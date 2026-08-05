Kde sledovat zápas FC Twente - Dunajská Streda živě
Slovenský vicemistr z Dunajské Stredy odcestoval k prvnímu utkání 3. předkola do Nizozemska. Souboj o postup do závěrečného play-off můžete sledovat v přímém přenosu v televizi.
- Termín a čas: Čtvrtek 6. srpna 2026 od 20:00
- Místo konání: Stadion De Grolsch Veste, Enschede (Nizozemsko)
- Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá stanice STVR Šport a TV Tipsport
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
- Kurzy: na webu Synotu zde
Aktuální kurzy na zápas FC Twente - Dunajská Streda
Roli velkého favorita v tomto střetnutí plní podle sázkové kanceláře Synot Tip domácí FC Twente, které se do Konferenční ligy přesunulo po těsném vyřazení z předkola Evropské ligy s maďarským Ferencvárosem (celkové skóre 3:4). Nizozemský klub se však potýká s výpadkem formy, když z posledních tří soutěžních zápasů nevyhrál ani jeden a často inkasuje jako první.
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Na druhé straně Dunajská Streda pod vedením německého trenéra Roberta Klausse chytila výbornou formu. V předchozím kole KL dvakrát porazila bosenský Velež Mostar (1:0 doma, 3:0 venku) a neprůstřelnost udržela i o víkendu v lize proti Banské Bystrici (2:0). DAC se navíc mohl na čtvrteční duely plně soustředit, neboť jeho víkendové ligové utkání s Košicemi bylo odloženo. Vynikající střeleckou formu drží útočník Ammar Ramadan, který v posledních zápasech skóroval čtyřikrát.
Vzájemné zápasy
Oba týmy se v oficiálních evropských soutěžích potkávají vůbec poprvé v historii.
Vzhledem k pomalým startům Twente a střelecké chuti Dunajské Stredy se jako velmi zajímavá varianta jeví sázka na to, že se gólově prosadí oba týmy (BTTS). Kompletní nabídku kurzů a LIVE sázek naleznete u sázkových kanceláří.
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Předpokládané sestavy a absence
Domácí tým čerpá ze zkušeností nových posil Wouta Weghorsta a Ramize Zerroukiho, naopak zdravotní trable hlásí Naci Ünüvar. Hostujícímu trenérovi Klaussovi chybí zraněný klíčový muž Andreas Gruber.
Předpokládané základní sestavy:
- FC Twente: Unnerstall – Adelgaard, Nijstad, Lemkin, Van Rooy – Van den Belt, Hlynsson, Zerrouki – Orjasaeter, Weghorst, Rots
- DAC Dunajská Streda: Ivačič – Juklerød, Nemanič, Blažek, Kapanadze – Ramadan, Bationo, Ouro, Kabić – Gueye, Gagua
Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech
Zatímco Twente vstoupilo do soutěžního ročníku neúspěšným dvojzápasem v Evropské lize s Ferencvárosem, Dunajská Streda drží sérii výher s udrženým čistým kontem.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|2. 8. 2026
|Genk – Twente
|2:1
|Přípravný zápas
|30. 7. 2026
|Ferencváros – Twente
|2:2
|Evropská liga
|24. 7. 2026
|FC Emmen – Twente
|0:3
|Přípravný zápas
|23. 7. 2026
|Twente – Ferencváros
|1:2
|Evropská liga
|18. 7. 2026
|Twente – Gent
|0:2
|Přípravný zápas
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|2. 8. 2026
|Dunajská Streda – B. Bystrica
|2:0
|Niké liga
|30. 7. 2026
|Velež Mostar – Dunajská Streda
|0:3
|Konferenční liga
|26. 7. 2026
|Ružomberok – Dunajská Streda
|1:1
|Niké liga
|23. 7. 2026
|Dunajská Streda – Velež Mostar
|1:0
|Konferenční liga
|17. 7. 2026
|Dunajská Streda – Bolton
|2:1
|Přípravný zápas
Kdo čeká na postupujícího v play-off?
Vítez tohoto dvojzápasu postoupí do závěrečného play-off Konferenční ligy, kde změří síly s neúspěšným z dvojice 3. předkola Evropské ligy mezi ukrajinským Dynamem Kyjev a ázerbájdžánským Karabachem. Pro poražený tým evropské poháry pro tuto sezónu definitivně končí.