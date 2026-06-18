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Švýcarsko – Bosna v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kamil Jurek
  7:58
Skupina B na fotbalovém mistrovství světa pokračuje duelem mezi Švýcarskem a Bosnou a Hercegovinou. V našem přehledu najdete informace o přímém přenosu, sázkové kurzy a pravděpodobné sestavy.

Radost švýcarských fotbalistů po proměňené penaltě Breela Embola. | foto: Reuters

Švýcarsko 1,61 remíza 4,2
Bosna a Hercegovina 6,21

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Kdy a kde sledovat zápas Švýcarsko vs. Bosna a Hercegovina na MS 2026?

Mistrovství světa ve fotbale 2026 vstupuje do druhého kola skupinových zápasů, na řadě je duel mezi Švýcarskem a Bosnou. Naladit si jej můžete ve čtvrtek 18. června od 21:00, živé vysílání v TV zajistí Nova Action. Dostupný je také online textový přenos na iDNES.cz.

Datum:čtvrtek 18. června 2026 od 21:00
Dějiště:SoFi Stadium, Los Angeles, USA
Rozhodčí:João Pinheiro (Portugalsko)
TV přenos:Nova Action

Švýcaři podcenili Katar a přišli o výhru

Reprezentace Švýcarska přicestovala na svůj šestý světový šampionát v řadě posilněna úspěšnou kvalifikací i podařenou přípravou, v prvním zápase ale tolik neoslnila.

Proti Kataru se Švýcaři ujali vedení už v 17. minutě díky proměněné penaltě Breela Embola a pak po zbytek zápasu dominovali, nedařilo se jim však proměňovat šance.

Na závěr utkání proto přišel krutý trest – z ojedinělé akce v 94. minutě si srazil míč do vlastní sítě Miro Muheim a překvapení bylo na světě.

Po této nečekané ztrátě tedy musí Švýcaři zabrat, aby i počtvrté za sebou prošli do vyřazovací fáze.

Předpokládaná sestava Švýcarska

Kobel – Rodriguez, Akanji, Elvedi, Zakaria – Freuler, Xhaka, Aebischer – Vargas, Embolo, Ndoye

Zápasy Švýcarska na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
13. 6.Katar – Švýcarsko1:1

Bosenský útočník Jovo Lukič (25) slaví gól do sítě Kanady.

Bosna proti Kanadě neudržela vedení

Hráči Bosny a Hercegoviny zažili vlastně něco podobného jako jejich dnešní soupeři. Od 21. minuty vedli zásluhou Jovo Lukiće, nakonec se ale i oni museli smířit jen s jedním bodem.

Nutno však říct, že byla Kanada ve druhé půli lepší, vyrovnávací gól ze 78. minuty od střídajícího Cyle Larina byl proto rozhodně zasloužený. Bosna tak remizovala i v šestém zápase v řadě.

Předpokládaná sestava Bosny a Hercegoviny

Vasilj – Dedič, Katič, Muharemovič, Kolašinac – Bajraktarevič, Tahirovič, Bašič, Memič – Demirovič, Lukič

Zápasy Bosny na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
12. 6.Kanada – Bosna a Hercegovina1:1

Vzájemné zápasy Švýcarska a Bosny a Hercegoviny

Historie pamatuje pouze na jediný zápas mezi Švýcarskem a Bosnou, který se v rámci přípravy uskutečnil před 10 lety. Z vítězství se radoval tým z Balkánu.

Vzájemné zápasy Švýcarska a Bosny
DatumZápasVýsledek
29. 3. 2016Švýcarsko – Bosna a Hercegovina0:2
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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