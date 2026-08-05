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FC Twente - Dunajská Streda v TV: Kde sledovat 3. předkolo KL živě

Kristýna Polášková
  13:32
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Reuters

Fotbalisty DAC Dunajská Streda čeká v úvodním zápase 3. předkola Konferenční ligy 2026/27 dosud nejnáročnější prověrka sezony. Ve čtvrtek 6. srpna od 20:00 nastoupí na půdě nizozemského favorita FC Twente na stadionu De Grolsch Veste. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV, jaké jsou týmové novinky, předpokládané sestavy a sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas FC Twente - Dunajská Streda živě

Slovenský vicemistr z Dunajské Stredy odcestoval k prvnímu utkání 3. předkola do Nizozemska. Souboj o postup do závěrečného play-off můžete sledovat v přímém přenosu v televizi.

  • Termín a čas: Čtvrtek 6. srpna 2026 od 20:00
  • Místo konání: Stadion De Grolsch Veste, Enschede (Nizozemsko)
  • Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá stanice STVR Šport a TV Tipsport
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Aktuální kurzy na zápas FC Twente - Dunajská Streda

Roli velkého favorita v tomto střetnutí plní podle sázkové kanceláře Synot Tip domácí FC Twente, které se do Konferenční ligy přesunulo po těsném vyřazení z předkola Evropské ligy s maďarským Ferencvárosem (celkové skóre 3:4). Nizozemský klub se však potýká s výpadkem formy, když z posledních tří soutěžních zápasů nevyhrál ani jeden a často inkasuje jako první.

FC Twente 1,22 remíza 7,02
DAC Dun. Streda 12,44

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Na druhé straně Dunajská Streda pod vedením německého trenéra Roberta Klausse chytila výbornou formu. V předchozím kole KL dvakrát porazila bosenský Velež Mostar (1:0 doma, 3:0 venku) a neprůstřelnost udržela i o víkendu v lize proti Banské Bystrici (2:0). DAC se navíc mohl na čtvrteční duely plně soustředit, neboť jeho víkendové ligové utkání s Košicemi bylo odloženo. Vynikající střeleckou formu drží útočník Ammar Ramadan, který v posledních zápasech skóroval čtyřikrát.

Vzájemné zápasy

Oba týmy se v oficiálních evropských soutěžích potkávají vůbec poprvé v historii.

Vzhledem k pomalým startům Twente a střelecké chuti Dunajské Stredy se jako velmi zajímavá varianta jeví sázka na to, že se gólově prosadí oba týmy (BTTS). Kompletní nabídku kurzů a LIVE sázek naleznete u sázkových kanceláří.

FC Twente 1,22 remíza 7,02
DAC Dun. Streda 12,44

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Předpokládané sestavy a absence

Domácí tým čerpá ze zkušeností nových posil Wouta Weghorsta a Ramize Zerroukiho, naopak zdravotní trable hlásí Naci Ünüvar. Hostujícímu trenérovi Klaussovi chybí zraněný klíčový muž Andreas Gruber.

Předpokládané základní sestavy:

  • FC Twente: Unnerstall – Adelgaard, Nijstad, Lemkin, Van Rooy – Van den Belt, Hlynsson, Zerrouki – Orjasaeter, Weghorst, Rots
  • DAC Dunajská Streda: Ivačič – Juklerød, Nemanič, Blažek, Kapanadze – Ramadan, Bationo, Ouro, Kabić – Gueye, Gagua

Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech

Zatímco Twente vstoupilo do soutěžního ročníku neúspěšným dvojzápasem v Evropské lize s Ferencvárosem, Dunajská Streda drží sérii výher s udrženým čistým kontem.

FC Twente
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
2. 8. 2026Genk – Twente2:1Přípravný zápas
30. 7. 2026Ferencváros – Twente2:2Evropská liga
24. 7. 2026FC Emmen – Twente0:3Přípravný zápas
23. 7. 2026Twente – Ferencváros1:2Evropská liga
18. 7. 2026Twente – Gent0:2Přípravný zápas
DAC Dunajská Streda
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
2. 8. 2026Dunajská Streda – B. Bystrica2:0Niké liga
30. 7. 2026Velež Mostar – Dunajská Streda0:3Konferenční liga
26. 7. 2026Ružomberok – Dunajská Streda1:1Niké liga
23. 7. 2026Dunajská Streda – Velež Mostar1:0Konferenční liga
17. 7. 2026Dunajská Streda – Bolton2:1Přípravný zápas

Kdo čeká na postupujícího v play-off?

Vítez tohoto dvojzápasu postoupí do závěrečného play-off Konferenční ligy, kde změří síly s neúspěšným z dvojice 3. předkola Evropské ligy mezi ukrajinským Dynamem Kyjev a ázerbájdžánským Karabachem. Pro poražený tým evropské poháry pro tuto sezónu definitivně končí.

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