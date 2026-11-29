Sunderland přivítá ve 12. kole Premier League Tottenham. Domácí jsou osmnáctí, v posledních dvou ligových zápasech ale udrželi čisté konto. Desátý Tottenham vyhrál čtyři z posledních pěti kol a naposledy doma porazil Ipswich 2:0. Kde sledovat nedělní zápas živě a co napovídají forma, statistiky a vzájemné duely?
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Základní informace o utkání Sunderland – Tottenham
|Soutěž
|Premier League – 12. kolo
|Termín a čas
|Neděle 29. listopadu 2026, 15:05 SEČ
|Místo konání
|Stadium of Light, Sunderland
|Televizní přenos
|CANAL+ Sport
|Textový přenos
|Online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat zápas Sunderland – Tottenham
Utkání se hraje v neděli 29. listopadu od 15:05 českého času na Stadium of Light. Přímý přenos nabídne CANAL+ Sport. Průběh zápasu můžete sledovat také v textové online reportáži na iDNES.cz.
Předpokládané sestavy a absence
|Sunderland
|Tottenham
|Předpokládaná sestava
|Roefs – Meunier, Mukiele, O’Nien, Mandava – Ahoka, Sadiki – Hume, Le Fée, Talbi – Isidor
|Kinský – Porro, van Hecke, van de Ven, Udogie – Tonali, Fernandes – Kudus, Maddison, Williams-Barnett – Solanke
|Nebudou hrát
|Ballard, Brobbey a Diarra (svalová zranění), Danso (dohoda o hostování), Mundle (koleno), Xhaka (lýtko)
|Adarabioyo (lýtko), Mudryk (kotník), Odobert a Simons (koleno), Sávio (svalové zranění), Tel (Achillova šlacha)
|Nejistý start
|Méthalie (nemoc)
|Bergvall (nemoc)
Sunderland v lize dvakrát po sobě neinkasoval
Sunderland je s devíti body osmnáctý. Po porážce 1:3 v Coventry doma zdolal Chelsea 1:0 a na hřišti Aston Villy uhrál bezbrankovou remízu. Ve čtvrtek pak v Evropské lize remizoval 1:1 s Jagiellonií Białystok a protáhl sérii bez porážky na tři soutěžní zápasy.
🔥 Tip na sázku:
Tip na sázku – méně než 2,5 gólu (1,82)
Sunderland dal v jedenácti ligových zápasech jen osm gólů a v posledních dvou kolech neinkasoval. Také ve čtyřech z posledních pěti ligových zápasů Tottenhamu padly nejvýš dvě branky. Stejně skončily i oba vzájemné duely v minulé sezoně (1:1 a 1:0).
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|26. 11. 2026
|Sunderland – Jagiellonia Białystok
|1:1
|Evropská liga
|21. 11. 2026
|Aston Villa – Sunderland
|0:0
|Premier League
|8. 11. 2026
|Sunderland – Chelsea
|1:0
|Premier League
|5. 11. 2026
|Sunderland – Dinamo Záhřeb
|0:2
|Evropská liga
|31. 10. 2026
|Coventry – Sunderland
|3:1
|Premier League
Tottenham vyhrál čtyři z posledních pěti kol
Tottenham v prvních šesti kolech ani jednou nevyhrál, v dalších pěti ale získal dvanáct bodů a posunul se na desáté místo. Při výhře 2:0 nad Ipswichem otevřel skóre osmnáctiletý Luca Williams-Barnett, který poprvé nastoupil v základní sestavě a podílel se i na druhém gólu. V brance Tottenhamu udržel čisté konto Antonín Kinský. Svěřenci Roberta De Zerbiho měli na přípravu celý týden.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|21. 11. 2026
|Tottenham – Ipswich
|2:0
|Premier League
|7. 11. 2026
|Leeds – Tottenham
|1:0
|Premier League
|31. 10. 2026
|Tottenham – Crystal Palace
|2:0
|Premier League
|24. 10. 2026
|Chelsea – Tottenham
|0:2
|Premier League
|19. 10. 2026
|Tottenham – Coventry
|3:1
|Premier League
Jak si oba týmy vedou ve statistikách?
