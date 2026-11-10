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Torreense – Sparta v TV: Kde sledovat osmifinále Evropského poháru žen

Kristýna Polášková
  15:33
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Sparťanky slaví gól v Evropském poháru proti Torreense. | foto: Sparta.cz

Fotbalistky Sparty čeká odvetné osmifinále Evropského poháru na hřišti portugalského Torreense. Po domácí remíze 2:2, kterou zachraňovaly až v nastaveném čase, je postup stále otevřený. Kde zápas sledovat živě, s čím oba týmy do odvety jdou a jaké jsou aktuální kurzy?

Kde sledovat zápas Torreense – Sparta živě

Rozhodující odvetu o postup do čtvrtfinále Evropského poháru můžete sledovat prostřednictvím online streamu České televize:

  • Termín a čas: Středa 11. listopadu 2026 od 19:00 SEČ
  • Místo konání: Torres Vedras, Portugalsko
  • Soutěž: Evropský pohár UEFA žen, odveta osmifinále
  • Online live stream: Utkání vysílá živě platforma iVysílání (ČT sport)
  • Vítěz tohoto dvojzápasu narazí ve čtvrtfinále na lepšího z dvojice Brann Bergen – Czarni Sosnowiec (první zápas 3:0 pro norský Brann).

Torreense – Sparta: Kurzy a aktuální forma

Bookmakeři sázkové kanceláře Tipsport pasují do role jasného favorita domácí celek. Na vítězství Torreense v základní hrací době je vypsán kurz 1,46, zatímco výhra Sparty je ohodnocena vysokým kurzem 4,88. Portugalky jsou favoritem i na celkový postup (kurz 1,22 oproti 3,42 na Spartu).

Fotbalistky Sparty na Letné vedly po trefě Bergfordové, soupeřky však skóre otočily a remízu 2:2 zachránila až v 93. minutě střídající Radka Paulenová. Trenérka Jessica Tornyová se musí obejít bez zraněné nejlepší střelkyně Michaely Khýrové a týmu na sebevědomí nepřidala ani víkendová porážka 0:2 v derby se Slavií.

Sparta Praha
DatumSoutěžZápasVýsledek
7. 11. 20261. ligaSlavia Praha – Sparta Praha 2:0
1. 11. 20261. ligaSparta Praha – Slovácko 6:1
29. 10. 2026Evropský pohár UEFASparta Praha – Torreense 2:2
24. 10. 20261. ligaSlovan Liberec – Sparta Praha 1:6
17. 10. 20261. ligaPrague Raptors – Sparta Praha 0:1

Torreense vede portugalskou nejvyšší soutěž a v Praze ukázal velkou ofenzivní sílu. V generálce na odvetu si však o víkendu připsal pouze ligovou remízu 2:2 s celkem Racing Power.

Torreense
DatumSoutěžZápasVýsledek
7. 11. 2026Portugalská ligaTorreense – Racing Power 2:2
3. 11. 2026Portugalský pohárTorreense – SL Benfica 0:1
29. 10. 2026Evropský pohár UEFASparta Praha – Torreense 2:2
24. 10. 2026Portugalský pohárBraga – Torreense 0:3
18. 10. 2026Portugalský pohárSporting – Torreense 3:2

Tip:

  • Výhra Torreense (kurz 1,46 u Tipsportu): Portugalský celek byl už v Praze nebezpečnější a vypracoval si více střel na branku. Spartě navíc citelně chybí ofenzivní lídryně Khýrová.

Statistické srovnání

Statistiky z prvního zápasu na Letné dokreslují jeho dramatický průběh. Sparta měla více střeleckých pokusů (17:15), portugalský celek však byl přesnější. Na branku vyslal osm střel oproti pouhým třem sparťanským. Torreense mělo také mírnou převahu v držení míče (53 %) a zahrávalo osm rohových kopů.

Statistika prvního zápasuTorreense ŽSparta Praha Ž
Výsledek22
Držení míče53 %47 %
Střely celkem (na branku)15 (8)17 (3)
Zblokované střely45
Rohové kopy83
Žluté karty32
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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