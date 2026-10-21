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Plzeň - Levski Sofia v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě, kurzy

Kristýna Polášková
  16:00

Plzeňský obránce Denis Vavro marně stíhá v 17. minutě osamoceného Relebohilea Mofokenga z Roaylu Union St. Gilloise. | foto: Petr EretMAFRA

Fotbalisté Plzně přivítají ve čtvrtek 22. října od 21:00 ve třetím kole Evropské ligy bulharský Levski Sofia. Viktoria zatím v soutěži prohrála oba zápasy, hosté získali jeden bod. Kde utkání sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co ukazují statistiky a sázkové kurzy?

Kde sledovat zápas Plzeň – Levski Sofia živě

Čtvrteční zápas 3. kola Evropské ligy můžete sledovat v přímém televizním vysílání:

  • Termín a čas: Čtvrtek 22. října 2026 od 21:00 SELČ
  • Místo konání: Doosan Arena, Plzeň
  • Soutěž: Evropská liga UEFA – ligová fáze, 3. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá placená stanice Sport 1
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě najdete v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Plzeň – Levski: Kurzy a aktuální forma

Favoritem utkání je podle sázkových kurzů Plzeň, přestože oba dosavadní zápasy v Evropské lize prohrála. Kurz na vítězství Viktorie se pohybuje kolem 1,8, zatímco výhra Levski Sofia je ohodnocena kurzem přes 4.

Plzni se vstup do Evropské ligy nevydařil. Po dvou kolech je bez bodu na 31. místě tabulky se skóre 1:5. Tým trenéra Radoslava Kováče nejprve doma podlehl Royale Union SG 0:3 a následně prohrál na hřišti Ferencvárose 1:2. V domácí soutěži si Viktoria o víkendu připsala vítězství 3:2 v Jablonci. V Evropské lize má zatím problémy především v obraně. Soupeřům dovolila v průměru 9,5 střely na branku za zápas a inkasovala pět gólů.

FC Viktoria Plzeň – poslední zápasy
DatumSoutěžZápasVýsledek
18. 10. 2026Chance LigaJablonec – Viktoria Plzeň2:3
15. 10. 2026Evropská ligaFerencváros – Viktoria Plzeň2:1
10. 10. 2026Chance LigaViktoria Plzeň – Mladá Boleslav3:0
20. 9. 2026Chance LigaSlavia Praha – Viktoria Plzeň2:1
17. 9. 2026Evropská ligaViktoria Plzeň – Royale Union SG0:3

Levski Sofia vstoupil do Evropské ligy porážkou 0:1 se Salcburkem, ve druhém kole remizoval 1:1 na hřišti Nijmegenu. Se ziskem jednoho bodu a skóre 1:2 mu patří 24. místo v tabulce. Bulharský tým se zatím v útoku příliš neprosazuje, v průměru zaznamenal pouze 1,5 střely na branku za zápas. V domácích soutěžích se mu daří lépe. V lize porazil Černo More 2:0 a v poháru stejným výsledkem zvítězil nad Spartakem Pleven.

Levski Sofia – poslední zápasy
DatumSoutěžZápasVýsledek
18. 10. 2026Bulharský pohárSpartak Pleven – Levski Sofia0:2
15. 10. 2026Evropská ligaNijmegen – Levski Sofia1:1
11. 10. 2026Bulharská ligaČerno More – Levski Sofia0:2
17. 9. 2026Evropská ligaLevski Sofia – Salcburk0:1
13. 9. 2026Bulharská ligaBotev Vratsa – Levski Sofia0:0

Statistické srovnání

Plzeň i Levski Sofia vstřelily v úvodních dvou zápasech Evropské ligy po jednom gólu. Viktoria je však střelecky aktivnější, když zaznamenává v průměru 4,5 střely na branku za utkání, zatímco Levski pouze 1,5. Bulharský tým si naopak vede lépe v obraně. Dosud inkasoval dva góly, Plzeň pět. Oba celky mají podobné držení míče, Levski v průměru 50 % a Viktoria 48 %.

Herní statistiky - Evropská liga UEFA 2026/2027
Viktoria PlzeňLevski Sofia
Pořadí v tabulce31. z 3624. z 36
Body01
Zápasy22
Výhry-remízy-prohry0-0-20-1-1
Skóre1:51:2
Rozdíl skóre-4-1
Góly vstřelené (90 min)0,50,5
Góly obdržené (90 min)2,51
Střely8,54,5
Střely na branku4,51,5
Střely soupeřů1410
Střely soupeřů na branku9,56
Rohy43
Rohy soupeřů45
Držení míče48 %50 %
Přímé kopy10,515,5
Fauly1311,5
Žluté karty1,50,5
Červené karty00
Ofsajdy00,5

Vzájemné zápasy

Týmy se v ostrém soutěžním zápase pod hlavičkou UEFA dosud nikdy nepotkaly. Z minulosti za sebou mají pouze tři přípravná utkání z let 2011 až 2014, ve kterých měla navrch plzeňská Viktoria (2 výhry, 1 remíza).

DatumSoutěžZápasSkóre
10. 2. 2014Přípravný zápasLevski Sofia – Viktoria Plzeň0:3
30. 1. 2013Přípravný zápasLevski Sofia – Viktoria Plzeň3:3
15. 2. 2011Přípravný zápasLevski Sofia – Viktoria Plzeň1:2

Tabulka Evropské ligy

#TýmZVRPSkóreBody
1.Juventus22007:16
2.Leverkusen22006:06
3.Benfica22006:16
4.Beşiktaş22007:36
5.Bournemouth22005:16
6.Omonia22004:06
7.Ferencváros22005:26
8.Lyon22005:36
9.Sunderland22003:16
10.Olympiakos22003:16
11.Sparta Praha21105:24
12.Royale Union SG21104:14
13.Rennes21102:14
14.Dinamo Záhřeb21101:04
15.Crystal Palace21016:33
16.AC Milán21014:23
17.Jagiellonia21014:33
18.OFI Kréta21013:23
19.Torreense21013:33
20.Alkmaar21012:23
21.Salcburk21011:43
22.Real Sociedad20112:31
23.Lillestrøm20112:31
24.Levski Sofia20111:21
25.Hapoel Beer Ševa20111:21
26.Sturm Graz20110:31
27.Nijmegen20111:61
28.Celta Vigo20021:30
29.Anderlecht20021:30
30.Hoffenheim20022:50
31.Viktoria Plzeň20021:50
32.Marseille20021:50
33.Celtic20022:70
34.Ararat-Armenia20022:70
35.Celje20020:50
36.Lech Poznaň20020:80
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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