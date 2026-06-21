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Uruguay - Kapverdy na MS 2026: Sestavy, statistiky a TV přenos

Kristýna Polášková
  14:17
Druhé kolo základní skupiny H na mistrovství světa 2026 nabídne zajímavou konfrontaci mezi fotbalisty Uruguaye a Kapverd. Utkání hostí americké Miami. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách by měly oba týmy nastoupit a jaké statistiky provázejí tento duel.

Kapverdský brankář Vozinha slaví s vlajkou po utkání se Španělskem. | foto: Reuters

Papírovým favoritem utkání je jihoamerický celek. Sázková kancelář Synot Tip bude kromě předzápasových kurzů nabízet i širokou škálu LIVE sázek přímo v průběhu utkání.

Uruguay 1,48 remíza 4,38
Kapverdy 8,62

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Sledujte zápas Uruguay - Kapverdy živě v TV

Utkání druhého kola skupiny H se odehraje v pondělí 22. června 2026 od 0:00 našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Hard Rock Stadium v Miami Gardens na Floridě. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: pondělí 22. června 2026 od 0:00 (SELČ)
  • Dějiště: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, USA
  • TV přenos: ČT Sport
  • Rozhodčí: Espen Eskas (Norsko)

Uruguay nepohla herní převaha

Svěřenci zkušeného trenéra Marcela Bielsy vstoupili do šampionátu rozpačitou remízou 1:1 se Saúdskou Arábií. Přestože Uruguay herně dominovala a připsala si 27 střeleckých pokusů (z toho 10 na branku), bod zachraňoval až v 80. minutě křídelník Maxi Araújo. První inkasovaný gól padl po chybě brankáře Fernanda Muslery. Pokud ale Muslera do utkání proti Kapverdám nastoupí, připíše si 18. start na mistrovství světa, čímž překoná dosavadního národního rekordmana Edinsona Cavaniho.

Předpokládaná sestava Uruguaye
Muslera – Varela, Giménez, Cáceres, Olivera – Ugarte, Valverde – Canobbio, Bentancur, M. Araújo – Núñez

Poslední odehrané zápasy Uruguaye v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
16. červnaSaúdská Arábie – Uruguay1:1MS ve fotbale (Skupina H)
31. březnaAlžírsko – Uruguay0:0Přátelský zápas
27. březnaAnglie – Uruguay1:1Přátelský zápas

Kapverdy chtějí znovu překvapit

Africký debutant se postaral o jedno z největších překvapení v historii světových šampionátů, když v prvním kole udržel bezbrankovou remízu s mistry Evropy ze Španělska. Hrdinou zápasu se stal čtyřicetiletý brankář Vozinha, který zlikvidoval sedm střeleckých pokusů. Defenzivu před ním skvěle řídil Pico Lopes s 11 úspěšnými odvráceními míče.

Tým trenéra Bubisty předvedl neuvěřitelně disciplinovaný výkon - ačkoliv měl soupeř míč na kopačkách v 74 % času, hráči Kapverd se za téměř 100 minut hry dopustili pouze jediného faulu, což je rekord šampionátů od roku 1966.

Předpokládaná sestava Kapverd
Vozinha – Moreira, Costa, Borges, S. Cabral – K. Pina, L. Duarte – Mendes, Monteiro, J. Cabral – Livramento

Poslední odehrané zápasy Kapverd v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
15. června Španělsko – Kapverdy0:0MS ve fotbale (Skupina H)
6. června Kapverdy – Bermudy3:0Přátelský zápas
31. květnaKapverdy – Srbsko3:0Přátelský zápas

Vzájemné zápasy

Pondělní utkání v Miami bude vůbec prvním vzájemným střetnutím obou zemí v historii. Kapverdy dosud nastoupily proti týmům z jihoamerické konfederace CONMEBOL pouze dvakrát a v obou případech prohrály (0:1 s Ekvádorem a 2:4 s Chile). Naopak Uruguay je proti africkým soupeřům na mistrovství světa stále neporažena, když z pěti zápasů zaznamenala tři výherní výsledky a dvě remízy.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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