Sázková kancelář Synot Tip favorizuje v tomto utkání asijský výběr. Bookmakeři nabízejí kromě sázek na konečný výsledek také LIVE příležitosti přímo v průběhu utkání, včetně sázek na počet gólů, rohové kopy nebo konkrétní střelce branek.
Sledujte zápas Tunisko – Japonsko živě v TV
Utkání druhého kola skupiny F se odehraje v neděli 21. června 2026 od 6:00 ráno našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Estadio BBVA (známý také jako Estadio Monterrey) v mexickém Guadalupe. Tento zápas bude výjimečný tím, že vstoupí do dějin jako 1000. utkání v historii mistrovství světa. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: neděle 21. června 2026 od 6:00 (SELČ)
- Dějiště: Estadio BBVA, Guadalupe, Mexiko
- TV přenos: ČT Sport
- Rozhodčí: István Kovács (Rumunsko)
Tunisko po debaklu okamžitě odvolalo trenéra
Tunisko zažilo nejhorší možný vstup do turnaje, když ve svém úvodním zápase podlehlo Švédsku vysoko 1:5. Tato porážka, která následovala po předturnajové přípravné prohře 0:5 s Belgií, stála okamžitě místo trenéra Sabriho Lamouchiho. Na jeho pozici byl bleskově jmenován sedmapadesátiletý Francouz Hervé Renard, který má bohaté turnajové zkušenosti a na MS 2022 dovedl Saúdskou Arábii k šokující výhře nad Argentinou.
Africký tým vyhrál pouze jedno z posledních osmi mezinárodních utkání a v posledních třech zápasech inkasoval celkem 11 branek.
Předpokládaná sestava Tuniska
Dahmen – Valery, Rekik, Talbi, Abdi – Skhiri, Khedira – Achouri, Mejbri, Gharbi – Chaouat
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|15. června
|Švédsko – Tunisko
|5:1
|MS ve fotbale (Skupina F)
|6. června
|Belgie – Tunisko
|5:0
|Přátelský zápas
|1. června
|Rakousko – Tunisko
|1:0
|Přátelský zápas
|1. dubna
|Kanada – Tunisko
|0:0
|Přátelský zápas
|29. března
|Haiti – Tunisko
|0:1
|Přátelský zápas
Japonsko pomýšlí na postup, ale postrádá zraněnou hvězdu
Japonsko v úvodním kole skupiny F předvedlo bojovný výkon proti favoritovi skupiny z Nizozemska, se kterým po brankách Keita Nakamury a Daichiho Kamady remizovalo 2:2. Tým pod vedením trenéra Hajimeho Moriyasua sice přišel o seštizápasovou šňůru výher, ale získaný bod jej drží ve velmi dobré pozici v boji o třetí postup do knockout fáze MS v řadě.
Hlavní komplikací pro asijský celek je zranění klíčového kreativního záložníka Takefusa Kuby. Hráč Realu Sociedad si v zápase s Nizozemskem poranil koleno, musel opustit stadion na invalidním vozíku a byl pro zbytek skupinové fáze vyřazen ze hry.
Předpokládaná sestava Japonska
Suzuki – Taniguchi, Watanabe, H. Itó – Sugawara, Kamada, Sano, Nakamura – Doan, Maeda – Ueda
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|14. června
|Nizozemsko – Japonsko
|2:2
|MS ve fotbale (Skupina F)
|31. května
|Japonsko – Island
|1:0
|Přátelský zápas
|31. března
|Anglie – Japonsko
|0:1
|Přátelský zápas
Vzájemné zápasy
Japonsko má s Tuniskem historicky velmi dobrou bilanci, když dokázalo vyhrát pět z předchozích šesti vzájemných střetnutí. Poslední měření sil v říjnu 2023 v Kobe skončilo výhrou asijského týmu 2:0.