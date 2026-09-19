Dva týmy, které se trápí, nedávají branky a po čtyřech zápasech Premier League stále čekají na první výhru. Tottenham v 5. kole přivítá Aston Villu. Kde duel sledovat, předpokládané sestavy a které sázkové příležitosti stojí za pozornost, najdete v našem přehledu.
Základní informace o utkání Tottenham vs. Aston Villa
|Informace
|Detail
|Soutěž
|Premier League – 4. kolo
|Termín a čas
|sobota 12. září 2026 od 18:30 SELČ
|Místo konání
|Tottenham Hotspur Stadium, Londýn
|Televizní přenos
|Canal+ Sport, např. v nabídce Skylink
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
Tottenham ještě nedal gól, bez výhry je i soupeř
Tottenham se loni zachránil až v posledním kole. Vedení klubu reagovalo drahými nákupy a přestavbou týmu, jenže zatím se potřebný efekt nedostavil.
V 1. kole Tottenham propadl na hřišti Brentfordu (0:3). Domácí ho zaskočili přímočarostí, na kterou nově poskládaný tým nestačil reagovat. Proti Newcastlu (0:2) přišlo herní zlepšení, ale soupeř výborně bránil a dvakrát udeřil z rychlého brejku. V Nottinghamu (0:0) už svěřenci kouče De Zerbiho alespoň udrželi čisté konto, opět však nedokázali skórovat. Bezbrankovou remízu uhráli i naposledy proti Evertonu. Jediný soutěžní gól dal Tottenham při úterní porážce 1:3 na hřišti Liverpoolu v EFL Cupu.
Také Aston Villa po letní přestavbě kádru hledá svou tvář. Po čtyřech kolech Premier League má jediný bod a jeden vstřelený gól. Po debaklu v Brightonu (0:4) podlehla ve 2. kole Arsenalu 0:1, následovala remíza 0:0 na hřišti Hullu a naposledy svěřenci kouče Unaie Emeryho prohráli doma s Nottinghamem 1:2. Velkým problémem týmu je tvorba šancí – Villa měla po úvodních čtyřech kolech xG 3,39, nejméně ze všech týmů soutěže. Lépe se jí dařilo v pohárech, v Lize mistrů porazila Club Bruggy 3:2 a v týdnu zdolala i Coventry 3:1 v EFL Cupu.
Zajímavé sázkové příležitosti:
- Padne pod 2,5 branky – kurz 2,1. Tottenham nedal za čtyři kola Premier League ani gól, Aston Villa vstřelila jeden. Je to ošemetné, týmy se sehrávají a mění, ale kurz přes dva vypadá dobře.
- Oba poločasy pod 1.5 gólu – kurz 2,65. K výhře stačí, když v každém poločase padne maximálně jedna branka.
- Neprohra Aston Villy – kurz 1,74. Oba týmy se trápí a jsou podobném rozpoložení. I přes výhodu domácího prostředí se kurz na neprohru hostů zdá být o trochu vyšší, než by měl.
Předpokládané sestavy a absence
|Tottenham
|Aston Villa
|Sestava
|Kinský – Porro, van Hecke, van de Ven, Udogie – Bentancur, Tonali – Sávio, Fernandes, Marmoush – Solanke
|Suzuki – Wan-Bissaka, Lindelöf, Mings, Ruggeri – Kamara, Barkley – McGinn, Buendia, Hemmings – Jackson
|Nebudou hrát
|Dejan Kulusevski (koleno), Mykhailo Mudryk (kotník), Wilson Odobert (koleno), Richarlison (není k dispozici), Xavi Simons (koleno)
|Leon Goretzka (koleno), Ian Maatsen (kotník), Brian Madjo (kotník), Amadou Onana (koleno), Pau Torres (zranění)
|Nejistý start
|Marco Bizot (záda)
|Matty Cash (zranění), Joao Gomes (lýtko)
Vzájemné zápasy Tottenham vs. Aston Villa (H2H)
- Aston Villa zvítězila v sedmi z posledních deseti vzájemných duelů.
- Žádný z posledních 22 vzájemných zápasů v Premier League neskončil remízou (Tottenham 15x vyhrál a 7x prohrál).
Poslední vzájemné zápasy
|Vzájemné zápasy
|Zápas
|Soutěž
|03.05.26
|Aston Villa – Tottenham 1:2
|Premier League
|10.01.26
|Tottenham – Aston Villa 1:2
|FA Cup
|19.10.25
|Tottenham – Aston Villa 1:2
|Premier League
|16.05.25
|Aston Villa – Tottenham 2:0
|Premier League
|09.02.25
|Aston Villa – Tottenham 2:1
|FA Cup
|03.11.24
|Tottenham – Aston Villa 4:1
|Premier League
Zápasy 5. kola Premier League
Tabulka Premier League
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Rozdíl
|B
|1.
|Arsenal
|4
|4
|0
|0
|8:1
|+7
|12
|2.
|Manchester City
|4
|4
|0
|0
|8:2
|+6
|12
|3.
|Leeds
|4
|2
|2
|0
|7:3
|+4
|8
|4.
|Hull
|4
|2
|2
|0
|5:2
|+3
|8
|5.
|Brighton
|4
|2
|1
|1
|13:5
|+8
|7
|6.
|Chelsea
|4
|2
|1
|1
|10:9
|+1
|7
|7.
|Brentford
|4
|1
|3
|0
|7:4
|+3
|6
|8.
|Liverpool
|4
|1
|3
|0
|6:4
|+2
|6
|9.
|Everton
|4
|1
|3
|0
|5:3
|+2
|6
|10.
|Ipswich
|4
|2
|0
|2
|7:10
|−3
|6
|11.
|Nottingham
|4
|1
|2
|1
|4:4
|0
|5
|12.
|Newcastle
|4
|1
|2
|1
|7:8
|−1
|5
|13.
|Manchester Utd
|4
|1
|1
|2
|7:7
|0
|4
|14.
|Sunderland
|4
|1
|1
|2
|3:5
|−2
|4
|15.
|Bournemouth
|4
|0
|3
|1
|6:7
|−1
|3
|16.
|Crystal Palace
|4
|1
|0
|3
|6:11
|−5
|3
|17.
|Tottenham
|4
|0
|2
|2
|0:5
|−5
|2
|18.
|Fulham
|4
|0
|1
|3
|4:7
|−3
|1
|19.
|Aston Villa
|4
|0
|1
|3
|1:7
|−6
|1
|20.
|Coventry
|4
|0
|0
|4
|0:10
|-10
|0