Kde sledovat zápas Velež Mostar – Dunajská Streda živě
Odveta 2. předkola KL se odehraje v Bosně a Hercegovině, úvodní výkop je ve čtvrtek 30. července v 19:00. Přímý přenos vysílá stanice Dvojka STVR Šport.
Utkání se neodehraje přímo v Mostaru, jelikož tamní zrekonstruovaný stadion Rodjeni zatím nedostal potřebné schválení od UEFA. DAC tak k zápasu nastoupí na stadionu Bilino Polje ve zhruba 160 kilometrů vzdálené Zenici. Zápas povede arménská čtveřice rozhodčích v čele s hlavním sudím Artemem Gasparjanem.
- Televizní přenos: Dvojka STVR Šport, stream nabízí sázková kancelář Tipsport
- Dějiště: Stadion Bilino Polje, Zenica (Bosna a Hercegovina)
- Rozhodčí: Artem Gasparjan (Arménie)
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
- Kurzy: na webu Synotu zde
Aktuální kurzy na zápas
Slovenský zástupce vstoupí do odvety z výhodnější pozice, když v úvodním měření sil zvítězil 1:0 díky proměněné penaltě, o kterou se postaral George Gagua. Dunajská Streda v prvním utkání dominovala a hostům z Bosny dovolila za celý zápas jedinou střelu na branku. Sázková kancelář Synot Tip i pro odvetný duel favorizuje hostující DAC.
Syrský reprezentant ve službách DAC, Ammar Ramadan, před odvetou varoval, že v Bosně očekává spíše urputný boj než pohledný fotbal. Velež Mostar se v poslední době trápí v ofenzivě – v posledních pěti zápasech zaznamenal pouze dva góly a hned třikrát prohrál. DAC se naproti tomu může opřít o pevnou defenzivu a kontrolu hry, což dokládá i výrazně vyšší počet střeleckých pokusů z posledních utkání (36 střel DAC oproti 15 střelám Veleže).
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|23. 7. 2026
|Dunajská Streda – Velež Mostar
|1:0
|Konferenční liga (2. předkolo)
S ohledem na taktickou vyspělost týmu trenéra Roberta Klausse se nabízí sázky na nižší celkový počet branek v utkání (Under 2.5). Kompletní nabídku kurzů a LIVE sázek najdete u sázkových kanceláří.
Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech
Oba celky mají za sebou kromě prvního vzájemného duelu i další soutěžní a přípravná utkání. Dunajská Streda o víkendu vstoupila do domácí Niké ligy, kde po brance Ramadana (jeho 30. ligový gól za DAC) remizovala na hřišti Ružomberku 1:1.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|23. 7. 2026
|Dunajská Streda – Velež Mostar
|1:0
|Konferenční liga
|16. 7. 2026
|Milsami – Velež Mostar
|0:1
|Konferenční liga
|9. 7. 2026
|Velež Mostar – Milsami
|1:1
|Konferenční liga
|26. 5. 2026
|Zrinjski – Velež Mostar
|3:0
|Bosenská liga
|21. 5. 2026
|Velež Mostar – Sarajevo
|2:3
|Bosenská liga
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|26. 7. 2026
|Ružomberok – Dunajská Streda
|1:1
|Niké liga
|23. 7. 2026
|Dunajská Streda – Velež Mostar
|1:0
|Konferenční liga
|17. 7. 2026
|Dunajská Streda – Bolton
|2:1
|Přípravný zápas
|11. 7. 2026
|Dunajská Streda – H. Tel Aviv
|0:1
|Přípravný zápas
|8. 7. 2026
|Austria Vídeň – Dunajská Streda
|1:1
|Přípravný zápas
Kdo čeká na postupujícího do 3. předkola?
Vítěz tohoto dvojzápasu narazí ve 3. předkole Konferenční ligy na poraženého ze souboje Evropské ligy mezi nizozemským celkem Twente Enschede a maďarským Ferencvárosem Budapešť (který trénuje slovenský kouč Balázs Borbély a úvodní duel v Nizozemsku vyhrál 2:1). Pro neúspěšný tým z dvojice Velež – DAC letošní účinkování v pohárové Evropě končí.