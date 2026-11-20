Bonus1 000 Kč Vsadit s bonusem
|Soutěž
|Premier League – 11. kolo
|Termín a čas
|sobota 21. listopadu 2026 od 16:00 SEČ
|Místo konání
|Tottenham Hotspur Stadium, Londýn
|Televizní přenos
|CANAL+ Sport 5
|Textový přenos
|online reportáž na iDNES.cz
|Sázkové kurzy
|u SynotTipu ZDE
Kde sledovat duel Tottenham vs. Ipswich
Utkání Tottenhamu s Ipswichem se odehraje v sobotu 21. listopadu od 16:00 SEČ na stadionu Tottenham Hotspur Stadium v Londýně. Naladíte ho na stanici CANAL+ Sport 5. Textový online přenos nabídne také iDNES.cz.
|Tottenham
|Ipswich
|Předpokládaná sestava
|Kinský – Porro, van Hecke, van de Ven, Robertson – Tonali, Gray – Kudus, Fernandes, Marmoush – Solanke
|Walton – Ouattara, Diop, O’Shea, Davis – Palacios, Lukič – Fatawu, Enciso, Philogene – Emersonn
|Nebudou hrát
|Odobert (koleno), Simons (koleno)
|–
|Nejistý start
|Adarabioyo (lýtko), Bergvall (koleno), Mudryk (kotník), Sávio (svalové zranění), Tel (Achillova šlacha)
|Dúbravka (koleno)
Tottenham: král rohů, ale problémy s koncovkou
Tottenham vstupuje do sobotního utkání z jedenáctého místa Premier League. Po deseti kolech získal dvanáct bodů a na předchozí sérii tří vítězství nedokázal navázat. V posledním zápase podlehl 0:1 na hřišti Leedsu 0:1.
Svěřenci Roberta De Zerbiho dominují soutěži v počtu rohových kopů. V deseti zápasech jich zahrávali 75, tedy průměrně 7,5 na utkání. V posledních třech duelech se jejich průměr přiblížil dokonce deseti rohům. Tottenham často drží míč na soupeřově polovině a snaží se vytvářet tlak prostřednictvím krajních prostorů.
Výrazně horší je produktivita. Spurs už v pěti ligových zápasech nedokázali skórovat, přestože jejich průměrné držení míče dosahuje 62,6 procenta. Deset vstřelených branek v deseti kolech představuje pouze jeden gól na utkání.
Na vlastním stadionu má Tottenham příznivější bilanci. Z posledních dvanácti soutěžních domácích zápasů sedm vyhrál. Proti Ipswichi se bude snažit využít především slabší defenzivy soupeře. Ofenzivní možnosti domácích by navíc mohly rozšířit návraty Mychajla Mudryka a Savinha, jejichž připravenost je však ještě potřeba potvrdit.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|7. 11. 2026
|Leeds – Tottenham
|1:0
|Premier League
|31. 10. 2026
|Tottenham – Crystal Palace
|2:0
|Premier League
|24. 10. 2026
|Chelsea – Tottenham
|0:2
|Premier League
|19. 10. 2026
|Tottenham – Coventry
|3:1
|Premier League
|10. 10. 2026
|Manchester United – Tottenham
|1:1
|Premier League
Ipswich: slušný útok i nejpropustnější obrana
Ipswich se po deseti kolech nachází na čtrnáctém místě Premier League s jedenácti body. Nováček soutěže předvádí poměrně produktivní fotbal, ale doplácí na výrazné nedostatky v defenzivě. Jeho zápasy nabízejí průměrně 3,5 branky, což je nejvyšší hodnota v soutěži.
Tipy na sázku:
Mužstvo Garyho O’Neila dokázalo skórovat v pěti ligových zápasech za sebou. Současně však inkasovalo ve 29 po sobě jdoucích ligových utkáních, přičemž tato nepříznivá série sahá až do předchozí sezony. V aktuálním ročníku obdržel Ipswich dvacet branek, tedy průměrně dvě na zápas.
V posledním kole Ipswich podlehl Bournemouthu 1:2. Předtím remizoval s Hullem 2:2 a Nottinghamem 1:1, přičemž těsnou porážku 2:3 utrpěl také na hřišti Manchesteru City. V těchto zápasech sice pravidelně skóroval, ale defenzivní chyby ho připravily o lepší výsledky.
Důležitou postavou hostující ofenzivy je Julio Enciso, který v deseti zápasech zaznamenal dvě branky a tři asistence. Ipswichu se navíc daří využívat střídající hráče, kteří v dosavadním průběhu sezony vstřelili pět gólů.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|8. 11. 2026
|Ipswich – Bournemouth
|1:2
|Premier League
|31. 10. 2026
|Hull – Ipswich
|2:2
|Premier League
|23. 10. 2026
|Ipswich – Nottingham
|1:1
|Premier League
|17. 10. 2026
|Manchester City – Ipswich
|3:2
|Premier League
|10. 10. 2026
|Ipswich – Fulham
|2:1
|Premier League
Jak si oba týmy vedou ve statistikách?
