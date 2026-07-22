Kdy a kde sledovat zápas FC Spartak Trnava – FC CSKA 1948 Sofia v Konferenční lize?
Znovu po roce uvidíme v evropských pohárech i Trnavu, ve druhém předkole se utká s bulharským CSKA 1948 Sofia. Začíná se na Slovensku, úvodní výkop je ve středu 22. července ve 20:30. Přímý přenos vysílá STVR Šport.
|Datum:
|středa 22. července 2026 od 20:30
|Dějiště:
|City Arena Trnava, Slovensko
|Rozhodčí:
|Mathieu Vernice (Francie)
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|TV přenos:
|STVR Šport
Aktuální kurzy Trnava – CSKA 1948 Sofia v předkole Konferenční ligy 2026/27
Zajímavé kurzy
Podle bookmakerů Synot Tipu je slovenský klub na svém stadionu jen mírným favoritem, kurz se totiž pohybuje okolo hodnoty 2,40. Potřeboval by co nejlepší výsledek do odvety.
Na CSKA 1948 je vypsán kurz kolem 3,10. V Bulharsku bude jistě favoritem, před zahájením prvního duelu je totiž podle bookmakerů větším aspirantem na postup do dalšího předkola.
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Trnava skončila ve slovenské lize třetí
FC Spartak Trnava skončil ve slovenské nejvyšší soutěži už pošesté v řadě na třetím místě, tentokrát za Slovanem Bratislava a Dunajskou Stredou. To znamená, že se opět účastní evropských pohárů.
Tradiční slovenský klub má s evropskými soutěžemi bohaté zkušenosti, v posledních letech dvakrát předkola zvládl a zahrál si skupinovou fázi – nejprve Evropskou ligu (2018/19), před třemi lety Konferenční ligu. Postup z toho však nebyl.
Po konci ligy stihla Trnava celkem šest přípravných zápasů, jediné vítězství si připsala až v úplně posledním zápase – paradoxně proti nejsilnějšímu soupeři, tureckému Besiktasi (3:2). Hned čtyři další soupeři byli z Česka (Teplice, Plzeň, Slovácko, Kroměříž).
CSKA 1948 Sofia znovu hraje Konferenční ligu
Příběh týmu CSKA 1948 Sofia je zajímavý. Vznikl totiž na popud fanoušků po krachu tradičního klubu CSKA Sofia až v roce 2016, hrdě se však hlásí k odkazu slavnějšího celku. Ten svou licenci tehdy prodal klubu Litex Loveč, následně ale došlo k přejmenování. CSKA 1948 Sofia a CSKA Sofia jsou tedy dnes odlišné kluby, oba hrají nejvyšší soutěž.
A oba jsou navíc úspěšné. CSKA 1948 skončila v posledním ročníku bulharské ligy na druhém místě a znovu tak dostává možnost zahrát si předkola Konferenční ligy, na úspěch ale zatím čeká. Naposledy tento klub zkoušel štěstí předloni, ve třetí fázi ale nestačil na kyperský Pafos.
Na pětizápasovou přípravu navázal klub z bulharské metropole prvním ligovým zápasem Parva ligy, na hřišti Spartaku Varna uhrál remízu 2:2.
|FC Spartak Trnava
|16. 7.
|Trnava – Besiktas
|3:2
|16. 7.
|Trnava – Kroměříž
|1:3
|12. 7.
|Trnava – Šamorín
|2:2
|FC CSKA 1948 Sofia
|17. 7.
|Spartak Varna – CSKA 1948
|2:2
|7. 7.
|Železničar Pančevo – CSKA 1948
|0:1
|4. 7.
|Varaždin – CSKA 1948
|1:0
Vzájemné zápasy Trnavy a Sofie (H2H)
Trnava a Sofia na sebe už jednou narazily, a to v rámci letošní lednové přípravy. Z těsného vítězství se tehdy radoval slovenský klub.
- 22. 1. 2026: CSKA 1948 Sofia vs. Trnava (0:1)