Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Velež Mostar - Dunajská Streda v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě

Kristýna Polášková
  11:59

Fotbal, hřiště, míč. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Fotbalisté DAC Dunajská Streda mají po úvodní domácí výhře nakročeno do 3. předkola Konferenční ligy. Ve čtvrteční odvetě budou hájit těsný náskok na hřišti bosenského celku Velež Mostar. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV, jaké jsou sázkové příležitosti a v jaké formě oba týmy do zápasu vstupují.

Kde sledovat zápas Velež Mostar – Dunajská Streda živě

Odveta 2. předkola KL se odehraje v Bosně a Hercegovině, úvodní výkop je ve čtvrtek 30. července v 19:00. Přímý přenos vysílá stanice Dvojka STVR Šport.

Utkání se neodehraje přímo v Mostaru, jelikož tamní zrekonstruovaný stadion Rodjeni zatím nedostal potřebné schválení od UEFA. DAC tak k zápasu nastoupí na stadionu Bilino Polje ve zhruba 160 kilometrů vzdálené Zenici. Zápas povede arménská čtveřice rozhodčích v čele s hlavním sudím Artemem Gasparjanem.

  • Televizní přenos: Dvojka STVR Šport, stream nabízí sázková kancelář Tipsport

Aktuální kurzy na zápas

Slovenský zástupce vstoupí do odvety z výhodnější pozice, když v úvodním měření sil zvítězil 1:0 díky proměněné penaltě, o kterou se postaral George Gagua. Dunajská Streda v prvním utkání dominovala a hostům z Bosny dovolila za celý zápas jedinou střelu na branku. Sázková kancelář Synot Tip i pro odvetný duel favorizuje hostující DAC.

Syrský reprezentant ve službách DAC, Ammar Ramadan, před odvetou varoval, že v Bosně očekává spíše urputný boj než pohledný fotbal. Velež Mostar se v poslední době trápí v ofenzivě – v posledních pěti zápasech zaznamenal pouze dva góly a hned třikrát prohrál. DAC se naproti tomu může opřít o pevnou defenzivu a kontrolu hry, což dokládá i výrazně vyšší počet střeleckých pokusů z posledních utkání (36 střel DAC oproti 15 střelám Veleže).

Vzájemné zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž
23. 7. 2026Dunajská Streda – Velež Mostar1:0Konferenční liga (2. předkolo)

S ohledem na taktickou vyspělost týmu trenéra Roberta Klausse se nabízí sázky na nižší celkový počet branek v utkání (Under 2.5). Kompletní nabídku kurzů a LIVE sázek najdete u sázkových kanceláří.

FK Velež Mostar 3,67 remíza 3,38
DAC Dun. Streda 2,07

Bonus

500 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech

Oba celky mají za sebou kromě prvního vzájemného duelu i další soutěžní a přípravná utkání. Dunajská Streda o víkendu vstoupila do domácí Niké ligy, kde po brance Ramadana (jeho 30. ligový gól za DAC) remizovala na hřišti Ružomberku 1:1.

FK Velež Mostar
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
23. 7. 2026Dunajská Streda – Velež Mostar1:0Konferenční liga
16. 7. 2026Milsami – Velež Mostar0:1Konferenční liga
9. 7. 2026Velež Mostar – Milsami1:1Konferenční liga
26. 5. 2026Zrinjski – Velež Mostar3:0Bosenská liga
21. 5. 2026Velež Mostar – Sarajevo2:3Bosenská liga
DAC Dunajská Streda
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
26. 7. 2026Ružomberok – Dunajská Streda1:1Niké liga
23. 7. 2026Dunajská Streda – Velež Mostar1:0Konferenční liga
17. 7. 2026Dunajská Streda – Bolton2:1Přípravný zápas
11. 7. 2026Dunajská Streda – H. Tel Aviv0:1Přípravný zápas
8. 7. 2026Austria Vídeň – Dunajská Streda1:1Přípravný zápas

Kdo čeká na postupujícího do 3. předkola?

Vítěz tohoto dvojzápasu narazí ve 3. předkole Konferenční ligy na poraženého ze souboje Evropské ligy mezi nizozemským celkem Twente Enschede a maďarským Ferencvárosem Budapešť (který trénuje slovenský kouč Balázs Borbély a úvodní duel v Nizozemsku vyhrál 2:1). Pro neúspěšný tým z dvojice Velež – DAC letošní účinkování v pohárové Evropě končí.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Největší vítězství kariéry. Svozilová a Štochlová získaly titul na písku v Číně

Plážové volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová

Beachvolejbalistky Markéta Svozilová a Marie-Sára Štochlová vyhrály turnaj Pro Tour Challenge v čínském Šang-luu a slaví největší úspěch kariéry. Ve finále české hráčky porazily Ukrajinky Valentynu...

GKS Katowice - MŠK Žilina v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě

Pohled na stadion MŠK Žilina.

Fotbalisté MŠK Žilina cestují do Polska s těsným náskokem 2:1 z prvního utkání. Ve čtvrtek 30. července od 20:30 nastoupí na hřišti GKS Katowice v odvetě 2. předkola Konferenční ligy. Podívejte se,...

30. července 2026  12:36

Velež Mostar - Dunajská Streda v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě

Fotbal, hřiště, míč.

Fotbalisté DAC Dunajská Streda mají po úvodní domácí výhře nakročeno do 3. předkola Konferenční ligy. Ve čtvrteční odvetě budou hájit těsný náskok na hřišti bosenského celku Velež Mostar. Podívejte...

30. července 2026  11:59

Kolem Dánska 2026: Program, etapy, trasa, Češi a hvězdný Van Aert

Wout van Aert na aerospeciálu Cervélo

Jubilejní 35. ročník etapového závodu Kolem Dánska (PostNord Danmark Rundt) se koná od 29. července do 2. srpna 2026. Na závodníky čeká pět etap z Aalborgu do Rødovre. Poprvé v historii v...

30. července 2026  10:01

Betano registrace 2026: Návod na vytvoření účtu, ověření a bonusy

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín během utkání s brněnskou Zbrojovkou.

Založení sázkařského účtu už dávno nevyžaduje složité papírování. Celá Betano registrace probíhá online a díky BankID ji zvládnete za pár minut. Vše je maximálně bezpečné, jelikož sázková kancelář...

30. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.