Tottenham má před sobotním zápasem pouze o jeden bod více než Ipswich, herní styl obou soupeřů se však výrazně liší. Spurs drží míč v průměru 62,6 procenta hrací doby a patří k nejaktivnějším týmům soutěže při vytváření tlaku. Ipswich má průměrné držení míče 46,6 procenta a častěji využívá rychlé přechody do útoku.
Hosté jsou paradoxně produktivnější. Zatímco Tottenham vstřelil v deseti kolech deset branek, Ipswich jich zaznamenal patnáct. Rozhodující rozdíl je v defenzivě, protože londýnský celek inkasuje v průměru 1,1 gólu na zápas, kdežto nováček rovné dva.
|Statistika
|Tottenham
|Ipswich
|Pořadí v tabulce
|11.
|14.
|Zápasy
|10
|10
|Body
|12
|11
|Skóre
|10:11
|15:20
|Góly na zápas
|1,00
|1,50
|Inkasované góly na zápas
|1,10
|2,00
|Střely na branku na zápas
|4,2
|3,9
|Držení míče
|62,6 %
|46,6 %
|Žluté karty celkem
|16
|17
Poslední vzájemné zápasy (H2H)
Poslední dvě ligová střetnutí Tottenhamu s Ipswichem přinesla překvapivě vítězství hostujících mužstev. V listopadu 2024 uspěl Ipswich na stadionu Tottenhamu 2:1, únorovou odvetu v roce 2025 naopak ovládli Spurs poměrem 4:1.
Také předchozí přípravný zápas v srpnu 2020 vyzněl pro londýnský celek, který zvítězil 3:0. V posledních třech vzájemných duelech padly vždy alespoň tři branky.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|22. 2. 2025
|Ipswich – Tottenham
|1:4
|Premier League
|10. 11. 2024
|Tottenham – Ipswich
|1:2
|Premier League
|22. 8. 2020
|Tottenham – Ipswich
|3:0
|Přípravný zápas
|Datum
|Zápas
|Čas
|21. 11. 2026
|Manchester City – Fulham
|13:30
|21. 11. 2026
|Tottenham – Ipswich
|16:00
|21. 11. 2026
|Coventry – Crystal Palace
|16:00
|21. 11. 2026
|Chelsea – Leeds
|16:00
|21. 11. 2026
|Aston Villa – Sunderland
|16:00
|21. 11. 2026
|Bournemouth – Nottingham
|16:00
|21. 11. 2026
|Newcastle – Arsenal
|18:30
|22. 11. 2026
|Hull – Brighton
|15:00
|22. 11. 2026
|Liverpool – Manchester United
|17:30
|23. 11. 2026
|Brentford – Everton
|21:00
Tabulka Premier League po 10. kole
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Rozdíl
|Body
|1.
|Arsenal
|10
|9
|0
|1
|15:5
|+10
|27
|2.
|Brighton
|10
|7
|1
|2
|26:7
|+19
|22
|3.
|Manchester City
|10
|7
|0
|3
|21:13
|+8
|21
|4.
|Liverpool
|10
|5
|3
|2
|14:10
|+4
|18
|5.
|Chelsea
|10
|5
|1
|4
|19:16
|+3
|16
|6.
|Everton
|10
|4
|4
|2
|12:10
|+2
|16
|7.
|Bournemouth
|10
|4
|3
|3
|16:14
|+2
|15
|8.
|Brentford
|10
|3
|5
|2
|16:11
|+5
|14
|9.
|Leeds
|10
|3
|5
|2
|10:8
|+2
|14
|10.
|Aston Villa
|10
|3
|4
|3
|14:17
|−3
|13
|11.
|Tottenham
|10
|3
|3
|4
|10:11
|−1
|12
|12.
|Newcastle
|10
|3
|3
|4
|13:16
|−3
|12
|13.
|Hull
|10
|2
|5
|3
|11:11
|0
|11
|14.
|Ipswich
|10
|3
|2
|5
|15:20
|−5
|11
|15.
|Fulham
|10
|2
|4
|4
|10:12
|−2
|10
|16.
|Nottingham
|10
|2
|3
|5
|9:13
|−4
|9
|17.
|Coventry
|10
|3
|0
|7
|10:19
|−9
|9
|18.
|Manchester United
|10
|1
|5
|4
|14:19
|−5
|8
|19.
|Sunderland
|10
|2
|2
|6
|8:17
|−9
|8
|20.
|Crystal Palace
|10
|2
|1
|7
|10:24
|−14
|7