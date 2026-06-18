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Kdy a kde sledovat zápas Švýcarsko vs. Bosna a Hercegovina na MS 2026?
Mistrovství světa ve fotbale 2026 vstupuje do druhého kola skupinových zápasů, na řadě je duel mezi Švýcarskem a Bosnou. Naladit si jej můžete ve čtvrtek 18. června od 21:00, živé vysílání v TV zajistí Nova Action. Dostupný je také online textový přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|čtvrtek 18. června 2026 od 21:00
|Dějiště:
|SoFi Stadium, Los Angeles, USA
|Rozhodčí:
|João Pinheiro (Portugalsko)
|TV přenos:
|Nova Action
Švýcaři podcenili Katar a přišli o výhru
Reprezentace Švýcarska přicestovala na svůj šestý světový šampionát v řadě posilněna úspěšnou kvalifikací i podařenou přípravou, v prvním zápase ale tolik neoslnila.
Proti Kataru se Švýcaři ujali vedení už v 17. minutě díky proměněné penaltě Breela Embola a pak po zbytek zápasu dominovali, nedařilo se jim však proměňovat šance.
Na závěr utkání proto přišel krutý trest – z ojedinělé akce v 94. minutě si srazil míč do vlastní sítě Miro Muheim a překvapení bylo na světě.
Po této nečekané ztrátě tedy musí Švýcaři zabrat, aby i počtvrté za sebou prošli do vyřazovací fáze.
Předpokládaná sestava Švýcarska
Kobel – Rodriguez, Akanji, Elvedi, Zakaria – Freuler, Xhaka, Aebischer – Vargas, Embolo, Ndoye
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|13. 6.
|Katar – Švýcarsko
|1:1
Bosna proti Kanadě neudržela vedení
Hráči Bosny a Hercegoviny zažili vlastně něco podobného jako jejich dnešní soupeři. Od 21. minuty vedli zásluhou Jovo Lukiće, nakonec se ale i oni museli smířit jen s jedním bodem.
Nutno však říct, že byla Kanada ve druhé půli lepší, vyrovnávací gól ze 78. minuty od střídajícího Cyle Larina byl proto rozhodně zasloužený. Bosna tak remizovala i v šestém zápase v řadě.
Předpokládaná sestava Bosny a Hercegoviny
Vasilj – Dedič, Katič, Muharemovič, Kolašinac – Bajraktarevič, Tahirovič, Bašič, Memič – Demirovič, Lukič
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|12. 6.
|Kanada – Bosna a Hercegovina
|1:1
Vzájemné zápasy Švýcarska a Bosny a Hercegoviny
Historie pamatuje pouze na jediný zápas mezi Švýcarskem a Bosnou, který se v rámci přípravy uskutečnil před 10 lety. Z vítězství se radoval tým z Balkánu.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|29. 3. 2016
|Švýcarsko – Bosna a Hercegovina
|0:2