Kdy a kde sledovat zápas Uzbekistán vs. Kolumbie?
Zápas základní skupiny K se odehraje v noci na čtvrtek 18. června 2026 od 4:00 . Duel hostí legendární Aztécký stadion v Mexico City. V přímém přenosu utkání českým divákům nabídne stanice Nova Action, textový online přenos můžete sledovat na iDNES.cz.
- Datum a čas: čtvrtek 18. června 2026 od 4:00 (SELČ)
- Dějiště: Estadio Azteca, Mexico City, Mexiko
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Anthony Taylor (Anglie)
Aktuální kurzy Uzbekistán – Kolumbie na MS 2026
Sázková kancelář Synot favorizuje jihoamerického zástupce. Kolumbijci, kterým v žebříčku FIFA patří 13. pozice, mají k dispozici velkou ofenzivní sílu. Kromě klasických tipů na vítěze nabídne Synot také řadu LIVE sázek v průběhu celých 90 minut.
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Uzbekistán: po postupu změna kouče
Uzbekistán se na šampionát probojoval vůbec poprvé. Asijskou kvalifikaci zvládl skvěle, když prohrál jediný ze 16 zápasů. Přesto došlo k trenérské změně a tým poTimurovi Kapadzem převzal Fabio Cannavaro. V přípravě v zámoří Uzbekistán nejprve podlehl Kanadě 0:2 a poté prohrál 1:2 s Nizozemskem.
Vůdcem obrany je Abdukodir Khusanov z Manchesteru City, největší hvězdou v útoku je pak historicky nejlepší střelec země Eldor Šomurodov (44 gólů). Kreativní složku hry obstará Abbosbek Fayzullaev, který byl v roce 2023 vyhlášen nejlepším mladým hráčem Asie.
Předpokládaná sestava Uzbekistánu
Yusupov – Ashurmatov, Khusanov, Abdullaev – Nasrullayev, Hamrobekov, Shukurov, Sayfiyev – Fayzullaev, Urunov – Shomurodov
Letošní příprava Uzbekistánu před MS 2026
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|8. června
|Nizozemsko – Uzbekistán
|2:1
|2. června
|Kanada – Uzbekistán
|2:0
Kolumbie: v ofenzivě má esa
Kolumbie se vrací na světovou scénu po absenci v Kataru 2022 a v silné skupině K pomýšlí vysoko. V kvalifikaci skončila třetí za Argentinou a Ekvádorem. V přípravných zápasech sice na jaře dvakrát prohrála s evropskými soupeři ale červnový finální blok před šampionátem zvládla stoprocentně.
Hru Kolumbie diriguje nestárnoucí kapitán James Rodríguez, kterého na křídle doplňuje Luis Díaz. Na hrotu útoku se představí Luis Suárez, jenž má za sebou fantastickou ligovou sezónu v dresu portugalského Sportingu, kde nastřílel 28 branek. Ve středu zálohy nastoupí stabilní Lerma, kterého by měl doplnit mladý Puerta nebo Ríos.
Předpokládaná sestava Kolumbie
Vargas – Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica – Lerma, Puerta – Arias, Rodríguez, Díaz – Suárez
|Datum
|Zápas
|Skóre
|8. června
|Kolumbie – Jordánsko
|2:0
|2. června
|Kolumbie – Kostarika
|3:1
|29. března
|Kolumbie – Francie
|1:3
|27. března
|Chorvatsko – Kolumbie
|2:1
Vzájemné zápasy Uzbekistán vs. Kolumbie
Tyto dva národní týmy se na seniorské úrovni dosud nikdy v historii nestřetly.