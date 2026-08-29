Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tottenham - Newcastle v TV: Kde sledovat Premier League, sázkové kurzy

Autor:
  6:59

Brankář Antonín Kinský z Tottenhamu | foto: Reuters

Premier League má na programu druhé kolo a mělo by dojít i na velmi zajímavý duel českých brankářů. Tottenham s Antonínem Kinským přivítá Newcastle, kde chytá Lukáš Horníček. Kde zápas sledovat, jaké jsou týmové novinky a které sázkové kurzy stojí za pozornost, najdete v našem přehledu.

Kde sledovat zápas Tottenham -Newcastle živě

Utkání Tottenhamu proti Newcastlu ve 2. kole Premier League můžete sledovat v přímém přenosu na televizních obrazovkách:

  • Termín a čas: sobota 29. srpna 2026 od 18:30 SELČ
  • Místo konání: Tottenham Hotspur Stadium, Londýn
  • Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá Canal+ Sport. Více informací o tom, kde sledovat Premier League, naleznete v samostatném článku.
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě najdete v textovém ONLINE přenosu na iDNES.cz.

Kurzy na zápas Tottenham – Newcastle

Bookmakeři SynotTipu i přes mizerný start do soutěže mírně favorizují domácí Tottenham. Na jeho vítězství si můžete vsadit v kurzu 2,29.

Tottenham Hotspur 2,26 remíza 3,8
Newcastle Utd. 3,18

Bonus

1 100 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Jak oba týmy hrály v 1. kole Premier League?

Tottenham zahájil anglickou ligu na hřišti Brentfordu a zcela propadl. Domácí ho zdeptali přímočarostí, na kterou nově poskládaný tým nestačil reagovat. Brentford Tottenham při výhře 3:0 zcela přehrál. Přestože měl jen 41 procent držení míče, vytvořil si podle xG šance na 3,88 gólu, zatímco Tottenham pouze na 0,57. Domácí navíc vyslali 26 střel, z toho 20 z pokutového území, a vypracovali si šest velkých šancí.

Předpokládané sestavy a absenceTottenhamNewcastle
SestavaKinský – Porro, van Hecke, Senesi, Robertson – Bentancur, Tonali – Savinho, Fernandes, Tel – SolankeHorníček – Dedič, Thiaw, Botman, Hall – Miley, Willock – Elanga, Wissa, Barnes – Woltemade
Nebudou hrátKulusevski, Maddison, Odobert, Simons Burn, Joelinton, Livramento, Osula
Nejistý startKudus, Sarr

Newcastle se v prvním kole postavil proti Liverpoolu (2:2) a vedl si daleko lépe než jeho dnešní soupeř. Tým pod novým koučem Jaisslem ukázal, že nepotřebuje velké držení míče, ale praktikovat bude spíš agresivní, přímočarý fotbal. Proti favoritovi využíval každou možnost k rychlým kontrům a o výhru přišel až v nastaveném čase.

Předsezonní změny v týmech

Zajímavé kurzy

Tottenham přes léto výrazně obměnil kádr a přivedl několik hráčů, kteří zapadají do De Zerbiho představ o hře. Nově poskládaná je téměř celá obrana – Van Hecke, Senesi a Robertson jsou kvalitní a v Premier League dostatečně prověření. Mezi velké posily patří také záložníci Tonali a Fernandes. Po fiasku na hřišti Brentfordu (0:3) přišli do týmu ještě ofenzivní záložník Savinho a útočník Marmoush z Manchesteru City.

Newcastle také prošel přes léto řadou zásadních změn. Na rozdíl od Tottenhamu však více prodával než investoval. Odešel manažer Eddie Howe a s ním i hvězdy Gordon, Tonali a kapitán Guimarães. Mezi příchody vyčnívají záložník Nico González (26.8.) z Manchesteru City, obránce Amar Dedič z Benfiky a český brankář Lukáš Horníček. Tým převzal německý trenér Matthias Jaissle.

Poslední vzájemné zápasy (H2H)

V bilance z posledních šesti vzájemných soubojů je jasně lepší Newcastle. Tři utkání vyhrál a tři skončila nerozhodně.

DatumSoutěžZápasVýsledek
10. 2. 2026Premier LeagueTottenham – Newcastle1:2
2. 12. 2025Premier LeagueNewcastle – Tottenham2:2
29. 10. 2025EFL CupNewcastle – Tottenham2:0
3. 8. 2025PřípravaNewcastle – Tottenham1:1
4. 1. 2025Premier LeagueTottenham – Newcastle1:2
1. 9. 2024Premier LeagueNewcastle – Tottenham2:1
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
1 100 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Tottenham - Newcastle v TV: Kde sledovat Premier League, sázkové kurzy

Brankář Antonín Kinský z Tottenhamu

Premier League má na programu druhé kolo a mělo by dojít i na velmi zajímavý duel českých brankářů. Tottenham s Antonínem Kinským přivítá Newcastle, kde chytá Lukáš Horníček. Kde zápas sledovat, jaké...

