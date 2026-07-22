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Trnava - Sofia v TV: Kde sledovat předkolo Konferenční ligy živě, sázkové kurzy

Kamil Jurek
  8:00

City Aréna, známá také jako Štadión Antona Malatinského, je moderní fotbalový stadion v Trnavě. Je domácím stadiónem klubu FC Spartak Trnava. | foto: Profimedia.cz

Do druhého předkola Konfrerenční ligy vstupuje také Trnava, první zápas ji čeká doma ve středu 22. července proti CSKA 1948 Sofia. Podívejte se na aktuální kurzy a poradíme vám, kde můžete utkání sledovat v přímém přenosu.

Kdy a kde sledovat zápas FC Spartak Trnava – FC CSKA 1948 Sofia v Konferenční lize?

Znovu po roce uvidíme v evropských pohárech i Trnavu, ve druhém předkole se utká s bulharským CSKA 1948 Sofia. Začíná se na Slovensku, úvodní výkop je ve středu 22. července ve 20:30. Přímý přenos vysílá STVR Šport.

Datum:středa 22. července 2026 od 20:30
Dějiště:City Arena Trnava, Slovensko
Rozhodčí:Mathieu Vernice (Francie)
Kurzy:u Synot Tipu zde
TV přenos:STVR Šport

Aktuální kurzy Trnava – CSKA 1948 Sofia v předkole Konferenční ligy 2026/27

Zajímavé kurzy

  • Remíza po 1. pol.: 2,05
  • Více než 2.5 gólů: 2,11
  • Trnava a 1.5+ gólů: 2,88

Podle bookmakerů Synot Tipu je slovenský klub na svém stadionu jen mírným favoritem, kurz se totiž pohybuje okolo hodnoty 2,40. Potřeboval by co nejlepší výsledek do odvety.

Na CSKA 1948 je vypsán kurz kolem 3,10. V Bulharsku bude jistě favoritem, před zahájením prvního duelu je totiž podle bookmakerů větším aspirantem na postup do dalšího předkola.

Využijte od SynotTipu také live sázky. Dostupné jsou během celého zápasu, kurzy se dynamicky mění podle aktuálního vývoje.

Spartak Trnava 2,44 remíza 3,29
FC CSKA 1948 3,07

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Trnava skončila ve slovenské lize třetí

FC Spartak Trnava skončil ve slovenské nejvyšší soutěži už pošesté v řadě na třetím místě, tentokrát za Slovanem Bratislava a Dunajskou Stredou. To znamená, že se opět účastní evropských pohárů.

Tradiční slovenský klub má s evropskými soutěžemi bohaté zkušenosti, v posledních letech dvakrát předkola zvládl a zahrál si skupinovou fázi – nejprve Evropskou ligu (2018/19), před třemi lety Konferenční ligu. Postup z toho však nebyl.

Po konci ligy stihla Trnava celkem šest přípravných zápasů, jediné vítězství si připsala až v úplně posledním zápase – paradoxně proti nejsilnějšímu soupeři, tureckému Besiktasi (3:2). Hned čtyři další soupeři byli z Česka (Teplice, Plzeň, Slovácko, Kroměříž).

CSKA 1948 Sofia znovu hraje Konferenční ligu

Příběh týmu CSKA 1948 Sofia je zajímavý. Vznikl totiž na popud fanoušků po krachu tradičního klubu CSKA Sofia až v roce 2016, hrdě se však hlásí k odkazu slavnějšího celku. Ten svou licenci tehdy prodal klubu Litex Loveč, následně ale došlo k přejmenování. CSKA 1948 Sofia a CSKA Sofia jsou tedy dnes odlišné kluby, oba hrají nejvyšší soutěž.

A oba jsou navíc úspěšné. CSKA 1948 skončila v posledním ročníku bulharské ligy na druhém místě a znovu tak dostává možnost zahrát si předkola Konferenční ligy, na úspěch ale zatím čeká. Naposledy tento klub zkoušel štěstí předloni, ve třetí fázi ale nestačil na kyperský Pafos.

Na pětizápasovou přípravu navázal klub z bulharské metropole prvním ligovým zápasem Parva ligy, na hřišti Spartaku Varna uhrál remízu 2:2.

Poslední zápasy Trnavy a Sofie
FC Spartak Trnava
16. 7.Trnava – Besiktas3:2
16. 7.Trnava – Kroměříž1:3
12. 7.Trnava – Šamorín2:2
FC CSKA 1948 Sofia
17. 7.Spartak Varna – CSKA 19482:2
7. 7.Železničar Pančevo – CSKA 19480:1
4. 7.Varaždin – CSKA 19481:0

Vzájemné zápasy Trnavy a Sofie (H2H)

Trnava a Sofia na sebe už jednou narazily, a to v rámci letošní lednové přípravy. Z těsného vítězství se tehdy radoval slovenský klub.

  • 22. 1. 2026: CSKA 1948 Sofia vs. Trnava (0:1)
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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