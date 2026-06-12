Kdy a kde sledovat zápas USA vs. Paraguay?
Zahajovací duel skupiny D na mistrovství světa ve fotbale se hraje v sobotu 13. června 2026 od 3:00 ráno českého času, dějištěm je SoFi Stadium v Los Angeles. V živém vysílání jej nabídne ČT Sport, nic podstatného vám neunikne díky textovému online přenosu na iDNES.cz.
|Datum:
|sobota 13. června 2026 od 3:00
|Dějiště:
|LoFi Stadium, Los Angeles, USA
|TV přenos:
|ČT Sport
Aktuální kurzy USA – Paraguay na MS 2026
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USA nemusela do kvalifikace, spoléhá na Pulišiče
Trenér Mauricio Pochettino mohl v klidu ladit sestavu, tým USA totiž kvalifikaci nehrála. Soupeře si v přípravě zvolila poměrně složité – jen v tomto kalendářním roce se Američané utkali s Belgií, Portugalskem, Senegalem a Německem. Vítězství se podařilo pouze proti africkému týmu (3:2).
Hlavní hvězdou týmu je Christian Pulišič, na kontě má přes 80 startů a více než 33 branek. Kromě Dortmundu hrál i v Chelsea, aktuálně kope za AC Milán. Důležitými prvky jsou i Tyler Adams nebo Wester McKennie.
Předpokládaná sestava USA
Freese – Robinson, Richards, Ream, Freeman – Adams, McKennie – Pulišič, Tillman, Dest – Balogun
|Datum
|Zápas
|Skóre
|6. června
|USA – Německo
|1:2
|31. května
|USA – Senegal
|3:2
|1. dubna
|USA – Portugalsko
|0:2
|28. března
|USA – Belgie
|2:5
Paraguay v kvalifikaci porazila i Argentinu s Brazílií
Reprezentace Paraguaye si na MS zahraje poprvé od roku 2010, nutno však říct, že zaslouženě. V kvalifikaci totiž svěřenci trenéra Gustava Alfara obdrželi z 18 zápasů jen deset branek, porazili mimo jiné i Argentinu a Brazílii. V přípravě si poradili s Řeckem a Nikaraguou, těsně podlehli Maroku.
I v kádru této jihoamerické země najdou fanoušci pár známých jmen, Omar Alderete nebo Diego Gómez hrají v anglické Premier League (Sunderland, Brighton), řadu let hájil barvy Newcastlu také Miguel Almirón.
Předpokládaná sestava Paragauye
Fernández – Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Alonso – Diego Gómez, Cubas, Bobadilla, Mauricio – Almirón, Sanabria
|Datum
|Zápas
|Skóre
|6. června
|Paraguay – Nikaragua
|4:0
|31. března
|Maroko – Paraguay
|2:1
|1. dubna
|Řecko – Paraguay
|0:1
Vzájemné zápasy USA vs. Paraguay
Úplně první duel mezi USA a Paraguayí se zrodil už na MS v roce 1930, od té doby se uskutečnily pouze dva další soutěžní duely, tentokrát v rámci Copa América.
Poslední vzájemný zápas je pak z loňského listopadu, kdy dokázali hráči USA zvítězit 2:1. Podobný výsledek by jistě brali i nyní.
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|15. 11. 2025
|příprava
|USA
|Paraguay
|2:1
|28. 3. 2018
|příprava
|USA
|Paraguay
|1:0
|12. 6. 2016
|Copa América
|USA
|Paraguay
|1:0
|30. 3. 2011
|příprava
|USA
|Paraguay
|0:1
|3. 7. 2007
|Copa América
|USA
|Paraguay
|1:3
|6. 7. 2003
|příprava
|USA
|Paraguay
|2:0
|17. 7. 1930
|Mistrovství světa
|USA
|Paraguay
|3:0