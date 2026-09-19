Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tottenham - Aston Villa: Vychytá Kinský další nulu? Preview a sázkové kurzy

Autor:
  5:57

Brankář Antonín Kinský z Tottenhamu zasahuje v utkání proti Evertonu. | foto: Reuters

Dva týmy, které se trápí, nedávají branky a po čtyřech zápasech Premier League stále čekají na první výhru. Tottenham v 5. kole přivítá Aston Villu. Kde duel sledovat, předpokládané sestavy a které sázkové příležitosti stojí za pozornost, najdete v našem přehledu.
Základní informace o utkání Tottenham vs. Aston Villa
InformaceDetail
SoutěžPremier League – 4. kolo
Termín a čassobota 12. září 2026 od 18:30 SELČ
Místo konáníTottenham Hotspur Stadium, Londýn
Televizní přenosCanal+ Sport, např. v nabídce Skylink
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz

Tottenham ještě nedal gól, bez výhry je i soupeř

Tottenham se loni zachránil až v posledním kole. Vedení klubu reagovalo drahými nákupy a přestavbou týmu, jenže zatím se potřebný efekt nedostavil.

V 1. kole Tottenham propadl na hřišti Brentfordu (0:3). Domácí ho zaskočili přímočarostí, na kterou nově poskládaný tým nestačil reagovat. Proti Newcastlu (0:2) přišlo herní zlepšení, ale soupeř výborně bránil a dvakrát udeřil z rychlého brejku. V Nottinghamu (0:0) už svěřenci kouče De Zerbiho alespoň udrželi čisté konto, opět však nedokázali skórovat. Bezbrankovou remízu uhráli i naposledy proti Evertonu. Jediný soutěžní gól dal Tottenham při úterní porážce 1:3 na hřišti Liverpoolu v EFL Cupu.

Také Aston Villa po letní přestavbě kádru hledá svou tvář. Po čtyřech kolech Premier League má jediný bod a jeden vstřelený gól. Po debaklu v Brightonu (0:4) podlehla ve 2. kole Arsenalu 0:1, následovala remíza 0:0 na hřišti Hullu a naposledy svěřenci kouče Unaie Emeryho prohráli doma s Nottinghamem 1:2. Velkým problémem týmu je tvorba šancí – Villa měla po úvodních čtyřech kolech xG 3,39, nejméně ze všech týmů soutěže. Lépe se jí dařilo v pohárech, v Lize mistrů porazila Club Bruggy 3:2 a v týdnu zdolala i Coventry 3:1 v EFL Cupu.

Zajímavé sázkové příležitosti:

  • Padne pod 2,5 branky – kurz 2,1. Tottenham nedal za čtyři kola Premier League ani gól, Aston Villa vstřelila jeden. Je to ošemetné, týmy se sehrávají a mění, ale kurz přes dva vypadá dobře.
  • Oba poločasy pod 1.5 gólu – kurz 2,65. K výhře stačí, když v každém poločase padne maximálně jedna branka.
  • Neprohra Aston Villy – kurz 1,74. Oba týmy se trápí a jsou podobném rozpoložení. I přes výhodu domácího prostředí se kurz na neprohru hostů zdá být o trochu vyšší, než by měl.
Předpokládané sestavy a absence
TottenhamAston Villa
SestavaKinský – Porro, van Hecke, van de Ven, Udogie – Bentancur, Tonali – Sávio, Fernandes, Marmoush – SolankeSuzuki – Wan-Bissaka, Lindelöf, Mings, Ruggeri – Kamara, Barkley – McGinn, Buendia, Hemmings – Jackson
Nebudou hrátDejan Kulusevski (koleno), Mykhailo Mudryk (kotník), Wilson Odobert (koleno), Richarlison (není k dispozici), Xavi Simons (koleno)Leon Goretzka (koleno), Ian Maatsen (kotník), Brian Madjo (kotník), Amadou Onana (koleno), Pau Torres (zranění)
Nejistý startMarco Bizot (záda)Matty Cash (zranění), Joao Gomes (lýtko)

Vzájemné zápasy Tottenham vs. Aston Villa (H2H)

  • Aston Villa zvítězila v sedmi z posledních deseti vzájemných duelů.
  • Žádný z posledních 22 vzájemných zápasů v Premier League neskončil remízou (Tottenham 15x vyhrál a 7x prohrál).
Poslední vzájemné zápasy
Vzájemné zápasyZápasSoutěž
03.05.26Aston Villa – Tottenham 1:2Premier League
10.01.26Tottenham – Aston Villa 1:2FA Cup
19.10.25Tottenham – Aston Villa 1:2Premier League
16.05.25Aston Villa – Tottenham 2:0Premier League
09.02.25Aston Villa – Tottenham 2:1FA Cup
03.11.24Tottenham – Aston Villa 4:1Premier League

Zápasy 5. kola Premier League

Datum a časZápas
18. 9. 21:00Brentford – Chelsea
19. 9. 13:30Tottenham – Aston Villa
19. 9. 16:00Newcastle United – Hull City
19. 9. 16:00Everton – Ipswich Town
19. 9. 16:00Brighton – Arsenal
19. 9. 18:30Nottingham – Coventry City
20. 9. 15:00Manchester City – Sunderland AFC
20. 9. 15:00Leeds United – Crystal Palace
20. 9. 15:00Bournemouth – Liverpool
20. 9. 17:30Fulham – Manchester United
Tabulka Premier League
#TýmZVRPSkóreRozdílB
1.Arsenal44008:1+712
2.Manchester City44008:2+612
3.Leeds42207:3+48
4.Hull42205:2+38
5.Brighton421113:5+87
6.Chelsea421110:9+17
7.Brentford41307:4+36
8.Liverpool41306:4+26
9.Everton41305:3+26
10.Ipswich42027:10−36
11.Nottingham41214:405
12.Newcastle41217:8−15
13.Manchester Utd41127:704
14.Sunderland41123:5−24
15.Bournemouth40316:7−13
16.Crystal Palace41036:11−53
17.Tottenham40220:5−52
18.Fulham40134:7−31
19.Aston Villa40131:7−61
20.Coventry40040:10-100
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

SynotTip

Bonus
1 500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Newcastle – Hull: Kde sledovat Premier League, sestavy, statistiky, kurzy

Brankář Newcastlu Lukáš Horníček během zápasu s Leedsem.

