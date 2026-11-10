Kde sledovat zápas Torreense – Sparta živě
Rozhodující odvetu o postup do čtvrtfinále Evropského poháru můžete sledovat prostřednictvím online streamu České televize:
- Termín a čas: Středa 11. listopadu 2026 od 19:00 SEČ
- Místo konání: Torres Vedras, Portugalsko
- Soutěž: Evropský pohár UEFA žen, odveta osmifinále
- Online live stream: Utkání vysílá živě platforma iVysílání (ČT sport)
- Vítěz tohoto dvojzápasu narazí ve čtvrtfinále na lepšího z dvojice Brann Bergen – Czarni Sosnowiec (první zápas 3:0 pro norský Brann).
Torreense – Sparta: Kurzy a aktuální forma
Bookmakeři sázkové kanceláře Tipsport pasují do role jasného favorita domácí celek. Na vítězství Torreense v základní hrací době je vypsán kurz 1,46, zatímco výhra Sparty je ohodnocena vysokým kurzem 4,88. Portugalky jsou favoritem i na celkový postup (kurz 1,22 oproti 3,42 na Spartu).
Fotbalistky Sparty na Letné vedly po trefě Bergfordové, soupeřky však skóre otočily a remízu 2:2 zachránila až v 93. minutě střídající Radka Paulenová. Trenérka Jessica Tornyová se musí obejít bez zraněné nejlepší střelkyně Michaely Khýrové a týmu na sebevědomí nepřidala ani víkendová porážka 0:2 v derby se Slavií.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|7. 11. 2026
|1. liga
|Slavia Praha – Sparta Praha
|2:0
|1. 11. 2026
|1. liga
|Sparta Praha – Slovácko
|6:1
|29. 10. 2026
|Evropský pohár UEFA
|Sparta Praha – Torreense
|2:2
|24. 10. 2026
|1. liga
|Slovan Liberec – Sparta Praha
|1:6
|17. 10. 2026
|1. liga
|Prague Raptors – Sparta Praha
|0:1
Torreense vede portugalskou nejvyšší soutěž a v Praze ukázal velkou ofenzivní sílu. V generálce na odvetu si však o víkendu připsal pouze ligovou remízu 2:2 s celkem Racing Power.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|7. 11. 2026
|Portugalská liga
|Torreense – Racing Power
|2:2
|3. 11. 2026
|Portugalský pohár
|Torreense – SL Benfica
|0:1
|29. 10. 2026
|Evropský pohár UEFA
|Sparta Praha – Torreense
|2:2
|24. 10. 2026
|Portugalský pohár
|Braga – Torreense
|0:3
|18. 10. 2026
|Portugalský pohár
|Sporting – Torreense
|3:2
Tip:
Statistické srovnání
Statistiky z prvního zápasu na Letné dokreslují jeho dramatický průběh. Sparta měla více střeleckých pokusů (17:15), portugalský celek však byl přesnější. Na branku vyslal osm střel oproti pouhým třem sparťanským. Torreense mělo také mírnou převahu v držení míče (53 %) a zahrávalo osm rohových kopů.
|Statistika prvního zápasu
|Torreense Ž
|Sparta Praha Ž
|Výsledek
|2
|2
|Držení míče
|53 %
|47 %
|Střely celkem (na branku)
|15 (8)
|17 (3)
|Zblokované střely
|4
|5
|Rohové kopy
|8
|3
|Žluté karty
|3
|2