka Brno951312:1216
7.Sparta Praha950418:1215
8.Jablonec942311:914
9.Hradec Králové94238:914
10.Viktoria Plzeň924317:1710
11.Baník Ostrava93157:1710
12.Bohemians82339:119
13.Pardubice92259:148
14.Artis Brno91267:185
15.Slovácko90457:164
16.Zlín90188:191
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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