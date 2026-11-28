Fotbalisté Teplic přivítají v 16. kole Chance Ligy druhý Liberec. Pátý tým tabulky se se Slovanem utká v sobotu 28. listopadu od 15:00. Kde zápas sledovat živě, v jaké formě do něj oba týmy vstupují a co napovídají kurzy, statistiky a vzájemné výsledky?
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Kde sledovat zápas Teplice – Liberec živě
- Termín a čas: Sobota 28. listopadu 2026 od 15:00 SEČ
- Místo konání: AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice
- Soutěž: Chance Liga, 16. kolo
- Televizní přenos: OnePlay Sport 3
- Online live stream: Betano
- Textový přenos: Online přenos na IDNES.cz
Předpokládané sestavy a absence
|Teplice
|Liberec
|Předpokládaná sestava
|Trmal – Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič – Bílek, Fortelný – Radosta, Čermák, Hopi – Pulkrab
|Koubek – Juliš, Mikula, Hůlka, Kayondo – Faye, Masopust – Dulay, Bužek, Hodouš – Mašek
|Nebudou hrát
|Audinis, Danihel, Kodeš, Krejčí, L. Mareček, Svatek (všichni zranění)
|Baboula, Knapík, Krollis, Kúdelčík, Zyba (všichni zranění)
|Nejistý start
|–
|Drakpe, Koželuh, Kušej
Aktuální forma a poslední zápasy týmů
Teplice jsou po patnácti kolech páté se 24 body. Po domácí porážce 1:4 s Pardubicemi zabraly v Ostravě, kde v minulém kole porazily Baník 2:1. Byla to jejich druhá výhra z posledních pěti soutěžních zápasů.
FK Teplice – poslední zápasy
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|21. 11. 2026
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Teplice
|1:2
|8. 11. 2026
|Chance Liga
|Teplice – Pardubice
|1:4
|31. 10. 2026
|Chance Liga
|Slovácko – Teplice
|1:3
|27. 10. 2026
|MOL Cup
|Slovan Liberec – Teplice
|1:0
|24. 10. 2026
|Chance Liga
|Teplice – Artis Brno
|0:0
Liberec je s 29 body druhý a má zápas k dobru. Do Teplic přijíždí se sérií čtyř výher, kterou odstartoval právě proti nim v MOL Cupu (1:0). V lize pak porazil Pardubice 2:1, Bohemians 1:0 a v minulém kole vyhrál 3:1 na Spartě.
FC Slovan Liberec – poslední zápasy
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|22. 11. 2026
|Chance Liga
|Sparta Praha – Slovan Liberec
|1:3
|7. 11. 2026
|Chance Liga
|Slovan Liberec – Bohemians
|1:0
|31. 10. 2026
|Chance Liga
|Pardubice – Slovan Liberec
|1:2
|27. 10. 2026
|MOL Cup
|Slovan Liberec – Teplice
|1:0
|17. 10. 2026
|Chance Liga
|Sigma Olomouc – Slovan Liberec
|1:0
Statistiky a klíčoví hráči
Teplice v patnácti ligových zápasech vstřelily 24 gólů a 23 jich inkasovaly. Liberec v o zápas kratším programu skóroval devatenáctkrát a s devíti inkasovanými góly má druhou nejlepší obranu soutěže.
Liberec se výrazně častěji prosazuje po přestávce. Ve druhých poločasech vstřelil patnáct z devatenácti ligových branek.
Nejvíc ligových gólů dal za Liberec Lukáš Mašek, který se trefil šestkrát. Patrik Dulay a Vasil Kušej přidali po třech brankách. V Teplicích se o pozici nejlepšího střelce dělí Matěj Pulkrab, Matěj Radosta a John Auta. Všichni dali po čtyřech gólech, Pulkrab s Radostou k nim přidali po třech asistencích. Lukáš Mareček skóroval třikrát.
Statistika (Chance Liga 2026/27)
|FK Teplice
|FC Slovan Liberec
|Umístění v tabulce (Body)
|5. místo (24 b)
|2. místo (29 b)
|Zápasy / Bilance (V–R–P)
|15 / 7–3–5
|14 / 9–2–3
|Skóre
|24:23
|19:9
|Očekávané góly (xG)
|22,22
|23,18
|Střely / na branku (úspěšnost)
|230 / 65 (10,4 %)
|237 / 75 (8,0 %)
|Držení míče / přesnost přihrávek
|45,6 % / 79,6 %
|45,3 % / 74,7 %
|Nejlepší střelci
|M. Pulkrab (4), J. Auta (4), M. Radosta (4)
|L. Mašek (6), P. Dulay (3), V. Kušej (3)
Vzájemné zápasy
Oba týmy se letos potkaly už dvakrát a pokaždé padl jediný gól. V srpnu v lize zvítězily Teplice v Liberci 1:0, na konci října jim Slovan porážku stejným výsledkem vrátil v domácím poháru. Předchozí dva ligové duely v minulé sezoně skončily remízou 1:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|27. 10. 2026
|MOL Cup
|Slovan Liberec – Teplice
|1:0
|1. 8. 2026
|Chance Liga
|Slovan Liberec – Teplice
|0:1
|15. 3. 2026
|Chance Liga
|Slovan Liberec – Teplice
|1:1
|18. 10. 2025
|Chance Liga
|Teplice – Slovan Liberec
|1:1
|8. 12. 2024
|Chance Liga
|Slovan Liberec – Teplice
|3:0