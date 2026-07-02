Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Švýcarsko vs. Alžírsko v TV: Kurzy a kde sledovat živě

Kristýna Polášková
  11:00

Švýcarský záložník Johan Manzambi (vlevo) slaví gól do sítě Kanady se spoluhráčem Breelem Embolem. | foto: Reuters

Vyřazovací fáze fotbalového MS 2026 nabídne i duel Švýcarsko - Alžírsko. Zatímco favorizovaní Švýcaři ovládli svou skupinu, Alžířané postoupili po divoké přestřelce s Rakouskem. Přečtěte si, kde sledovat zápas živě v TV, pravděpodobné sestavy i sázkové kurzy.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot Tip staví do role mírného favorita Švýcarsko. Kromě předzápasových kurzů na postup bude k dispozici také kompletní nabídka LIVE sázek.

Švýcarsko 2,1 remíza 3,27
Alžírsko 4,2

Bonus

1 000 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Sledujte zápas Švýcarsko – Alžírsko živě v TV

Utkání vyřazovací fáze (kolo posledních 32 týmů) se odehraje v pátek 3. července 2026 od 5:00 ráno středoevropského letního času. Dějištěm zápasu je BC Place v kanadském Vancouveru. V přímém přenosu duel divákům nabízne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: pátek 3. července 2026 od 5:00 (SELČ)
  • Dějiště: BC Place, Vancouver, Kanada
  • TV přenos: ČT Sport
  • Rozhodčí: Yael Falcón Pérez (Argentina)

Švýcaři patří mezi pravidelné účastníky play off

Vyhraje Švýcarsko? Vsaď si u SynotTip

Svěřenci trenéra Murata Yakina propluli základní skupinou B ve velkém stylu. Po úvodních remíze s Katarem (1:1) deklasovali Bosnu a Hercegovinu 4:1 a v klíčovém zápase o první místo přehráli spolupořadatele z Kanady 2:1. Švýcaři tak natáhli svou úctyhodnou sérii bez porážky v soutěžních zápasech na devět utkání. Jejich největší zbraní je vyváženost a organizovaná defenziva: v posledních 14 zápasech napříč všemi soutěžemi inkasovali více než jeden gól pouze v jediném případě.

Pokud Yakinův výběr v pátek uspěje, postoupí Švýcarsko do osmifinále mistrovství světa počtvrté za sebou. Jedinou starostí realizačního týmu je stav pravého obránce Silvana Widmera, který kvůli problémům s kyčlí vynechal nedělní trénink.

Předpokládaná sestava Švýcarska

Kobel – Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Freuler, Xhaka – Sow, Manzambi, Vargas – Embolo

Poslední odehrané zápasy Švýcarska na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
24. června Švýcarsko – Kanada2:1Základní skupina B
18. června Švýcarsko – Bosna a Her.4:1Základní skupina B
13. června Katar – Švýcarsko1:1Základní skupina B

Bonus pro nové hráče!

Sázka bez rizika 1 000 Kč

Zaregistruj se a získej vstupní bonus až 10 000 Kč + 1 000 Kč jako "první sázku bez rizika".

Chci bonus
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Alžírsko: zápas má pikantní náboj pro trenéra

Reprezentace Alžírska postoupila do vyřazovací fáze mistrovství světa teprve podruhé ve své historii (poprvé od roku 2014). Svěřenci trenéra Vladimira Petkoviće si místenku v play-off zajistili jako jeden z nejlepších týmů ze třetích míst ze skupiny J, kde po prohře s Argentinou (0:3) a výhře nad Jordánskem (2:1) odehráli divokou partii s Rakouskem.

Divoká přestřelka skončila remízou 3:3, která oběma celkům stačila k postupu. Pro alžírského kormidelníka Petkoviće bude mít páteční duel speciální náboj, neboť švýcarský národní tým v minulosti dlouhé roky úspěšně vedl.

Předpokládaná sestava Alžírska

Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri – Aouar, Bentaleb – Mahrez, Maza, Chaibi – Gouiri

Poslední odehrané zápasy Alžírska na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
28. červnaAlžírsko – Rakousko3:3Základní skupina J
23. června Jordánsko – Alžírsko1:2Základní skupina J
17. června Argentina – Alžírsko3:0Základní skupina J

Vzájemné zápasy

Švýcarsko a Alžírsko spolu v novodobé historii neodehrály žádný soutěžní zápas. V kronikách najdeme pouze dvě dávná přátelská utkání z minulého století. V listopadu 1983 zvítězili Švýcaři těsně 2:1 a v květnu 1986 si evropský celek připsal triumf 2:0. Páteční vancouverské klání tak bude vůbec prvním ostrým soutěžním měřením sil těchto dvou zemí na světové scéně.

