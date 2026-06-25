Aktuální kurzy na zápas
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Sledujte zápas Turecko – USA živě v TV
Utkání třetího kola skupiny D se odehraje v pátek 26. června 2026 od 4:00 ráno středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je moderní SoFi Stadium v Inglewoodu u Los Angeles ve Spojených státech. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: pátek 26. června 2026 od 4:00 (SELČ)
- Dějiště: SoFi Stadium, Inglewood, Los Angeles, USA
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Mustapha Ghorbal (Alžírsko)
Turecko chce zlomit střelecké prokletí
Svěřenci trenéra Vincenza Montelly prožívají na šampionátu obrovské zklamání. Po úvodní prohře 0:2 s Austrálií podlehli v minulém kole také Paraguayi těsně 0:1. Turecký tým přitom v obou zápasech herně a statisticky dominoval – proti Paraguayi držel míč v 78,6 % času a za turnaj vyprodukoval už 62 střeleckých pokusů, z nichž však nevstřelil ani jeden gól. Žádný jiný tým na mistrovství světa neměl tak nízkou efektivitu při tak vysokém počtu šancí.
Předpokládaná sestava Turecka
Cakir – Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu – Yuksek, Calhanoglu – Yilmaz, Guler, Yildiz – Akturkoglu
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|20. června
|Turecko – Paraguay
|0:1
|MS ve fotbale (Skupina D)
|14. června
|Austrálie – Turecko
|2:0
|MS ve fotbale (Skupina D)
|7. června
|Venezuela – Turecko
|1:2
|Přátelský zápas
|1. června
|Turecko – Severní Makedonie
|4:0
|Přátelský zápas
USA po zajištění postupu protočí sestavu
Domácí Spojené státy zažívají pod novým trenérem Mauriciem Pochettinem skvělý turnaj. V úvodním duelu přejely Paraguay 4:1 a následně po taktickém výkonu porazily Austrálii 2:0. S plným počtem šesti bodů mají Američané jisté prvenství ve skupině D, což jim pro osmifinále přisoudí schůdnějšího soupeře z třetích míst.
Předpokládaná sestava USA
Freese – Freeman, McKenzie, Trusty – Dest, McKennie, Berhalter, Arfsten – Zendejas, Reyna – Wright
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|19. června
|USA – Austrálie
|2:0
|MS ve fotbale (Skupina D)
|13. června
|USA – Paraguay
|4:1
|MS ve fotbale (Skupina D)
|6. června
|USA – Německo
|1:2
|Přátelský zápas
|31. května
|USA – Senegal
|3:2
|Přátelský zápas
|1. dubna
|USA – Portugalsko
|0:2
|Přátelský zápas
Vzájemné zápasy
Tento duel bude vůbec prvním historickým měřením sil mezi Tureckem a USA na půdě mistrovství světa. V minulosti spolu týmy odehrály pět přátelských utkání s naprosto vyrovnanou bilancí: dvě výhry si připsaly USA, dvě Turecko a jednou se zrodila remíza. Poslední vzájemný zápas z června 2025 vyhrálo Turecko poměrem 2:1 po brankách Gülera a Aktürkoğlua.