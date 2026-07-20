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Varaždin - Jablonec v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě

Kamil Jurek
  20:02

jablonečtí fotbalisté slaví gól do sítě Karviné ve finále MOL Cupu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Evropské poháry si nakonec zahraje i Jablonec, začíná ve druhém předkole Konferenční ligy. Ve čtvrtek 23. července 2026 zavítá na hřiště chorvatského Varaždinu, podívejte se na aktuální kurzy a kde vše sledovat živě.

Kdy a kde sledovat zápas NK Varaždin – FK Jablonec v Konferenční lize?

Do předkola Konferenční ligy nakonec jde i Jablonec, a to díky vyloučení Karviné. Zahraje si místo Hradce Králové druhé předkolo, a to proti Varaždinu. První duel začíná na chorvatské půdě ve čtvrtek 23. července od 20:00, v přímém přenosu jej vysílá Nova Sport 5.

Tento program můžete sledovat například online přes Skylink TV zde, a to po pořízení balíčku Kombi+.

Datum:čtvrtek 23. července 2026 od 20:00
Dějiště:Gradski stadion Varaždin, Chorvatsko
Rozhodčí:Matteo Marchetti (Itálie)
Kurzy:u Synot Tipu zde
TV přenos:Nova Sport 5 (sledujte přes Skylink zde)

Aktuální kurzy Varaždin – Jablonec v předkole Konferenční ligy 2026/27

Zajímavé kurzy

  • Více než 2.5 gólů: 1,81
  • Remíza po 1. pol.: 2,16
  • Jablonec a 1.5+ gólů: 2,72

Podle bookmakerů Synot Tipu není chorvatský klub favoritem ani na domácím hřišti – kurz na jeho vítězství je totiž okolo 2,80.

Jablonec je v tomto dvojzápase poměrně jasným favoritem a i venku by mohl uspět, kurz se pohybuje okolo 2,40.

Kromě předzápasových mohou zájemci využít u SynotTipu také live sázky, které si spustíte tesně před startem zápasu a máte je k dispozici až do jeho konce. Kurzy se zde mění v závislosti na tom, co se zrovna děje na hřišti.

NK Varaždin 2,8 remíza 3,43
FK Jablonec 2,37

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Varaždin skončil v domácí soutěži třetí

Současný NK Varaždin je mladý klub, vznikl totiž v roce 2012 po bankrotu původního tradičního celku. Znovu po roce se pokusí dostat přes předkola Konferenční ligy, opět je ve druhé fázi. Letos je to díky 3. místu v chorvatské nejvyšší HNL, kde skončil za Dinamem Záhřeb a Hajdukem Split.

Původní klub Varaždin má za sebou spoustu účastí v evropských soutěžích, nejlepším výsledkem je jednoznačně čtvrtfinále Poháru vítězů pohárů v sezoně 1998/99. Tomuto výsledku se v dalších letech ani nepřiblížil.

Už s novou identitou se hráči Varaždinu dostali do stejného předkola Konferenční ligy loni po dlouhých čtrnácti letech, ve dvojzápase ale nestačili na azorskou Santa Claru.

Ani letos to nebude snadné, byť se klubu podařily přípravné zápasy – od konce června jich hráči mají na kontě sedm a zapsali šest vítězství. Nestačili pouze na Lokomotivu Záhřeb (1:2).

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Jablonec hraje v Evropě díky Karviné

FK Jablonec už s evropskými poháry nepočítal, problémy Karviné ale nakonec pátý celek uplynulé ligové sezony a finalistu MOL Cupu přeci jen posunuly alespoň do Konferenční ligy. Nahrazuje v ní Hradec Králové, který si ještě polepšil do Evropské ligy.

Severočeši jdou do boje po dlouhých pěti letech – tehdy sice selhali ve třetím předkole Evropské ligy proti Celticu, play-off o soutěž níž ale se Žilinou zvládli a zahráli si tak skupinu Konferenční ligy. V té v konkurenci Alkmaaru, Kluže a Randers obsadili třetí místo a dále neprošli.

Také Jablonec má za sebou dlouhou přípravu, ze sedmi duelů porazil Vlašim (2:1), Mladou Boleslav (5:0), Osnabrück (1:0) a Charkov (1:0), zapsali dvě remízy s Ústí nad Labem (1:1) a Pafosem (0:0) a jednu prohru proti Lieferingu (1:3).

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Poslední přípravné zápasy Varaždinu a Jablonce
NK Varaždin
16. 7.Varaždin – Beltinci2:0
16. 7.Varaždin – Kustosija3:1
12. 7.Bihor – Varaždin1:3
FK Jablonec
15. 7.Jablonec – Charkov1:0
12. 7.Jablonec – Osnabrück1:0
11. 7.Liefering – Jablonec3:1

Vzájemné zápasy Varaždínu a Jablonce (H2H)

Týmy NK Varaždín a FK Jablonec se zatím nikdy neutkaly, v letošním předkole tedy půjde o první vzájemné měření sil.

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