Kde sledovat zápas Teplice - Viktoria Plzeň živě
Sobotní duel třetího kola nabídne střet týmů v rozdílné situaci. Zápas můžete sledovat v televizi i na internetu:
- Termín a čas: Sobota 8. srpna 2026 od 17:00 CEST
- Místo konání: Stadion Na Stínadlech, Teplice
- Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá stanice OnePlay Sport 1
- Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabízí sázková kancelář Betano
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
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Aktuální kurzy na zápas Teplice - Viktoria Plzeň
Přestože tabulkové postavení a forma hovoří pro domácí, sázkové kanceláře věří více hostům. Podle kurzů společnosti Synot Tip je favoritem Plzeň s kurzem 1,79. Na výhru Teplic je vypsán vysoký kurz 4,58 a remíza je ohodnocena kurzem 3,78.
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Svěřenci trenéra Zdenka Frťaly zapsali na úvod dvě výhry – doma s Bohemians (3:1) a venku v Liberci (1:0). Teplice budou chtít využít dobrého i proti trápícímu se gigantovi.
Plzni se nedaří herně, opory hledají formu a tým se trápí v koncovce. Po prohře s Libercem (1:3) a remíze s Brnem (1:1) figuruje Plzeň s jedním bodem až na 12. místě tabulky. V případě dalšího neúspěchu se může začít vážně řešit pozice trenéra Martina Hyského. Zápas má navíc speciální náboj – na plzeňském seznamu potenciálních náhrad se údajně nachází i současný stratég Teplic Zdenko Frťala.
Vzájemné zápasy
Historicky se ve vzájemných duelech více daří Plzni, nicméně poslední jarní střetnutí skončilo na západě Čech remízou:
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|4. 4. 2026
|Viktoria Plzeň – Teplice
|2:2
|Chance Liga
|2. 11. 2025
|Teplice – Viktoria Plzeň
|1:2
|Chance Liga
|16. 2. 2025
|Teplice – Viktoria Plzeň
|0:2
|Chance Liga
|5. 12. 2024
|Viktoria Plzeň – Teplice
|1:1
|Chance Liga
|28. 4. 2024
|Viktoria Plzeň – Teplice
|3:0
|Chance Liga
Výsledky týmů v posledních zápasech
Pohled na nedávnou bilanci obou soupeřů odkrývá zcela odlišnou aktuální formu:
- Teplice na vítězné vlně: Teplice drží skvělou sérii pěti výher v řadě (včetně letní přípravy), přičemž během této pětizápasové šňůry inkasovaly pouze jediný gól v ligovém duelu s Bohemians.
- Plzeň v herním útlumu: Západočeši dokázali z posledních pěti odehraných zápasů vyhrát jediný (v přípravě proti Žytomyru) a v novém ročníku Chance ligy na první plný bodový zisk stále čekají.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|1. 8. 2026
|Slovan Liberec – Teplice
|0:1
|Chance Liga
|25. 7. 2026
|Teplice – Bohemians
|3:1
|Chance Liga
|18. 7. 2026
|Ružomberok – Teplice
|0:3
|Přípravný zápas
|13. 7. 2026
|Innsbruck – Teplice
|0:3
|Přípravný zápas
|8. 7. 2026
|Teplice – Táborsko
|3:0
|Přípravný zápas
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|1. 8. 2026
|Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno
|1:1
|Chance Liga
|25. 7. 2026
|Viktoria Plzeň – Slovan Liberec
|1:3
|Chance Liga
|14. 7. 2026
|Viktoria Plzeň – Žytomyr
|2:0
|Přípravný zápas
|10. 7. 2026
|Viktoria Plzeň – Young Boys
|3:5
|Přípravný zápas
|7. 7. 2026
|Viktoria Plzeň – FC Kodaň
|1:1
|Přípravný zápas
Program 3. kola Chance Ligy
Třetí kolo Chance ligy nabídne od pátku 7. srpna do neděle 9. srpna celkem osm atraktivních duelů. Sobotní odpoledne bude Na Stínadlech patřit souboji rozjetých Teplic s trápící se Viktorií Plzeň. Večerní program následně naváže dalším šlágrem mezi Mladou Boleslaví a pražskou Spartou.
Lídr tabulky ze Slavie se představí v neděli odpoledne před vlastními fanoušky proti Pardubicím a celé 3. kolo uzavře večerní duel nováčka SK Artis Brno se Sigmou Olomouc.
|Datum
|Zápas
|Čas
|7. 8. 2026
|Zbrojovka Brno – Slovan Liberec
|19:00
|8. 8. 2026
|Teplice – Viktoria Plzeň
|17:00
|8. 8. 2026
|Zlín – Bohemians 1905
|17:00
|8. 8. 2026
|Mladá Boleslav – Sparta Praha
|20:00
|9. 8. 2026
|Slavia Praha – Pardubice
|15:00
|9. 8. 2026
|Jablonec – Slovácko
|17:00
|9. 8. 2026
|Hradec Králové – Baník Ostrava
|17:00
|9. 8. 2026
|Artis Brno – Sigma Olomouc
|20:00
Tabulka Chance Ligy po 2. kole
Po dvou odehraných kolech se na čele prvoligové tabulky usadila trojice stoprocentních týmů. Druhou příčku za vedoucí Slavií drží právě FK Teplice, které po cenných výhrách nad Bohemians a v Liberci zapsaly 6 bodů se skóre 4:1. Výborný vstup do ročníku potvrdil i třetí Jablonec.
Naopak Viktoria Plzeň prožívá velmi těžký start. Z prvních dvou utkání vytěžila jediný bod za remízu s Brnem a s nelichotivým skóre 2:4 se krčí až na 12. pozici. Na úplném dně tabulky zůstávají bez bodového zisku Zlín a Pardubice.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|SK Slavia Praha
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2.
|FK Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3.
|FK Jablonec
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|4.
|FK Mladá Boleslav
|2
|1
|1
|0
|6:4
|4
|5.
|FC Zbrojovka Brno
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|6.
|FC Hradec Králové
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|7.
|FC Slovan Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8.
|AC Sparta Praha
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9.
|FC Baník Ostrava
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10.
|SK Sigma Olomouc
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|11.
|SK Artis Brno
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|12.
|FC Viktoria Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|13.
|Bohemians Praha 1905
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|14.
|1. FC Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|15.
|FC Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|16.
|FK Pardubice
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0