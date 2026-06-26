Bonus pro nové hráče!
Sázka bez rizika 1 000 Kč
Zaregistruj se a získej vstupní bonus až 10 000 Kč + 1 000 Kč jako "první sázku bez rizika".Chci bonus
Kdy a kde sledovat zápas Uruguay – Španělsko na MS 2026?
Projít dále stále mohou všechny čtyři týmy skupiny H. Španělsko a Uruguay jsou sice na prvním a druhém místě, vše ale nakonec může být jinak. Sledujte zápas v sobotu 27. června od 2:00 v noci, a to konkrétně na ČT sport. Připraven je i online textový přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|sobota 27. června 2026 od 2:00
|Dějiště:
|Estadio Akron, Guadalajara, Mexiko
|Rozhodčí:
|Ismail Elfath (USA)
|TV přenos:
|ČT sport
Aktuální kurzy Uruguay – Španělsko na MS ve fotbale 2026
Zajímavé kurzy
Při pohledu na sázkové kurzy je na první pohled jasné, komu bookmakeři věří více. Na Španělsko si mohou zájemci vsadit jen v hodnotách okolo 1,65, zatímco na Uruguay je kurz přes 6,50.
Do začátku zápasu se vše může ještě změnit, u Synotu máte k dispozici kurzy na mnohem více příležitostí. Dostupné budou i LIVE sázky.
Bonus1 000 Kč Vsadit s bonusem
Španělsko i Uruguay potřebují body
Reprezentace Španělska si svou cestu letošním mistrovství světa zkomplikovala úvodní šokující bezbrankovou remízou proti Kapverdám.
V duelu proti Saúdské Arábii už favorité neponechali nic náhodě a během prvních 25 minut vstřelili tři góly, první trefu zaznamenal Lamine Yamal. Po změně stran si srazil míč do sítě Tambakti a pohodové vítězství bylo na světě.
Uruguay je v mnohem větších problémech a hrozí ji podruhé za sebou vyřazení už ve skupině. Už proti arabskému týmu srovnával Araujo až v 80. minutě, proti Kapvedám dokonce Jihoameričané prohrávali. I v tomto duelu bohužel pro ně nakonec jen remizovali.
Španělům stačí k jistotě postupu i remíza, Uruguay naopak potřebuje naplno bodovat – spoléhat se na tabulku třetích týmů určitě nechce.
Předpokládané sestavy
Uruguay: Muslera – Varela, Caceres, Olivera, Sanabria – Ugarte – Canobbio, Valverde, Bentancur, Araujo – Vinas
Španělsko: Simón – Cucurella, Laporte, Cubarsí, Porro – Pedri, Rodri, Olmo – Baena, Oyarzabal, Yamal
|Uruguay
|22. 6.
|Uruguay – Kapverdy
|2:2
|16. 6.
|Saúdská Arábie – Uruguay
|1:1
|Španělsko
|21. 6.
|Španělsko – Saúdská Arábie
|4:0
|15. 6.
|Španělsko – Kapverdy
|0:0
Vzájemné zápasy Uruguaye a Španělska
Uruguay a Španělsko se dvakrát potkali i v rámci mistrovství světa (1950, 1990), byly z toho dvě remízy. V odrážkách si uvedeme posledních pět zápasů.
- 17. 6. 2013: Španělsko vs. Uruguay (2:1)
- 6. 2. 2013: Španělsko vs. Uruguay (3:1)
- 17. 8. 2005: Španělsko vs. Uruguay (2:0)
- 18. 1. 1995: Španělsko vs. Uruguay (2:2)
- 4. 9. 1991: Španělsko vs. Uruguay (2:1)