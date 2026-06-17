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Uzbekistán vs. Kolumbie na MS 2026: TV přenos, kurzy a sestavy

Kristýna Polášková
  11:00
Reprezentace Uzbekistánu si odbude svůj první start na mistrovství světa. Ve skupině K ji čeká těžká zkouška v podobě silné Kolumbie. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos zápasu, jaké jsou kurzy a v jakých sestavách by oba týmy mohly nastoupit.

Fotbalisté Kolumbie slaví výhru nad Polskem ve skupině světového šampionátu. | foto: AP

Kdy a kde sledovat zápas Uzbekistán vs. Kolumbie?

Zápas základní skupiny K se odehraje v noci na čtvrtek 18. června 2026 od 4:00 . Duel hostí legendární Aztécký stadion v Mexico City. V přímém přenosu utkání českým divákům nabídne stanice Nova Action, textový online přenos můžete sledovat na iDNES.cz.

  • Datum a čas: čtvrtek 18. června 2026 od 4:00 (SELČ)
  • Dějiště: Estadio Azteca, Mexico City, Mexiko
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Anthony Taylor (Anglie)

Aktuální kurzy Uzbekistán – Kolumbie na MS 2026

Sázková kancelář Synot favorizuje jihoamerického zástupce. Kolumbijci, kterým v žebříčku FIFA patří 13. pozice, mají k dispozici velkou ofenzivní sílu. Kromě klasických tipů na vítěze nabídne Synot také řadu LIVE sázek v průběhu celých 90 minut.

Uzbekistán 9,46 remíza 5
Kolumbie 1,4

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Uzbekistán: po postupu změna kouče

Uzbekistán se na šampionát probojoval vůbec poprvé. Asijskou kvalifikaci zvládl skvěle, když prohrál jediný ze 16 zápasů. Přesto došlo k trenérské změně a tým poTimurovi Kapadzem převzal Fabio Cannavaro. V přípravě v zámoří Uzbekistán nejprve podlehl Kanadě 0:2 a poté prohrál 1:2 s Nizozemskem.

Vůdcem obrany je Abdukodir Khusanov z Manchesteru City, největší hvězdou v útoku je pak historicky nejlepší střelec země Eldor Šomurodov (44 gólů). Kreativní složku hry obstará Abbosbek Fayzullaev, který byl v roce 2023 vyhlášen nejlepším mladým hráčem Asie.

Předpokládaná sestava Uzbekistánu
Yusupov – Ashurmatov, Khusanov, Abdullaev – Nasrullayev, Hamrobekov, Shukurov, Sayfiyev – Fayzullaev, Urunov – Shomurodov

Letošní příprava Uzbekistánu před MS 2026

Letošní příprava Uzbekistánu před MS 2026
DatumZápasVýsledek
8. června Nizozemsko – Uzbekistán2:1
2. červnaKanada – Uzbekistán2:0

Kolumbie: v ofenzivě má esa

Kolumbie se vrací na světovou scénu po absenci v Kataru 2022 a v silné skupině K pomýšlí vysoko. V kvalifikaci skončila třetí za Argentinou a Ekvádorem. V přípravných zápasech sice na jaře dvakrát prohrála s evropskými soupeři ale červnový finální blok před šampionátem zvládla stoprocentně.

Hru Kolumbie diriguje nestárnoucí kapitán James Rodríguez, kterého na křídle doplňuje Luis Díaz. Na hrotu útoku se představí Luis Suárez, jenž má za sebou fantastickou ligovou sezónu v dresu portugalského Sportingu, kde nastřílel 28 branek. Ve středu zálohy nastoupí stabilní Lerma, kterého by měl doplnit mladý Puerta nebo Ríos.

Předpokládaná sestava Kolumbie
Vargas – Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica – Lerma, Puerta – Arias, Rodríguez, Díaz – Suárez

Letošní příprava Kolumbie před MS 2026
DatumZápasSkóre
8. červnaKolumbie – Jordánsko2:0
2. června Kolumbie – Kostarika3:1
29. březnaKolumbie – Francie1:3
27. březnaChorvatsko – Kolumbie2:1

Vzájemné zápasy Uzbekistán vs. Kolumbie

Tyto dva národní týmy se na seniorské úrovni dosud nikdy v historii nestřetly.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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