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Sázkové kanceláře vnímají tento zápas jako poměrně vyrovnaný, mírným favoritem je však evropský celek. Kromě klasických sázek na výsledek nabídne Synot také LIVE příležitosti přímo během utkání.
Kdy a kde sledovat zápas Turecko vs. Paraguay?
Utkání druhého kola skupiny D se odehraje v sobotu 20. června 2026 od 5:00 SELČ. Dějištěm zápasu je Levi’s Stadium v Santa Claře. V přímém přenosu utkání českým divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: sobota 20. června 2026 od 5:00 (SELČ)
- Dějiště: Levi’s Stadium, Santa Clara, USA
- TV přenos: ČT Sport
- Rozhodčí: Ivan Barton (Salvador)
Bude Turecko efektivnější v koncovce?
Svěřenci italského trenéra Vincenza Montelly nevstoupili do šampionátu ideálně, když podlehli Austrálii 0:2. Turecký tým měl sice výraznou územní převahu a vyprodukoval 30 střeleckých pokusů, nicméně ani jeden neskončil za zády australského brankáře. Tato prohra ukončila tureckou sérii osmi zápasů bez porážky (sedm výher a jedna remíza od loňského září).
Kreativní hru týmu diriguje kapitán Hakan Calhanoglu ve spolupráci s mladým talentem Arda Güler. Menší otazník visí nad kondicí křídelníka Kenana Yildize, který se v závěru klubové sezóny potýkal se svalovým zraněním lýtka a v prvním utkání nastoupil až do druhého poločasu.
Předpokládaná sestava Turecka
Çakır – Çelik, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu – Çalhanoğlu, Kökçü – Yılmaz, Güler, Yıldız – Aktürkoğlu
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž / Kontext
|14. června
|Austrálie – Turecko
|2:0
|MS ve fotbale (Skupina D)
|7. června
|Venezuela – Turecko
|1:2
|Přátelský zápas
|1. června
|Turecko – Severní Makedonie
|4:0
|Přátelský zápas
Paraguay potřebuje zpevnit defenzivu
Jihoamerický výběr vedený argentinským stratégem Gustavem Alfarem prožil v Los Angeles velmi těžký vstup do turnaje. V utkání proti favorizovaným Spojeným státům prohrával už v poločase 0:3 a nakonec padl v poměru 1:4. Jediný gól Paraguaye vstřelil střídající Mauricio po přihrávce Julia Encisa. Pro tým šlo o nezvyklé selhání v defenzivě, jelikož v předchozí kvalifikační fázi (kde Paraguay dokázala porazit i Brazílii nebo Argentinu) platila obrana za její největší přednost.
Trenér Alfaro se nejspíše bude muset obejít bez ofenzivního hráče Gustava Caballera a křídelníka Ramona Sosy. Střed obranné formace by měli opět tvořit zkušení Omar Alderete a kapitán Gustavo Gómez.
Předpokládaná sestava Paraguaye
Gill – Cáceres, Alderete, G. Gómez, Alonso – D. Gómez, Cubas, Bobadilla, Almirón – Enciso, Sanabria.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž / Kontext
|13. června
|USA – Paraguay
|4:1
|MS ve fotbale (Skupina D)
|6. června
|Paraguay – Nikaragua
|4:0
|Přátelský zápas
|31. března
|Maroko – Paraguay
|2:1
|Přátelský zápas
|27. března
|Řecko – Paraguay
|0:1
|Přátelský zápas