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Turecko – Paraguay v TV: Kde sledovat MS ve fotbale živě

Kristýna Polášková
  12:00
Program základní skupiny D na mistrovství světa ve fotbale 2026 pokračuje střetnutím týmů, které v úvodním kole nebodovaly. Turecko po prohře s Austrálií vyzve Paraguay, jež vysoko podlehla domácímu výběru USA. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos zápasu Turecko - Paraguay živě, v jakých sestavách týmy pravděpodobně nastoupí a s jakou formou do utkání vstupují.

Turečtí fandové před utkáním s Austrálií. | foto: Reuters

Turecko 2,12 remíza 3,42
Paraguay 3,9

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Sázkové kanceláře vnímají tento zápas jako poměrně vyrovnaný, mírným favoritem je však evropský celek. Kromě klasických sázek na výsledek nabídne Synot také LIVE příležitosti přímo během utkání.

Kdy a kde sledovat zápas Turecko vs. Paraguay?

Utkání druhého kola skupiny D se odehraje v sobotu 20. června 2026 od 5:00 SELČ. Dějištěm zápasu je Levi’s Stadium v Santa Claře. V přímém přenosu utkání českým divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: sobota 20. června 2026 od 5:00 (SELČ)
  • Dějiště: Levi’s Stadium, Santa Clara, USA
  • TV přenos: ČT Sport
  • Rozhodčí: Ivan Barton (Salvador)

Bude Turecko efektivnější v koncovce?

Svěřenci italského trenéra Vincenza Montelly nevstoupili do šampionátu ideálně, když podlehli Austrálii 0:2. Turecký tým měl sice výraznou územní převahu a vyprodukoval 30 střeleckých pokusů, nicméně ani jeden neskončil za zády australského brankáře. Tato prohra ukončila tureckou sérii osmi zápasů bez porážky (sedm výher a jedna remíza od loňského září).

Kreativní hru týmu diriguje kapitán Hakan Calhanoglu ve spolupráci s mladým talentem Arda Güler. Menší otazník visí nad kondicí křídelníka Kenana Yildize, který se v závěru klubové sezóny potýkal se svalovým zraněním lýtka a v prvním utkání nastoupil až do druhého poločasu.

Předpokládaná sestava Turecka
Çakır – Çelik, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu – Çalhanoğlu, Kökçü – Yılmaz, Güler, Yıldız – Aktürkoğlu

Poslední odehrané zápasy Turecka v roce 2026
DatumZápasVýsledekSoutěž / Kontext
14. červnaAustrálie – Turecko2:0MS ve fotbale (Skupina D)
7. červnaVenezuela – Turecko1:2Přátelský zápas
1. červnaTurecko – Severní Makedonie4:0Přátelský zápas

Paraguay potřebuje zpevnit defenzivu

Jihoamerický výběr vedený argentinským stratégem Gustavem Alfarem prožil v Los Angeles velmi těžký vstup do turnaje. V utkání proti favorizovaným Spojeným státům prohrával už v poločase 0:3 a nakonec padl v poměru 1:4. Jediný gól Paraguaye vstřelil střídající Mauricio po přihrávce Julia Encisa. Pro tým šlo o nezvyklé selhání v defenzivě, jelikož v předchozí kvalifikační fázi (kde Paraguay dokázala porazit i Brazílii nebo Argentinu) platila obrana za její největší přednost.

Trenér Alfaro se nejspíše bude muset obejít bez ofenzivního hráče Gustava Caballera a křídelníka Ramona Sosy. Střed obranné formace by měli opět tvořit zkušení Omar Alderete a kapitán Gustavo Gómez.

Předpokládaná sestava Paraguaye
Gill – Cáceres, Alderete, G. Gómez, Alonso – D. Gómez, Cubas, Bobadilla, Almirón – Enciso, Sanabria.

Poslední odehrané zápasy Paraguaye v roce 2026
DatumZápasVýsledekSoutěž / Kontext
13. červnaUSA – Paraguay4:1MS ve fotbale (Skupina D)
6. červnaParaguay – Nikaragua4:0Přátelský zápas
31. březnaMaroko – Paraguay2:1Přátelský zápas
27. březnaŘecko – Paraguay0:1Přátelský zápas
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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