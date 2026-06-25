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Turecko - USA v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě, sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  16:14

Americký křídelník Christian Pulisic během utkání s Paraguayí. | foto: Reuters

Na fotbalovém mistrovství světa se blíží k závěru také skupina D. Turecko se rozloučí v utkání s domácím výběrem USA. Zatímco Američané mají po dvou výhrách již stoprocentní jistotu postupu z prvního místa, Turecko je po dvou porážkách bez šance na play-off. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách oba týmy nastoupí a jaké statistiky provázejí tento duel.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot považuje za favorita spolupořadatelský tým USA. Kromě klasických předzápasových příležitostí bude k dispozici také široká nabídka LIVE sázek přímo v průběhu utkání.

Turecko 3,96 remíza 4,1
USA 1,91

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Sledujte zápas Turecko – USA živě v TV

Utkání třetího kola skupiny D se odehraje v pátek 26. června 2026 od 4:00 ráno středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je moderní SoFi Stadium v Inglewoodu u Los Angeles ve Spojených státech. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: pátek 26. června 2026 od 4:00 (SELČ)
  • Dějiště: SoFi Stadium, Inglewood, Los Angeles, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Mustapha Ghorbal (Alžírsko)

Turecko chce zlomit střelecké prokletí

Svěřenci trenéra Vincenza Montelly prožívají na šampionátu obrovské zklamání. Po úvodní prohře 0:2 s Austrálií podlehli v minulém kole také Paraguayi těsně 0:1. Turecký tým přitom v obou zápasech herně a statisticky dominoval – proti Paraguayi držel míč v 78,6 % času a za turnaj vyprodukoval už 62 střeleckých pokusů, z nichž však nevstřelil ani jeden gól. Žádný jiný tým na mistrovství světa neměl tak nízkou efektivitu při tak vysokém počtu šancí.

Předpokládaná sestava Turecka

Cakir – Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu – Yuksek, Calhanoglu – Yilmaz, Guler, Yildiz – Akturkoglu

Poslední odehrané zápasy Turecka v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
20. červnaTurecko – Paraguay0:1MS ve fotbale (Skupina D)
14. červnaAustrálie – Turecko2:0MS ve fotbale (Skupina D)
7. červnaVenezuela – Turecko1:2Přátelský zápas
1. červnaTurecko – Severní Makedonie4:0Přátelský zápas

USA po zajištění postupu protočí sestavu

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Domácí Spojené státy zažívají pod novým trenérem Mauriciem Pochettinem skvělý turnaj. V úvodním duelu přejely Paraguay 4:1 a následně po taktickém výkonu porazily Austrálii 2:0. S plným počtem šesti bodů mají Američané jisté prvenství ve skupině D, což jim pro osmifinále přisoudí schůdnějšího soupeře z třetích míst.

Předpokládaná sestava USA

Freese – Freeman, McKenzie, Trusty – Dest, McKennie, Berhalter, Arfsten – Zendejas, Reyna – Wright

Poslední odehrané zápasy USA v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
19. červnaUSA – Austrálie2:0MS ve fotbale (Skupina D)
13. červnaUSA – Paraguay4:1MS ve fotbale (Skupina D)
6. červnaUSA – Německo1:2Přátelský zápas
31. květnaUSA – Senegal3:2Přátelský zápas
1. dubnaUSA – Portugalsko0:2Přátelský zápas

Vzájemné zápasy

Tento duel bude vůbec prvním historickým měřením sil mezi Tureckem a USA na půdě mistrovství světa. V minulosti spolu týmy odehrály pět přátelských utkání s naprosto vyrovnanou bilancí: dvě výhry si připsaly USA, dvě Turecko a jednou se zrodila remíza. Poslední vzájemný zápas z června 2025 vyhrálo Turecko poměrem 2:1 po brankách Gülera a Aktürkoğlua.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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