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Tottenham – Coventry v TV: Kde sledovat Premier League, kurzy, statistiky

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  12:17

Antonín Kinský v brance Tottenhamu při utkání na hřišti Chelsea. | foto: Reuters

Fotbalisté Tottenhamu přivítají v dohrávce 7. kola Premier League nováčka z Coventry. Londýnský celek stále čeká na první ligové vítězství, zatímco hosté po čtyřech porážkách vyhráli dvakrát za sebou. Kde zápas sledovat, jaké jsou předpokládané sestavy a které sázkové příležitosti stojí za pozornost?
Základní informace o utkání Tottenham vs. Coventry
SoutěžPremier League – 7. kolo
Termín a časpondělí 19. října 2026 od 21:00 SELČ
Místo konáníTottenham Hotspur Stadium, Londýn
Televizní přenosCANAL+ Sport
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz
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Kde sledovat zápas Tottenham vs. Coventry

Přímý přenos utkání Tottenham – Coventry nabídne placená televizní stanice CANAL+ Sport, dostupná například prostřednictvím poskytovatele Skylink. Podrobnou textovou reportáž můžete sledovat na iDNES.cz.

Tottenham Hotspur 1,58 remíza 4,6
Coventry City 5,85

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Tottenham stále čeká na první vítězství

Tottenham prožívá nepovedený vstup do Premier League. V úvodních šesti kolech ani jednou nevyhrál, získal pouze tři body a vstřelil stejný počet branek. Svěřenci trenéra Roberta De Zerbiho mají bilanci tří remíz a tří porážek.

Problémem je především ofenziva. Přestože Tottenham drží míč v průměru 58,5 procenta hrací doby a zahrává sedm rohových kopů na zápas, vytvářený tlak se mu nedaří proměňovat v góly. V šesti ligových utkáních navíc ani jednou neskóroval v prvním poločase.

Určité zlepšení naznačilo poslední vystoupení na hřišti Manchesteru United. Tottenham remizoval 1:1 a bod mu v nastavení zachránil Dominic Solanke. Na první vítězství však londýnský klub stále čeká.

Důvěru trenéra si drží český brankář Antonín Kinský, který dosud nastoupil do všech šesti ligových zápasů Tottenhamu.

Poslední zápasy Tottenhamu
DatumZápasSoutěž
10. 10. 2026Manchester United – Tottenham 1:1Premier League
19. 9. 2026Tottenham – Aston Villa 2:3Premier League
15. 9. 2026Liverpool – Tottenham 3:1Anglický ligový pohár
12. 9. 2026Tottenham – Everton 0:0Premier League
5. 9. 2026Nottingham – Tottenham 0:0Premier League

Coventry se zvedá, naposledy rozstřílelo Newcastle

Coventry vstoupilo do sezony čtyřmi ligovými porážkami, v posledních dvou kolech však získalo všech šest bodů. Nejprve vyhrálo 1:0 na hřišti Nottinghamu a následně doma porazilo Newcastle 4:1.

Tým trenéra Franka Lamparda se spoléhá především na rychlé protiútoky. Míč drží v průměru jen 38 procent času a na zápas vysílá 6,5 střely.

Slabinou nováčka zůstává obrana. Coventry v šesti zápasech jedenáctkrát inkasovalo, přičemž šest branek dostalo ve druhých poločasech. Proti Tottenhamu se pokusí navázat na výsledkové zlepšení a využít nejistoty domácího favorita.

Poslední zápasy Coventry
DatumZápasSoutěž
12. 10. 2026Coventry – Newcastle 4:1Premier League
19. 9. 2026Nottingham – Coventry 0:1Premier League
16. 9. 2026Coventry – Aston Villa 1:3Anglický ligový pohár
13. 9. 2026Coventry – Brighton 0:5Premier League
5. 9. 2026Manchester City – Coventry 1:0Premier League

Jak si oba týmy vedou ve statistikách?

Tottenham má výraznou převahu v držení míče, počtu střel i rohových kopů. Přesto v úvodních šesti kolech vstřelil jen tři branky. Coventry skórovalo pětkrát, ačkoli se do zakončení dostává méně často.

Oba celky mají podobnou defenzivní bilanci. Tottenham inkasuje v průměru 1,5 gólu na zápas, Coventry 1,83. Také v počtu střel na branku, které dovolují soupeřům, jsou jejich hodnoty velmi podobné.

StatistikaTottenhamCoventry
Body36
Góly na zápas0,500,83
Inkasované góly na zápas1,501,83
Střely na branku3,73,7
Střely soupeřů na branku4,04,2
Střely celkem8,36,5
Držení míče58,5 %38,0 %
Fauly12,89,5
Rohové kopy7,03,7
Předpokládané sestavy a absence
TottenhamCoventry City
SestavaKinský (B) – Gray, Van Hecke, Van de Ven, Udogie – Fernandes, Tonali – Kudus, Gallagher, Marmoush – SolankeRushworth (B) – Van Ewijk, Thomas, Pinnock, Dasilva – Grimes, Yirenkyi – Thomas-Asante, Rudoni, Mason-Clark – Awoniyi
Nebudou hrátBentancur (červená karta), Mudryk (kotník), Odobert (koleno), Simons (koleno)Amenda (lýtko), Eccles (zranění), Woolfenden (koleno), Wright (svalové zranění)
Nejistý startKulusevski (koleno), Porro (svalové zranění)
TrenérRoberto De ZerbiFrank Lampard

Poslední vzájemné zápasy (H2H)

Tottenham vyhrál posledních pět vzájemných soutěžních zápasů. Naposledy se oba týmy utkaly v září 2024 v Anglickém ligovém poháru. Londýnský celek tehdy na hřišti Coventry zvítězil 2:1.

Předchozí dvě střetnutí se odehrála rovněž v domácích pohárových soutěžích. Tottenham v obou případech zvítězil bez inkasovaného gólu. V Premier League se soupeři potkávají poprvé od roku 2001.

Poslední vzájemné zápasy
DatumZápasSoutěž
18. 9. 2024Coventry – Tottenham 1:2Anglický ligový pohár
5. 1. 2013Tottenham – Coventry 3:0Anglický pohár
24. 9. 2003Coventry – Tottenham 0:3Anglický ligový pohár
Tabulka Premier League 2026/27
Poř.TýmZVRPSkóreBody
1.Manchester City770019:721
2.Arsenal760111:518
3.Brighton751123:516
4.Chelsea741217:1313
5.Liverpool73319:812
6.Brentford724113:810
7.Leeds United72419:610
8.Everton72418:710
9.Hull City72328:79
10.Ipswich Town730411:159
11.Newcastle United722310:148
12.Aston Villa72237:118
13.Manchester United714210:107
14.Crystal Palace72149:177
15.Bournemouth71339:136
16.Coventry City62045:116
17.Fulham71247:105
18.Nottingham Forest71245:95
19.Sunderland71156:144
20.Tottenham60333:93
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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