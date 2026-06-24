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Švýcarsko - Kanada v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  14:37

Kanadský fotbalista Nathan Saliba slaví svou branku v utkání mistrovství světa proti Kataru s dresem zraněného spoluhráče Ismaëla Koného. | foto: AP

Závěrečný fotbalový zápas Švýcarsko - Kanada přinese přímou konfrontaci v souboji o první místo v základní skupině B na mistrovství světa 2026. Utkání hostí kanadský Vancouver. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách oba týmy pravděpodobně nastoupí a jaké statistiky provázejí tento atraktivní duel.

Sázková kancelář Synot považuje za mírného favorita evropský celek. Kromě předzápasových kurzů bude k dispozici i široká nabídka LIVE sázek přímo v průběhu utkání.

Švýcarsko 2,48 remíza 3,15
Kanada 3,34

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Sledujte zápas Švýcarsko – Kanada živě v TV

Utkání třetího kola skupiny B se odehraje ve středu 24. června 2026 od 21:00 středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je BC Place ve Vancouveru v Kanadě. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: středa 24. června 2026 od 21:00 (SELČ)
  • Dějiště: BC Place, Vancouver, Kanada
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Ramon Abatti (Brazílie)

Švýcarsko se opírá o silnou ofenzivu

Švýcarská reprezentace pod vedením trenéra Murata Yakina v úvodním zápase remizovala 1:1 s Katarem, když inkasovala gól v nastavení. Ve druhém utkání však Švýcaři deklasovali Bosnu a Hercegovinu 4:1. Ofenziva týmu je velmi produktivní, v prvních dvou zápasech vyprodukovala 39 střel. Proti Bosně se blýskl dvěma góly střídající dvacetiletý Johan Manzambi.

Předpokládaná sestava Švýcarska
Kobel – Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez – Freuler, Xhaka – Ndoye, Manzambi, Vargas – Embolo

Poslední odehrané zápasy Švýcarska v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
18. červnaŠvýcarsko – Bosna a Hercegovina4:1MS ve fotbale (Skupina B)
13. červnaKatar – Švýcarsko1:1MS ve fotbale (Skupina B)
6. červnaŠvýcarsko – Austrálie1:1Přátelský zápas
31. květnaŠvýcarsko – Jordánsko4:1Přátelský zápas
31. březnaNorsko – Švýcarsko0:0Přátelský zápas
27. březnaŠvýcarsko – Německo3:4Přátelský zápas

Kanadu povzbudila demolice Kataru

Kanada zažívá povedený šampionát. Tým trenéra Jesseho Marsche v prvním zápase remizoval 1:1 s Bosnou a Hercegovinou a ve druhém utkání deklasovala oslabený Katar 6:0. Zářil útočník Jonathan David, jenž vstřelil hattrick, a prosadil se také jeho parťák z útoku Cyle Larin.

Stínem vysoké výhry bylo vážné zranění Ismaëla Koného, který utrpěl zlomeninu nohy, podstoupil operaci a turnaj pro něj předčasně skončil.

Předpokládaná sestava Kanady
Crépeau – Johnston, Cornelius, de Fougerolles, Laryea – Buchanan, Eustáquio, Saliba, Ahmed – David, Larin

Poslední odehrané zápasy Kanady v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
19. června Kanada – Katar6:0MS ve fotbale (Skupina B)
12. června Kanada – Bosna a Hercegovina1:1MS ve fotbale (Skupina B)
6. červnaKanada – Irsko1:1Přátelský zápas
2. červnaKanada – Uzbekistán2:0Přátelský zápas
1. dubnaKanada – Tunisko0:0Přátelský zápas

Vzájemné zápasy

Středeční duel ve Vancouveru bude teprve druhým vzájemným měřením sil těchto zemí. Jediný dosavadní zápas se odehrál v květnu 2002 ve švýcarském St. Gallenu, kde v přátelském utkání zvítězila Kanada 3:1. Současný trenér Švýcarska Murat Yakin tehdy nastoupil jako hráč v obraně.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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