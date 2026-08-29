Kde sledovat zápas Tottenham -Newcastle živě
Utkání Tottenhamu proti Newcastlu ve 2. kole Premier League můžete sledovat v přímém přenosu na televizních obrazovkách:
- Termín a čas: sobota 29. srpna 2026 od 18:30 SELČ
- Místo konání: Tottenham Hotspur Stadium, Londýn
- Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá Canal+ Sport. Více informací o tom, kde sledovat Premier League, naleznete v samostatném článku.
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě najdete v textovém ONLINE přenosu na iDNES.cz.
Kurzy na zápas Tottenham – Newcastle
Bookmakeři SynotTipu i přes mizerný start do soutěže mírně favorizují domácí Tottenham. Na jeho vítězství si můžete vsadit v kurzu 2,29.
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Jak oba týmy hrály v 1. kole Premier League?
Tottenham zahájil anglickou ligu na hřišti Brentfordu a zcela propadl. Domácí ho zdeptali přímočarostí, na kterou nově poskládaný tým nestačil reagovat. Brentford Tottenham při výhře 3:0 zcela přehrál. Přestože měl jen 41 procent držení míče, vytvořil si podle xG šance na 3,88 gólu, zatímco Tottenham pouze na 0,57. Domácí navíc vyslali 26 střel, z toho 20 z pokutového území, a vypracovali si šest velkých šancí.
|Předpokládané sestavy a absence
|Tottenham
|Newcastle
|Sestava
|Kinský – Porro, van Hecke, Senesi, Robertson – Bentancur, Tonali – Savinho, Fernandes, Tel – Solanke
|Horníček – Dedič, Thiaw, Botman, Hall – Miley, Willock – Elanga, Wissa, Barnes – Woltemade
|Nebudou hrát
|Kulusevski, Maddison, Odobert, Simons
|Burn, Joelinton, Livramento, Osula
|Nejistý start
|Kudus, Sarr
|—
Newcastle se v prvním kole postavil proti Liverpoolu (2:2) a vedl si daleko lépe než jeho dnešní soupeř. Tým pod novým koučem Jaisslem ukázal, že nepotřebuje velké držení míče, ale praktikovat bude spíš agresivní, přímočarý fotbal. Proti favoritovi využíval každou možnost k rychlým kontrům a o výhru přišel až v nastaveném čase.
Předsezonní změny v týmech
Zajímavé kurzy
Tottenham přes léto výrazně obměnil kádr a přivedl několik hráčů, kteří zapadají do De Zerbiho představ o hře. Nově poskládaná je téměř celá obrana – Van Hecke, Senesi a Robertson jsou kvalitní a v Premier League dostatečně prověření. Mezi velké posily patří také záložníci Tonali a Fernandes. Po fiasku na hřišti Brentfordu (0:3) přišli do týmu ještě ofenzivní záložník Savinho a útočník Marmoush z Manchesteru City.
Newcastle také prošel přes léto řadou zásadních změn. Na rozdíl od Tottenhamu však více prodával než investoval. Odešel manažer Eddie Howe a s ním i hvězdy Gordon, Tonali a kapitán Guimarães. Mezi příchody vyčnívají záložník Nico González (26.8.) z Manchesteru City, obránce Amar Dedič z Benfiky a český brankář Lukáš Horníček. Tým převzal německý trenér Matthias Jaissle.
Poslední vzájemné zápasy (H2H)
V bilance z posledních šesti vzájemných soubojů je jasně lepší Newcastle. Tři utkání vyhrál a tři skončila nerozhodně.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|10. 2. 2026
|Premier League
|Tottenham – Newcastle
|1:2
|2. 12. 2025
|Premier League
|Newcastle – Tottenham
|2:2
|29. 10. 2025
|EFL Cup
|Newcastle – Tottenham
|2:0
|3. 8. 2025
|Příprava
|Newcastle – Tottenham
|1:1
|4. 1. 2025
|Premier League
|Tottenham – Newcastle
|1:2
|1. 9. 2024
|Premier League
|Newcastle – Tottenham
|2:1