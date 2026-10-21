Kde sledovat zápas Plzeň – Levski Sofia živě
Čtvrteční zápas 3. kola Evropské ligy můžete sledovat v přímém televizním vysílání:
- Termín a čas: Čtvrtek 22. října 2026 od 21:00 SELČ
- Místo konání: Doosan Arena, Plzeň
- Soutěž: Evropská liga UEFA – ligová fáze, 3. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá placená stanice Sport 1
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě najdete v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Plzeň – Levski: Kurzy a aktuální forma
Favoritem utkání je podle sázkových kurzů Plzeň, přestože oba dosavadní zápasy v Evropské lize prohrála. Kurz na vítězství Viktorie se pohybuje kolem 1,8, zatímco výhra Levski Sofia je ohodnocena kurzem přes 4.
Plzni se vstup do Evropské ligy nevydařil. Po dvou kolech je bez bodu na 31. místě tabulky se skóre 1:5. Tým trenéra Radoslava Kováče nejprve doma podlehl Royale Union SG 0:3 a následně prohrál na hřišti Ferencvárose 1:2. V domácí soutěži si Viktoria o víkendu připsala vítězství 3:2 v Jablonci. V Evropské lize má zatím problémy především v obraně. Soupeřům dovolila v průměru 9,5 střely na branku za zápas a inkasovala pět gólů.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|18. 10. 2026
|Chance Liga
|Jablonec – Viktoria Plzeň
|2:3
|15. 10. 2026
|Evropská liga
|Ferencváros – Viktoria Plzeň
|2:1
|10. 10. 2026
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Mladá Boleslav
|3:0
|20. 9. 2026
|Chance Liga
|Slavia Praha – Viktoria Plzeň
|2:1
|17. 9. 2026
|Evropská liga
|Viktoria Plzeň – Royale Union SG
|0:3
Levski Sofia vstoupil do Evropské ligy porážkou 0:1 se Salcburkem, ve druhém kole remizoval 1:1 na hřišti Nijmegenu. Se ziskem jednoho bodu a skóre 1:2 mu patří 24. místo v tabulce. Bulharský tým se zatím v útoku příliš neprosazuje, v průměru zaznamenal pouze 1,5 střely na branku za zápas. V domácích soutěžích se mu daří lépe. V lize porazil Černo More 2:0 a v poháru stejným výsledkem zvítězil nad Spartakem Pleven.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|18. 10. 2026
|Bulharský pohár
|Spartak Pleven – Levski Sofia
|0:2
|15. 10. 2026
|Evropská liga
|Nijmegen – Levski Sofia
|1:1
|11. 10. 2026
|Bulharská liga
|Černo More – Levski Sofia
|0:2
|17. 9. 2026
|Evropská liga
|Levski Sofia – Salcburk
|0:1
|13. 9. 2026
|Bulharská liga
|Botev Vratsa – Levski Sofia
|0:0
Statistické srovnání
Plzeň i Levski Sofia vstřelily v úvodních dvou zápasech Evropské ligy po jednom gólu. Viktoria je však střelecky aktivnější, když zaznamenává v průměru 4,5 střely na branku za utkání, zatímco Levski pouze 1,5. Bulharský tým si naopak vede lépe v obraně. Dosud inkasoval dva góly, Plzeň pět. Oba celky mají podobné držení míče, Levski v průměru 50 % a Viktoria 48 %.
|Viktoria Plzeň
|Levski Sofia
|Pořadí v tabulce
|31. z 36
|24. z 36
|Body
|0
|1
|Zápasy
|2
|2
|Výhry-remízy-prohry
|0-0-2
|0-1-1
|Skóre
|1:5
|1:2
|Rozdíl skóre
|-4
|-1
|Góly vstřelené (90 min)
|0,5
|0,5
|Góly obdržené (90 min)
|2,5
|1
|Střely
|8,5
|4,5
|Střely na branku
|4,5
|1,5
|Střely soupeřů
|14
|10
|Střely soupeřů na branku
|9,5
|6
|Rohy
|4
|3
|Rohy soupeřů
|4
|5
|Držení míče
|48 %
|50 %
|Přímé kopy
|10,5
|15,5
|Fauly
|13
|11,5
|Žluté karty
|1,5
|0,5
|Červené karty
|0
|0
|Ofsajdy
|0
|0,5
Vzájemné zápasy
Týmy se v ostrém soutěžním zápase pod hlavičkou UEFA dosud nikdy nepotkaly. Z minulosti za sebou mají pouze tři přípravná utkání z let 2011 až 2014, ve kterých měla navrch plzeňská Viktoria (2 výhry, 1 remíza).
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|10. 2. 2014
|Přípravný zápas
|Levski Sofia – Viktoria Plzeň
|0:3
|30. 1. 2013
|Přípravný zápas
|Levski Sofia – Viktoria Plzeň
|3:3
|15. 2. 2011
|Přípravný zápas
|Levski Sofia – Viktoria Plzeň
|1:2
Tabulka Evropské ligy
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Juventus
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|2.
|Leverkusen
|2
|2
|0
|0
|6:0
|6
|3.
|Benfica
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|4.
|Beşiktaş
|2
|2
|0
|0
|7:3
|6
|5.
|Bournemouth
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|6.
|Omonia
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|7.
|Ferencváros
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|8.
|Lyon
|2
|2
|0
|0
|5:3
|6
|9.
|Sunderland
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|10.
|Olympiakos
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|11.
|Sparta Praha
|2
|1
|1
|0
|5:2
|4
|12.
|Royale Union SG
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|13.
|Rennes
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|14.
|Dinamo Záhřeb
|2
|1
|1
|0
|1:0
|4
|15.
|Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|6:3
|3
|16.
|AC Milán
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|17.
|Jagiellonia
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|18.
|OFI Kréta
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|19.
|Torreense
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|20.
|Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|21.
|Salcburk
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|22.
|Real Sociedad
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|23.
|Lillestrøm
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|24.
|Levski Sofia
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|25.
|Hapoel Beer Ševa
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26.
|Sturm Graz
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|27.
|Nijmegen
|2
|0
|1
|1
|1:6
|1
|28.
|Celta Vigo
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|29.
|Anderlecht
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|30.
|Hoffenheim
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|31.
|Viktoria Plzeň
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|32.
|Marseille
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|33.
|Celtic
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|34.
|Ararat-Armenia
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|35.
|Celje
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|36.
|Lech Poznaň
|2
|0
|0
|2
|0:8
|0