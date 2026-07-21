Kdy a kde sledovat zápas Tromsø IL – FC Hradec Králové v Evropské lize?
Po dlouhých letech se Hradec Králové dočkal a zahraje si evropské poháry. Díky vyloučení Karviné si dokonce polepšil do Evropské ligy, ve druhém předkole se pokusí přejít přes Tromsø. První duel je v Norsku naplánován na čtvrtek 23. července od 19:00.
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|Datum:
|čtvrtek 23. července 2026 od 19:00
|Dějiště:
|Romssa Arena, Tromsø
|Rozhodčí:
|Snir Levy (Izrael)
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|TV přenos:
|TV Tipsport
Aktuální kurzy Tromsø – Hradec v předkole Evropské ligy 2026/27
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu vidí zápas poměrně jednoznačně, dále by měl projít norský celek. Na svém stadionu je výrazným favoritem s kurzem okolo 1,60.
Hradec čeká těžký zápas za polárním kruhem a podle kurzů je outsiderem – svůj vklad byste v případě nečekaného úspěchu více než zpětinásobili.
Není to ale jen o prematch příležitostech, k dispozici jsou také live sázky, kde se kurzy neustále mění v závislosti na tom, co se zrovna děje na hřišti. Využít je můžete po celou dobu trvání zápasu.
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Tromsø skončilo v norské lize třetí, daří se mu i letos
Tromsø IL skončil v posledním dohraném ročníku norské ligy na třetím místě za Vikingem a Bodø/Glimt, po dvou letech se tedy představí v evropských pohárech. O Evropskou ligu bojoval tento klub naposledy v sezoně 2014/15.
Fanoušci tohoto týmu, který sídlí až za polárním kruhem, už si v Romssa Areně dokonce užili skupinové fáze Poháru UEFA i Evropské ligy, naposledy ale v ročníku 2013/14. Od té doby končí Tromsø v předkolech, posledně šlo o nižší Konferenční ligu. Ve třetí fázi nestačili na skotský Kilmarnock.
Norská nejvyšší soutěž Eliteserien se hraje ve specifických termínech, hráči Tromsø proto mají za sebou už polovinu ligové sezony. Opět patří k nejlepším týmům a doma se z devíti odehraných zápasů pyšní bilancí 6–2–1.
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Hradec Králové v Evropské lize 2026/27: Program a výsledky
Hradec hraje v Evropě poprvé od roku 1999
Pro FC Hradec Králové jde o velký svátek. Některou z evropských soutěží si totiž zahraje poprvé od roku 1999, kdy se představil v tehdejším Intertoto Cupu. V devadesátých letech hrál kromě této soutěže také Pohár vítězů pohárů.
Původně se čtvrtý tým uplynulého ročníku nejvyšší fotbalové ligy měl utkat v Konferenční lize s Varaždinem, díky vyřazení Karviné je ale všechno jinak. Chorvatský klub čeká na Jablonec a Hradec zaujal místo Plzně, která jde nově až do čtvrtého předkola Evropské ligy.
„Votroci“ stihli v přípravě celkem čtyři zápasy a určitě je těší, že ani jednou neprohráli – porazili béčko Sparty (2:1) a Nordsjaelland (3:0) a dokázali remizovat proti Wolfsbergu (1:1) a Charkovu (3:3).
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Pokud Hradec postoupí přes Tromsö, čeká ho Besiktas, nebo Midtjylland
|Tromsø IL
|18. 7.
|HamKam – Tromsø
|1:4
|11. 7.
|Tromsø – Valerenga
|4:1
|25. 6.
|Tromsø – Orgryte
|4:0
|29. 5.
|KFUM Oslo – Tromsø
|0:0
|FC Hradec Králové
|16. 7.
|Charkov – Hradec Králové
|3:3
|13. 7.
|Wolfsberg – Hradec Králové
|1:1
|10. 7.
|Nordsjaelland – Hradec Králové
|0:3
|4. 7.
|Hradec Králové – Sparta Praha B
|2:1
Vzájemné zápasy Tromsö a Hradce (H2H)
Asi není překvapením že na sebe týmy Tromsø IL a FC Hradec Králové zatím nikdy nenarazily. Jak dopadne tento dvojzápas a kdo půjde na vítěze duelu Besiktas vs. Midtjylland?