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Teplice - Slavia v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a sázkové kurzy

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  22:42

Fotbal Liga mistrů Slavia Praha - Lens 2:3 | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Fotbalisté Slavie po frustrující prohře s Lens v Lize mistrů nastoupí v 8. kole Chance Ligy na hřišti Teplic. Hraje se v neděli 13. září od 18:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě, jaké jsou předpokládané sestavy a zajímavé sázkové kurzy.
Základní informace o utkání Teplice vs. Slavia
Termín a časNeděle 13. září 2026 od 18:00
Místo konáníAGC Aréna Na Stínadlech, Teplice
Televizní přenosOnePlay Sport 1 a OnePlay Sport
Online live streamBetano
Textový přenosONLINE přenos na iDNES.cz

Kurzy na zápas Teplice – Slavia

Slavia vstupuje do zápasu jako favorit s kurzem 1,60. Ve vyčerpávajícím duelu s Lens si poranil kotník stoper David Zima, záložník Michal Sadílek má zlomený nos.

Slavia oproti loňsku výrazně zrychlila kombinaci a přechod do útoku. V posledních pěti utkáních dala 12 branek a průměrně skóruje třikrát za zápas.

Teplice pod Zdenkem Frťalou v nové sezoně změnily herní styl. Snaží se rozehrávat od obrany po zemi, držet míč a hrát ofenzivněji. Proměna přináší atraktivnější fotbal, zároveň ale také více inkasovaných gólů.

Zajímavé sázkové příležitosti:

  • Slavia vstřelí víc než 1,5 gólu – 1,64
  • Slavia zvítězí s čistým kontem – 2,5
  • Slavia zvítězí, ale dostane gól – 3,01
Předpokládané sestavy a absence
TepliceSlavia
SestavaTrmal – Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič – Bílek, Mareček – Radosta, Čermák, Auta – ZlatohlávekMarkovič – Isife, Chaloupek, Vlček – Jurásek, Nowak, Diakité, Šturm – Ayaosi, Chorý, Schranz
Nebudou hrátAudinis, Danihel, Pulkrab, SvatekHoleš, N’Guessan, Moses, Ouanda, Provod, Suleiman, Zima
Nejistý startSadílek

Poslední výsledky obou týmů

Teplice si vedou po 7. ligových kolech velmi slušně. Na kontě mají čtyři výhry, jednu remízu a dvě porážky a patří jim šesté místo.

Poslední výsledky Teplic
ZápasVýsledekSoutěž
Zlín – Teplice1:3CHL
Teplice – Jablonec2:0CHL
Křimice – Teplice1:2POH
Teplice – Zbrojovka Brno0:2CHL
Sparta Praha – Teplice4:1CHL
Teplice – Viktoria Plzeň5:5CHL
Slovan Liberec – Teplice0:1CHL
Teplice – Bohemians3:1CHL

Slavia zatím v lize pětkrát zvítězila a dvakrát remizovala. V posledních dvou ligových zápasech nastřílela sedm branek a sama neinkasovala.

Poslední výsledky Slavie
ZápasVýsledekSoutěž
Slavia Praha – Lens2:3LM
Slavia Praha – Zbrojovka Brno4:0CHL
Sparta Praha – Slavia Praha0:3CHL
Slavia Praha – Bohemians2:2CHL
Slovan Liberec – Slavia Praha1:1CHL
Slavia Praha – Pardubice2:1CHL
Baník Ostrava – Slavia Praha0:4CHL
Slavia Praha – Slovácko5:1CHL

Program 8. kola Chance Ligy

V neděli kromě duelu Teplic se Slavií nastoupí Ostrava proti Pardubicím, Plzeň si to rozdá s Olomoucí a Zlín vyzve Hradec Králové.

Program 8. kola Chance Ligy
Datum a časZápas
So 12. 9. 15:00FC Zbrojovka Brno – SK Artis Brno 2:1
So 12. 9. 15:00FC Slovan Liberec – FK Mladá Boleslav 3:0
So 12. 9. 15:00Bohemians Praha 1905 – 1. FC Slovácko 2:0
So 12. 9. 18:00AC Sparta Praha – FK Jablonec 2:0
Ne 13. 9. 13:00FC Baník Ostrava – FK Pardubice
Ne 13. 9. 15:00FC Viktoria Plzeň – SK Sigma Olomouc
Ne 13. 9. 15:00FC Zlín – FC Hradec Králové
Ne 13. 9. 18:00FK Teplice – SK Slavia Praha
Tabulka Chance Ligy
PořadíMužstvoZVRPSB
1.FC Slovan Liberec861113:419
2.SK Slavia Praha752021:517
3.FC Zbrojovka Brno851212:1016
4.FK Mladá Boleslav742115:914
5.SK Sigma Olomouc741213:813
6.FK Teplice741215:1313
7.FK Jablonec841310:813
8.AC Sparta Praha840415:1212
9.FC Hradec Králové73226:611
10.FC Viktoria Plzeň724114:1210
11.Bohemians Praha 190572328:99
12.FC Baník Ostrava73044:139
13.SK Artis Brno81167:184
14.1. FC Slovácko80355:143
15.FK Pardubice70255:122
16.FC Zlín70076:160
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Teplice - Slavia v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a sázkové kurzy

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Fotbalisté Slavie po frustrující prohře s Lens v Lize mistrů nastoupí v 8. kole Chance Ligy na hřišti Teplic. Hraje se v neděli 13. září od 18:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě, jaké jsou...

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