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Teplice - Viktoria Plzeň v TV: Kde sledovat Chance Ligu a kurzy

Kristýna Polášková
  11:27

Plzeňští fotbalisté slaví úvodní gól proti Zbrojovce. | foto: MF DNES / Petr Eret

Zápas 3. kola Chance Ligy mezi Teplicemi a Plzní se odehraje v sobotu 8. srpna od 17:00 na stadionu Na Stínadlech. Domácí tým vstoupil do sezóny parádně, Viktoria prožívá slabší období. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV či online, jaké jsou předpokládané sestavy a zajímavé sázkové tipy.

Kde sledovat zápas Teplice - Viktoria Plzeň živě

Sobotní duel třetího kola nabídne střet týmů v rozdílné situaci. Zápas můžete sledovat v televizi i na internetu:

  • Termín a čas: Sobota 8. srpna 2026 od 17:00 CEST
  • Místo konání: Stadion Na Stínadlech, Teplice
  • Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá stanice OnePlay Sport 1
  • Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabízí sázková kancelář Betano
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

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Aktuální kurzy na zápas Teplice - Viktoria Plzeň

Přestože tabulkové postavení a forma hovoří pro domácí, sázkové kanceláře věří více hostům. Podle kurzů společnosti Synot Tip je favoritem Plzeň s kurzem 1,79. Na výhru Teplic je vypsán vysoký kurz 4,58 a remíza je ohodnocena kurzem 3,78.

FK Teplice 4,48 remíza 3,72
Viktoria Plzeň 1,83

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Svěřenci trenéra Zdenka Frťaly zapsali na úvod dvě výhry – doma s Bohemians (3:1) a venku v Liberci (1:0). Teplice budou chtít využít dobrého i proti trápícímu se gigantovi.

Plzni se nedaří herně, opory hledají formu a tým se trápí v koncovce. Po prohře s Libercem (1:3) a remíze s Brnem (1:1) figuruje Plzeň s jedním bodem až na 12. místě tabulky. V případě dalšího neúspěchu se může začít vážně řešit pozice trenéra Martina Hyského. Zápas má navíc speciální náboj – na plzeňském seznamu potenciálních náhrad se údajně nachází i současný stratég Teplic Zdenko Frťala.

Vzájemné zápasy

Historicky se ve vzájemných duelech více daří Plzni, nicméně poslední jarní střetnutí skončilo na západě Čech remízou:

Vzájemné zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž
4. 4. 2026Viktoria Plzeň – Teplice2:2Chance Liga
2. 11. 2025Teplice – Viktoria Plzeň1:2Chance Liga
16. 2. 2025Teplice – Viktoria Plzeň0:2Chance Liga
5. 12. 2024Viktoria Plzeň – Teplice1:1Chance Liga
28. 4. 2024Viktoria Plzeň – Teplice3:0Chance Liga

Výsledky týmů v posledních zápasech

Pohled na nedávnou bilanci obou soupeřů odkrývá zcela odlišnou aktuální formu:

  • Teplice na vítězné vlně: Teplice drží skvělou sérii pěti výher v řadě (včetně letní přípravy), přičemž během této pětizápasové šňůry inkasovaly pouze jediný gól v ligovém duelu s Bohemians.
  • Plzeň v herním útlumu: Západočeši dokázali z posledních pěti odehraných zápasů vyhrát jediný (v přípravě proti Žytomyru) a v novém ročníku Chance ligy na první plný bodový zisk stále čekají.
FK Teplice
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
1. 8. 2026Slovan Liberec – Teplice0:1Chance Liga
25. 7. 2026Teplice – Bohemians3:1Chance Liga
18. 7. 2026Ružomberok – Teplice0:3Přípravný zápas
13. 7. 2026Innsbruck – Teplice0:3Přípravný zápas
8. 7. 2026Teplice – Táborsko3:0Přípravný zápas
FC Viktoria Plzeň
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
1. 8. 2026Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno1:1Chance Liga
25. 7. 2026Viktoria Plzeň – Slovan Liberec1:3Chance Liga
14. 7. 2026Viktoria Plzeň – Žytomyr2:0Přípravný zápas
10. 7. 2026Viktoria Plzeň – Young Boys3:5Přípravný zápas
7. 7. 2026Viktoria Plzeň – FC Kodaň1:1Přípravný zápas

Program 3. kola Chance Ligy

Třetí kolo Chance ligy nabídne od pátku 7. srpna do neděle 9. srpna celkem osm atraktivních duelů. Sobotní odpoledne bude Na Stínadlech patřit souboji rozjetých Teplic s trápící se Viktorií Plzeň. Večerní program následně naváže dalším šlágrem mezi Mladou Boleslaví a pražskou Spartou.

Lídr tabulky ze Slavie se představí v neděli odpoledne před vlastními fanoušky proti Pardubicím a celé 3. kolo uzavře večerní duel nováčka SK Artis Brno se Sigmou Olomouc.

Program 3. kola Chance Ligy
DatumZápasČas
7. 8. 2026Zbrojovka Brno – Slovan Liberec19:00
8. 8. 2026Teplice – Viktoria Plzeň17:00
8. 8. 2026Zlín – Bohemians 190517:00
8. 8. 2026Mladá Boleslav – Sparta Praha20:00
9. 8. 2026Slavia Praha – Pardubice15:00
9. 8. 2026Jablonec – Slovácko17:00
9. 8. 2026Hradec Králové – Baník Ostrava17:00
9. 8. 2026Artis Brno – Sigma Olomouc20:00

Tabulka Chance Ligy po 2. kole

Po dvou odehraných kolech se na čele prvoligové tabulky usadila trojice stoprocentních týmů. Druhou příčku za vedoucí Slavií drží právě FK Teplice, které po cenných výhrách nad Bohemians a v Liberci zapsaly 6 bodů se skóre 4:1. Výborný vstup do ročníku potvrdil i třetí Jablonec.

Naopak Viktoria Plzeň prožívá velmi těžký start. Z prvních dvou utkání vytěžila jediný bod za remízu s Brnem a s nelichotivým skóre 2:4 se krčí až na 12. pozici. Na úplném dně tabulky zůstávají bez bodového zisku Zlín a Pardubice.

Tabulka Chance Ligy po 2. kole
PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.SK Slavia Praha22009:16
2.FK Teplice22004:16
3.FK Jablonec22004:16
4.FK Mladá Boleslav21106:44
5.FC Zbrojovka Brno21104:24
6.FC Hradec Králové21102:14
7.FC Slovan Liberec21013:23
8.AC Sparta Praha21014:43
9.FC Baník Ostrava21011:43
10.SK Sigma Olomouc20113:41
11.SK Artis Brno20113:51
12.FC Viktoria Plzeň20112:41
13.Bohemians Praha 190520111:31
14.1. FC Slovácko20112:61
15.FC Zlín20021:40
16.FK Pardubice20021:40
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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