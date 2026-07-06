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USA - Belgie v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  12:19

Christian Pulisic se rozčiluje po neuznaném gólu v utkání s Bosnou a Hercegovinou. | foto: Reuters

Vyřazovací fáze fotbalového MS 2026 přináší další atraktivní osmifinálovou bitvu. Domácí Spojené státy touží po prvním postupu do čtvrtfinále po 24 letech, v cestě jim však stojí Belgie. Přečtěte si, kde sledovat zápas živě v TV, pravděpodobné sestavy i sázkové kurzy.

Aktuální kurzy na zápas

Synot Tip očekává vyrovnanou bitvu. Spojené státy požene vpřed domácí publikum a hrají ve velké ofenzivní pohodě, na druhou stranu Belgie má obrovské zkušenosti s těžkými zápasy v play-off. Vedle předzápasových kurzů bude k dispozici kompletní nabídka LIVE sázek.

USA 2,56 remíza 3,52
Belgie 2,89

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Sledujte zápas USA – Belgie živě v TV

Ostře sledované osmifinále se odehraje v noci z pondělí 6. července na úterý 7. července 2026 od 2:00 ráno našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Lumen Field (Seattle Stadium) v americkém Seattlu. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: úterý 7. července 2026 od 2:00 (SELČ)
  • Dějiště: Lumen Field (Seattle Stadium), Seattle, Washington, USA
  • TV přenos: ČT Sport
  • Rozhodčí: Adham Makhadmeh (Jordánsko)

Američané sní o čtvrtfinále, pomohl jim nečekaný verdikt FIFA

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Spojené státy pod vedením argentinského kouče Mauricia Pochettina prožívají skvělý domácí turnaj. Ze skupiny D postoupily z prvního místa po výhrách nad Paraguayí (4:1) a Austrálií (2:0) a těsné prohře s Tureckem (2:3). V šestnáctifinále pak zdolaly Bosnu a Hercegovinu 2:0. Tým hraje s obrovským nasazením a stal se vůbec prvním celkem mimo Evropu a Jižní Ameriku, který dokázal na MS skórovat minimálně dvakrát ve čtyřech zápasech po sobě.

Před osmifinále navíc přišla pro USA fantastická zpráva. Nejlepšímu střelci týmu Folarinu Balogunovi (3 góly na turnaji) byla ze strany FIFA zrušena automatická stopka za kontroverzní červenou kartu z utkání proti Bosně a trest byl změněn na podmíněný. Pokud americký tým uspěje, postoupí do čtvrtfinále MS poprvé od roku 2002.

Předpokládaná sestava USA

Freese – Freeman, Richards, Ream – Dest, McKennie, Adams, Tillman, Robinson – Balogun, Pulisic

Poslední odehrané zápasy USA na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
2. červenceUSA – Bosna a Hercegovina2:0Šestnáctifinále
26. června Turecko – USA3:2Základní skupina D
19. června USA – Austrálie2:0Základní skupina D

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Belgie vstala z mrtvých, zlatá generace má poslední šanci

Belgičtí hráči vedení trenérem Rudim Garciou balancovali na hraně vyřazení. Po nevýrazné skupině G (remízy 1:1 s Egyptem, 0:0 s Íránem a výhra 5:1 nad Novým Zélandem) prohrávali v šestnáctifinále se Senegalem už o dva góly. Následně se ale nadechli k zázračnému obratu, který odstartoval střídající Romelu Lukaku a v nastavení prodloužení (v čase 124:44) dokonal z penalty Youri Tielemans. Šlo o vůbec nejpozdnější gól v historii světových šampionátů.

Zápas se Senegalem ale přinesl i otazníky – klíčoví hráči Kevin De Bruyne a Jérémy Doku byli za nepříznivého stavu brzy střídáni. Ofenzivu tak táhne především křídelník Arsenalu Leandro Trossard, který na turnaji vytvořil už 16 šancí ze hry, což je po Messim (17 šancí v roce 2022) nejlepší zápis za poslední tři šampionáty.

Předpokládaná sestava Belgie

Courtois – Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper – Raskin, Tielemans – Trossard, De Bruyne, Doku – Lukaku

Poslední odehrané zápasy Belgie na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
1. července Belgie – Senegal3:2 po prodl.Šestnáctifinále
27. června Nový Zéland – Belgie1:5Základní skupina G
21. června Belgie – Írán0:0Základní skupina G

Vzájemné zápasy

Vzájemná bilance je pro domácí Američany doslova noční můrou. Od historického vítězství USA 3:0 na vůbec prvním mistrovství světa v roce 1930 vyhrála Belgie všech šest následujících střetnutí. Fanoušci mají v živé paměti zejména památné osmifinále z MS 2014, kde Belgie udolala USA 2:1 po prodloužení. Zatím poslední měření sil proběhlo v březnu 2026, kdy Evropané zvítězili v přípravném duelu v Atlantě vysoko 5:2.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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