Švýcarsko vs. Alžírsko v TV: Kurzy a kde sledovat živě

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Sledujte zápas Švýcarsko – Alžírsko živě v TV
Utkání vyřazovací fáze (kolo posledních 32 týmů) se odehraje v pátek 3. července 2026 od 5:00 ráno středoevropského letního času. Dějištěm zápasu je BC Place v kanadském Vancouveru. V přímém přenosu duel divákům nabízne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: pátek 3. července 2026 od 5:00 (SELČ)
- Dějiště: BC Place, Vancouver, Kanada
- TV přenos: ČT Sport
- Rozhodčí: Yael Falcón Pérez (Argentina)
Švýcaři patří mezi pravidelné účastníky play off
Svěřenci trenéra Murata Yakina propluli základní skupinou B ve velkém stylu. Po úvodních remíze s Katarem (1:1) deklasovali Bosnu a Hercegovinu 4:1 a v klíčovém zápase o první místo přehráli spolupořadatele z Kanady 2:1. Švýcaři tak natáhli svou úctyhodnou sérii bez porážky v soutěžních zápasech na devět utkání. Jejich největší zbraní je vyváženost a organizovaná defenziva: v posledních 14 zápasech napříč všemi soutěžemi inkasovali více než jeden gól pouze v jediném případě.
Pokud Yakinův výběr v pátek uspěje, postoupí Švýcarsko do osmifinále mistrovství světa počtvrté za sebou. Jedinou starostí realizačního týmu je stav pravého obránce Silvana Widmera, který kvůli problémům s kyčlí vynechal nedělní trénink.
Předpokládaná sestava Švýcarska
Kobel – Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Freuler, Xhaka – Sow, Manzambi, Vargas – Embolo
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|24. června
|Švýcarsko – Kanada
|2:1
|Základní skupina B
|18. června
|Švýcarsko – Bosna a Her.
|4:1
|Základní skupina B
|13. června
|Katar – Švýcarsko
|1:1
|Základní skupina B
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Alžírsko: zápas má pikantní náboj pro trenéra
Reprezentace Alžírska postoupila do vyřazovací fáze mistrovství světa teprve podruhé ve své historii (poprvé od roku 2014). Svěřenci trenéra Vladimira Petkoviće si místenku v play-off zajistili jako jeden z nejlepších týmů ze třetích míst ze skupiny J, kde po prohře s Argentinou (0:3) a výhře nad Jordánskem (2:1) odehráli divokou partii s Rakouskem.
Divoká přestřelka skončila remízou 3:3, která oběma celkům stačila k postupu. Pro alžírského kormidelníka Petkoviće bude mít páteční duel speciální náboj, neboť švýcarský národní tým v minulosti dlouhé roky úspěšně vedl.
Předpokládaná sestava Alžírska
Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri – Aouar, Bentaleb – Mahrez, Maza, Chaibi – Gouiri
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|28. června
|Alžírsko – Rakousko
|3:3
|Základní skupina J
|23. června
|Jordánsko – Alžírsko
|1:2
|Základní skupina J
|17. června
|Argentina – Alžírsko
|3:0
|Základní skupina J
Vzájemné zápasy
Švýcarsko a Alžírsko spolu v novodobé historii neodehrály žádný soutěžní zápas. V kronikách najdeme pouze dvě dávná přátelská utkání z minulého století. V listopadu 1983 zvítězili Švýcaři těsně 2:1 a v květnu 1986 si evropský celek připsal triumf 2:0. Páteční vancouverské klání tak bude vůbec prvním ostrým soutěžním měřením sil těchto dvou zemí na světové scéně.