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Uruguay vs. Španělsko na MS ve fotbale 2026: kurzy a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  11:01

Španělský útočník Lamine Yamal slaví gól proti Saúdské Arábii. | foto: AP

Ve skupině H je stále o co hrát. Své o tom ví také Uruguay a Španělsko, oba týmy mají postupové ambice. V našem přehledu najdete aktuální kurzy a poradíme, kde zápas sledovat.

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Kdy a kde sledovat zápas Uruguay – Španělsko na MS 2026?

Projít dále stále mohou všechny čtyři týmy skupiny H. Španělsko a Uruguay jsou sice na prvním a druhém místě, vše ale nakonec může být jinak. Sledujte zápas v sobotu 27. června od 2:00 v noci, a to konkrétně na ČT sport. Připraven je i online textový přenos na iDNES.cz.

Datum:sobota 27. června 2026 od 2:00
Dějiště:Estadio Akron, Guadalajara, Mexiko
Rozhodčí:Ismail Elfath (USA)
TV přenos:ČT sport

Aktuální kurzy Uruguay – Španělsko na MS ve fotbale 2026

Zajímavé kurzy

  • Více než 2.5 gólů: 2,17
  • Remíza o poločase: 2,22
  • Yamal dá gól: 2,43

Při pohledu na sázkové kurzy je na první pohled jasné, komu bookmakeři věří více. Na Španělsko si mohou zájemci vsadit jen v hodnotách okolo 1,65, zatímco na Uruguay je kurz přes 6,50.

Do začátku zápasu se vše může ještě změnit, u Synotu máte k dispozici kurzy na mnohem více příležitostí. Dostupné budou i LIVE sázky.

Uruguay 6,68 remíza 3,84
Španělsko 1,64

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Španělsko i Uruguay potřebují body

Reprezentace Španělska si svou cestu letošním mistrovství světa zkomplikovala úvodní šokující bezbrankovou remízou proti Kapverdám.

V duelu proti Saúdské Arábii už favorité neponechali nic náhodě a během prvních 25 minut vstřelili tři góly, první trefu zaznamenal Lamine Yamal. Po změně stran si srazil míč do sítě Tambakti a pohodové vítězství bylo na světě.

Uruguay je v mnohem větších problémech a hrozí ji podruhé za sebou vyřazení už ve skupině. Už proti arabskému týmu srovnával Araujo až v 80. minutě, proti Kapvedám dokonce Jihoameričané prohrávali. I v tomto duelu bohužel pro ně nakonec jen remizovali.

Španělům stačí k jistotě postupu i remíza, Uruguay naopak potřebuje naplno bodovat – spoléhat se na tabulku třetích týmů určitě nechce.

Předpokládané sestavy

Uruguay: Muslera – Varela, Caceres, Olivera, Sanabria – Ugarte – Canobbio, Valverde, Bentancur, Araujo – Vinas

Španělsko: Simón – Cucurella, Laporte, Cubarsí, Porro – Pedri, Rodri, Olmo – Baena, Oyarzabal, Yamal

Zápasy Uruguaye a Španělska na MS ve fotbale 2026
Uruguay
22. 6.Uruguay – Kapverdy2:2
16. 6.Saúdská Arábie – Uruguay1:1
Španělsko
21. 6.Španělsko – Saúdská Arábie4:0
15. 6.Španělsko – Kapverdy0:0

Vzájemné zápasy Uruguaye a Španělska

Uruguay a Španělsko se dvakrát potkali i v rámci mistrovství světa (1950, 1990), byly z toho dvě remízy. V odrážkách si uvedeme posledních pět zápasů.

  • 17. 6. 2013: Španělsko vs. Uruguay (2:1)
  • 6. 2. 2013: Španělsko vs. Uruguay (3:1)
  • 17. 8. 2005: Španělsko vs. Uruguay (2:0)
  • 18. 1. 1995: Španělsko vs. Uruguay (2:2)
  • 4. 9. 1991: Španělsko vs. Uruguay (2:1)
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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