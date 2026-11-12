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Turecko – Česko U21 v TV: Kde sledovat baráž o EURO 2027, kurzy

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  8:24
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Český útočník Lukáš Mašek slaví gól. | foto: ČTK

Českou fotbalovou reprezentaci do 21 let čeká závěrečná překážka v boji o mistrovství Evropy 2027. Svěřenci Michala Bílka nastoupí v pátek 13. listopadu k úvodnímu barážovému utkání na hřišti Turecka. Odveta se odehraje o čtyři dny později v Hradci Králové. Kde zápas sledovat živě, jak si oba týmy vedly v kvalifikaci a jaké jsou kurzy?
Základní informace o utkání
ZápasTurecko – Česko U21
SoutěžKvalifikace EURO 2027, baráž
DatumPátek 13. listopadu 2026
Výkop17:00 SEČ
StadionÇaykur Didi Stadyumu, Rize
TV přenosČT sport
TrenéřiEgemen Korkmaz – Michal Bílek
Odveta17. listopadu, 17:00, Hradec Králové

Kde sledovat Turecko – Česko U21 živě v TV

První barážové utkání české jednadvacítky proti Turecku odvysílá v pátek 13. listopadu stanice ČT sport. Přímý přenos začíná v 16:50, samotný zápas má výkop v 17:00. Online bude možné utkání sledovat také prostřednictvím iVysílání České televize.

Turecko – Česko U21: Kurzy na zápas
Výsledek v základní hrací doběKurz SynoTtipu
Výhra Turecka2,48
Remíza3,25
Výhra Česka2,79

Forma týmů před baráží

Turecko obsadilo ve své kvalifikační skupině druhé místo. Z osmi zápasů třikrát vyhrálo, čtyřikrát remizovalo a pouze jednou prohrálo. Jedinou porážku utrpělo na hřišti Chorvatska (0:3). V posledních dvou utkáních remizovalo 2:2 na Ukrajině a 0:0 doma s Maďarskem.

Turecký tým nastřílel v kvalifikaci devět branek a osm inkasoval. Jeho nejproduktivnějšími střelci byli Ali Habeşoğlu a Emirhan İlkhan se třemi góly.

Poslední zápasy Turecka
DatumZápasVýsledek
6. 10. 2026Turecko – Maďarsko0:0
26. 9. 2026Ukrajina – Turecko2:2
31. 3. 2026Chorvatsko – Turecko3:0
18. 11. 2025Litva – Turecko1:2
14. 11. 2025Turecko – Ukrajina1:0

Česká jednadvacítka zakončila kvalifikační skupinu na druhém místě s bilancí pěti výher, tří remíz a dvou porážek. V deseti zápasech vstřelila 17 gólů a pouze šest inkasovala.

Postup do baráže si zajistila domácím vítězstvím 1:0 nad Bulharskem, o kterém rozhodl Lukáš Mašek. V závěrečném utkání skupiny pak Češi prohráli 0:2 v Portugalsku. Mašek byl s pěti góly nejlepším střelcem českého týmu v kvalifikaci.

Poslední zápasy Česka
DatumZápasVýsledek
6. 10. 2026Portugalsko – Česko2:0
30. 9. 2026Česko – Bulharsko1:0
25. 9. 2026Ázerbájdžán – Česko1:1
31. 3. 2026Česko – Gibraltar5:0
27. 3. 2026Skotsko – Česko0:0

Statistiky Turecka a Česka v kvalifikaci

StatistikaTureckoČesko
Zápasy810
Výhry35
Remízy43
Porážky12
Body1318
Skóre9:817:6
Vstřelené góly na zápas1,131,70
Inkasované góly na zápas1,000,60

Absence české reprezentace

Trenér Michal Bílek nebude mít v baráži k dispozici několik důležitých hráčů. Lukáš Ambros byl povolán do seniorské reprezentace, zatímco obránci Adam Ševínský a Ondřej Kričfaluši chybějí kvůli zranění. Ševínského trápí svalové problémy, Kričfalušiho kotník.

V nominaci naopak nechybí nejlepší český střelec kvalifikace Lukáš Mašek ani další útočníci Matyáš Vojta, Yannick Eduardo či Tadeáš Vachoušek.

Vzájemné zápasy

Turecko a Česko se v kvalifikaci mistrovství Evropy do 21 let naposledy střetly v sezoně 2007/08. První utkání na českém hřišti skončilo remízou 1:1, v odvetě zvítězilo Turecko 2:0. Pro současné týmy mají tyto výsledky vzhledem k časovému odstupu pouze historickou hodnotu.

DatumSoutěžZápasVýsledek
6. 9. 2008Kvalifikace ME U21Turecko – Česko2:0
17. 11. 2007Kvalifikace ME U21Česko – Turecko1:1

Jak funguje baráž o EURO U21 2027

První zápas se odehraje 13. listopadu v Turecku, odveta je na programu 17. listopadu v Hradci Králové. Pokud bude po základní hrací době odvety celkové skóre vyrovnané, následuje prodloužení 2 × 15 minut a případně penaltový rozstřel. Pravidlo venkovních gólů se neuplatňuje. Vítěz dvojzápasu postoupí na EURO U21 2027, které společně uspořádají Albánie a Srbsko.

Česká reprezentace usiluje o čtvrtou účast na závěrečném turnaji v řadě. V předchozích dvou barážích uspěla proti Islandu a Belgii.

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