Newcastle se potřebuje vzpamatovat z ponižující prohry na Leedsu. V 5. kole Premier League v sobotu přivítá senzaci z Hullu. Kde zápas sledovat, předpokládané sestavy a které sázkové kurzy stojí za...

19. září 2026  5:58

Tottenham - Aston Villa: Vychytá Kinský další nulu? Preview a sázkové kurzy

Brankář Antonín Kinský z Tottenhamu zasahuje v utkání proti Evertonu.

Dva týmy, které se trápí, nedávají branky a po čtyřech zápasech Premier League stále čekají na první výhru. Tottenham v 5. kole přivítá Aston Villu. Kde duel sledovat, předpokládané sestavy a které...

19. září 2026  5:57

Česko vs. USA: Davis Cup Praha 2026 – program, výsledky, vstupenky

Jiří Lehečka na tréninku českých tenistů před utkáním druhého kola kvalifikace...

Po 13 letech se Davis Cup vrátil do pražské O2 areny, kde čeští tenisté hostí výběr USA. Po prvním dni (18.9.) je stav 1:1. Podívejte se na program, výsledky a kde sledovat živé přenosy.

18. září 2026  16:58

Dostihy v Mostě dnes (19. 9.): Program, výsledky, kurzy a vstupenky

Úvodní dostihový den sezony ve Slušovicích ukončili komisaři po druhém závodu...

Na mosteckém dostihovém závodišti uvidíme v sobotu 19. září 2026 už šestý závodní den, sledujte jej v přímém přenosu online.

18. září 2026  13:57

Šipky 2026: přehled PDC turnajů, kalendář, program a výsledky

Luke Littler s trofejí pro vítěze World Matchplay.

Šipky patří k velmi sledovaným sportům. Organizace PDC pořádá během celého roku spoustu turnajů – podívejte se na kalendář, dělení turnajů, vítěze i kde sledovat přímé přenosy. Na akcích můžeme vídat...

18. září 2026  13:35

Šipky – World Grand Prix 2026: Program, výsledky, hráči a živé přenosy

Luke Humphries v rozhovoru s poraženým finalistou Lukem Littlerem.

Šipkařský turnaj World Grand Prix se opět uskuteční v anglickém Leicesteru, termín je 28. září až 4. října 2026. Sledujte ty nejlepší hráče v přímých přenosech.

18. září 2026  13:31

Artis Brno - Liberec: Kde sledovat Chance Ligu živě, sázkové kurzy

Fotbalisté Liberce slaví gól Vojtěcha Stránského.

Artis Brno v 9. kole Chance Ligy přivítá Liberec, zápas začne v sobotu od 15:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě, jaké jsou předpokládané sestavy, forma obou soupeřů i vzájemná bilance.

18. září 2026  12:33

Kozma vs. Eckerlin na Oktagonu 94 živě: Kde sledovat přenos a kurzy

David Kozma s partnerkou Sárou. Kozma na Oktagonu 84 v Ostravě porazil Jozefa...

Hlavním zápasem na kartě Oktagonu 94 je duel mezi Davidem Kozmou a Christianem Eckerlinem ve welterové váze (77,1 kg). Podívejte se na kurzy a sledujte přímý přenos, začíná se 26. září 2026 kolem...

18. září 2026  11:23

Vémola vs. Vosgröne na Oktagonu 94: Kurzy a kde sledovat živě

Karlos Vémola a Frédéric Leonhard Vosgröne na Oktagonu v Kolíně nad Rýnem.

Velmi zajímavým duelem z MMA galavečeru Oktagon 94 je Karlos Vémola vs. Frédéric Vosgröne. Sledujte zápas 26. září 2026 v domluvené váze 89 kg v přímém přenosu.

18. září 2026  10:36

Litvínov - Pardubice v TV: Kde sledovat extraligu živě, sázkové kurzy

Roman Červenka z Pardubic se raduje z gólu proti Hradci.

Hokejová Tipsport extraliga pokračuje v pátek druhým kolem. Od 17:30 se na Zimním stadionu Ivana Hlinky utkají Litvínov a Pardubice. V našem přehledu najdete, kde zápas sledovat živě, formu obou...

18. září 2026  8:29

Třinec - Kometa Brno v TV: Kde sledovat extraligu živě, sázkové kurzy

Momentka z utkání 1. kola hokejové extraligy HC Energie Karlovy Vary - HC...

Hokejová Tipsport extraliga pokračuje v pátek druhým kolem. Od 17:00 začne atraktivní duel Třinec – Kometa Brno. V našem přehledu najdete, kde utkání sledovat živě, sázkové kurzy, přestupy před...

18. září 2026

World Series of Darts Finals 2026: Program, výsledky, hráči a živý přenos

Luke Littler se stal poprvé mistrem světa v šipkách.

Vyvrcholení letošní šestidílné šipkařské World Series of Darts se koná od 17. do 20. září v Amsterdamu. Mezi dvaatřiceti hráči je i Karel Sedláček, podívejte se na program, výsledky a kde turnaj...

17. září 2026  23:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet