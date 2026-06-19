Sázková kancelář Synot favorizuje domácí výběr Spojených států. Kromě předzápasových příležitostí bude k dispozici také kompletní nabídka LIVE sázek v průběhu celého utkání.
Bonus1 000 Kč Vsadit s bonusem
Kdy a kde sledovat zápas USA vs. Austrálie?
Zápas druhého kola skupiny D se odehraje v pátek 19. června 2026 od 21:00 SELČ . Duel hostí Lumen Field (Seattle Stadium) v Seattlu, který už má za sebou premiérový zápas letošního šampionátu. V přímém přenosu utkání českým divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos pak bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: pátek 19. června 2026 od 21:00 (SELČ)
- Dějiště: Lumen Field (Seattle Stadium), Seattle, USA
- TV přenos: ČT Sport
- Rozhodčí: Felix Zwayer (Něměcko)
Američané spoléhají na Baloguna, co Pulisič?
Tým pod vedením trenéra Mauricia Pochettina vstoupil do domácího šampionátu přesvědčivou výhrou 4:1 nad Paraguayí, což jej díky lepšímu skóre posunulo na průběžné první místo v tabulce skupiny D. Dvěma góly se blikl útočník Folarin Balogun, jednu branku přidal v nastaveném čase Giovanni Reyna.
Jedinou komplikací z úvodního duelu bylo střídání klíčového křídelníka Christiana Pulisiče z AC Milán, který kvůli nakopnutému levému lýtku opustil hřiště už o poločase. Pulisič sice na začátku týdne trénoval pouze individuálně v posilovně, realizační tým však očekává, že do pátečního zápasu nastoupí v základní sestavě.
Předpokládaná sestava USA
Turner – Dest, C. Richards, M. Robinson, A. Robinson – Adams, McKennie, Reyna – Weah, Balogun, Pulisic
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž / Kontext
|13. června
|USA – Paraguay
|4:1
|MS ve fotbale (Skupina D)
|6. června
|USA – Německo
|1:2
|Přátelský zápas
|31. května
|USA – Senegal
|3:2
|Přátelský zápas
|1. dubna
|USA – Portugalsko
|0:2
|Přátelský zápas
|28. března
|USA – Belgie
|2:5
|Přátelský zápas
Austrálie vsadila na mladou krev v defenzivním bloku
Výběr Austrálie se postaral o jedno z překvapení prvního kola, když v Vancouveru porazil favorizované Turecko 2:0 díky brankám Nestoryho Irankundy a Connora Metcalfeho. Trenér Tony Popovic před zápasem udělal dvě nečekaná rozhodnutí, když na lavičce nechal dlouholetého kapitána Mathewa Ryana i zástupce kapitána Jacksona Irvineho. Volba se mu však vyplatila: mladý brankář Patrick Beach předvedl 8 úspěšných zákroků a udržel čisté konto, zatímco záložník Paul Okon-Engstler si připsal asistenci u prvního gólu.
Tým spoléhá na fyzicky dobře vybavené hráče z druhé nejvyšší anglické soutěže v čele se stoperem Harrym Souttarem z Leicesteru či Cameronem Burgessem ze Swansea. Pro rychlé protiútoky pak využívá dvacetiletého křídelníka Nestora Irankundu z Watfordu, jemuž na hrotu pomáhá zkušený Mathew Leckie.
Předpokládaná sestava Austrálie
Beach – Mudau, Souttar, Burgess, Behich, Bos – Irankunda, Metcalfe, Okon-Engstler, Mabil – Leckie
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž / Kontext
|14. června
|Austrálie – Turecko
|2:0
|MS ve fotbale (Skupina D)
|6. června
|Švýcarsko – Austrálie
|1:1
|Přátelský zápas
|31. května
|Mexiko – Austrálie
|1:0
|Přátelský zápas
Vzájemné zápasy USA vs. Austrálie
Tyto dvě reprezentace se v dosavadní historii střetly čtyřikrát, přičemž bilance hovoří mírně ve prospěch Spojených států. Zatím poslední vzájemný zápas odehrály v říjnu roku 2025 v rámci přípravného utkání, které skončilo vítězstvím USA 2:1. Jediná výhra Austrálie se datuje do roku 1992.