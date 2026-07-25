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Teplice - Bohemians v TV: Kurzy a kde sledovat Chance ligu živě

Kamil Jurek
  18:42

Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Marcel Čermák z Teplic slaví svůj gól. | foto: MF DNES

První kolo nejvyšší fotbalové Chance ligy 2026/27 čeká také na Teplice, které doma přivítají Bohemians. Hraje se v sobotu 25. července od 17:00, v článku najdete aktuální kurzy a radu, kde můžete utkání sledovat živě.

Kde sledovat zápas FK Teplice – Bohemians 1905 živě v televizi a online

Přímý přenos ze známého stadionu Na Stínadlech, kde se utkají domácí Teplice a pražští Bohemians, lze sledovat jak v televizi, tak také na internetu.

  • TV přenos: V televizi si zápas užijete prostřednictvím kanálu Oneplay Sport 3.
  • Live stream online: Živý přenos na internetu obstará buď platforma Oneplay, nebo sázková kancelář Betano.
  • Textový přenos: Veškeré dění ze zápasu vám přináší také textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Aktuální kurzy a vzájemné zápasy (H2H)

Teplice jsou na svém stadionu jen velmi mírným favoritem, příprava se jim ale podařila. Mají nového majitele a několik posil, nejvýraznější asi v podobě Marcela Čermáka. V posledním ročníku skončili Severočeši na 11. místě, vyhráli skupinu o udržení.

FK Teplice 2,39 remíza 3,28
Bohemians 1905 3,17

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Bohemians dopadli v lize o něco lépe, v play-off nadstavby ale nestačili na Sigmu Olomouc a obsadili konečné desáté místo. Kromě několika odchodů se fanoušci těší, co předvedou útočník Ladislav Almási nebo zkušený Václav Pilař, který přišel z Hradce Králové jako volný hráč. Příprava se vydařila jen napůl.

Z posledních 12 vzájemných duelů je bilance vzácně vyrovnaná (4–4–4), při posledním zápase v Teplicích zůstaly všechny body na severu Čech. Skláři loni v listopadu vybojovali tři body i v Ďolíčku.

Poslední vzájemné duely Teplic a Bohemians
DatumSoutěžZápasVýsledek
30.11.2025LigaBohemains – Teplice0:1
2.8.2025LigaTeplice – Bohemains3:0
29.3.2025LigaBohemains – Teplice1:1
27.10.2024LigaTeplice – Bohemains1:2
22.11.2023LigaTeplice – Bohemains1:1

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Výsledky Teplic v přípravě

  • Teplice odehrály v přípravě celkem pět duelů, na konto si připsaly čtyři vítězství a jednu remízu.
  • V ligové generálce zvítězily Teplice nad slovenským Ružomberokem 3:0.

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FK Teplice – příprava
DatumZápasVýsledek
18.7.2026Ružomberok – Teplice0:3
13.7.2026Innsbruck – Teplice0:3
8.7.2026Teplice – Táborsko3:0
4.7.2026Teplice – Příbram0:0
27.6.2026Teplice – Trnava2:0

Výsledky Bohemians v přípravě

Hráči Bohemians v přípravě absolvovali pouhé čtyři zápasy, a to s padesátiprocentní úspěšností. Generálka Klokanům vyšla, porazili totiž polský Zaglebie Lubin 2:0.

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Bohemians Praha 1905 – příprava
DatumZápasVýsledek
17.7.2026Zaglebie – Bohemians0:2
14.7.2026Plock – Bohemians2:0
11.7.2026Lech – Bohemians4:0
4.7.2026Táborsko – Bohemians2:4

Program 1. kola Chance ligy

Úvodní ligový víkend nabídne vedle souboje Teplic a Bohemians řadu dalších atraktivních duelů:

Program 1. kola Chance ligy
ZápasTermín a čas
FC Zlín – FC Baník OstravaSobota 25. 7., 17:00
FC Viktoria Plzeň – FC Slovan LiberecSobota 25. 7., 17:00
FK Teplice – Bohemians Praha 1905Sobota 25. 7., 17:00
FC Zbrojovka Brno – AC Sparta PrahaSobota 25. 7., 20:00
SK Slavia Praha – 1.FC SlováckoNeděle 26. 7., 15:00
FK Jablonec – SK Sigma OlomoucNeděle 26. 7., 17:30
FC Hradec Králové – FK PardubiceNeděle 26. 7., 20:00
SK Artis Brno – FK Mladá BoleslavPondělí 27. 7., 18:00
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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