Bonus1 000 Kč Vsadit s bonusem
|Informace
|Údaj
|Soutěž
|Premier League 2026/27, 9. kolo
|Datum
|Sobota 31. října 2026
|Začátek
|18:30 SEČ
|Stadion
|Tottenham Hotspur Stadium, Londýn
|TV přenos
|CANAL + Sport
|Textový online přenos
|online reportáž na iDNES.cz
|Kurzy
|U SynotTipu ZDE
Kde sledovat Tottenham – Crystal Palace živě
Utkání 9. kola anglické Premier League mezi Tottenhamem a Crystal Palace se odehraje v sobotu 31. října od 18:30 na Tottenham Hotspur Stadium v Londýně.
Televizní přenos utkání naladíte na stanici CANAL+ Sport. Textovou reportáž ze zápasu nabídne také iDNES.cz.
Předpokládané sestavy a absence
|Tottenham
|Crystal Palace
|Předpokládaná sestava
|Kinský – Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson – Fernandes, Tonali – Kudus, Gallagher, Marmoush – Solanke
|Henderson – Richards, Lerma, Ahanor – Khalaili, Wharton, Kamada, Mitchell – McNeil, Pino – Mateta
|Nebudou hrát
|Bentancur (červená karta), Mudryk (kotník), Odobert (koleno), Sávio (svalové zranění), Simons (koleno)
|Riad (koleno), Sarr (třísla), Tomiyasu (lýtko)
|Nejistý start
|Adarabioyo (lýtko), Bergvall (koleno), Maddison (třísla)
|Larsen (kotník), Timber (hamstring)
|Trenér
|Roberto De Zerbi
|Pierre Sage
Tottenham se musí vypořádat s absencí Rodriga Bentancura, který si odpykává disciplinární trest. Nejistý je také start Jamese Maddisona, jenž měl v utkání proti Chelsea zdravotní problémy. Mimo hru zůstávají mimo jiné Xavi Simons, Wilson Odobert a Mykhailo Mudryk.
Crystal Palace postrádá Ismaïlu Sarra a Takehira Tomiyasua. Otazník visí také nad startem útočníka Jørgena Stranda Larsena. Do základní sestavy by se naopak mohl vrátit Jean-Philippe Mateta.
Tottenham chce navázat na vítězství nad Chelsea
Tottenham se po nepřesvědčivém vstupu do sezony výsledkově zlepšuje. Svěřenci Roberta De Zerbiho nejprve doma porazili Coventry 3:1 a následně uspěli také na hřišti Chelsea, odkud si odvezli vítězství 2:0. Po osmi kolech jim patří 14. místo s devíti body.
Zajímavé kurzy🔥
Spurs dosud vstřelili osm branek a deset jich inkasovali. Jejich průměr jednoho gólu na zápas patří k nižším v soutěži, poslední dvě ligová utkání však naznačila zlepšení v ofenzivě i defenzivě.
Zajímavostí je produktivita Tottenhamu v závěrech zápasů. Podle dodaných statistik má v úseku od 76. minuty do konce základní hrací doby skóre 6:1. V brance se pravidelně představuje český reprezentant Antonín Kinský.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|24. 10. 2026
|Chelsea – Tottenham
|0:2
|Premier League
|19. 10. 2026
|Tottenham – Coventry
|3:1
|Premier League
|10. 10. 2026
|Manchester United – Tottenham
|1:1
|Premier League
|19. 9. 2026
|Tottenham – Aston Villa
|2:3
|Premier League
|15. 9. 2026
|Liverpool – Tottenham
|3:1
|EFL Cup
Crystal Palace doplácí na problémy v obraně
Crystal Palace vstupuje do londýnského derby ze 17. místa. Po osmi zápasech má sedm bodů a skóre 9:19. Žádný jiný tým Premier League dosud neinkasoval více branek.
Mužstvo trenéra Pierra Sageho prohrálo poslední dva ligové zápasy bez vstřeleného gólu. Nejprve utrpělo porážku 0:5 na hřišti Brightonu, poté doma podlehlo Newcastlu 0:2.
