|Soutěž
|Premier League – 7. kolo
|Termín a čas
|pondělí 19. října 2026 od 21:00 SELČ
|Místo konání
|Tottenham Hotspur Stadium, Londýn
|Televizní přenos
|CANAL+ Sport
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
|Sázkové kurzy
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Kde sledovat zápas Tottenham vs. Coventry
Přímý přenos utkání Tottenham – Coventry nabídne placená televizní stanice CANAL+ Sport, dostupná například prostřednictvím poskytovatele Skylink. Podrobnou textovou reportáž můžete sledovat na iDNES.cz.
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Tottenham stále čeká na první vítězství
Tottenham prožívá nepovedený vstup do Premier League. V úvodních šesti kolech ani jednou nevyhrál, získal pouze tři body a vstřelil stejný počet branek. Svěřenci trenéra Roberta De Zerbiho mají bilanci tří remíz a tří porážek.
Problémem je především ofenziva. Přestože Tottenham drží míč v průměru 58,5 procenta hrací doby a zahrává sedm rohových kopů na zápas, vytvářený tlak se mu nedaří proměňovat v góly. V šesti ligových utkáních navíc ani jednou neskóroval v prvním poločase.
Určité zlepšení naznačilo poslední vystoupení na hřišti Manchesteru United. Tottenham remizoval 1:1 a bod mu v nastavení zachránil Dominic Solanke. Na první vítězství však londýnský klub stále čeká.
Důvěru trenéra si drží český brankář Antonín Kinský, který dosud nastoupil do všech šesti ligových zápasů Tottenhamu.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|10. 10. 2026
|Manchester United – Tottenham 1:1
|Premier League
|19. 9. 2026
|Tottenham – Aston Villa 2:3
|Premier League
|15. 9. 2026
|Liverpool – Tottenham 3:1
|Anglický ligový pohár
|12. 9. 2026
|Tottenham – Everton 0:0
|Premier League
|5. 9. 2026
|Nottingham – Tottenham 0:0
|Premier League
Coventry se zvedá, naposledy rozstřílelo Newcastle
Coventry vstoupilo do sezony čtyřmi ligovými porážkami, v posledních dvou kolech však získalo všech šest bodů. Nejprve vyhrálo 1:0 na hřišti Nottinghamu a následně doma porazilo Newcastle 4:1.
Tým trenéra Franka Lamparda se spoléhá především na rychlé protiútoky. Míč drží v průměru jen 38 procent času a na zápas vysílá 6,5 střely.
Slabinou nováčka zůstává obrana. Coventry v šesti zápasech jedenáctkrát inkasovalo, přičemž šest branek dostalo ve druhých poločasech. Proti Tottenhamu se pokusí navázat na výsledkové zlepšení a využít nejistoty domácího favorita.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|12. 10. 2026
|Coventry – Newcastle 4:1
|Premier League
|19. 9. 2026
|Nottingham – Coventry 0:1
|Premier League
|16. 9. 2026
|Coventry – Aston Villa 1:3
|Anglický ligový pohár
|13. 9. 2026
|Coventry – Brighton 0:5
|Premier League
|5. 9. 2026
|Manchester City – Coventry 1:0
|Premier League
Jak si oba týmy vedou ve statistikách?
Tottenham má výraznou převahu v držení míče, počtu střel i rohových kopů. Přesto v úvodních šesti kolech vstřelil jen tři branky. Coventry skórovalo pětkrát, ačkoli se do zakončení dostává méně často.
Oba celky mají podobnou defenzivní bilanci. Tottenham inkasuje v průměru 1,5 gólu na zápas, Coventry 1,83. Také v počtu střel na branku, které dovolují soupeřům, jsou jejich hodnoty velmi podobné.
|Statistika
|Tottenham
|Coventry
|Body
|3
|6
|Góly na zápas
|0,50
|0,83
|Inkasované góly na zápas
|1,50
|1,83
|Střely na branku
|3,7
|3,7
|Střely soupeřů na branku
|4,0
|4,2
|Střely celkem
|8,3
|6,5
|Držení míče
|58,5 %
|38,0 %
|Fauly
|12,8
|9,5
|Rohové kopy
|7,0
|3,7
|Tottenham
|Coventry City
|Sestava
|Kinský (B) – Gray, Van Hecke, Van de Ven, Udogie – Fernandes, Tonali – Kudus, Gallagher, Marmoush – Solanke
|Rushworth (B) – Van Ewijk, Thomas, Pinnock, Dasilva – Grimes, Yirenkyi – Thomas-Asante, Rudoni, Mason-Clark – Awoniyi
|Nebudou hrát
|Bentancur (červená karta), Mudryk (kotník), Odobert (koleno), Simons (koleno)
|Amenda (lýtko), Eccles (zranění), Woolfenden (koleno), Wright (svalové zranění)
|Nejistý start
|Kulusevski (koleno), Porro (svalové zranění)
|–
|Trenér
|Roberto De Zerbi
|Frank Lampard
Poslední vzájemné zápasy (H2H)
Tottenham vyhrál posledních pět vzájemných soutěžních zápasů. Naposledy se oba týmy utkaly v září 2024 v Anglickém ligovém poháru. Londýnský celek tehdy na hřišti Coventry zvítězil 2:1.
Předchozí dvě střetnutí se odehrála rovněž v domácích pohárových soutěžích. Tottenham v obou případech zvítězil bez inkasovaného gólu. V Premier League se soupeři potkávají poprvé od roku 2001.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|18. 9. 2024
|Coventry – Tottenham 1:2
|Anglický ligový pohár
|5. 1. 2013
|Tottenham – Coventry 3:0
|Anglický pohár
|24. 9. 2003
|Coventry – Tottenham 0:3
|Anglický ligový pohár
|Poř.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Manchester City
|7
|7
|0
|0
|19:7
|21
|2.
|Arsenal
|7
|6
|0
|1
|11:5
|18
|3.
|Brighton
|7
|5
|1
|1
|23:5
|16
|4.
|Chelsea
|7
|4
|1
|2
|17:13
|13
|5.
|Liverpool
|7
|3
|3
|1
|9:8
|12
|6.
|Brentford
|7
|2
|4
|1
|13:8
|10
|7.
|Leeds United
|7
|2
|4
|1
|9:6
|10
|8.
|Everton
|7
|2
|4
|1
|8:7
|10
|9.
|Hull City
|7
|2
|3
|2
|8:7
|9
|10.
|Ipswich Town
|7
|3
|0
|4
|11:15
|9
|11.
|Newcastle United
|7
|2
|2
|3
|10:14
|8
|12.
|Aston Villa
|7
|2
|2
|3
|7:11
|8
|13.
|Manchester United
|7
|1
|4
|2
|10:10
|7
|14.
|Crystal Palace
|7
|2
|1
|4
|9:17
|7
|15.
|Bournemouth
|7
|1
|3
|3
|9:13
|6
|16.
|Coventry City
|6
|2
|0
|4
|5:11
|6
|17.
|Fulham
|7
|1
|2
|4
|7:10
|5
|18.
|Nottingham Forest
|7
|1
|2
|4
|5:9
|5
|19.
|Sunderland
|7
|1
|1
|5
|6:14
|4
|20.
|Tottenham
|6
|0
|3
|3
|3:9
|3