Získejte bonus

SynotTip
1 000 Kč (až 10 000 Kč za vklad) Chci bonus
Fortuna
1 000 Kč (+ až 5 sázek zdarma) Chci bonus
MerkurXtip
500 Kč (+ 333 zatočení v Casinu) Chci bonus
KingsBet
300 Kč (až 3 000 Kč za vklad) Chci bonus
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Velká cena Rakouska formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Max Verstappen z Red Bullu hledí na svůj monopost po nehodě ve Velké ceně...

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Rakousko. Tamní Velká cena patří tradičně k nejrychlejším závodům sezony díky charakteru okruhu Red Bull Ring, který je krátký, technicky náročný a...

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Norové na fotbalovém mistrovství světa hrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Erlinga Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

Švýcarsko vs. Alžírsko v TV: Kurzy a kde sledovat živě

Švýcarský záložník Johan Manzambi (vlevo) slaví gól do sítě Kanady se...

Vyřazovací fáze fotbalového MS 2026 nabídne i duel Švýcarsko - Alžírsko. Zatímco favorizovaní Švýcaři ovládli svou skupinu, Alžířané postoupili po divoké přestřelce s Rakouskem. Přečtěte si, kde...

2. července 2026

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

2. července 2026  10:47

Lehečka vs. Molčan: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Jiří Lehečka se soustředí na míček v prvním kole Wimbledonu.

Jiřího Lehečku čeká druhé kolo letošního Wimbledonu. Jeho soupeřem bude slovenský tenista Alex Molčan. Přečtěte si, kde zápas sledovat živě a jaké jsou aktuální sázkové kurzy.

2. července 2026  10:03

Česko vs. Švédsko: kurzy na kvalifikaci MS v basketbalu 2027

James Kárník a Adam Kejval na tréninku české basketbalové reprezentace.

Čeští basketbalisté pokračují v kvalifikaci na mistrovství světa 2027, v pátek 3. července se ve Stockholmu utkají se Švédskem. Podívejte se na kurzy a kde sledovat zápas živě.

2. července 2026

Menšík vs. Dimitrov: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Jakub Menšík v prvním kole Wimbledonu.

Jakub Menšík si ve druhém kole Wimbledonu 2026 zahraje proti zkušenému bulharskému tenistovi Grigoru Dimitrovovi . Zjistěte, jaké jsou kurzy a kde utkání sledovat živě.

2. července 2026  8:51

Portugalsko - Chorvatsko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kapitán Portugalska Cristiano Ronaldo po remíze s Kolumbií.

Vyřazovací fáze MS 2026 přináší šlágr Portugalsko - Chorvatsko. Oba evropští giganti postoupili ze svých skupin ze druhých míst a nyní je čeká vzájemná bitva o osmifinále. Přečtěte si, kde sledovat...

2. července 2026

Bouzková - Grantová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Marie Bouzková se soustředí na úder v prvním kole Wimbledonu.

Marii Bouzkovou čeká ve druhém kole Wimbledonu duel s italskou tenistkou Tyrou Caterinou Grantovou. Podívejte se na aktuální sázkové kurzy a zjistěte, kde utkání sledovat živě.

2. července 2026

Španělsko - Rakousko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Španělský útočník Lamine Yamal slaví gól proti Saúdské Arábii.

Vyřazovací fáze fotbalového MS 2026 přináší i souboj Španělsko - Rakousko. Přečtěte si, kde sledovat zápas živě v TV, sestavy a kurzy.

2. července 2026

USA - Bosna a Hercegovina v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Christian Pulisic z AC Milán slaví svoji trefu.

První kolo play off na fotbalovém MS 2026 nabízí i duel USA - Bosna a Hercegovina. V našem přehledu najdete, kde sledovat zápas živě v TV, pravděpodobné sestavy i sázkové kurzy.

1. července 2026  12:23

Belgie - Senegal v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Konečně i on. Gól do sítě Nového Zélandu slaví Romelu Lukaku.

Vyřazovací fáze fotbalového MS 2026 pokračuje šlágrem Belgie - Senegal. Zatímco Belgičané po rozpačitém úvodu nakonec svou skupinu vyhráli, africký šampion postoupil dál díky gólové smršti v...

1. července 2026  10:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Krejčíková vs. Andrejevová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Barbora Krejčíková během prvního kola Wimbledonu.

Barboru Krejčíkovou čeká ve 2. kole Wimbledonu 2026 těžká zkouška, utká se totiž s Mirrou Andrejevovou. V anšem přehledu najdete aktuální kurzy a kde utkání sledovat živě.

1. července 2026

Anglie - DR Kongo v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Harry Kane oslavuje gól, po němž se stal nejlepším anglickým střelcem v...

Vyřazovací fáze MS 2026 pokračuje duelem Anglie - DR Kongo. Zatímco hvězdní Angličané i přes kritiku vyhráli svou skupinu, africký celek slaví historický postup do play-off. Přečtěte si, kde sledovat...

1. července 2026  7:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.