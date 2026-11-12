|Zápas
|Turecko – Česko U21
|Soutěž
|Kvalifikace EURO 2027, baráž
|Datum
|Pátek 13. listopadu 2026
|Výkop
|17:00 SEČ
|Stadion
|Çaykur Didi Stadyumu, Rize
|TV přenos
|ČT sport
|Trenéři
|Egemen Korkmaz – Michal Bílek
|Odveta
|17. listopadu, 17:00, Hradec Králové
Kde sledovat Turecko – Česko U21 živě v TV
První barážové utkání české jednadvacítky proti Turecku odvysílá v pátek 13. listopadu stanice ČT sport. Přímý přenos začíná v 16:50, samotný zápas má výkop v 17:00. Online bude možné utkání sledovat také prostřednictvím iVysílání České televize.
|Výsledek v základní hrací době
|Kurz SynoTtipu
|Výhra Turecka
|2,48
|Remíza
|3,25
|Výhra Česka
|2,79
Forma týmů před baráží
Turecko obsadilo ve své kvalifikační skupině druhé místo. Z osmi zápasů třikrát vyhrálo, čtyřikrát remizovalo a pouze jednou prohrálo. Jedinou porážku utrpělo na hřišti Chorvatska (0:3). V posledních dvou utkáních remizovalo 2:2 na Ukrajině a 0:0 doma s Maďarskem.
Turecký tým nastřílel v kvalifikaci devět branek a osm inkasoval. Jeho nejproduktivnějšími střelci byli Ali Habeşoğlu a Emirhan İlkhan se třemi góly.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|6. 10. 2026
|Turecko – Maďarsko
|0:0
|26. 9. 2026
|Ukrajina – Turecko
|2:2
|31. 3. 2026
|Chorvatsko – Turecko
|3:0
|18. 11. 2025
|Litva – Turecko
|1:2
|14. 11. 2025
|Turecko – Ukrajina
|1:0
Česká jednadvacítka zakončila kvalifikační skupinu na druhém místě s bilancí pěti výher, tří remíz a dvou porážek. V deseti zápasech vstřelila 17 gólů a pouze šest inkasovala.
Postup do baráže si zajistila domácím vítězstvím 1:0 nad Bulharskem, o kterém rozhodl Lukáš Mašek. V závěrečném utkání skupiny pak Češi prohráli 0:2 v Portugalsku. Mašek byl s pěti góly nejlepším střelcem českého týmu v kvalifikaci.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|6. 10. 2026
|Portugalsko – Česko
|2:0
|30. 9. 2026
|Česko – Bulharsko
|1:0
|25. 9. 2026
|Ázerbájdžán – Česko
|1:1
|31. 3. 2026
|Česko – Gibraltar
|5:0
|27. 3. 2026
|Skotsko – Česko
|0:0
Statistiky Turecka a Česka v kvalifikaci
|Statistika
|Turecko
|Česko
|Zápasy
|8
|10
|Výhry
|3
|5
|Remízy
|4
|3
|Porážky
|1
|2
|Body
|13
|18
|Skóre
|9:8
|17:6
|Vstřelené góly na zápas
|1,13
|1,70
|Inkasované góly na zápas
|1,00
|0,60
Absence české reprezentace
Trenér Michal Bílek nebude mít v baráži k dispozici několik důležitých hráčů. Lukáš Ambros byl povolán do seniorské reprezentace, zatímco obránci Adam Ševínský a Ondřej Kričfaluši chybějí kvůli zranění. Ševínského trápí svalové problémy, Kričfalušiho kotník.
V nominaci naopak nechybí nejlepší český střelec kvalifikace Lukáš Mašek ani další útočníci Matyáš Vojta, Yannick Eduardo či Tadeáš Vachoušek.
Vzájemné zápasy
Turecko a Česko se v kvalifikaci mistrovství Evropy do 21 let naposledy střetly v sezoně 2007/08. První utkání na českém hřišti skončilo remízou 1:1, v odvetě zvítězilo Turecko 2:0. Pro současné týmy mají tyto výsledky vzhledem k časovému odstupu pouze historickou hodnotu.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|6. 9. 2008
|Kvalifikace ME U21
|Turecko – Česko
|2:0
|17. 11. 2007
|Kvalifikace ME U21
|Česko – Turecko
|1:1
Jak funguje baráž o EURO U21 2027
První zápas se odehraje 13. listopadu v Turecku, odveta je na programu 17. listopadu v Hradci Králové. Pokud bude po základní hrací době odvety celkové skóre vyrovnané, následuje prodloužení 2 × 15 minut a případně penaltový rozstřel. Pravidlo venkovních gólů se neuplatňuje. Vítěz dvojzápasu postoupí na EURO U21 2027, které společně uspořádají Albánie a Srbsko.
Česká reprezentace usiluje o čtvrtou účast na závěrečném turnaji v řadě. V předchozích dvou barážích uspěla proti Islandu a Belgii.