Ve středu si však Crystal Palace zlepšil náladu vítězstvím 1:0 nad Fulhamem v Ligovém poháru.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|28. 10. 2026
|Fulham – Crystal Palace
|0:1
|EFL Cup
|25. 10. 2026
|Crystal Palace – Newcastle
|0:2
|Premier League
|22. 10. 2026
|Beşiktaş – Crystal Palace
|2:2
|Evropská liga
|18. 10. 2026
|Brighton – Crystal Palace
|5:0
|Premier League
|11. 10. 2026
|Crystal Palace – Nottingham
|3:1
|Premier League
Tottenham vs. Crystal Palace: Srovnání statistik
Statistiky ukazují rozdílný herní projev obou soupeřů. Tottenham drží míč v průměru více než 60 procent času, zatímco Crystal Palace se pohybuje pod hranicí 45 procent.
|Statistika
|Tottenham
|Crystal Palace
|Umístění v tabulce
|14.
|17.
|Odehrané zápasy
|8
|8
|Body
|9
|7
|Skóre
|8:10
|9:19
|Vstřelené góly na zápas
|1,00
|1,13
|Inkasované góly na zápas
|1,25
|2,38
|Střely na branku na zápas
|3,9
|3,6
|Držení míče
|60,8 %
|44,5 %
|Žluté karty na zápas
|1,5
|1,5
Výraznější rozdíl je v defenzivě. Spurs inkasují průměrně 1,25 gólu na utkání, hosté téměř dvojnásobek. Přestože Crystal Palace vstřelil o jednu branku více než Tottenham, jeho výrazně horší obranná bilance představuje před sobotním derby hlavní problém.
Vzájemné zápasy Tottenhamu a Crystal Palace
Hosté vyhráli tři z posledních čtyř ligových střetnutí a při poslední návštěvě Tottenham Hotspur Stadium zvítězili 3:1.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|5. 3. 2026
|Tottenham – Crystal Palace
|1:3
|Premier League
|28. 12. 2025
|Crystal Palace – Tottenham
|0:1
|Premier League
|11. 5. 2025
|Tottenham – Crystal Palace
|0:2
|Premier League
|27. 10. 2024
|Crystal Palace – Tottenham
|1:0
|Premier League
|2. 3. 2024
|Tottenham – Crystal Palace
|3:1
|Premier League
Premier League – program 9. kola
|Datum
|Zápas
|Čas
|31. 10. 2026
|Chelsea – Manchester United
|13:30
|31. 10. 2026
|Manchester City – Brighton
|16:00
|31. 10. 2026
|Hull City – Ipswich Town
|16:00
|31. 10. 2026
|Coventry City – Sunderland
|16:00
|31. 10. 2026
|Brentford – Nottingham Forest
|16:00
|31. 10. 2026
|Bournemouth – Leeds United
|16:00
|31. 10. 2026
|Tottenham – Crystal Palace
|18:30
|31. 10. 2026
|Aston Villa – Fulham
|21:00
|1. 11. 2026
|Liverpool – Arsenal
|17:30
|2. 11. 2026
|Newcastle – Everton
|21:00
|Poř.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|Manchester City
|8
|7
|0
|1
|20:9
|21
|2.
|Arsenal
|8
|7
|0
|1
|13:5
|21
|3.
|Brighton
|8
|5
|1
|2
|23:7
|16
|4.
|Liverpool
|8
|4
|3
|1
|11:8
|15
|5.
|Chelsea
|8
|4
|1
|3
|17:15
|13
|6.
|Brentford
|8
|2
|5
|1
|14:9
|11
|7.
|Leeds United
|8
|2
|5
|1
|9:6
|11
|8.
|Newcastle United
|8
|3
|2
|3
|12:14
|11
|9.
|Aston Villa
|8
|3
|2
|3
|9:12
|11
|10.
|Hull City
|8
|2
|4
|2
|9:8
|10
|11.
|Everton
|8
|2
|4
|2
|8:9
|10
|12.
|Ipswich Town
|8
|3
|1
|4
|12:16
|10
|13.
|Bournemouth
|8
|2
|3
|3
|12:13
|9
|14.
|Tottenham
|8
|2
|3
|3
|8:10
|9
|15.
|Fulham
|8
|2
|2
|4
|8:10
|8
|16.
|Manchester United
|8
|1
|4
|3
|10:13
|7
|17.
|Crystal Palace
|8
|2
|1
|5
|9:19
|7
|18.
|Nottingham Forest
|8
|1
|3
|4
|6:10
|6
|19.
|Coventry City
|8
|2
|0
|6
|6:15
|6
|20.
|Sunderland
|8
|1
|2
|5
|6:14
|5