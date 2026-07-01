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USA - Bosna a Hercegovina v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  12:23

Christian Pulisic z AC Milán slaví svoji trefu. | foto: AP

První kolo play off na fotbalovém MS 2026 nabízí i duel USA - Bosna a Hercegovina. V našem přehledu najdete, kde sledovat zápas živě v TV, pravděpodobné sestavy i sázkové kurzy.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot Tip staví do role favorita domácí výběr USA. Američané pod vedením Mauricia Pochettina touží před vlastními fanoušky dokráčet daleko. Vedle předzápasových kurzů bude k dispozici také kompletní nabídka LIVE příležitostí.

USA 1,42 remíza 5,1
Bosna a Hercegovina 8,36

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Sledujte zápas USA - Bosna a Hercegovina živě v TV

První kolo play off (32 týmů) se odehraje v noci 2. července 2026 od 2:00 ráno středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Levi’s Stadium (San Francisco Bay Area Stadium) v kalifornské Santa Claře. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: čtvrtek 2. července 2026 od 2:00 (SELČ)
  • Dějiště: Levi’s Stadium, Santa Clara, Kalifornie, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Raphael Claus (Brazílie)

USA požene domácí prostředí, vrací se Pulisic

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Americký národní tým vrátil do země fotbalovou horečku. Svěřenci argentinského kouče Mauricia Pochettina vlétli do turnaje výhrami 4:1 nad Paraguayí a 2:0 nad Austrálií, čímž si zajistili postup z prvního místa skupiny D s předstihem. Závěrečná těsná porážka 2:3 s Tureckem přišla povelké rotací v sestavě, kdy Pochettino udělal hned 9 změn, aby pošetřil opory na klíčové boje v play-off. USA však čelí historickému strašákovi: proti evropským soupeřům z UEFA se jim na mistrovství světa dlouhodobě nedaří, prohráli s nimi deset zápasů v řadě a na výhru proti týmu z Evropy čekají už dlouhých 24 let.

Obrovskou vzpruhou pro tým je návrat největší hvězdy Christiana Pulisice. Útočník AC Milán, přezdívaný „Kapitán Amerika“, utrpěl v úvodním duelu lehké zranění lýtka, proti Turecku už ale naskočil z lavičky.

Předpokládaná sestava USA

Freese – Freeman, Richards, Ream, Robinson – Adams, Tillman – Dest, McKenzie, Pulisic – Balogun

Poslední odehrané zápasy USA na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
26. června Turecko – USA3:2Základní skupina D
19. června USA – Austrálie2:0Základní skupina D
13. června USA – Paraguay4:1Základní skupina D

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Bosna hrozí ze standardek

Národní tým Bosny a Hercegoviny pod vedením Sergeje Barbareze už nyní dosáhl historického úspěchu, když se při své premiérové účasti v novém formátu MS poprvé probojoval do vyřazovací fáze. Cesta ze skupiny B byla jako na horské dráze: po úvodní remíze 1:1 s Kanadou přišel tvrdý direkt v podobě prohry 1:4 se Švýcarskem. V klíčovém zápase o všechno ale Bosňané ukázali charakter, otočili duel s Katarem na 3:1 a postoupili ze třetího místa se 4 body.

Největší zbraní Evropanů jsou standardní situace. Bosna na turnaji vstřelila už tři góly po rohových kopech, což je nejlepší zápis jakéhokoliv týmu na jednom šampionátu od roku 2018. Defenzivě výrazně pomůže návrat pětadvacetiletého stopera Tarika Muharemoviće, který si odpykal jednozápasový trest za červenou kartu. Pikantní náboj bude mít zápas pro křídelníka Esmira Bajraktareviće: ten se narodil v USA a v roce 2024 ještě reprezentoval americké mládežnické výběry, následně se však rozhodl oblékat dres vlasti svých rodičů.

Předpokládaná sestava Bosny a Hercegoviny

Vasilj – Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac – Bajraktarević, Bašić, Šunjić, Alajbegović – Demirović, Džeko

Poslední odehrané zápasy Bosny a Hercegoviny na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
24. června Bosna a Her. – Katar3:1Základní skupina B
18. června Švýcarsko – Bosna a Her.4:1Základní skupina B
12. června Kanada – Bosna a Her.1:1Základní skupina B

Vzájemné zápasy

Oba celky se v historii utkaly celkem třikrát, pokaždé v rámci přátelských zápasů, a USA v nich drží neporazitelnost. První divoká přestřelka v roce 2013 skončila výhrou Američanů 4:3, v roce 2018 se zrodila bezbranková remíza 0:0 a v dosud posledním měření sil v prosinci 2021 zvítězil výběr USA těsně 1:0. Čtvrteční bitva v Santa Claře tak bude jejich vůbec prvním soutěžním střetnutím.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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