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Tunisko - Japonsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026

Kristýna Polášková
  12:17
Fotbalový zápas Tunisko - Japonsko přinese soubor druhého kola základní skupiny F na mistrovství světa 2026. Utkání hostí mexické Guadalupe. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách oba týmy pravděpodobně nastoupí a jaké statistiky provázejí tento jubilejní duel.

Keito Nakamura z Japonska se raduje z gólu v utkání s Nizozemskem. | foto: Reuters

Sázková kancelář Synot Tip favorizuje v tomto utkání asijský výběr. Bookmakeři nabízejí kromě sázek na konečný výsledek také LIVE příležitosti přímo v průběhu utkání, včetně sázek na počet gólů, rohové kopy nebo konkrétní střelce branek.

Sledujte zápas Tunisko – Japonsko živě v TV

Utkání druhého kola skupiny F se odehraje v neděli 21. června 2026 od 6:00 ráno našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Estadio BBVA (známý také jako Estadio Monterrey) v mexickém Guadalupe. Tento zápas bude výjimečný tím, že vstoupí do dějin jako 1000. utkání v historii mistrovství světa. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: neděle 21. června 2026 od 6:00 (SELČ)
  • Dějiště: Estadio BBVA, Guadalupe, Mexiko
  • TV přenos: ČT Sport
  • Rozhodčí: István Kovács (Rumunsko)

Tunisko po debaklu okamžitě odvolalo trenéra

Tunisko zažilo nejhorší možný vstup do turnaje, když ve svém úvodním zápase podlehlo Švédsku vysoko 1:5. Tato porážka, která následovala po předturnajové přípravné prohře 0:5 s Belgií, stála okamžitě místo trenéra Sabriho Lamouchiho. Na jeho pozici byl bleskově jmenován sedmapadesátiletý Francouz Hervé Renard, který má bohaté turnajové zkušenosti a na MS 2022 dovedl Saúdskou Arábii k šokující výhře nad Argentinou.

Africký tým vyhrál pouze jedno z posledních osmi mezinárodních utkání a v posledních třech zápasech inkasoval celkem 11 branek.

Předpokládaná sestava Tuniska
Dahmen – Valery, Rekik, Talbi, Abdi – Skhiri, Khedira – Achouri, Mejbri, Gharbi – Chaouat

Poslední odehrané zápasy Tuniska v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
15. červnaŠvédsko – Tunisko5:1MS ve fotbale (Skupina F)
6. červnaBelgie – Tunisko5:0Přátelský zápas
1. červnaRakousko – Tunisko1:0Přátelský zápas
1. dubnaKanada – Tunisko0:0Přátelský zápas
29. březnaHaiti – Tunisko0:1Přátelský zápas

Japonsko pomýšlí na postup, ale postrádá zraněnou hvězdu

Japonsko v úvodním kole skupiny F předvedlo bojovný výkon proti favoritovi skupiny z Nizozemska, se kterým po brankách Keita Nakamury a Daichiho Kamady remizovalo 2:2. Tým pod vedením trenéra Hajimeho Moriyasua sice přišel o seštizápasovou šňůru výher, ale získaný bod jej drží ve velmi dobré pozici v boji o třetí postup do knockout fáze MS v řadě.

Hlavní komplikací pro asijský celek je zranění klíčového kreativního záložníka Takefusa Kuby. Hráč Realu Sociedad si v zápase s Nizozemskem poranil koleno, musel opustit stadion na invalidním vozíku a byl pro zbytek skupinové fáze vyřazen ze hry.

Předpokládaná sestava Japonska
Suzuki – Taniguchi, Watanabe, H. Itó – Sugawara, Kamada, Sano, Nakamura – Doan, Maeda – Ueda

Poslední odehrané zápasy Japonska v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
14. červnaNizozemsko – Japonsko2:2MS ve fotbale (Skupina F)
31. květnaJaponsko – Island1:0Přátelský zápas
31. březnaAnglie – Japonsko0:1Přátelský zápas

Vzájemné zápasy

Japonsko má s Tuniskem historicky velmi dobrou bilanci, když dokázalo vyhrát pět z předchozích šesti vzájemných střetnutí. Poslední měření sil v říjnu 2023 v Kobe skončilo výhrou asijského týmu 2:0.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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