Tottenham po jedenácti kolech vstřelil o čtyři góly víc než Sunderland a inkasoval o šest méně. Téměř dvojnásobek má také v počtu rohů, kterých zahrával 83 oproti 42. Sunderland přitom vykazuje o něco vyšší hodnotu očekávaných gólů (xG), v lize však skóroval jen osmkrát.
Statistika po 11 kolech Premier League
|Sunderland
|Tottenham
|Pořadí
|18.
|10.
|Zápasy
|11
|11
|Body
|9
|15
|Výhry – remízy – porážky
|2–3–6
|4–3–4
|Skóre
|8:17
|12:11
|Vstřelené góly na zápas
|0,73
|1,09
|Inkasované góly na zápas
|1,55
|1,00
|Střely celkem na zápas
|6,73
|9,64
|Střely na branku na zápas
|3,36
|4,82
|Očekávané góly (xG)
|15,85
|15,06
|Rohy na zápas
|3,82
|7,55
|Žluté karty
|20
|20
Poslední vzájemné zápasy
Sunderland získal v minulé sezoně proti Tottenhamu čtyři body. V lednu v Londýně remizoval 1:1 a v dubnu doma vyhrál 1:0. Tottenham tehdy porazil poprvé od roku 2013.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|12. 4. 2026
|Premier League
|Sunderland – Tottenham
|1:0
|4. 1. 2026
|Premier League
|Tottenham – Sunderland
|1:1
|31. 1. 2017
|Premier League
|Sunderland – Tottenham
|0:0
|18. 9. 2016
|Premier League
|Tottenham – Sunderland
|1:0
|16. 1. 2016
|Premier League
|Tottenham – Sunderland
|4:1
12. kolo Premier League
|Termín
|Zápas
|27. 11., 21:00
|Nottingham – Chelsea 3:2
|28. 11., 16:00
|Manchester United – Brentford 0:4
|28. 11., 16:00
|Leeds – Coventry 3:0
|28. 11., 18:30
|Ipswich – Aston Villa 2:2
|29. 11., 13:30
|Everton – Liverpool
|29. 11., 15:05
|Sunderland – Tottenham
|29. 11., 15:05
|Fulham – Bournemouth
|29. 11., 15:05
|Crystal Palace – Hull City
|29. 11., 15:05
|Brighton – Newcastle
|29. 11., 17:30
|Arsenal – Manchester City
Tabulka Premier League po 11. kole
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|Arsenal
|11
|9
|1
|1
|17:7
|28
|2.
|Brighton
|11
|7
|1
|3
|26:9
|22
|3.
|Manchester City
|11
|7
|1
|3
|22:14
|22
|4.
|Liverpool
|11
|6
|3
|2
|18:10
|21
|5.
|Brentford
|12
|5
|5
|2
|24:11
|20
|6.
|Leeds
|12
|5
|5
|2
|17:9
|20
|7.
|Bournemouth
|11
|5
|3
|3
|18:14
|18
|8.
|Chelsea
|12
|5
|1
|6
|22:23
|16
|9.
|Everton
|11
|4
|4
|3
|12:14
|16
|10.
|Tottenham
|11
|4
|3
|4
|12:11
|15
|11.
|Aston Villa
|12
|3
|6
|3
|16:19
|15
|12.
|Hull
|11
|3
|5
|3
|13:11
|14
|13.
|Newcastle
|11
|3
|4
|4
|15:18
|13
|14.
|Nottingham
|12
|3
|3
|6
|12:17
|12
|15.
|Ipswich
|12
|3
|3
|6
|17:24
|12
|16.
|Coventry
|12
|4
|0
|8
|13:24
|12
|17.
|Fulham
|11
|2
|5
|4
|11:13
|11
|18.
|Sunderland
|11
|2
|3
|6
|8:17
|9
|19.
|Manchester United
|12
|1
|5
|6
|14:27
|8
|20.
|Crystal Palace
|11
|2
|1
|8
|12:27
|7