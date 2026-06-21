Papírovým favoritem utkání je jihoamerický celek. Sázková kancelář Synot Tip bude kromě předzápasových kurzů nabízet i širokou škálu LIVE sázek přímo v průběhu utkání.
Bonus1 000 Kč Vsadit s bonusem
Sledujte zápas Uruguay - Kapverdy živě v TV
Utkání druhého kola skupiny H se odehraje v pondělí 22. června 2026 od 0:00 našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Hard Rock Stadium v Miami Gardens na Floridě. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: pondělí 22. června 2026 od 0:00 (SELČ)
- Dějiště: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, USA
- TV přenos: ČT Sport
- Rozhodčí: Espen Eskas (Norsko)
Uruguay nepohla herní převaha
Svěřenci zkušeného trenéra Marcela Bielsy vstoupili do šampionátu rozpačitou remízou 1:1 se Saúdskou Arábií. Přestože Uruguay herně dominovala a připsala si 27 střeleckých pokusů (z toho 10 na branku), bod zachraňoval až v 80. minutě křídelník Maxi Araújo. První inkasovaný gól padl po chybě brankáře Fernanda Muslery. Pokud ale Muslera do utkání proti Kapverdám nastoupí, připíše si 18. start na mistrovství světa, čímž překoná dosavadního národního rekordmana Edinsona Cavaniho.
Předpokládaná sestava Uruguaye
Muslera – Varela, Giménez, Cáceres, Olivera – Ugarte, Valverde – Canobbio, Bentancur, M. Araújo – Núñez
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|16. června
|Saúdská Arábie – Uruguay
|1:1
|MS ve fotbale (Skupina H)
|31. března
|Alžírsko – Uruguay
|0:0
|Přátelský zápas
|27. března
|Anglie – Uruguay
|1:1
|Přátelský zápas
Kapverdy chtějí znovu překvapit
Africký debutant se postaral o jedno z největších překvapení v historii světových šampionátů, když v prvním kole udržel bezbrankovou remízu s mistry Evropy ze Španělska. Hrdinou zápasu se stal čtyřicetiletý brankář Vozinha, který zlikvidoval sedm střeleckých pokusů. Defenzivu před ním skvěle řídil Pico Lopes s 11 úspěšnými odvráceními míče.
Tým trenéra Bubisty předvedl neuvěřitelně disciplinovaný výkon - ačkoliv měl soupeř míč na kopačkách v 74 % času, hráči Kapverd se za téměř 100 minut hry dopustili pouze jediného faulu, což je rekord šampionátů od roku 1966.
Předpokládaná sestava Kapverd
Vozinha – Moreira, Costa, Borges, S. Cabral – K. Pina, L. Duarte – Mendes, Monteiro, J. Cabral – Livramento
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|15. června
|Španělsko – Kapverdy
|0:0
|MS ve fotbale (Skupina H)
|6. června
|Kapverdy – Bermudy
|3:0
|Přátelský zápas
|31. května
|Kapverdy – Srbsko
|3:0
|Přátelský zápas
Vzájemné zápasy
Pondělní utkání v Miami bude vůbec prvním vzájemným střetnutím obou zemí v historii. Kapverdy dosud nastoupily proti týmům z jihoamerické konfederace CONMEBOL pouze dvakrát a v obou případech prohrály (0:1 s Ekvádorem a 2:4 s Chile). Naopak Uruguay je proti africkým soupeřům na mistrovství světa stále neporažena, když z pěti zápasů zaznamenala tři výherní výsledky a dvě remízy.