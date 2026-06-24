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Sledujte zápas Švýcarsko – Kanada živě v TV
Utkání třetího kola skupiny B se odehraje ve středu 24. června 2026 od 21:00 středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je BC Place ve Vancouveru v Kanadě. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: středa 24. června 2026 od 21:00 (SELČ)
- Dějiště: BC Place, Vancouver, Kanada
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Ramon Abatti (Brazílie)
Švýcarsko se opírá o silnou ofenzivu
Švýcarská reprezentace pod vedením trenéra Murata Yakina v úvodním zápase remizovala 1:1 s Katarem, když inkasovala gól v nastavení. Ve druhém utkání však Švýcaři deklasovali Bosnu a Hercegovinu 4:1. Ofenziva týmu je velmi produktivní, v prvních dvou zápasech vyprodukovala 39 střel. Proti Bosně se blýskl dvěma góly střídající dvacetiletý Johan Manzambi.
Předpokládaná sestava Švýcarska
Kobel – Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez – Freuler, Xhaka – Ndoye, Manzambi, Vargas – Embolo
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|18. června
|Švýcarsko – Bosna a Hercegovina
|4:1
|MS ve fotbale (Skupina B)
|13. června
|Katar – Švýcarsko
|1:1
|MS ve fotbale (Skupina B)
|6. června
|Švýcarsko – Austrálie
|1:1
|Přátelský zápas
|31. května
|Švýcarsko – Jordánsko
|4:1
|Přátelský zápas
|31. března
|Norsko – Švýcarsko
|0:0
|Přátelský zápas
|27. března
|Švýcarsko – Německo
|3:4
|Přátelský zápas
Kanadu povzbudila demolice Kataru
Kanada zažívá povedený šampionát. Tým trenéra Jesseho Marsche v prvním zápase remizoval 1:1 s Bosnou a Hercegovinou a ve druhém utkání deklasovala oslabený Katar 6:0. Zářil útočník Jonathan David, jenž vstřelil hattrick, a prosadil se také jeho parťák z útoku Cyle Larin.
Stínem vysoké výhry bylo vážné zranění Ismaëla Koného, který utrpěl zlomeninu nohy, podstoupil operaci a turnaj pro něj předčasně skončil.
Předpokládaná sestava Kanady
Crépeau – Johnston, Cornelius, de Fougerolles, Laryea – Buchanan, Eustáquio, Saliba, Ahmed – David, Larin
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|19. června
|Kanada – Katar
|6:0
|MS ve fotbale (Skupina B)
|12. června
|Kanada – Bosna a Hercegovina
|1:1
|MS ve fotbale (Skupina B)
|6. června
|Kanada – Irsko
|1:1
|Přátelský zápas
|2. června
|Kanada – Uzbekistán
|2:0
|Přátelský zápas
|1. dubna
|Kanada – Tunisko
|0:0
|Přátelský zápas
Vzájemné zápasy
Středeční duel ve Vancouveru bude teprve druhým vzájemným měřením sil těchto zemí. Jediný dosavadní zápas se odehrál v květnu 2002 ve švýcarském St. Gallenu, kde v přátelském utkání zvítězila Kanada 3:1. Současný trenér Švýcarska Murat Yakin tehdy nastoupil jako hráč v obraně.