|Informace
|Detail
|Soutěž
|Premier League – 4. kolo
|Termín a čas
|sobota 12. září 2026 od 18:30 SELČ
|Místo konání
|Tottenham Hotspur Stadium, Londýn
|Televizní přenos
|Canal+ Sport, např. v nabídce Skylink
|Textový přenos
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Tottenham nedal ani gól, Everton je neporažený
Tottenham se loni zachránil až v posledním kole v utkání právě proti Evertonu (1:0). Vedení klubu reagovalo drahými nákupy a přestavbou týmu, jenže potřebný čas na sehrání se koupit nedá.
V 1. kole zcela propadl na hřišti Brentfordu (0:3). Domácí ho zdeptali přímočarostí, na kterou nově poskládaný tým nestačil reagovat. Proti Newcastlu (0:2) přišlo herní zlepšení, ale soupeř výborně bránil a dvakrát udeřil z rychlého brejku. Na hřišti Nottinghamu (0:0) už svěřenci kouče De Zerbiho alespoň udrželi čisté konto, opět však nedokázali skórovat.
Everton zahájil sezonu velmi dobře. V prvním kole porazil Crystal Palace 2:0, přestože soupeř měl v úvodu několik velkých šancí a dvakrát trefil tyč. Na hřišti Bournemouthu (1:1) zachránil Evertonu bod v nastavení gól Jamese Tarkowskiho. V utkání proti Manchesteru United (2:2) tým Davida Moyese dvakrát prohrával, pokaždé však dokázal srovnat a v šesté minutě nastavení ho zachránil debutant Ainsley Maitland-Niles parádní střelou z dálky. Domácím pomohly také změny v průběhu druhého poločasu, včetně nasazení Jacka Grealishe, a díky remíze zůstali po třech kolech neporažení.
Zajímavé kurzy na zápas:
- Oba týmy dají gól: kurz 1,7. Tottenham se začíná postupně sehrávat. Tým ještě v závěru přestupového období doplnili Savinho a Marmoush, čímž zvýšil individuální kvalitu. V domácím utkání proti Newcastlu i přes prohru herně nepůsobil špatně a na střely na branku vyhrál 6:2. Everton je tým, který dokáže hrát velmi přímočaře a hrozit rychlými brejky. Zakončovat můžou Barry s Georgem, které kolmými přihrávkami podporují tvořiví záložníci Dewsbury-Hall a Grealish.
- Výsledek 1. poločasu nebo výsledek zápasu – remíza: kurz 1,75. Za současného rozpoložení obou týmů se tenhle kurz jeví jako hratelný. Pokud bude remíza po poločase, vyhráváte. Pokud jeden z týmů o přestávce o gól povede, pořád máte solidní šanci, že soupeř vyrovná.
|Tottenham
|Everton
|Sestava
|Kinský – Porro, van Hecke, van de Ven, Udogie – Bentancur, Tonali – Savinho, Gallagher, Tel – Marmoush
|Pickford – Röhl, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko – Armstrong, Hackney – George, Dewsbury-Hall, Grealish – Barry
|Nebudou hrát
|Mudryk, Odobert, Richarlison, Simons
|Norgaard
|Nejistý start
|Kulusevski, Maddison
|Garner
Poslední vzájemné zápasy (H2H)
Tottenham ovládl poslední dva vzájemné duely se skóre 4:0. Úspěšnější je i v historické bilanci 33-25-10.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|24. 5. 2026
|Tottenham – Everton 1:0
|Premier League
|26. 10. 2025
|Everton – Tottenham 0:3
|Premier League
|19. 1. 2025
|Everton – Tottenham 3:2
|Premier League
|24. 8. 2024
|Tottenham – Everton 4:0
|Premier League
|3. 2. 2024
|Everton – Tottenham 2:2
|Premier League
|23. 12. 2023
|Tottenham – Everton 2:1
|Premier League
Tabulka Premier League
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Manchester City
|3
|3
|0
|0
|7:2
|9
|2.
|Arsenal
|3
|3
|0
|0
|6:1
|9
|3.
|Hull City
|3
|2
|1
|0
|3:0
|7
|4.
|Chelsea
|3
|2
|0
|1
|8:7
|6
|5.
|Brentford
|3
|1
|2
|0
|5:2
|5
|6.
|Liverpool
|3
|1
|2
|0
|6:4
|5
|7.
|Newcastle United
|3
|1
|2
|0
|6:4
|5
|8.
|Everton
|3
|1
|2
|0
|5:3
|5
|9.
|Leeds United
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|10.
|Brighton
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|11.
|Manchester United
|3
|1
|1
|1
|7:6
|4
|12.
|Sunderland AFC
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13.
|Crystal Palace
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|14.
|Ipswich Town
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|15.
|Bournemouth
|3
|0
|2
|1
|4:5
|2
|16.
|Nottingham
|3
|0
|2
|1
|2:3
|2
|17.
|Aston Villa
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|18.
|Tottenham
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|19.
|Fulham
|3
|0
|0
|3
|4:7
|0
|20.
|Coventry City
|3
|0
|0
|3
|0:5
|0