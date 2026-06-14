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Švédsko – Tunisko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

  13:55
Švédsko se v prvním zápase na Mistrovství světa ve fotbale 2026 střetne s Tuniskem. Přečtěte si, kde zápas sledovat, jak šla oběma týmům příprava a jaké jsou sestavy.

Švédský útočník Viktor Gyökeres oslavuje rozhodující trefu v utkání proti Polsku. | foto: Reuters

Kdy a kde sledovat zápas Švédsko vs. Tunisko na MS 2026?

Zápas skupiny F mezi Švédskem a Tuniskem lze sledovat v pondělí 15. června od 4:00 ráno. Dějištěm je Estadio BBVA v Monterrey, přímý přenos v televizi nabízí Nova Action. Dění můžete sledovat i díky textovému online přenosu na iDNES.cz.

Datum:pondělí 15. června 2026 od 4:00
Dějiště:Estadio BBVA, Monterrey (Mexiko)
TV přenos:Nova Action

Aktuální kurzy Švédsko – Tunisko na MS 2026

Podle bookmakerů Synotu by tento zápas měli zvládnout Švédové, kurz na jejich výhru se pohybuje okolo 2,00. To znamená, že svůj vklad případně zdvojnásobíte.

Německo 1,05 remíza 23,39
Curacao 47,17

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Švédsko muselo po kvalifikaci do baráže

Cesta Švédů na tento šampionát nebyla vůbec jednoduchá. Po skupině museli Seveřané do baráže, kde si ale nakonec poradili s Ukrajinou i Polskem.

Velký podíl na postupu měl Viktor Gyökeres z Arsenalu, na kterého trenér Graham Potter bude spoléhat i nyní. Další hvězdou je například Alexander Isak, hrající za Liverpool.

Švédové dokázali na MS 1994 vybojovat bronz, od té doby byli na třech šampionátech a vždy postoupili do play-off. Na letošní Mistrovství světa se příliš dobře nenaladili, prohráli totiž s Norskem a jen remizovali s Řeckem.

Předpokládaná sestava Švédska

Nordfeldt – Lindelöf, Hien, Lagerbielke – Gudmundsson, Ayari, Karlstrom, Svensson – Nygren – Gyökeres, Isak

Příprava Švédska na MS ve fotbale 2026
DatumZápasSkóre
4. červnaŠvédsko – Řecko2:2
1. červnaNorsko – Švédsko3:1

Tuniský obránce Dylan Bronn se raduje z gólu proti Belgiie. Krátce poté musel být odnesen na nosítkách kvůli zranění.

Tunisko nedostalo v kvalifikaci ani gól

Reprezentace Tuniska oslnila v africké části kvalifikace skvostným skóre, z 10 zápasů totiž nedostala ani gól a výsledné skóre se zastavilo na 22:0.

Právě na kvalitní obranu bude tým trenéra Sabri Lamouchiho spoléhat, na MS už ale přijdou mnohem kvalitnější soupeři. To hráči poznali v posledním přípravném duelu s Belgií (0:5).

Pro Tunisko půjde už o sedmé mistrovství světa, zatím stále čeká na postup ze skupiny. Vzhledem k soupeřům to bude mít znovu těžké.

Předpokládaná sestava Tuniska

Chamakh – Valery, Talbi, Rekik, Abdi – Khedira, Skhiri – Slimane, Mejbri, Achouri – Chaouat

Příprava Tuniska na MS ve fotbale 2026
DatumZápasSkóre
6. červnaBelgie – Tunisko5:0
1. červnaRakousko – Tunisko1:0
1. dubnaKanada – Tunisko0:0
29. březnaHaiti – Tunisko0:1

Vzájemné zápasy Švédsko vs. Tunisko

Švédové se s Tunisany zatím potkali jen při třech přípravných zápasech, ten poslední se navíc uskutečnil před více než 20 lety.

Vzájemné zápasy Švédska a Tuniska
DatumSoutěžDomácíHostéSkóre
12. 2. 2003přípravaTuniskoŠvédsko1:0
10. 2. 1999přípravaTuniskoŠvédsko0:1
22. 4. 1992přípravaTuniskoŠvédsko0:1

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