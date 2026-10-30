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Tottenham – Crystal Palace: Vychytá Kinský nulu? Kurzy, statistiky a TV přenos

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  15:27

Brankář Antonín Kinský z Tottenhamu udržel proti Evertonu čisté konto. | foto: Reuters

Fotbalisté Tottenhamu po dvou ligových výhrách v řadě přivítají Crystal Palace, který má po osmi kolech nejvíce inkasovaných branek v Premier League. Dokážou domácí navázat na vítězství nad Chelsea, nebo hosté překvapí stejně jako při poslední návštěvě stadionu Spurs? Podívejte se, kde zápas sledovat, jaká je forma obou týmů a co napovídají statistiky, vzájemné zápasy a sázkové kurzy.
Tottenham Hotspur 1,6 remíza 4,41
Crystal Palace 5,26

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Tottenham – Crystal Palace: Základní informace o zápasu
InformaceÚdaj
SoutěžPremier League 2026/27, 9. kolo
DatumSobota 31. října 2026
Začátek18:30 SEČ
StadionTottenham Hotspur Stadium, Londýn
TV přenosCANAL + Sport
Textový online přenosonline reportáž na iDNES.cz
KurzyU SynotTipu ZDE

Kde sledovat Tottenham – Crystal Palace živě

Utkání 9. kola anglické Premier League mezi Tottenhamem a Crystal Palace se odehraje v sobotu 31. října od 18:30 na Tottenham Hotspur Stadium v Londýně.

Televizní přenos utkání naladíte na stanici CANAL+ Sport. Textovou reportáž ze zápasu nabídne také iDNES.cz.

Předpokládané sestavy a absence

TottenhamCrystal Palace
Předpokládaná sestavaKinský – Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson – Fernandes, Tonali – Kudus, Gallagher, Marmoush – SolankeHenderson – Richards, Lerma, Ahanor – Khalaili, Wharton, Kamada, Mitchell – McNeil, Pino – Mateta
Nebudou hrátBentancur (červená karta), Mudryk (kotník), Odobert (koleno), Sávio (svalové zranění), Simons (koleno)Riad (koleno), Sarr (třísla), Tomiyasu (lýtko)
Nejistý startAdarabioyo (lýtko), Bergvall (koleno), Maddison (třísla)Larsen (kotník), Timber (hamstring)
TrenérRoberto De ZerbiPierre Sage

Tottenham se musí vypořádat s absencí Rodriga Bentancura, který si odpykává disciplinární trest. Nejistý je také start Jamese Maddisona, jenž měl v utkání proti Chelsea zdravotní problémy. Mimo hru zůstávají mimo jiné Xavi Simons, Wilson Odobert a Mykhailo Mudryk.

Crystal Palace postrádá Ismaïlu Sarra a Takehira Tomiyasua. Otazník visí také nad startem útočníka Jørgena Stranda Larsena. Do základní sestavy by se naopak mohl vrátit Jean-Philippe Mateta.

Tottenham chce navázat na vítězství nad Chelsea

Tottenham se po nepřesvědčivém vstupu do sezony výsledkově zlepšuje. Svěřenci Roberta De Zerbiho nejprve doma porazili Coventry 3:1 a následně uspěli také na hřišti Chelsea, odkud si odvezli vítězství 2:0. Po osmi kolech jim patří 14. místo s devíti body.

Zajímavé kurzy🔥

  • Tottenham vyhraje a padne více než 2,5 gólu - kurz 2,06
  • Tottenham vyhraje a oba týmy skórují - kurz 2,77
  • Dominic Solanke dá gól - kurz 2,37
  • Omar Marmoush dá gól - kurz 2,45

Spurs dosud vstřelili osm branek a deset jich inkasovali. Jejich průměr jednoho gólu na zápas patří k nižším v soutěži, poslední dvě ligová utkání však naznačila zlepšení v ofenzivě i defenzivě.

Zajímavostí je produktivita Tottenhamu v závěrech zápasů. Podle dodaných statistik má v úseku od 76. minuty do konce základní hrací doby skóre 6:1. V brance se pravidelně představuje český reprezentant Antonín Kinský.

