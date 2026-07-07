Švýcarsko - Kolumbie v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Aktuální kurzy na zápas
Synot Tip staví do role mírného favorita kolumbijskou reprezentaci. Kolumbie disponuje o něco zvučnějšími jmény v útočné fázi, ovšem Švýcaři pod vedením Murata Yakina ukazují herní organizovanost a vyváženost. Pro oba týmy jde o životní šanci: Postup do čtvrtfinále by pro obě země znamenal vyrovnání jejich historického maxima na mistrovství světa. Vedle předzápasových kurzů na postup bude k dispozici kompletní nabídka LIVE sázek přímo během hry.
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Sledujte zápas Švýcarsko - Kolumbie živě v TV
Poslední osmifinálový duel se odehraje v úterý 7. července 2026 od 22:00 SELČ. Dějištěm zápasu je BC Place v kanadském Vancouveru. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: úterý 7. července 2026 od 22:00 (SELČ)
- Dějiště: BC Place, Vancouver, Kanada
- TV přenos: ČT Sport
- Rozhodčí: Iván Barton (Salvador)
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Švýcaři drží dlouhou neporazitelnost, sází na mladý objev
Švýcarský národní tým ukazuje skvělou turnajovou formu. Po úvodní remíze 1:1 s Katarem porazili Švýcaři Bosnu (4:1) i domácí Kanadu (2:1), na což navázali v play off výhrou 2:0 nad Alžírskem. Švýcarsko neprohrálo už 10 soutěžních zápasů v řadě (7 výher, 3 remízy) a spoléhá na stabilní osu týmu. Pokud se Breelu Embolovi podaří skórovat, osamostatní se na historickém třetím místě švýcarských tabulek střelců na MS.
Trenér Murat Yakin však musí řešit drobné zdravotní potíže v kádru. Záložník Michel Aebischer a obránce Luca Jaquez laborují se svalovými zraněními a jejich start od první minuty je ohrožen.
Předpokládaná sestava Švýcarska
Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Xhaka, Freuler – Ndoye, Manzambi, Vargas – Embolo
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|3. července
|Švýcarsko – Alžírsko
|2:0
|Šestnáctifinále
|24. června
|Švýcarsko – Kanada
|2:1
|Základní skupina B
|18. června
|Švýcarsko – Bosna a Her.
|4:1
|Základní skupina B
|13. června
|Katar – Švýcarsko
|1:1
|Základní skupina B
Kolumbie má skvělou obranu, přišla o útočníka Córdobu
Kolumbijci dorazili do play-off jako neporažený vítěz skupiny K, kde za sebou nechali i Portugalsko. Svěřenci Néstora Lorenza porazili Uzbekistán (3:1), DR Kongo (1:0) a s Portugalci remizovali 0:0. V prvním kole vyřazovací fáze pak díky trefě Jona Ariase přetlačili houževnatou Ghanu 1:0. Velkou zbraní Kolumbie je skvělá defenzíva. V posledních sedmi zápasech na MS hned pětkrát udržela čisté konto a na tomto šampionátu inkasovala pouze jednou. Tým je výborně vyvážený a i v útočné fázi je velmi nebezpečný. V každém z předchozích tří duelů zaznamenal přes 20 střeleckých pokusů.
V osmifinále bude Kolumbie postrádat forvarda Jhona Córdobu, který si v duelu s Ghanou poranil hamstring a turnaj pro něj předčasně skončil.
Předpokládaná sestava Kolumbie
Vargas – Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica – Lerma, Arias, Puerta – Rodríguez, Suárez, Díaz
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|4. července
|Kolumbie – Ghana
|1:0
|Šestnáctifinále
|28. června
|Kolumbie – Portugalsko
|0:0
|Základní skupina K
|24. června
|Kolumbie – DR Kongo
|1:0
|Základní skupina K
|18. června
|Uzbekistán – Kolumbie
|1:3
|Základní skupina K
Vzájemné zápasy
Na půdě mistrovství světa se tyto země potkaly pouze jednou, a to v roce 1994 v základní skupině, kdy Kolumbie zvítězila 2:0. Celkově se jedná teprve o páté vzájemné střetnutí (Jihoameričané vyhráli dvakrát, jednou se zrodila remíza a jednou slavilo Švýcarsko). Úplně poslední měření sil proběhlo v březnu 2007, kdy v přátelském zápase v Miami vyhrála Kolumbie 3:1. Vítěz dnešního duelu narazí ve čtvrtfinále na lepšího z dvojice Argentina - Egypt.