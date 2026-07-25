První kolo nejvyšší fotbalové Chance ligy 2026/27 čeká také na Teplice, které doma přivítají Bohemians. Hraje se v sobotu 25. července od 17:00, v článku najdete aktuální kurzy a radu, kde můžete utkání sledovat živě.
Kde sledovat zápas FK Teplice – Bohemians 1905 živě v televizi a online
Přímý přenos ze známého stadionu Na Stínadlech, kde se utkají domácí Teplice a pražští Bohemians, lze sledovat jak v televizi, tak také na internetu.
- TV přenos: V televizi si zápas užijete prostřednictvím kanálu Oneplay Sport 3.
- Live stream online: Živý přenos na internetu obstará buď platforma Oneplay, nebo sázková kancelář Betano.
- Textový přenos: Veškeré dění ze zápasu vám přináší také textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Aktuální kurzy a vzájemné zápasy (H2H)
Teplice jsou na svém stadionu jen velmi mírným favoritem, příprava se jim ale podařila. Mají nového majitele a několik posil, nejvýraznější asi v podobě Marcela Čermáka. V posledním ročníku skončili Severočeši na 11. místě, vyhráli skupinu o udržení.
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Bohemians dopadli v lize o něco lépe, v play-off nadstavby ale nestačili na Sigmu Olomouc a obsadili konečné desáté místo. Kromě několika odchodů se fanoušci těší, co předvedou útočník Ladislav Almási nebo zkušený Václav Pilař, který přišel z Hradce Králové jako volný hráč. Příprava se vydařila jen napůl.
Z posledních 12 vzájemných duelů je bilance vzácně vyrovnaná (4–4–4), při posledním zápase v Teplicích zůstaly všechny body na severu Čech. Skláři loni v listopadu vybojovali tři body i v Ďolíčku.
Poslední vzájemné duely Teplic a Bohemians
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|30.11.2025
|Liga
|Bohemains – Teplice
|0:1
|2.8.2025
|Liga
|Teplice – Bohemains
|3:0
|29.3.2025
|Liga
|Bohemains – Teplice
|1:1
|27.10.2024
|Liga
|Teplice – Bohemains
|1:2
|22.11.2023
|Liga
|Teplice – Bohemains
|1:1
Výsledky Teplic v přípravě
- Teplice odehrály v přípravě celkem pět duelů, na konto si připsaly čtyři vítězství a jednu remízu.
- V ligové generálce zvítězily Teplice nad slovenským Ružomberokem 3:0.
FK Teplice – příprava
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|18.7.2026
|Ružomberok – Teplice
|0:3
|13.7.2026
|Innsbruck – Teplice
|0:3
|8.7.2026
|Teplice – Táborsko
|3:0
|4.7.2026
|Teplice – Příbram
|0:0
|27.6.2026
|Teplice – Trnava
|2:0
Výsledky Bohemians v přípravě
Hráči Bohemians v přípravě absolvovali pouhé čtyři zápasy, a to s padesátiprocentní úspěšností. Generálka Klokanům vyšla, porazili totiž polský Zaglebie Lubin 2:0.
Bohemians Praha 1905 – příprava
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|17.7.2026
|Zaglebie – Bohemians
|0:2
|14.7.2026
|Plock – Bohemians
|2:0
|11.7.2026
|Lech – Bohemians
|4:0
|4.7.2026
|Táborsko – Bohemians
|2:4
Program 1. kola Chance ligy
Úvodní ligový víkend nabídne vedle souboje Teplic a Bohemians řadu dalších atraktivních duelů: