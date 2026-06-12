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USA - Paraguay v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

  19:15
Do letošního mistrovství světa ve fotbale vstupuje i třetí z pořadatelů, Spojené státy americké. Na úvod je ve skupině D čeká Paraguay, v tomto článku najdete informace o přímém přenosu, aktuální formě a další informace.

Američan Christian Pulisic se rozhlíží s míčem v utkání proti Spojeným státům. | foto: AP

Kdy a kde sledovat zápas USA vs. Paraguay?

Zahajovací duel skupiny D na mistrovství světa ve fotbale se hraje v sobotu 13. června 2026 od 3:00 ráno českého času, dějištěm je SoFi Stadium v Los Angeles. V živém vysílání jej nabídne ČT Sport, nic podstatného vám neunikne díky textovému online přenosu na iDNES.cz.

Datum:sobota 13. června 2026 od 3:00
Dějiště:LoFi Stadium, Los Angeles, USA
TV přenos:ČT Sport

Aktuální kurzy USA – Paraguay na MS 2026

Bookmakeři Synotu mají jasno, poměrně výrazným favoritem jsou Američané. Kromě klasických kurzů na výhru či remízu najdete v nabídce mnohem více příležitostí, k dispozici budou i LIVE sázky.

USA 2,15 remíza 3,28
Paraguay 4

Bonus

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USA nemusela do kvalifikace, spoléhá na Pulišiče

Trenér Mauricio Pochettino mohl v klidu ladit sestavu, tým USA totiž kvalifikaci nehrála. Soupeře si v přípravě zvolila poměrně složité – jen v tomto kalendářním roce se Američané utkali s Belgií, Portugalskem, Senegalem a Německem. Vítězství se podařilo pouze proti africkému týmu (3:2).

Hlavní hvězdou týmu je Christian Pulišič, na kontě má přes 80 startů a více než 33 branek. Kromě Dortmundu hrál i v Chelsea, aktuálně kope za AC Milán. Důležitými prvky jsou i Tyler Adams nebo Wester McKennie.

Předpokládaná sestava USA

Freese – Robinson, Richards, Ream, Freeman – Adams, McKennie – Pulišič, Tillman, Dest – Balogun

Příprava USA na MS ve fotbale 2026
DatumZápasSkóre
6. červnaUSA – Německo1:2
31. květnaUSA – Senegal3:2
1. dubnaUSA – Portugalsko0:2
28. březnaUSA – Belgie2:5

Paraguayský fotbalista Miguel Almiron oslavuje postup na mistrovství světa.

Paraguay v kvalifikaci porazila i Argentinu s Brazílií

Reprezentace Paraguaye si na MS zahraje poprvé od roku 2010, nutno však říct, že zaslouženě. V kvalifikaci totiž svěřenci trenéra Gustava Alfara obdrželi z 18 zápasů jen deset branek, porazili mimo jiné i Argentinu a Brazílii. V přípravě si poradili s Řeckem a Nikaraguou, těsně podlehli Maroku.

I v kádru této jihoamerické země najdou fanoušci pár známých jmen, Omar Alderete nebo Diego Gómez hrají v anglické Premier League (Sunderland, Brighton), řadu let hájil barvy Newcastlu také Miguel Almirón.

Předpokládaná sestava Paragauye

Fernández – Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Alonso – Diego Gómez, Cubas, Bobadilla, Mauricio – Almirón, Sanabria

Příprava Paraguaye na MS ve fotbale 2026
DatumZápasSkóre
6. červnaParaguay – Nikaragua4:0
31. březnaMaroko – Paraguay2:1
1. dubnaŘecko – Paraguay0:1

Vzájemné zápasy USA vs. Paraguay

Úplně první duel mezi USA a Paraguayí se zrodil už na MS v roce 1930, od té doby se uskutečnily pouze dva další soutěžní duely, tentokrát v rámci Copa América.

Poslední vzájemný zápas je pak z loňského listopadu, kdy dokázali hráči USA zvítězit 2:1. Podobný výsledek by jistě brali i nyní.

Vzájemné zápasy USA a Paragauye
DatumSoutěžDomácíHostéSkóre
15. 11. 2025přípravaUSAParaguay2:1
28. 3. 2018přípravaUSAParaguay1:0
12. 6. 2016Copa AméricaUSAParaguay1:0
30. 3. 2011přípravaUSAParaguay0:1
3. 7. 2007Copa AméricaUSAParaguay1:3
6. 7. 2003přípravaUSAParaguay2:0
17. 7. 1930Mistrovství světaUSAParaguay3:0
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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