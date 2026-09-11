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Tottenham - Everton: Dočká se Kinský první výhry? Sázkové kurzy a preview

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  13:59

Brankář Antonín Kinský se svými spoluhráči z Tottenhamu | foto: Reuters

Velké ambice, ale na kontě jediný bod a žádný vstřelený gól. Fotbalisté Tottenhamu, jejichž branku hájí český brankář Antonín Kinský, se ve 4. kole Premier League utkají s Evertonem a pokusí se o první výhru. Kde zápas sledovat, předpokládané sestavy a které sázkové kurzy stojí za pozornost, najdete v našem přehledu.
Základní informace o utkání Tottenham vs. Eveton
InformaceDetail
SoutěžPremier League – 4. kolo
Termín a čassobota 12. září 2026 od 18:30 SELČ
Místo konáníTottenham Hotspur Stadium, Londýn
Televizní přenosCanal+ Sport, např. v nabídce Skylink
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz

Tottenham nedal ani gól, Everton je neporažený

Tottenham se loni zachránil až v posledním kole v utkání právě proti Evertonu (1:0). Vedení klubu reagovalo drahými nákupy a přestavbou týmu, jenže potřebný čas na sehrání se koupit nedá.

V 1. kole zcela propadl na hřišti Brentfordu (0:3). Domácí ho zdeptali přímočarostí, na kterou nově poskládaný tým nestačil reagovat. Proti Newcastlu (0:2) přišlo herní zlepšení, ale soupeř výborně bránil a dvakrát udeřil z rychlého brejku. Na hřišti Nottinghamu (0:0) už svěřenci kouče De Zerbiho alespoň udrželi čisté konto, opět však nedokázali skórovat.

Everton zahájil sezonu velmi dobře. V prvním kole porazil Crystal Palace 2:0, přestože soupeř měl v úvodu několik velkých šancí a dvakrát trefil tyč. Na hřišti Bournemouthu (1:1) zachránil Evertonu bod v nastavení gól Jamese Tarkowskiho. V utkání proti Manchesteru United (2:2) tým Davida Moyese dvakrát prohrával, pokaždé však dokázal srovnat a v šesté minutě nastavení ho zachránil debutant Ainsley Maitland-Niles parádní střelou z dálky. Domácím pomohly také změny v průběhu druhého poločasu, včetně nasazení Jacka Grealishe, a díky remíze zůstali po třech kolech neporažení.

Zajímavé kurzy na zápas:

  • Oba týmy dají gól: kurz 1,7. Tottenham se začíná postupně sehrávat. Tým ještě v závěru přestupového období doplnili Savinho a Marmoush, čímž zvýšil individuální kvalitu. V domácím utkání proti Newcastlu i přes prohru herně nepůsobil špatně a na střely na branku vyhrál 6:2. Everton je tým, který dokáže hrát velmi přímočaře a hrozit rychlými brejky. Zakončovat můžou Barry s Georgem, které kolmými přihrávkami podporují tvořiví záložníci Dewsbury-Hall a Grealish.
  • Výsledek 1. poločasu nebo výsledek zápasu – remíza: kurz 1,75. Za současného rozpoložení obou týmů se tenhle kurz jeví jako hratelný. Pokud bude remíza po poločase, vyhráváte. Pokud jeden z týmů o přestávce o gól povede, pořád máte solidní šanci, že soupeř vyrovná.
Předpokládané sestavy a absence
TottenhamEverton
SestavaKinský – Porro, van Hecke, van de Ven, Udogie – Bentancur, Tonali – Savinho, Gallagher, Tel – MarmoushPickford – Röhl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko – Armstrong, Hackney – George, Dewsbury-Hall, Grealish – Barry
Nebudou hrátMudryk, Odobert, Richarlison, SimonsNorgaard
Nejistý startKulusevski, MaddisonGarner

Poslední vzájemné zápasy (H2H)

Tottenham ovládl poslední dva vzájemné duely se skóre 4:0. Úspěšnější je i v historické bilanci 33-25-10.

Posledních šest vzájemných zápasů
DatumZápasSoutěž
24. 5. 2026Tottenham – Everton 1:0Premier League
26. 10. 2025Everton – Tottenham 0:3Premier League
19. 1. 2025Everton – Tottenham 3:2Premier League
24. 8. 2024Tottenham – Everton 4:0Premier League
3. 2. 2024Everton – Tottenham 2:2Premier League
23. 12. 2023Tottenham – Everton 2:1Premier League

Tabulka Premier League

PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.Manchester City33007:29
2.Arsenal33006:19
3.Hull City32103:07
4.Chelsea32018:76
5.Brentford31205:25
6.Liverpool31206:45
7.Newcastle United31206:45
8.Everton31205:35
9.Leeds United31203:25
10.Brighton31118:54
11.Manchester United31117:64
12.Sunderland AFC31113:34
13.Crystal Palace31024:83
14.Ipswich Town31024:83
15.Bournemouth30214:52
16.Nottingham30212:32
17.Aston Villa30120:51
18.Tottenham30120:51
19.Fulham30034:70
20.Coventry City30030:50
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