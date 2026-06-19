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USA - Austrálie v TV: Kde sledovat zápas MS ve fotbale živě

Kristýna Polášková
  8:00
Fotbalisté USA a Austrálie se střetnou ve svém druhém zápase základní skupiny D na mistrovství světa 2026. Oba týmy zvládly svá úvodní vystoupení na turnaji a případný vítěz tohoto duelu si s předstihem zajistí postup do vyřazovací fáze šampionátu. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos zápasu USA - Austrálie živě, jaké jsou sázkové kurzy a v jakých sestavách oba celky pravděpodobně nastoupí.

Američan Christian Pulisic si vede míč v utkání proti Paraguayi. | foto: Reuters

Sázková kancelář Synot favorizuje domácí výběr Spojených států. Kromě předzápasových příležitostí bude k dispozici také kompletní nabídka LIVE sázek v průběhu celého utkání.

USA 1,65 remíza 4,35
Austrálie 5,43

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Kdy a kde sledovat zápas USA vs. Austrálie?

Zápas druhého kola skupiny D se odehraje v pátek 19. června 2026 od 21:00 SELČ . Duel hostí Lumen Field (Seattle Stadium) v Seattlu, který už má za sebou premiérový zápas letošního šampionátu. V přímém přenosu utkání českým divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos pak bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: pátek 19. června 2026 od 21:00 (SELČ)
  • Dějiště: Lumen Field (Seattle Stadium), Seattle, USA
  • TV přenos: ČT Sport
  • Rozhodčí: Felix Zwayer (Něměcko)

Američané spoléhají na Baloguna, co Pulisič?

Tým pod vedením trenéra Mauricia Pochettina vstoupil do domácího šampionátu přesvědčivou výhrou 4:1 nad Paraguayí, což jej díky lepšímu skóre posunulo na průběžné první místo v tabulce skupiny D. Dvěma góly se blikl útočník Folarin Balogun, jednu branku přidal v nastaveném čase Giovanni Reyna.

Jedinou komplikací z úvodního duelu bylo střídání klíčového křídelníka Christiana Pulisiče z AC Milán, který kvůli nakopnutému levému lýtku opustil hřiště už o poločase. Pulisič sice na začátku týdne trénoval pouze individuálně v posilovně, realizační tým však očekává, že do pátečního zápasu nastoupí v základní sestavě.

Předpokládaná sestava USA
Turner – Dest, C. Richards, M. Robinson, A. Robinson – Adams, McKennie, Reyna – Weah, Balogun, Pulisic

Poslední odehrané zápasy USA v roce 2026
DatumZápasVýsledekSoutěž / Kontext
13. červnaUSA – Paraguay4:1MS ve fotbale (Skupina D)
6. červnaUSA – Německo1:2Přátelský zápas
31. květnaUSA – Senegal3:2Přátelský zápas
1. dubnaUSA – Portugalsko0:2Přátelský zápas
28. březnaUSA – Belgie2:5Přátelský zápas

Austrálie vsadila na mladou krev v defenzivním bloku

Výběr Austrálie se postaral o jedno z překvapení prvního kola, když v Vancouveru porazil favorizované Turecko 2:0 díky brankám Nestoryho Irankundy a Connora Metcalfeho. Trenér Tony Popovic před zápasem udělal dvě nečekaná rozhodnutí, když na lavičce nechal dlouholetého kapitána Mathewa Ryana i zástupce kapitána Jacksona Irvineho. Volba se mu však vyplatila: mladý brankář Patrick Beach předvedl 8 úspěšných zákroků a udržel čisté konto, zatímco záložník Paul Okon-Engstler si připsal asistenci u prvního gólu.

Tým spoléhá na fyzicky dobře vybavené hráče z druhé nejvyšší anglické soutěže v čele se stoperem Harrym Souttarem z Leicesteru či Cameronem Burgessem ze Swansea. Pro rychlé protiútoky pak využívá dvacetiletého křídelníka Nestora Irankundu z Watfordu, jemuž na hrotu pomáhá zkušený Mathew Leckie.

Předpokládaná sestava Austrálie
Beach – Mudau, Souttar, Burgess, Behich, Bos – Irankunda, Metcalfe, Okon-Engstler, Mabil – Leckie

Poslední odehrané zápasy Austrálie v roce 2026
DatumZápasVýsledekSoutěž / Kontext
14. červnaAustrálie – Turecko2:0MS ve fotbale (Skupina D)
6. červnaŠvýcarsko – Austrálie1:1Přátelský zápas
31. květnaMexiko – Austrálie1:0Přátelský zápas

Vzájemné zápasy USA vs. Austrálie

Tyto dvě reprezentace se v dosavadní historii střetly čtyřikrát, přičemž bilance hovoří mírně ve prospěch Spojených států. Zatím poslední vzájemný zápas odehrály v říjnu roku 2025 v rámci přípravného utkání, které skončilo vítězstvím USA 2:1. Jediná výhra Austrálie se datuje do roku 1992.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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