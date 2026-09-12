|Termín a čas
|Neděle 13. září 2026 od 18:00
|Místo konání
|AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice
|Televizní přenos
|OnePlay Sport 1 a OnePlay Sport
|Online live stream
|Betano
|Textový přenos
|ONLINE přenos na iDNES.cz
Kurzy na zápas Teplice – Slavia
Slavia vstupuje do zápasu jako favorit s kurzem 1,60. Ve vyčerpávajícím duelu s Lens si poranil kotník stoper David Zima, záložník Michal Sadílek má zlomený nos.
Slavia oproti loňsku výrazně zrychlila kombinaci a přechod do útoku. V posledních pěti utkáních dala 12 branek a průměrně skóruje třikrát za zápas.
Teplice pod Zdenkem Frťalou v nové sezoně změnily herní styl. Snaží se rozehrávat od obrany po zemi, držet míč a hrát ofenzivněji. Proměna přináší atraktivnější fotbal, zároveň ale také více inkasovaných gólů.
Zajímavé sázkové příležitosti:
- Slavia vstřelí víc než 1,5 gólu – 1,64
- Slavia zvítězí s čistým kontem – 2,5
- Slavia zvítězí, ale dostane gól – 3,01
|Teplice
|Slavia
|Sestava
|Trmal – Švanda, Vientiess, Večerka, Riznič – Bílek, Mareček – Radosta, Čermák, Auta – Zlatohlávek
|Markovič – Isife, Chaloupek, Vlček – Jurásek, Nowak, Diakité, Šturm – Ayaosi, Chorý, Schranz
|Nebudou hrát
|Audinis, Danihel, Pulkrab, Svatek
|Holeš, N’Guessan, Moses, Ouanda, Provod, Suleiman, Zima
|Nejistý start
|—
|Sadílek
Poslední výsledky obou týmů
Teplice si vedou po 7. ligových kolech velmi slušně. Na kontě mají čtyři výhry, jednu remízu a dvě porážky a patří jim šesté místo.
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|Zlín – Teplice
|1:3
|CHL
|Teplice – Jablonec
|2:0
|CHL
|Křimice – Teplice
|1:2
|POH
|Teplice – Zbrojovka Brno
|0:2
|CHL
|Sparta Praha – Teplice
|4:1
|CHL
|Teplice – Viktoria Plzeň
|5:5
|CHL
|Slovan Liberec – Teplice
|0:1
|CHL
|Teplice – Bohemians
|3:1
|CHL
Slavia zatím v lize pětkrát zvítězila a dvakrát remizovala. V posledních dvou ligových zápasech nastřílela sedm branek a sama neinkasovala.
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|Slavia Praha – Lens
|2:3
|LM
|Slavia Praha – Zbrojovka Brno
|4:0
|CHL
|Sparta Praha – Slavia Praha
|0:3
|CHL
|Slavia Praha – Bohemians
|2:2
|CHL
|Slovan Liberec – Slavia Praha
|1:1
|CHL
|Slavia Praha – Pardubice
|2:1
|CHL
|Baník Ostrava – Slavia Praha
|0:4
|CHL
|Slavia Praha – Slovácko
|5:1
|CHL
Program 8. kola Chance Ligy
V neděli kromě duelu Teplic se Slavií nastoupí Ostrava proti Pardubicím, Plzeň si to rozdá s Olomoucí a Zlín vyzve Hradec Králové.
|Datum a čas
|Zápas
|So 12. 9. 15:00
|FC Zbrojovka Brno – SK Artis Brno 2:1
|So 12. 9. 15:00
|FC Slovan Liberec – FK Mladá Boleslav 3:0
|So 12. 9. 15:00
|Bohemians Praha 1905 – 1. FC Slovácko 2:0
|So 12. 9. 18:00
|AC Sparta Praha – FK Jablonec 2:0
|Ne 13. 9. 13:00
|FC Baník Ostrava – FK Pardubice
|Ne 13. 9. 15:00
|FC Viktoria Plzeň – SK Sigma Olomouc
|Ne 13. 9. 15:00
|FC Zlín – FC Hradec Králové
|Ne 13. 9. 18:00
|FK Teplice – SK Slavia Praha
|Pořadí
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|FC Slovan Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|2.
|SK Slavia Praha
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|3.
|FC Zbrojovka Brno
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|4.
|FK Mladá Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|5.
|SK Sigma Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|6.
|FK Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7.
|FK Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8.
|AC Sparta Praha
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|9.
|FC Hradec Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|10.
|FC Viktoria Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|11.
|Bohemians Praha 1905
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12.
|FC Baník Ostrava
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|13.
|SK Artis Brno
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|14.
|1. FC Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|15.
|FK Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16.
|FC Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0