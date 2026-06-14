Kdy a kde sledovat zápas Švédsko vs. Tunisko na MS 2026?
Zápas skupiny F mezi Švédskem a Tuniskem lze sledovat v pondělí 15. června od 4:00 ráno. Dějištěm je Estadio BBVA v Monterrey, přímý přenos v televizi nabízí Nova Action. Dění můžete sledovat i díky textovému online přenosu na iDNES.cz.
|Datum:
|pondělí 15. června 2026 od 4:00
|Dějiště:
|Estadio BBVA, Monterrey (Mexiko)
|TV přenos:
|Nova Action
Aktuální kurzy Švédsko – Tunisko na MS 2026
Podle bookmakerů Synotu by tento zápas měli zvládnout Švédové, kurz na jejich výhru se pohybuje okolo 2,00. To znamená, že svůj vklad případně zdvojnásobíte.
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Švédsko muselo po kvalifikaci do baráže
Cesta Švédů na tento šampionát nebyla vůbec jednoduchá. Po skupině museli Seveřané do baráže, kde si ale nakonec poradili s Ukrajinou i Polskem.
Velký podíl na postupu měl Viktor Gyökeres z Arsenalu, na kterého trenér Graham Potter bude spoléhat i nyní. Další hvězdou je například Alexander Isak, hrající za Liverpool.
Švédové dokázali na MS 1994 vybojovat bronz, od té doby byli na třech šampionátech a vždy postoupili do play-off. Na letošní Mistrovství světa se příliš dobře nenaladili, prohráli totiž s Norskem a jen remizovali s Řeckem.
Předpokládaná sestava Švédska
Nordfeldt – Lindelöf, Hien, Lagerbielke – Gudmundsson, Ayari, Karlstrom, Svensson – Nygren – Gyökeres, Isak
|Datum
|Zápas
|Skóre
|4. června
|Švédsko – Řecko
|2:2
|1. června
|Norsko – Švédsko
|3:1
Tunisko nedostalo v kvalifikaci ani gól
Reprezentace Tuniska oslnila v africké části kvalifikace skvostným skóre, z 10 zápasů totiž nedostala ani gól a výsledné skóre se zastavilo na 22:0.
Právě na kvalitní obranu bude tým trenéra Sabri Lamouchiho spoléhat, na MS už ale přijdou mnohem kvalitnější soupeři. To hráči poznali v posledním přípravném duelu s Belgií (0:5).
Pro Tunisko půjde už o sedmé mistrovství světa, zatím stále čeká na postup ze skupiny. Vzhledem k soupeřům to bude mít znovu těžké.
Předpokládaná sestava Tuniska
Chamakh – Valery, Talbi, Rekik, Abdi – Khedira, Skhiri – Slimane, Mejbri, Achouri – Chaouat
|Datum
|Zápas
|Skóre
|6. června
|Belgie – Tunisko
|5:0
|1. června
|Rakousko – Tunisko
|1:0
|1. dubna
|Kanada – Tunisko
|0:0
|29. března
|Haiti – Tunisko
|0:1
Vzájemné zápasy Švédsko vs. Tunisko
Švédové se s Tunisany zatím potkali jen při třech přípravných zápasech, ten poslední se navíc uskutečnil před více než 20 lety.
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|12. 2. 2003
|příprava
|Tunisko
|Švédsko
|1:0
|10. 2. 1999
|příprava
|Tunisko
|Švédsko
|0:1
|22. 4. 1992
|příprava
|Tunisko
|Švédsko
|0:1