Posledních pět zápasů Tottenhamu
DatumZápasVýsledekSoutěž
24. 10. 2026Chelsea – Tottenham0:2Premier League
19. 10. 2026Tottenham – Coventry3:1Premier League
10. 10. 2026Manchester United – Tottenham1:1Premier League
19. 9. 2026Tottenham – Aston Villa2:3Premier League
15. 9. 2026Liverpool – Tottenham3:1EFL Cup

Crystal Palace doplácí na problémy v obraně

Crystal Palace vstupuje do londýnského derby ze 17. místa. Po osmi zápasech má sedm bodů a skóre 9:19. Žádný jiný tým Premier League dosud neinkasoval více branek.

Mužstvo trenéra Pierra Sageho prohrálo poslední dva ligové zápasy bez vstřeleného gólu. Nejprve utrpělo porážku 0:5 na hřišti Brightonu, poté doma podlehlo Newcastlu 0:2.

Ve středu si však Crystal Palace zlepšil náladu vítězstvím 1:0 nad Fulhamem v Ligovém poháru.

Posledních pět zápasů Crystal Palace
DatumZápasVýsledekSoutěž
28. 10. 2026Fulham – Crystal Palace0:1EFL Cup
25. 10. 2026Crystal Palace – Newcastle0:2Premier League
22. 10. 2026Beşiktaş – Crystal Palace2:2Evropská liga
18. 10. 2026Brighton – Crystal Palace5:0Premier League
11. 10. 2026Crystal Palace – Nottingham3:1Premier League

Tottenham vs. Crystal Palace: Srovnání statistik

Statistiky ukazují rozdílný herní projev obou soupeřů. Tottenham drží míč v průměru více než 60 procent času, zatímco Crystal Palace se pohybuje pod hranicí 45 procent.

StatistikaTottenhamCrystal Palace
Umístění v tabulce14.17.
Odehrané zápasy88
Body97
Skóre8:109:19
Vstřelené góly na zápas1,001,13
Inkasované góly na zápas1,252,38
Střely na branku na zápas3,93,6
Držení míče60,8 %44,5 %
Žluté karty na zápas1,51,5

Výraznější rozdíl je v defenzivě. Spurs inkasují průměrně 1,25 gólu na utkání, hosté téměř dvojnásobek. Přestože Crystal Palace vstřelil o jednu branku více než Tottenham, jeho výrazně horší obranná bilance představuje před sobotním derby hlavní problém.

Vzájemné zápasy Tottenhamu a Crystal Palace

Hosté vyhráli tři z posledních čtyř ligových střetnutí a při poslední návštěvě Tottenham Hotspur Stadium zvítězili 3:1.

Posledních pět vzájemných zápasů
DatumZápasVýsledekSoutěž
5. 3. 2026Tottenham – Crystal Palace1:3Premier League
28. 12. 2025Crystal Palace – Tottenham0:1Premier League
11. 5. 2025Tottenham – Crystal Palace0:2Premier League
27. 10. 2024Crystal Palace – Tottenham1:0Premier League
2. 3. 2024Tottenham – Crystal Palace3:1Premier League

Premier League – program 9. kola

DatumZápasČas
31. 10. 2026Chelsea – Manchester United13:30
31. 10. 2026Manchester City – Brighton16:00
31. 10. 2026Hull City – Ipswich Town16:00
31. 10. 2026Coventry City – Sunderland16:00
31. 10. 2026Brentford – Nottingham Forest16:00
31. 10. 2026Bournemouth – Leeds United16:00
31. 10. 2026Tottenham – Crystal Palace18:30
31. 10. 2026Aston Villa – Fulham21:00
1. 11. 2026Liverpool – Arsenal17:30
2. 11. 2026Newcastle – Everton21:00
Tabulka Premier League po 8. kole
Poř.TýmZVRPSkóreB
1.Manchester City870120:921
2.Arsenal870113:521
3.Brighton851223:716
4.Liverpool843111:815
5.Chelsea841317:1513
6.Brentford825114:911
7.Leeds United82519:611
8.Newcastle United832312:1411
9.Aston Villa83239:1211
10.Hull City82429:810
11.Everton82428:910
12.Ipswich Town831412:1610
13.Bournemouth823312:139
14.Tottenham82338:109
15.Fulham82248:108
16.Manchester United814310:137
17.Crystal Palace82159:197
18.Nottingham Forest81346:106
19.Coventry City82066:156
20.Sunderland81256:145
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