29. srpna 2026  6:59

8. etapa Vuelty 2026: Sprinterská trasa, profil a favorité

Matthew Brennan si jede pro vítězství v páté etapě na Vueltě.

8. etapa Vuelty 2026 zavede v sobotu 29. srpna peloton na 171 kilometrů dlouhou trasu z Puçolu do Xeraca. Ačkoliv se jedná o převážně velmi mírnou, rovinatou etapu s převýšením kolem 1 280 metrů,...

29. srpna 2026  5:59

Bartůňková - Mertensová live: semifinále WTA Monterrey 2026, kurzy

Nikola Bartůňková ve druhém kole turnaje v Torontu.

Nikola Bartůňková se na WTA 500 v Monterrey dostala už do semifinále, v něm se střetne s Elise Mertensovou. Podívejte se na kurzy a kde sledovat utkání živě.

29. srpna 2026

ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, kdy hrají Češky

Úvodní utkání české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Brně proti...

Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrátilo do České republiky. Základní skupina B se odehrála v Brně a domácí reprezentantky v ní obsadily 2. místo. V play-off teď vyzvou Švédsko. S...

28. srpna 2026  20:50

Bretagne Classic 2026: Závod WorldTour v Plouay, profil trasy, favorité a kurzy

Jasper Philipsen využil rozjezdu van der Poel a ovládl závěreční spurt...

V neděli 30. srpna 2026 se ve francouzské Bretani uskuteční 90. ročník prestižní jednorázovky Bretagne Classic. Závod zařazený do nejvyšší kategorie UCI WorldTour nabídne na trase se startem i cílem...

28. srpna 2026  20:33

7. etapa Vuelty 2026: Trasa, profil, kurzy a hlavní favorité

Jan Hirt v cíli 20. etapy Gira.

Ačkoliv se peloton nachází teprve v prvním týdnu závodu, 7. etapa Vuelty nabídne už druhý ostrý dojezd na kopec. V pátek 28. srpna se cyklisté vydají z Vall d’Alba do lyžařského střediska Aramón...

28. srpna 2026  20:21

Sparta - Slavia živě v TV: Kde sledovat derby, kurzy, výsledky, bilance

Choreo slávistických fanoušků v derby proti Spartě

Nejslavnější zápas v Česku se blíží tentokrát míří na Letnou. V 318. derby Sparta vyzve Slavii a pokud rivala porazí, přeskočí ho v tabulce. Jaká je aktuální forma obou týmů, kdy a kde derby...

28. srpna 2026  18:59

MS ve veslování 2026 v Amsterdamu: Program, výsledky, Češi a živý přenos

Anna Šantrůčková (vlevo) a Pavlína Flamíková v závodě Světového poháru v...

V pořadí už 54. mistrovství světa ve veslování hostí nizozemský Amsterdam, kde se akce vrací po dvanácti letech. Na šampionátu máme několik nadějí – podívejte se na program, výsledky a kde sledovat...

28. srpna 2026  17:04

MS v rychlostní kanoistice 2026 v Poznani: Program, výsledky, Češi

Martin Fuksa po vítězství na kilometrové trati na mistrovství Evropy

Celkově 51. mistrovství světa v rychlostní kanoistice hostí polská Poznaň, jede se od 26. do 30. srpna 2026. V akci jsou i Martin Fuksa s Josefem Dostálem, podívejte se nejen na jejich program a...

28. srpna 2026  16:31

Los ligové fáze Evropské ligy 2026/27: Koše, kurzy, soupeři Sparty i Plzně a přímý přenos

Los hlavní fáze Evropské ligy.

V Monaku se v pátek 28. srpna od 13:00 uskuteční slavnostní los pro ročník 2026/27. Český fotbal má v osudí dvojnásobné zastoupení - jak AC Sparta Praha, tak i FC Viktoria Plzeň byly zařazeny do 2....

28. srpna 2026  13:17

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Diamantová liga Curych 2026: Kompletní program diamantových disciplín a souboje světových es

Julien Alfredová s přehledem zvládla svůj rozběh na 100 metru na světovém...

Letošní ročník Diamantové ligy Curych nabídne souboje olympijských vítězů, mistrů světa a světových rekordmanů ve 14 oficiálních diamantových disciplínách. Atletický svátek začne již ve středu 26....

28. srpna 2026  12:20

Bayern Mnichov - Stuttgart v TV: Kde sledovat Bundesligu živě a kurzy

Harry Kane a Leon Goretzka slaví postup Bayernu do finále německého poháru.

Nová sezona německé Bundesligy startuje pátečním šlágrem, v němž se od 20:30 střetnou Bayern se Stuttgartem. Úřadující šampion z Mnichova zahájí obhajobu titulu proti čtvrtému celku minulé sezóny v...

28. srpna 2026  11:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.