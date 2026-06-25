Kdy a kde sledovat zápas Tunisko – Nizozemsko na MS 2026?
Jednomu už o nic nejde, druhý hraje o vítězství ve skupině F. Tunisko zakončí své představení duelem proti Nizozemsku, začíná se v pátek 26. června od 1:00. Živé vysílání najdou zájemci na ČT sport, připraven je textový online přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|pátek 26. června 2026 od 1:00
|Dějiště:
|Arrowhead Stadium, Kansas, USA
|Rozhodčí:
|Katia Itzel García (Mexiko)
|TV přenos:
|ČT sport
Aktuální kurzy Tunisko – Nizozemsko na MS ve fotbale 2026
Zajímavé kurzy
Podle bookmakerů Synotu by mělo jít o jednoznačnou záležitost, favoritem jsou Nizozemci s kurzem jen okolo 1,10, kdežto na výběr Tuniska kurz překračuje hodnotu 35,00. Hodnoty se mohou do startu zápasu ještě měnit.
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Nizozemci potřebují vyhrát, Tunisko už nemá šanci na postup
Reprezentace Nizozemska v úvodním duelu skupiny F jen remizovala s Japonci, přestože zásluhou van Dijka a Summervilleho v duelu dvakrát vedla.
Mnohem lepší výkon předvedli Oranjes proti Švédsku, kterému nasázeli pět gólů a pořádně si zvedli sebevědomí. Dvakrát byli přesní Brobbey a Gakpo, ke konci utkání se prosadil ještě Summerville.
Tunisku se na světovém šampionátu nedaří. Proti Švédům vůbec nestíhali a dostali pět gólů, což dokonce vedlo k odvolání trenéra. Ani franouzský kouč Renard ale poté nezabránil další vysoké porážce, tenotokrát od Japonců (0:4).
Nizozemci mají velkou šanci vyhrát celou skupinu, Tunisko už je stoprocentně ze hry o play-off mistrovství světa ve fotbale venku.
Předpokládané sestavy
Tunisko: Dahmen – Bronn, Talbi, Rekik – Valery, Khedira, Shkiri, Abdi – Slimane, Mejbri – Tounekti
Nizozemsko: Verbruggen – van de Ven, van Dijk, van Hecke, Dumfries – Reijnders, de Jong, Gravenberch – Gakpo, Brobbey, Summerville
|Tunisko
|21. 6.
|Tunisko – Japonsko
|0:4
|15. 6.
|Švédsko – Tunisko
|5:1
|Nizozemsko
|20. 6.
|Nizozemsko – Švédsko
|5:1
|14. 6.
|Nizozemsko – Japonsko
|2:2
Vzájemné zápasy Tuniska a Nizozemska
Tunisko a Nizozemsko se dosud potkal jen v rámci přípravných duelů, oba překvapivě končily remízou. Je to už ale řadu let zpátky.
- 11. 2. 2009: Tunisko vs. Nizozemsko (1:1)
- 19. 1. 1994: Tunisko vs. Nizozemsko (2:2)