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Tromsö - Hradec Králové v TV: Kurzy a kde sledovat Evropskou ligu živě

Kamil Jurek
  9:56

Choreo hradeckých fanoušků během utkání proti Slavii | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Hradec Králové hraje druhé předkolo Evropské ligy, ve čtvrtek 23. července se představí na půdě norského Tromsø. Podívejte se na aktuální kurzy.

Kdy a kde sledovat zápas Tromsø IL – FC Hradec Králové v Evropské lize?

Po dlouhých letech se Hradec Králové dočkal a zahraje si evropské poháry. Díky vyloučení Karviné si dokonce polepšil do Evropské ligy, ve druhém předkole se pokusí přejít přes Tromsø. První duel je v Norsku naplánován na čtvrtek 23. července od 19:00.

V televizi jej nevysílá žádný sportovní kanál, stream naladíte na TV Tipsport. Pro sledování musíte být registrovaným uživatelem s ověřeným sázkovým účtem. Pro nové uživatele je služba sedm dní zcela zdarma. Pro trvalý přístup ke všem sportovním přenosům stačí vsadit alespoň 30 Kč za posledních 30 dní.

Datum:čtvrtek 23. července 2026 od 19:00
Dějiště:Romssa Arena, Tromsø
Rozhodčí:Snir Levy (Izrael)
Kurzy:u Synot Tipu zde
TV přenos:TV Tipsport

Aktuální kurzy Tromsø – Hradec v předkole Evropské ligy 2026/27

Zajímavé kurzy

  • Hradec dá gól: 1,71
  • Více než 2.5 gólů: 2,02
  • Remíza po 1. pol.: 2,19

Bookmakeři Synot Tipu vidí zápas poměrně jednoznačně, dále by měl projít norský celek. Na svém stadionu je výrazným favoritem s kurzem okolo 1,60.

Hradec čeká těžký zápas za polárním kruhem a podle kurzů je outsiderem – svůj vklad byste v případě nečekaného úspěchu více než zpětinásobili.

Není to ale jen o prematch příležitostech, k dispozici jsou také live sázky, kde se kurzy neustále mění v závislosti na tom, co se zrovna děje na hřišti. Využít je můžete po celou dobu trvání zápasu.

Tromso IL 1,52 remíza 4,26
FC Hradec Králové 6,88

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Tromsø skončilo v norské lize třetí, daří se mu i letos

Tromsø IL skončil v posledním dohraném ročníku norské ligy na třetím místě za Vikingem a Bodø/Glimt, po dvou letech se tedy představí v evropských pohárech. O Evropskou ligu bojoval tento klub naposledy v sezoně 2014/15.

Fanoušci tohoto týmu, který sídlí až za polárním kruhem, už si v Romssa Areně dokonce užili skupinové fáze Poháru UEFA i Evropské ligy, naposledy ale v ročníku 2013/14. Od té doby končí Tromsø v předkolech, posledně šlo o nižší Konferenční ligu. Ve třetí fázi nestačili na skotský Kilmarnock.

Norská nejvyšší soutěž Eliteserien se hraje ve specifických termínech, hráči Tromsø proto mají za sebou už polovinu ligové sezony. Opět patří k nejlepším týmům a doma se z devíti odehraných zápasů pyšní bilancí 6–2–1.

Hradec Králové v Evropské lize 2026/27: Program a výsledky

Hradec hraje v Evropě poprvé od roku 1999

Pro FC Hradec Králové jde o velký svátek. Některou z evropských soutěží si totiž zahraje poprvé od roku 1999, kdy se představil v tehdejším Intertoto Cupu. V devadesátých letech hrál kromě této soutěže také Pohár vítězů pohárů.

Původně se čtvrtý tým uplynulého ročníku nejvyšší fotbalové ligy měl utkat v Konferenční lize s Varaždinem, díky vyřazení Karviné je ale všechno jinak. Chorvatský klub čeká na Jablonec a Hradec zaujal místo Plzně, která jde nově až do čtvrtého předkola Evropské ligy.

„Votroci“ stihli v přípravě celkem čtyři zápasy a určitě je těší, že ani jednou neprohráli – porazili béčko Sparty (2:1) a Nordsjaelland (3:0) a dokázali remizovat proti Wolfsbergu (1:1) a Charkovu (3:3).

Pokud Hradec postoupí přes Tromsö, čeká ho Besiktas, nebo Midtjylland
Poslední zápasy Tromsø a Hradce
Tromsø IL
18. 7.HamKam – Tromsø1:4
11. 7.Tromsø – Valerenga4:1
25. 6.Tromsø – Orgryte4:0
29. 5.KFUM Oslo – Tromsø0:0
FC Hradec Králové
16. 7.Charkov – Hradec Králové3:3
13. 7.Wolfsberg – Hradec Králové1:1
10. 7.Nordsjaelland – Hradec Králové0:3
4. 7.Hradec Králové – Sparta Praha B2:1

Vzájemné zápasy Tromsö a Hradce (H2H)

Asi není překvapením že na sebe týmy Tromsø IL a FC Hradec Králové zatím nikdy nenarazily. Jak dopadne tento dvojzápas a kdo půjde na vítěze duelu Besiktas vs. Midtjylland?

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